Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в ведении «агрессивных войн»
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил в понедельник, что власти Саудовской Аравии пытаются возложить на Тегеран ответственность за последствия своих же «агрессивных войн», передает РИА Новости.
Он также отметил, что «визиты в воюющую Саудовскую Аравию оказались опасными для здоровья региона». Так, по его мнению, визит президента США Дональда Трампа в эту страну «привел к репрессиям» со стороны Бахрейна вслед за «падением Катара».
В октябре глава бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований (DERASAT) Абдулла бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке через поддержку экстремистских группировок в Сирии и Йемене. Кроме того, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.
В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил шиитское движение «Хезболлах» и Тегеран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.
В свою очередь лидер движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири «нужно искать в Саудовской Аравии». Он также высказал предположение, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.
Саудовская Аравия ведет агрессивные войны, занимается региональными притеснениями, осуществляет дестабилизирующее поведение и рискованные провокации. В последствиях (этого) она обвиняет Иран,написал Зариф в «Твиттере».
Он также отметил, что «визиты в воюющую Саудовскую Аравию оказались опасными для здоровья региона». Так, по его мнению, визит президента США Дональда Трампа в эту страну «привел к репрессиям» со стороны Бахрейна вслед за «падением Катара».
В октябре глава бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований (DERASAT) Абдулла бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке через поддержку экстремистских группировок в Сирии и Йемене. Кроме того, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.
Визиты Кушнера и премьер-министра Ливана привели к странной отставке Харири в то время как он был заграницей. Конечно, Иран обвиняют во вмешательстве,добавил глава иранского МИД.
В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В своей речи он обвинил шиитское движение «Хезболлах» и Тегеран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.
В свою очередь лидер движения «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири «нужно искать в Саудовской Аравии». Он также высказал предположение, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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