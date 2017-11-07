...В Киеве залили цементом мемориал "Вечный огонь"...

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер

Неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщает сайт украинского телеканала "Эспрессо" Во вторник утром, 7 ноября, в полицию поступило сообщение от прохожего. Он заметил, что "Вечный огонь" залит цементом. На место происшествия приехала полиция. Она обнаружила, что огонь, действительно, залили цементом. Возле него вандалы оставили еще восемь ведер.— говорится в сообщении.Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.Это уже не первый случай вандализма по отношению к данному мемориалу. В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня". Тогда возбудили уголовное дело по статье "Кража".