13:58 07 ноября

В ООН обсудят доклад экспертов по химатакам в Сирии

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Во вторник Совбез ООН официально рассмотрит доклад экспертов по химическим атакам в сирийских Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года, передает РИА Новости.

В ООН обсудят доклад экспертов по химатакам в Сирии


Специалисты пришли к заключению, что в первом случае «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина», а во втором «ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта».


После изучения доклада замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в документе налицо «изъяны методологии», «логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия». По его словам, из-за влияния США совместный механизм ОЗХО-ООН «оказался не в состоянии выполнить свой мандат».

Сирия официально отвергла результаты доклада.

На прошлой неделе США и РФ внесли в СБ ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР. Американцы предложили продлить срок работы миссии на 24 месяца без значительных изменений мандата. В проекте резолюции подчеркивается, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».

Российский проект обновляет мандат работы СМР до мая 2018-го. Документ предписывает направить группу специалистов на место инцидента в Хан-Шейхуне «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов», а также на авиабазу Шайрат для сбора проб ы целях «проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com

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Комментарии 33

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  1. Тралл Сегодня, 10:16 Новый
    Ме мытьем, так катанием хотят протащить через ООН причастность Асада к фейковой химатаке.
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    Тралл
    1. svp67 Сегодня, 10:21 Новый
      Цитата: Тралл
      Ме мытьем, так катанием хотят протащить через ООН причастность Асада к фейковой химатаке.

      Давайте дождемся самого доклада. Так понимаю, все самое интересное мы узнаем завтра...
      Жалоба
      svp67
      1. Anarchist Сегодня, 10:32 Новый
        Цитата: svp67
        Цитата: Тралл
        Ме мытьем, так катанием хотят протащить через ООН причастность Асада к фейковой химатаке.

        Давайте дождемся самого доклада. Так понимаю, все самое интересное мы узнаем завтра...

        Вспоминается старая песня:
        ''нет нет нет нет, мы хотим сегодня,
        Нет нет нет нет, мы хотим сейчас!''
        Жалоба
        Anarchist
    2. NIKNN Сегодня, 10:27 Новый
      Цитата: Тралл
      Ме мытьем, так катанием хотят протащить через ООН причастность Асада к фейковой химатаке.
      Опять только крики с высоких трибун ( с высоких, но не способных чего то решать по честному).
      В ООН обсудят доклад экспертов
      А судьи кто?
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      NIKNN
      1. svp67 Сегодня, 10:30 Новый
        Цитата: NIKNN
        А судьи кто?

        Члены Совбеза ООН.
        Жалоба
        svp67
      2. volodya Сегодня, 10:39 Новый
        Цитата: NIKNN
        Опять только крики с высоких трибун ( с высоких, но не способных чего то решать по честному).

        Занимаются болтологией! Решение давно принято."Виноват Асад"!
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        volodya
        1. svp67 Сегодня, 10:44 Новый
          Цитата: volodya
          Решение давно принято."Виноват Асад"!

          Вот тут не все так просто. В данном месте Россия потребовала ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Вот наш представитель их сегодня там и оценить, а мы завтра.
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          svp67
  2. новичок Сегодня, 10:19 Новый
    хорошая игрушка в руках янки, этот ОЗХО. так же как и ОБСЕ, слепоглухонемые, извергающие только однобокую позицию янки.
    Жалоба
    новичок
    1. svp67 Сегодня, 10:22 Новый
      Цитата: новичок
      хорошая игрушка в руках янки, этот ОЗХО. так же как и ОБСЕ, слепоглухонемые, извергающие только однобокую позицию янки.

      А не стоит ли задать вопрос, а почему эта "игрушка" находится "в одних руках"? Где наши представители в них? Какова роль России в этих организациях?
      Жалоба
      svp67
      1. Тралл Сегодня, 10:28 Новый
        А какова роль Саудовской Аравии в Совете по правам человека? smile
        Жалоба
        Тралл
        1. svp67 Сегодня, 10:31 Новый
          Цитата: Тралл
          А какова роль Саудовской Аравии в Совете по правам человека?

          У них так БОЛЬШАЯ роль...они там "пенсионы" нужным людям платят...
          Жалоба
          svp67
      2. новичок Сегодня, 10:30 Новый
        хооороший вопрос! но ответ на него нужно искать где то далеко в истории.(может и рядом). тут хотят допустить к ОИ2018 нашу сборную, но без участия в открытии с “эмбарго“ на наш гимн! а вы спрашиваете про лабипинты ООН и гейропы. корны намного шире и глубже_ нас выдавливают из жизни, вообще!
        Жалоба
        новичок
        1. svp67 Сегодня, 10:34 Новый
          Цитата: новичок
          корны намного шире и глубже_ нас выдавливают из жизни, вообще!

