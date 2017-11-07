Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы
Берлин еще до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом сообщают газеты медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на источники.
На сегодняшний день немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) запрашивает аэросъёмку у Бундесвера или армий стран-союзниц, а также закупает спутниковые снимки у коммерческих структур. Однако «в связи с нестабильной ситуацией в мире» BND заявила о необходимости иметь собственные разведывательные спутники.
Программа по закупке спутников-«шпионов» получила название Georg. На первом этапе её реализации планируется запустить до трёх спутников, данные с которых будет получать BND. Базовая стоимость программы Georg заявлена на уровне €400 млн, при этом парламентская оппозиция критикует закупку спутников, указывая, что затраты могут увеличиться вдвое.
По неофициальной информации, компании Airbus и ОНВ SE уже предоставили свои предложения по производству разведывательных спутников. Кроме того, среди возможных подрядчиков значится компания Israel Aerospace Industries. По планам запуск спутников на орбиту Земли планируется в начале 2020-х годов.
На сегодняшний день немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) запрашивает аэросъёмку у Бундесвера или армий стран-союзниц, а также закупает спутниковые снимки у коммерческих структур. Однако «в связи с нестабильной ситуацией в мире» BND заявила о необходимости иметь собственные разведывательные спутники.
Программа по закупке спутников-«шпионов» получила название Georg. На первом этапе её реализации планируется запустить до трёх спутников, данные с которых будет получать BND. Базовая стоимость программы Georg заявлена на уровне €400 млн, при этом парламентская оппозиция критикует закупку спутников, указывая, что затраты могут увеличиться вдвое.
По неофициальной информации, компании Airbus и ОНВ SE уже предоставили свои предложения по производству разведывательных спутников. Кроме того, среди возможных подрядчиков значится компания Israel Aerospace Industries. По планам запуск спутников на орбиту Земли планируется в начале 2020-х годов.
Использованы фотографии: http://www.aviaspace.ru/
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