13:58 07 ноября

Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы‍

Берлин еще до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом сообщают газеты медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на источники.

На сегодняшний день немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) запрашивает аэросъёмку у Бундесвера или армий стран-союзниц, а также закупает спутниковые снимки у коммерческих структур. Однако «в связи с нестабильной ситуацией в мире» BND заявила о необходимости иметь собственные разведывательные спутники.

Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы‍



Программа по закупке спутников-«шпионов» получила название Georg. На первом этапе её реализации планируется запустить до трёх спутников, данные с которых будет получать BND. Базовая стоимость программы Georg заявлена на уровне €400 млн, при этом парламентская оппозиция критикует закупку спутников, указывая, что затраты могут увеличиться вдвое.

По неофициальной информации, компании Airbus и ОНВ SE уже предоставили свои предложения по производству разведывательных спутников. Кроме того, среди возможных подрядчиков значится компания Israel Aerospace Industries. По планам запуск спутников на орбиту Земли планируется в начале 2020-х годов.

Использованы фотографии: http://www.aviaspace.ru/
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Комментарии 20

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  1. Sergey53 Сегодня, 11:11
    Они и так данные разведки получают. Зачем ещё тратиться?
    Sergey53
    1. maxim947 Сегодня, 11:12
      Похоже доверие к своим "друзьям" падает)) решили делать "свое" и правильно. А то, что в конечном итоге сделают, сомнений нет
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 11:14
        Не прошло и полвека) Немцы стали подозревать, что их обманывают smile
        Тралл
        1. Дедкастарый Сегодня, 11:19
          Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы‍
          с Российского носителя?
          Дедкастарый
          1. Идущий Сегодня, 11:49
            Цитата: Тралл
            Не прошло и полвека) Немцы стали подозревать, что их обманывают smile


            Выродился былой воинский дух из немцев , оттолерастили их по полной.
            Идущий
          2. BlackMokona Сегодня, 11:58
            Ариан-5, плюс у Германии уже есть спутники шпионы, просто разведка захотела отдельно от армии свои иметь
            BlackMokona
            1. Shurik70 Сегодня, 12:44
              Цитата: BlackMokona
              у Германии уже есть спутники шпионы, просто разведка захотела отдельно от армии свои иметь

              Вы забываете, что спутники Бундесвера - это спутники НАТО, то есть, США имеет к ним доступ. Так что радует, что немецкая разведка озаботилась независимым источником информации. Слишком много лжи идёт от США, так что ПРАВДА всегда против США.
              Shurik70
          3. ПалБор Сегодня, 13:49
            Цитата: Дедкастарый
            Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы‍
            с Российского носителя?

            С батута.
            Я им ещё свой старый ФЭД-3 пожертвовать могу.
            ПалБор
        2. Лелёк Сегодня, 12:17
          Цитата: Тралл
          Немцы стали подозревать, что их обманывают


          Привет. И не только немцы, и не только подозревать, а вполне конкретно убеждаться, что им по всем направлениям главный куратор втюхивает лажу. Жуть какой "винтаж" подняли вокруг СП-2, дескать он приведёт к зависимости "европ" от российских труб и что американский СПГ содержит гораздо больше витаминов, чем российский природный. Протолкнули свой СПГ для некоторых недоумков, а что оказалось на самом деле?

          Ну что ж - пусть неудачник плачет. " fool Хотите быть счастливыми, будьте ими". yes
          Лелёк
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    Германия запустит в космос собственные спутники-шпионы‍

    Заглавие не соответствует реальности. Германия не может запустить спутники без посторонней помощи, так же как и создать свои. Украинцы с канадцами тоже собрались осваивать космос.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 11:26
      Цитата: rotmistr60
      Украинцы с канадцами тоже собрались осваивать космос.

      Выкопали море - выроют и космос. Ну или построят башню до Луныsmile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 11:48
        Веревочную лестницу сплетут. lol
        Идущий
  3. злой партизан Сегодня, 11:26
    С Байконура будут запускать? Или с "Восточного"? И ничего страшного не произойдёт, если ваш спутник-шпиён, наши дорогие немецко-фашистские товарищи, полежит недельку-другую в подсобке. smile Клянёмся здоровьем вашей Меркель! soldier
    злой партизан
  4. Идущий Сегодня, 11:47
    По планам запуск спутников на орбиту Земли планируется в начале 2020-х годов.


    Интересно , кто будет спутники выводить?
    Идущий
    1. BlackMokona Сегодня, 11:58
      Ракетами Ариан-5
      BlackMokona
  5. штольц Сегодня, 11:53
    А кто эти спутники запускать будет, неужели Россия? Но если Штаты, то непременно российскими РД-180, ведь других у них нет. Вот оно, военное сотрудничество и интеграция, кто тут сомневался, что бабло решает всё?
    штольц
    1. BlackMokona Сегодня, 11:59
      У Европейцев есть свои ракеты, у США есть ракеты со своими движками. Ариан-5,Дельта-4,Фалькон-9, плюс есть у Японцев, Израиля и тд
      BlackMokona
      1. Лелёк Сегодня, 12:28
        Цитата: BlackMokona
        BlackMokona


        Привет. Да, запустить "железо" на орбиту - не велика проблема. Но спутниковая система - это именно СИСТЕМА, а тут проблем полон рот. Нам (России) от этих хотелок ни холодно, ни жарко, когда вокруг шарика крутятся уже около 5000 спутников разного калибра и назначения. Пусть себе тратятся.
        Лелёк
  6. den3080 Сегодня, 12:23
    дойчеразведкен просыпается, Канарис удовлетворенно шевельнулся в гробу.
    den3080
  7. ibn.shamai Сегодня, 12:45
    А закажут наверно в России. И запускать с Плесецка будут! lol
    ibn.shamai
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