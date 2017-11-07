13:54 07 ноября

В Киеве залили цементом мемориал "Вечный огонь"

Неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщает сайт украинского телеканала "Эспрессо".

В Киеве залили цементом мемориал "Вечный огонь"


Во вторник утром, 7 ноября, в полицию поступило сообщение от прохожего. Он заметил, что "Вечный огонь" залит цементом. На место происшествия приехала полиция. Она обнаружила, что огонь, действительно, залили цементом. Возле него вандалы оставили еще восемь ведер.


Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер
— говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Это уже не первый случай вандализма по отношению к данному мемориалу. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня". Тогда возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Использованы фотографии: espreso.tv
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 82

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  1. Чёрный Сегодня, 10:52
    Бандеровские мрази - что с них взять...Эти ж ведра, наверняка на голове носили..
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
      Выродки и мутанты ! И как таких земля носит ? am
      bouncyhunter
      1. volodya Сегодня, 11:00
        Цитата: bouncyhunter
        Выродки и мутанты ! И как таких земля носит ? am

        Это дурдом! В конце концов придётся санитаров посылать!
        volodya
        1. Тралл Сегодня, 11:03
          Выродки ещё встретятся с Беркутом.
          Тралл
          1. Идущий Сегодня, 11:11
            Этим нелюдям надо быстрее устроить встречу там на небесах и пусть им там воздадут по заслугам.
            Идущий
            1. Рагнар лодброк Сегодня, 11:16
              Цитата: Идущий
              Этим нелюдям надо быстрее устроить встречу там на небесах и пусть им там воздадут по заслугам.

              Встречу организовать с помощью этих же ведер, цемента и Днепра!
              Рагнар лодброк
              1. Dashout Сегодня, 11:20
                Ненавижу...
                Dashout
                1. LSA57 Сегодня, 12:10
                  Цитата: Dashout
                  Ненавижу...

                  как последние .... ночью, чтобы никто не видел... "Ненавижу..." это ещё очень мягко
                  LSA57
              2. Ванёк Сегодня, 13:39
                Цитата: Рагнар лодброк
                с помощью этих же ведер, цемента


                Как говорил Джо Пеши, "Наши ноги рано или поздно закатают в цемент".

                фашистов только вилами.., только вилами...
                Ванёк
            2. bouncyhunter Сегодня, 11:16
              Таким тварям на небесах нет места - их ждут рогатые с котлами и смолой !
              bouncyhunter
              1. Anarchist Сегодня, 11:20
                Павел, то место ''огненной гиеной'' зовется! Не путать с ''Адом''!
                Anarchist
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:23
                  А по мне , так как не назови - лишь бы этим тварям пожарче было .
                  bouncyhunter
              2. LSA57 Сегодня, 12:11
                Цитата: bouncyhunter
                Таким тварям на небесах нет места - их ждут рогатые с котлами и смолой !

                а в котлах их кумиры. будет о чём поговорить
                LSA57
                1. Идущий Сегодня, 12:50
                  Вот - вот , все они такие.
                  Идущий
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:04
          Цитата: volodya
          Это дурдом! В конце концов придётся санитаров посылать!

          Боюсь что санитары не помогут , только расстрельная команда .
          bouncyhunter
          1. Идущий Сегодня, 11:09
            Ну что они ждут от нас после этой выходки , я понимаю , что народ не причем , а кто этих мразей будет наказывать?
            Идущий
            1. Лелёк Сегодня, 12:45
              Цитата: Идущий
              Ну что они ждут от нас после этой выходки


              А вот этого самого, чтобы мы в очередной раз обсуждали и осуждали действия бандеровских недоумков, тратили на это нервные клетки и пространство инета на рецензии. Это же ушлёпки, пытающиеся доказать, что если они испоганят своё прошлое, то завтра им будет "щасте". Не будет. Развалив фундамент нельзя построить новое. А вот именно этого они не могут понять и принять.
              Лелёк
              1. Ванёк Сегодня, 13:44
                Цитата: Лелёк
                не могут понять и принять.


                Тот, что на фото?!

                ДА НИ ЧЕГО ОН НЕ ПОЙМЁТ. И не примет.

                Горбатого, в натуре, могила исправит.
                Ванёк
          2. NIKNN Сегодня, 11:49
            Цитата: bouncyhunter
            Боюсь что санитары не помогут , только расстрельная команда .

