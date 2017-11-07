13:55 07 ноября

Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в ведении «агрессивных войн»

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в понедельник, что власти Саудовской Аравии пытаются возложить на Тегеран ответственность за последствия своих же «агрессивных войн», передает РИА Новости.



Саудовская Аравия ведет агрессивные войны, занимается региональными притеснениями, осуществляет дестабилизирующее поведение и рискованные провокации. В последствиях (этого) она обвиняет Иран,
написал Зариф в «Твиттере».


Он также отметил, что «визиты в воюющую Саудовскую Аравию оказались опасными для здоровья региона». Так, по его мнению, визит президента США Дональда Трампа в эту страну «привел к репрессиям» со стороны Бахрейна вслед за «падением Катара».

В октябре глава бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований (DERASAT) Абдулла бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке через поддержку экстремистских группировок в Сирии и Йемене. Кроме того, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.

Визиты Кушнера и премьер-министра Ливана привели к странной отставке Харири в то время как он был заграницей. Конечно, Иран обвиняют во вмешательстве,
добавил глава иранского МИД.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил шиитское движение «Хезболлах» и Тегеран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

В свою очередь лидер движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири «нужно искать в Саудовской Аравии». Он также высказал предположение, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. svp67 Сегодня, 09:58
    Лишь бы эта "война слов" не переросла в "горячую"
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 10:01
      Цитата: svp67
      Лишь бы эта "война слов" не переросла в "горячую"

      Вряд ли....Саудиты НЕ ВОИНЫ. Так, разжиревшие коты, которые войну могут только оплачивать...им вон хуситские племена не по зубам, куда уж с Ираном тягаться.Нет у них людского ресурса воевать с Ираном.
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 10:04
        Зато их покровители ''великие вояки'', как Трамп говорит.. в развязывании войн им равных нет!
        Anarchist
        1. Чёрный Сегодня, 10:05
          Цитата: Anarchist
          Зато их покровители ''великие вояки'', как Трамп говорит.. в развязывании войн им равных нет!

          О да!!! Покорители индейцев и аборигенов гавайских островов laughing...мно-ого лет тому назад крохотные вьетнамцы навтыкали самым откровенным образом. Маккейна спросите, этого непобедимого воина всех времен и народов, он помнит. smile .
          Чёрный
          1. bagr69 Сегодня, 10:20
            Здесь каждый свою игру играет, а с учетом просто огромной концентрации оружия, денег и боевиков со всего мира, США (да и нам по большому счету) подстрекать и участвовать не нужно, "зажгут" все сами.
            Главные вопросы: разгребать все кому? Нужно ли нам ввязываться и в каком качестве? Да и как далеко пожар войны разрастется?
            bagr69
          2. Тралл Сегодня, 10:20
            Мы с тестем давно уже за Тегеран. С тех пор как узнали, что в Иране браконьерам отрубают руку. Вот и и нам такое наказание для бракош. А потом и зенитки для коррумпированных чиновников можно вводить.
            Тралл
            1. Чёрный Сегодня, 10:22
              Цитата: Тралл
              Мы с тестем давно уже за Тегеран.

              Когда у вас намечается очередная акция поддержки? Всё готово? wink
              Чёрный
              1. Тралл Сегодня, 10:24
                Сегодня заняты. Отмечаем 100-летнюю годовщину госпереворота в соседнем государстве smile
                Тралл
                1. Чёрный Сегодня, 10:27
                  Цитата: Тралл
                  Сегодня заняты. Отмечаем 100-летнюю годовщину госпереворота в соседнем государстве smile

                  Ну вы это....требуйте компенсацию от иностранных посольств за понесённые издержки во благо мира во всём мире и у них в частности laughing
                  Чёрный
            2. Burbon Сегодня, 10:39
              Цитата: Тралл
              Мы с тестем давно уже за Тегеран. С тех пор как узнали, что в Иране браконьерам отрубают руку. Вот и и нам такое наказание для бракош

              лучше сразу голову...и не важно сейнером браконьерят или дед в пруду сетку кинул....взял одну лицензию на лося а грохнул 3....надо сразу башку рубить....
              Burbon
      2. новичок Сегодня, 10:07
        в дипломатической перепалке у Тегерана более выгодная позиция, чем у Эр_Риада. саудам пора определиться, как заканчивать все войны, которые они же и разожгли, иначе сауды сами сгорят.
        новичок
        1. NIKNN Сегодня, 10:24
          Цитата: новичок
          в дипломатической перепалке у Тегерана более выгодная позиция, чем у Эр_Риада. саудам пора определиться, как заканчивать все войны, которые они же и разожгли, иначе сауды сами сгорят.

          Разожгли США, а сауды только инструмент, который легко контролировать пригрозив переворотом. Поставив в пример Садама Хусейна и Кадафи , можно заставить их так в штаны наложить, что они на всесогласятся.
          Цитата: новичок
          саудам пора определиться, как заканчивать все войны,

          Вот с этим точно надо, не вояки они и если бы не ссали, то и не было бы необходимости закупать столько вооружений (для саудов бесполезных). Жили бы в мире с соседями, были бы в 2 раза богаче. Однако думаю задумались, раз к Путину поехали. Если смелости хватит, то и счет штатам выставить могут, а там долгов не меряно...
          NIKNN
          1. новичок Сегодня, 10:58
            NIKNN, вторая половина вашего коммента и есть ответом на первую часть. да , с команды янки сауды начали пожар, но собственноручно с выгодой для себе, осознав все “релести“ данной выгоды, сауды начинают давать заднюю*или делают вид), дальше увидим.
            новичок
            1. NIKNN Сегодня, 11:46
              Цитата: новичок
              сауды начинают давать заднюю*или делают вид