          И это называется "ИЗОЛЯЦИЯ". И как то не видно, что бы мы с этим боролись... Где обещанные суды? Где создание альтернатив?
          Жалоба
          svp67
          1. Тралл Сегодня, 10:41 Новый
            Цитата: svp67
            Где обещанные суды?

            И мы плавно возвращаемся к вопросу "а судьи кто?" smile
            Прав Сатановский в том, что отвечать нужно на каждый санкционный выпад больнее, чем сами санкции, причём мгновенно. Понимаю, что с одной стороны мы ещё не готовы, а с другой стороны накануне выборов не хочется нагнетать. Но и соплежуйство, извиняюсь за мой французский, российских элит с капиталами, недвижимостью и деткамии на Западе, начинает уже нервировать низы.
            Жалоба
            Тралл
          2. новичок Сегодня, 10:42 Новый
            на мой взгляд, вы немного торопите события. невозможно нагнать за год то, что было утеряно за десятилетия. с восстановлением нашей мощи и силы на межлународной арене, все ваши вопросы отпадут за ненадобностью.
            Жалоба
            новичок
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:19 Новый
    Предложите следственный эксперимент.Пусть "Белые каски" дезактивируют здание после применения зарина.Шлангам с водой и в повязках от гриппа feel
    Жалоба
    Наблюдатель2014
    1. pvv113 Сегодня, 10:28 Новый
      Интересное предложение. Я бы тоже хотел на это посмотреть lol
      Жалоба
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:31 Новый
        Где можно купить билет на это шоу ? lol Володя , Сергей - приветствую ! hi
        Жалоба
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 10:46 Новый
          А в качестве массовки - Дом-2 в полном составе и все полевые игроки сборной России по футболу. А то эвтаназию не скоро ещё введем - чё мучаться ребятам.smile
          Жалоба
          Тралл
          1. pvv113 Сегодня, 11:12 Новый
            Сборную по футболу трогать не надо - грешно смеяться над больными людьми
            Жалоба
            pvv113
        2. pvv113 Сегодня, 11:11 Новый
          Привет, Паша! Чесслово, сбегу с работы, чтобы такое чудо не пропустить wink
          Жалоба
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:13 Новый
            Уверен , что от желающих на это посмотреть будет не протолкнуться . lol
            Жалоба
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 11:16 Новый
              Можно выкупить пачку билетов, а потом вдвойне перепродавать wink
              Жалоба
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:18 Новый
                Главное успеть к кассе раньше барыг-перекупов . yes
                Жалоба
                bouncyhunter
      2. Anarchist Сегодня, 10:34 Новый
        Цитата: pvv113
        Интересное предложение. Я бы тоже хотел на это посмотреть lol

        Не советую это делать в близи! Советую, через монитор... Они же это по-любому снимать будут!
        Жалоба
        Anarchist
        1. pvv113 Сегодня, 11:13 Новый
          Можно и по монитору, но только в первом ряду wink
          Жалоба
          pvv113
      3. svp67 Сегодня, 10:36 Новый
        Цитата: pvv113
        Интересное предложение. Я бы тоже хотел на это посмотреть

        А я вот не очень. Как то вид умирающих в конвульсии людей в блевотине и испражнениях, картина мало приятная.
        Жалоба
        svp67
        1. pvv113 Сегодня, 11:15 Новый
          Разговор не про людей идет, а про белые каски. Они все человеческое утратили, когда ради показухи детям наркоту кололи
          Жалоба
          pvv113
    2. perepilka Сегодня, 10:39 Новый
      А ОЗХО проведёт видеофиксацию этого эксперимента, подробную. Средства защиты те же. И потом напишут отчёт по результату winked
      Жалоба
      perepilka
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:38 Новый
    А если не смогут протащить резолюцию, тогда как оправдаться за залп крылатыми ракетами по суверенному государству? Вай-вай, незадача!
    Жалоба
    Горный стрелок
  5. Egorovich Сегодня, 10:41 Новый
    Будет день, будет и пища. Сейчас сложно гадать, что решат об этой "пробирковой" комиссии матрасников.
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    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:06 Новый
    «изъяны методологии», «логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия»

    А как еще стряпать документ, который позволяет смешивать Асада с грязью и дает основание на заявления о том, что Россия помогает "извергу и убийце"? Все в угоду Сша и их сателлитов и вопреки здравому смыслу.
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    rotmistr60
  7. Sergey53 Сегодня, 11:15 Новый
    Каких экспертов? По выводам которые они делали ранее можно только констатировать, что "больной скорее мёртв чем жив".
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    Sergey53
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