            Это как же надо ненавидеть своих предков, что бы так поступать... angry
            NIKNN
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
              Полная деградация ...
              bouncyhunter
            2. LSA57 Сегодня, 12:13
              Цитата: NIKNN
              Это как же надо ненавидеть своих предков,

              у них другие предки. тех, что недобили и вот таких расплодили
              LSA57
              1. NIKNN Сегодня, 12:21
                Цитата: LSA57
                у них другие предки. тех, что недобили и вот таких расплодили

                Факт. request
                NIKNN
                1. Идущий Сегодня, 12:51
                  Без зачистки и санации , видимо не обойтись.
                  Идущий
        3. 79807420129 Сегодня, 11:05
          бандерложская,их герои в схронах сидели.
          79807420129
          1. Тралл Сегодня, 11:07
            А потом они ещё спрыгивали с табуреток, скамеек и грузовиков. В последний раз.
            Тралл
            1. LSA57 Сегодня, 12:15
              Цитата: Тралл
              А потом они ещё спрыгивали с табуреток, скамеек и грузовиков. В последний раз.

              ох как в Одессе хорошо поступили
              LSA57
          2. Ванёк Сегодня, 13:48
            Цитата: 79807420129
            в схронах


            Энкавэдэшнимам, за проявленную находчивость и коварность - почёт, респект, уважуха.

            smile smile smile
            Ванёк
        4. Hoc vince Сегодня, 11:23
          «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.»
          Hoc vince
        5. LSA57 Сегодня, 12:07
          Цитата: volodya
          Это дурдом! В конце концов придётся санитаров посылать!

          ну если только "санитары" будут на танках и БТРах. при поддержке фронтовой авиации. по другому эту не...исть не вывести
          LSA57
      2. Подрезчик Сегодня, 11:01
        Привет, Паша! hi С Праздником, дорогой! hi Земле недолго осталось носить этих нелюдей, она терпеливая...Но думается расплата этих ушлепков будет жестокая... yes
        Цитата: bouncyhunter
        Выродки и мутанты ! И как таких земля носит ? am
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
          Привет , Саня , взаимно ! hi drinks
          Цитата: Подрезчик
          Но думается расплата этих ушлепков будет жестокая...

          Очень на это надеюсь .
          bouncyhunter
        2. SCHWERIN Сегодня, 11:05
          Ага! Недолго.... НКВД сколько лет выковыривала их из-под земли? А НКВД справок не давала.... Сейчас есть что то подобное?
          SCHWERIN
          1. Идущий Сегодня, 11:12
            Тут Вы правы , эта зараза укоренилась крепко и корчевать их придется долго.
            Идущий
          2. PSih2097 Сегодня, 11:36
            Цитата: SCHWERIN
            НКВД сколько лет выковыривала их из-под земли? ... Сейчас есть что то подобное?

            ну по идее этим должны заниматься ВВшники, которые сейчас РосГвардия плюс контрразведка... Да и техника далеко вперед шагнула, одни БПЛА чего стоят.
            PSih2097
      3. Балу Сегодня, 12:59
        Цитата: bouncyhunter
        Выродки и мутанты ! И как таких земля носит ? am

        Если бы я был верующим, сказал бы, что Бог проклял эту страну.
        Балу
    2. Андрей К Сегодня, 10:59
      ...В Киеве залили цементом мемориал "Вечный огонь"...

      Цемент у них вместо мозга...
      Андрей К
      1. Идущий Сегодня, 11:13
        Вы их переоцениваете , там даже соломой не пахнет , только кружевные трусики.
        Идущий
      2. LSA57 Сегодня, 12:18
        Цитата: Андрей К
        Цемент у них вместо мозга...

        там нет мозга. там мусор, который им туда недобитки вложили
        LSA57
    3. Василенко Владимир Сегодня, 11:06
      да ни чего, забор строить и отношения разрывать
      Василенко Владимир
      1. Идущий Сегодня, 11:14
        Не поможет , придется , хоть не очень хочется , но санировать территорию под названием Украина и чем это все закончиться никто сказать не может.
        Идущий
    4. антивирус Сегодня, 11:12
      если не найдут по отпечаткам пальцев на ведрах -- уже можно комплектовать ППС в Магаданской обл из кыивских ментов
      антивирус
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:22
        оградить всю Окраину 10метровым забором...и залить эту "опалубку" бетоном. знатное плато "наска" получится...
        Дедкастарый
        1. Офицер запаса Сегодня, 11:42
          Цитата: Дедкастарый
          оградить всю Окраину 10метровым забором...и залить эту "опалубку" бетоном. знатное плато "наска" получится...


