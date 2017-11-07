Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в ведении «агрессивных войн»

Саудовская Аравия ведет агрессивные войны, занимается региональными притеснениями, осуществляет дестабилизирующее поведение и рискованные провокации. В последствиях (этого) она обвиняет Иран,

Визиты Кушнера и премьер-министра Ливана привели к странной отставке Харири в то время как он был заграницей. Конечно, Иран обвиняют во вмешательстве,