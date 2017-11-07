В ООН обсудят доклад экспертов по химатакам в Сирии
Во вторник Совбез ООН официально рассмотрит доклад экспертов по химическим атакам в сирийских Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года, передает РИА Новости.
Специалисты пришли к заключению, что в первом случае «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина», а во втором «ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта».
После изучения доклада замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в документе налицо «изъяны методологии», «логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия». По его словам, из-за влияния США совместный механизм ОЗХО-ООН «оказался не в состоянии выполнить свой мандат».
Сирия официально отвергла результаты доклада.
На прошлой неделе США и РФ внесли в СБ ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР. Американцы предложили продлить срок работы миссии на 24 месяца без значительных изменений мандата. В проекте резолюции подчеркивается, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».
Российский проект обновляет мандат работы СМР до мая 2018-го. Документ предписывает направить группу специалистов на место инцидента в Хан-Шейхуне «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов», а также на авиабазу Шайрат для сбора проб ы целях «проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».
Специалисты пришли к заключению, что в первом случае «Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина», а во втором «ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) несет ответственность за применение сернистого иприта».
После изучения доклада замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в документе налицо «изъяны методологии», «логические нестыковки, неувязки и внутренние противоречия». По его словам, из-за влияния США совместный механизм ОЗХО-ООН «оказался не в состоянии выполнить свой мандат».
Сирия официально отвергла результаты доклада.
На прошлой неделе США и РФ внесли в СБ ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии СМР. Американцы предложили продлить срок работы миссии на 24 месяца без значительных изменений мандата. В проекте резолюции подчеркивается, что «никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие».
Российский проект обновляет мандат работы СМР до мая 2018-го. Документ предписывает направить группу специалистов на место инцидента в Хан-Шейхуне «для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов», а также на авиабазу Шайрат для сбора проб ы целях «проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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