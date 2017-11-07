10:00 07 ноября

Масштабные учения истребителей Су-30СМ в Крыму: незабываемые кадры

Масштабные авиационные учения проходят в Крыму. Задача звена многофункциональных истребителей Су-30СМ наладить взаимодействие с наводчиками на земле.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 09:54
    Авианаводчик - вымирающая профессия, её сейчас полностью замещают БПЛА, но это не значит, что это умение надо забывать. Им должны обладать ВСЕ офицеры мотострелки, танкисты и саперы...
    svp67
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