          В самую точку. Был такой анекдот. Про золотую рыбку, выполняющую три желания.
          1. Яценюк - хочу, чтобы на границе Украины был мощный 10-метровый забор. Выполнено.
          2. Порошенко - хочу, чтобы здесь жили только герои Украины, которым слава. Выполнено.
          3. Путин у рыбки спрашивает - забор крепкий? Да! Кроме героев Украины там никого не осталось? Нет! Тогда заливай все это бетоном.
          Офицер запаса
    5. Santa Bear Сегодня, 11:23
      Дымоходы бы этим неумным людям цементом залить. Если вы понимаете о чем я
      Santa Bear
      1. Дедкастарый Сегодня, 11:24
        Цитата: Santa Bear
        Дымоходы бы этим неумным людям цементом залить. Если вы понимаете о чем я

        вот чёрт... belay
        Дедкастарый
    6. ID90 Сегодня, 11:29
      . бандеровские ватники. стадо.
      одни гадкие слова в голову лезут.
      ID90
  2. Тралл Сегодня, 10:52
    Своей смертью вандалы не умрут!
    Тралл
    1. Burbon Сегодня, 11:01
      Цитата: Тралл
      Своей смертью вандалы не умрут!

      конечно не умрут.....чем больше скакуны будут такое творить - тем быстрее свершится то, о чем вы написали!
      Burbon
  3. svp67 Сегодня, 10:54
    Внуки проигравших в той войне, мстят за своих дедов... а "одураченные" внуки победителей им в этом помогают... Беда.
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 10:57
      Цитата: svp67
      Внуки проигравших в той войне, мстят за своих дедов... а "одураченные" внуки победителей им в этом помогают... Беда.

      да уж...вот пусть теперь киев гордится взрощенным поколением АБСОЛЮТНО тупых лакеев и западных подстилок...впрочем что взять с внуков полоумных скакавших на майдане с кастрюлями на голове ..
      Чёрный
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:56
    Ну, это результат общественной истерии. Отловить, и залить цемент в ... В общем, куда надо залить... Чтоб остальные знали. И заранее ЧУВСТВОВАЛИ последствия wassat
    Горный стрелок
  5. штольц Сегодня, 10:57
    Полагаю, что для нас было бы целесообразно не в Сирии геройствовать, а вплотную заняться Украиной.
    штольц
    1. Сепар ДНР Сегодня, 11:05
      Цитата: штольц
      Полагаю, что для нас было бы целесообразно не в Сирии геройствовать, а вплотную заняться Украиной.