              Хотят, дать заднюю..., Ссыкуны они и этим все сказано, так и будут метаться между..., пока Гром не грянет, а до грома кажется не так уж долго... Ведь США ненасытные и какие то соглашения с ними миф..., надеятся, что откупятся не стоит, пока Сша все не высосет не успокоятся... request
              NIKNN
              1. новичок Сегодня, 11:55
                согласен с вами. и по ходу король видать уже прозрел окончательео и созрел. прощупывает нас на предмет дружбы. но коли так, им придётся расстаться с некоторыми грёзами, навеянными янки.
                новичок
    2. сибиралт Сегодня, 10:08
      У саудовцев начали арестовывать принцев, нефть подскочила в цене, а рубль не растет! belay
      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 10:10
        Цитата: сибиралт
        нефть подскочила в цене, а рубль падает!

        Да...а ЦБ России только и успевает считать прибыль...имея плановую цену за нефть в бюджете в размере 40 долларов за баррель. Да и главное, что бы он вовремя издавал "стоны", что "денег НЕТ"
        svp67
      2. новичок Сегодня, 10:11
        по мнению экспертов, цена на нефть не особо реагирует на принцепад у саудов. да и рубль у нас разве привязан к нефти?
        новичок
        1. svp67 Сегодня, 10:29
          Цитата: новичок
          да и рубль у нас разве привязан к нефти?

          Если как минимум от трети до половины валютной выручки от неё, то как же она влиять не будет... Тут сейчас иное. НЕ БУДЬ ПОДЪЕМА ЦЕНЫ НЕФТИ, ТО РУБЛЬ РУХНУЛ БЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. "ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ"- УХОДЯТ ИЗ РУБЛЯ. И это будет продолжаться, пока не станет понятна "сила и эффект" новых американских санкций. К слову, в конце следующего года нам грозят еще большие санкции, если мы "не исправимся и не покаемся."
          svp67
          1. Комментарий был удален.
          2. новичок Сегодня, 10:37
            стойте, стойте. не надо всё бросать в кучу, мы ж не венегрет варим. рубль не особо чувствителен к нефти, ну это и хорошо. сливки снимаются с цены на нефть на ту ж самую покупку золота , с усиленной добычей у себя. да и нехватку на МО тоже восполнить пора.
            новичок
            1. svp67 Сегодня, 10:39
              Цитата: новичок
              да и нехватку на МО тоже восполнить пора.

              "Денег НЕТ"
              svp67
              1. новичок Сегодня, 10:50
                очень жаль смотреть на ваш пессимизм.
                новичок
            2. Стирбьорн Сегодня, 10:52
              Цитата: новичок
              стойте, стойте. не надо всё бросать в кучу, мы ж не венегрет варим. рубль не особо чувствителен к нефти,

              что ж он рухнул в два раза в 2014?! Или он чувствителен к падению цены на нефть, а к ее подъему равнодушен?!
              Стирбьорн
              1. новичок Сегодня, 11:03
                в 14м, на падение рубля повлиял целый сонм причин. второй виток падения мировой экономики, санкции, падение цены на энергоресурсы. после всего этого рубль стоит, хотите сказать, плохо стоит? после всего пережитого рублём, нни одна валюта не выжила б.
                новичок
          3. сибиралт Сегодня, 10:43
            Рупь продержится до президенских выборов. Такова сейчас политическая воля России. А после будет, как обычно через каждые 4-5 лет, очередное обезжиривание народа. hi
            сибиралт
            1. новичок Сегодня, 10:54
              да да, вот так и живём: от выборов, до выборов. интересно, как это мы умудряемся.
              новичок
      3. Чёрный Сегодня, 10:24
        Цитата: сибиралт
        У саудовцев начали арестовывать принцев, нефть подскочила в цене,

        Говорят , что саудовский король обещал арестовывать по одному принцу каждый день, пока баррель нефти не подскочит до 100 долларов laughing ...так и сказал : " Принцев у меня....ну как в ДоХе.." wassat
        Чёрный
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:02
    Два идейных врага не найдут согласия. В данной ситуации больше веришь Ирану и желаешь ему победы над противником.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:08
      Гена , привет ! hi С Праздником ! drinks
      Цитата: rotmistr60
      В данной ситуации больше веришь Ирану и желаешь ему победы над противником.

      В этом осином гнезде не всё так просто и однозначно . На мой взгляд , там у всех "рыльце в пушку" в той или иной степени . Но если чисто субъективно , то я тоже на стороне Ирана .
      bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 10:08
      Цитата: rotmistr60
      желаешь ему победы над противником.

      ...но трудной и изнурительной... smile
      Чёрный
    3. ПалБор Сегодня, 10:14
      [quote=rotmistr60]Два идейных врага не найдут согласия.
      А самое страшное - два врага религиозных.
      "Чистейшие"сунниты и "истовейшие"шииты - это как...антибиотик и бактерия.
      Правда,кто из них кто,рассудит история и,боюсь,реки крови.
      ПалБор
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:11
    Иран, захвативший СА - страшный сон "западной демократии". Процентов 30 мирового производства нефти окажется в руках Ирана, который НЕНАВИДИТ США... wassat
    Горный стрелок
  4. Евродав Сегодня, 10:18
    Цитата: Горный стрелок
    Иран, захвативший СА - страшный сон "западной демократии". Процентов 30 мирового производства нефти окажется в руках Ирана, который НЕНАВИДИТ США... wassat

    А Иран, раздолбавший Израиль, сон для них страшнее!
    Евродав
  5. Волька Сегодня, 10:19
    не иначе война за лидерство в регионе... чему быть того не миновать
    Волька
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