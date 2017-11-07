Масштабные учения истребителей Су-30СМ в Крыму: незабываемые кадры Сегодня, 09:47 Масштабные авиационные учения проходят в Крыму. Задача звена многофункциональных истребителей Су-30СМ наладить взаимодействие с наводчиками на земле. 0 Чернобыль сегодня Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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