      Да,Украиной ДАВНО надо заняться вплотную, но и Сирия,тоже не оторванный ломоть. Одно другому не помешает.
      Сепар ДНР
    2. 30 вис Сегодня, 11:14
      step by step ... Всё по очереди , Сирия , Украина ..и так далее . Шаг за шагом уничтожать гниль враждебную!
      30 вис
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:01
    Очень надеюсь на то, что предки этих у.блюдков будут так же изгаляться над их могилами, а души их корчиться. Бандерлог он и есть бандерлог.
    rotmistr60
    1. Krasnyiy komissar Сегодня, 11:06
      Могил у свидомитов быть не должно - пусть будут удобрением.
      Krasnyiy komissar
  7. Чёрная вода Сегодня, 11:04
    Надеюсь что хоть кого-то огонёк подпалил....
    Чёрная вода
  8. Sergey53 Сегодня, 11:05
    А что с них взять? Все мозги на майдане проскакали. Вместо них одни формы под вёдра остались.
    Sergey53
  9. Клон Сегодня, 11:08
    Животные. Просто животные. Без роду и без племени.
    Клон
  10. anjey Сегодня, 11:09
    это они память свою цементом залили ,брутально для краинских евродупов,история их жестоко неумных накажет,жаль нормальных украинцев...
    anjey
  11. seregatara1969 Сегодня, 11:15
    в лагерях смерти их предков также заливали цементом - достойные подражатели выросли
    seregatara1969
    1. japs Сегодня, 11:36
      По-моему разумению, их предки в лагерях нацистских, геройствовали охранниками и палачами...
      japs
  12. Гардамир Сегодня, 11:19
    Думаю в Кремле должны сделать вид, что обиделись.
    Гардамир
  13. Идущий Сегодня, 11:21
    Нет государства Украина и нет у него будущего , рвать их будут на части и санировать.
    Идущий
  14. rocket757 Сегодня, 11:32
    Хочется так сказать - Эт они пример со старшего "брата" берут!!! Те ж тоже за памятники истории взялись!
    Только примеры подобной "дури" можно найти и раньше и во многих местах\странах.
    И для кого это закончилось ХОРОШО???
    Что то не вспомнить, никак!
    rocket757
  15. Waroc Сегодня, 11:37
    Видимо стоит пойти на встречу украинским пожеланиям, в частности - лишить Киев звания города-героя, Одессу, возможно тоже. В канве описания Великой отечественной войны - исключить упоминание заслуги Украины как части СССР в борьбе с фашистской Германией. Не хотят быть частью Великой Победы - не надо, пусть будут частью великого поражения фашистских захватчиков!
    Waroc
    1. anjey Сегодня, 12:36
      это же чудовищно грустно и так же чудовищно смешно,замолчать и переписать такую яркую ,победную историю,в угоду баблу и гнилому предательству за это же бабло и мнимые западные свободы и такие же ценности....
      anjey
    2. Антарес Сегодня, 13:08
      Цитата: Waroc
      лишить Киев звания города-героя, Одессу, возможно тоже. В канве описания Великой отечественной войны - исключить упоминание заслуги Украины как части СССР в борьбе с фашистской Германией.

      и как это возможно? Все награды и звания осуществлены СССР. Кстати за дело. Общее дело той великой страны. А теперь ее нет.
      Антарес
  16. XXXIII Сегодня, 11:52
    "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве - Вечная память солдатам Красной Армии......
    Тут похоронены:
    Кирпонос, Михаил Петрович (1892—1941), генерал-полковник, Герой Советского Союза, командующий Юго-Западным фронтом
    Витрук, Андрей Никифорович (1902—1946), гвардии генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии
    Турбин, Дмитрий Иванович (1903—1944), гвардии генерал-лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза
    Малыгин, Сергей Александрович (1898—1944), полковник, Герой Советского Союза
    Проценко, Степан Федосеевич (1900—1943), подполковник, Герой Советского Союза
    Леонов, Иван Дмитриевич (1915—1944), гвардии майор, Герой Советского Союза
    Мончак, Мефодий Степанович (1915—1944), гвардии майор, Герой Советского Союза
    Луста, Пётр Васильевич (1913—1945), майор, Герой Советского Союза
    Авдеев, Николай Дмитриевич (1919—1944), гвардии капитан, Герой Советского Союза
    Должанский, Юрий Моисеевич (1923—1943), гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза
    Гогичаишвили, Николай Иванович (1903—1945), гвардии старшина, Герой Советского Союза
    Шолуденко, Никифор Никитович (1919—1943), старшина, Герой Советского Союза
    Громагин, Михаил Александрович (1902—1945), гвардии генерал-майор танковых войск
    Лавриненко, Матвей Илларионович (1903—1945), гвардии генерал-майор
    Колотушкин, Иван Иванович (1903—1943), гвардии полковник
    Чернев, Вениамин Владимирович (1907—1943), гвардии полковник
    Захаров, Леонид Васильевич (1911—1945), гвардии инженер-полковник
    Маляров, Михаил Феодосиевич (1902—1944), гвардии подполковник
    Новиков, Юрий Васильевич (1923—1945), гвардии капитан
    Ломакин, Н. П. (1918—1944), младший лейтенант
    Жуков, Александр Алексеевич (1900—1944), комиссар государственной безопасности
    Бабин, Анатолий Васильевич (1900—1946), генерал-майор инженерных войск
    Пилипенко, Антон Петрович (1903—1944), генерал-майор
    Сербин, Владимир Михайлович (1896—1944), генерал-майор
    Скляров, Сергей Фёдорович (1897—1943), генерал-майор
    Тупиков, Василий Иванович (1901—1941), генерал-майор
    Чернышёв, Николай Григорьевич (1904—1946), генерал-майор
    Елисеев, Иван Григорьевич (1908—1943), полковник
    Зубарев, Иосиф Егорович (1907—1944), полковник
    Ромащенко, Иван Фёдорович (1903—1943), полковник
    Сытников, Николай Сергеевич (1902—1944), полковник
    Фомин, Юрий Иванович (1911—1944), полковник
    Фридман, Савва Маркович (1902—1943), подполковник
    Мадюдя, Мефодий Ульянович (1922—1944), лейтенант
    XXXIII
  17. Евродав Сегодня, 11:55
    Цитата: Подрезчик
    Привет, Паша! hi С Праздником, дорогой! hi Земле недолго осталось носить этих нелюдей, она терпеливая...Но думается расплата этих ушлепков будет жестокая... yes
    Цитата: bouncyhunter
    Выродки и мутанты ! И как таких земля носит ? am

    Хотелось бы верить, что недолго, но к сожалению события говорят об обратном...
    Евродав
  18. серафимамурский Сегодня, 12:04
    Этих сволочей самих нужно в Цемент закатать.
    серафимамурский
  19. XXXIII Сегодня, 12:05
    Как сообщает корреспондент "Украинской правды", сотрудники "Киевгаза" чистят Вечный огонь.

    По состоянию на 10:30 они разобрали конструкцию.

    Заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что "подобные акты вандализма - позорный пример неуважения к истории и памяти героев".
    "Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", - добавил он.
    http://www.pravda.com.ua/news/2017/11/7/7160944/
    XXXIII
    1. Антарес Сегодня, 13:14
      По состоянию на 10:30 они разобрали конструкцию.

      где то в течении суток справятся.Сейчас газовщики работают.
      Порицаемый обществом поступок, учитывая 6 ноября
      вчера, 6 ноября отмечался день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
      Антарес
      1. XXXIII Сегодня, 13:30
        Цитата: Антарес
        Порицаемый обществом поступок, учитывая 6 ноября
        вчера, 6 ноября отмечался день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
        soldier
        Да везде хватает упырей, где то больше, где то меньше......
        XXXIII
  20. sgr291158 Сегодня, 12:09
    Одно слово недоумки.
    sgr291158
  21. CONTROL Сегодня, 12:19
    Давеча по телевизору наткнулся: - выступает такой неоукропитек, харя в экран не вмещается (16:9 если что...), дымит вайпером вовсю и учит нас, россиянцев (а то обидно, что что они уже свою украину про...ли, а мы Россию - ещё нет!) как готовить "коктейль молотова", "набивать" им бутылки, как их кидать... как и где баррикады строить... показал рекомендуемые лозунги и плакаты на "народных шествиях (удивил конфедератский крест со звёздами... с андреевским флагом спутал, что ли?...)... Всё это - в поддержку "всенародного лидера" нава- ... да, -льного!...
    --------------------------------
    Это вот что было?
    ...а где - не, уже не цензура! а эти - чья служба "не видна"?
    CONTROL
  22. colonel Сегодня, 12:34
    Снимок сохраню в архиве. Пригодится, когда скулить о помощи будут.
    colonel
    1. Hiss Сегодня, 12:46
      Но и второй, где нормальные люди очищают памятник не забудьте.. У нас, к сожалению, так же мразей хватает. Охохо, что ж за дерьмо в головах уродцев.. :(
      Hiss
  23. solzh Сегодня, 12:44
    Как любит говорить мой сын: УШЛЕПКИ фригидные
    solzh
    1. Лелёк Сегодня, 12:53
      Цитата: solzh
      УШЛЕПКИ фригидные


      Чувствуется рука психо-гениколога.
      Лелёк
  24. Zomanus Сегодня, 13:48
    Селюки, что тут еще сказать. Если не украсть. так испортить.
    Zomanus
  25. КОТ БАЮН Сегодня, 13:53
    бандеровская....
    Но вот масса народу утверждает, что не всё так плохо с головами во всей Юкрейн, и люди, которые против всего этого шабаша еще есть.. Тогда вопрос: почему до сих пор никто .амном не измазал хотя бы один памятник бендере?
    Только не говорите пожалуста, что это низко и подло.. В отношении этих хероев ни одна низость и подлость таковой не считается.
    КОТ БАЮН
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