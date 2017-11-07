13:53 07 ноября

Крым поддержал идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР от 1954 года, по которому Крымская область РСФСР была передана в состав Украинской ССР.

Ранее член комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне «забрали чью-то землю, забрали чье-то море».

Крым поддержал идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине



Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Нам не нужно доказывать кому-то, что Крым является составной частью Российской Федерации. Это реалии, которые не подлежат обсуждению
— сказал Ильясов.

По его словам, необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами против полуострова.

Указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Такой шаг обосновывался «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР». Издание указа часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва. После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные, передает РИА Новости

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 66

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  1. Тралл Сегодня, 11:22
    Аляска, а ты не против? smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 11:25
      и это будет справедливо. декоммунизация так декоммунизация! smile А то я смотрю хитрей бандерлогов наверное и нет никого.Всё советское наследие стараются уничтожить и отменить.А вот подарок кукурузника не входит почему то.За 23 года оккупации полуострова превратили его в обнищавший регион..
      Чёрный
      1. Идущий Сегодня, 11:37
        Надо бы меньше этот вопрос будировать , один раз сказали вопрос Крыма закрыт и все.
        Идущий
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:41
        да они не только с подарком кукурузника мутят,по декоммунизации они должны зарыть почти все оружие,взорвать Днепрогэс,да и еще много чего,но как то не торопятся)))
        Ратник с пулеметом
        1. LSA57 Сегодня, 11:48
          Цитата: Ратник с пулеметом
          да они не только с подарком кукурузника мутят,по декоммунизации они должны зарыть почти все оружие,взорвать Днепрогэс,да и еще много чего,но как то не торопятся)))

          а Днепрогесс ведь имени В.И. Ленина. но зато нас учат
          LSA57
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:55
            осень у майданутых снова обострение))
            Ратник с пулеметом
          2. З.О.В. Сегодня, 12:25
            . Такой шаг обосновывался «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР».

            Крым передали Украине в знак вечной дружбы. Нет дружбы - нет Крыма!
            З.О.В.
        2. 210окв Сегодня, 12:10
          А кстати..Почему до сих пор не отменен?Чего ждем?Летной погоды?
          Цитата: Ратник с пулеметом
          да они не только с подарком кукурузника мутят,по декоммунизации они должны зарыть почти все оружие,взорвать Днепрогэс,да и еще много чего,но как то не торопятся)))
          210окв
      3. 34 регион Сегодня, 11:45
        11.25. Чёрный! Ну тогда стоит пойти дальше, и отменить все решения СССР о передаче территорий в ведение Украиной! Пусть остаются в границах досоветской эпохи! Хотите декоммунизацю? Россия поддерживает вас и забирает всё что вам дали при СССР!
        34 регион
        1. д^Амир Сегодня, 12:24
          причем здесь до-Советской???? в границах Переяславской Рады.... и не квадратным миллиметром больше.....
          д^Амир
          1. 34 регион Сегодня, 12:41
            12.24. Д*Амир! Да хоть в границах Великой Украины тысячу или две тысячи назад! laughing А Чёрное море выкопанное Великими Украми, как делить будем? lol Ведь получается у укров и их собственное море отжали! smile Почему об этом молчит мировая общественность? belay
            34 регион
            1. д^Амир Сегодня, 12:51
              я сильно подозреваю, что если мы начнем закапывать Черное море, то наши горские народы будут очень сильно ПРОТИВ!!!! am am am это что?!??! с родных гор переезжать на великую черноморскую равнину????? а минеральные воды куда???? вот повод для возмущения мировой общественности!!!!
              д^Амир
      4. Офицер запаса Сегодня, 11:54
        Ну если быть последовательными, тогда и подарки В.И. Ленина нужно отменять. Земли, расположенные на Юго-Востоке нынешней Украины, она получила с целью укрепления роли рабочего класса в общем составе населения.
        Офицер запаса
      5. амурец Сегодня, 12:45
        Цитата: Чёрный
        А то я смотрю хитрей бандерлогов наверное и нет никого.Всё советское наследие стараются уничтожить и отменить.А вот подарок кукурузника не входит почему то

        Так там много чего не входит: Донбасс и Новороссия, на пример
        амурец
    2. 79807420129 Сегодня, 11:32
      Давно пора это было делать,еще в 2014 году. yes
      79807420129
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
        Согласен . Зато у скакуасов какой повод повыть в сторону России ... lol
        bouncyhunter
        1. LSA57 Сегодня, 11:51
          Цитата: bouncyhunter
          Согласен . Зато у скакуасов какой повод повыть в сторону России ...

          у них эти поводы каждый день по N количество раз. и, если не будет, придумают
          LSA57
        2. Смог Сегодня, 11:51
          Цитата: bouncyhunter
          Зато у скакуасов какой повод повыть

          Да какая хрен разница, все равно воют и в дело и без дела. Нам не привыкать к этим воплях обиженных.
          Привет Паша! С праздником! drinks drinks drinks soldier
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:10
            Костик , привет , и тебя с юбилеем Великого Октября ! soldier drinks drinks drinks
            Чем выть по поводу и без , лучше бы делом занялись . negative
            bouncyhunter
            1. д^Амир Сегодня, 12:24
              и Вас с Праздником!!!!!!!!!! drinks
              д^Амир
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:32
                Приветствую , Дамир ! hi Спасибо за поздравления , взаимно !!! drinks drinks drinks А скакуасы пусть воют и скачут . lol
                bouncyhunter
            2. LSA57 Сегодня, 12:58
              Цитата: bouncyhunter
              Чем выть по поводу и без , лучше бы делом занялись .

              каким? всё, что могли уже давно всё развалили. да и отвыкли уже они что то хорошее делать. только крушить
              LSA57
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:03
                Цитата: LSA57
                только крушить

                Вот и крушили бы друг дружку - глядишь , и глупости в мире поменьше бы стало .
                bouncyhunter
                1. LSA57 Сегодня, 13:06
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вот и крушили бы друг дружку

                  скоро начнут. подачки кончаются, кушать хочется. а где денюжка? у соседа разрушителя. надо отобрать
                  LSA57
        3. Подрезчик Сегодня, 11:53
          А что им Паша остается? hi Я бы даже назвал это скорее не вой, а скулеж. laughing
          Подрезчик
      2. LSA57 Сегодня, 11:49
        Цитата: 79807420129
        Давно пора это было делать,еще в 2014 году.

        действительно, так просто. почему раньше никто не подумал.
        LSA57
    3. лесовозник Сегодня, 13:13
      Цитата: Тралл
      Аляска, а ты не против? smile

      Да кой она? Камчатку то толком не освоили а, вот Одессу,Харьков,Николаев и другие города отданые украине, думаю против не будут, даже больше скажу - ждут когда их вернут
      лесовозник
  2. Livonetc Сегодня, 11:22
    Фото красивое.
    И идея верная.
    Livonetc
    1. volodya Сегодня, 11:25
      Цитата: Livonetc
      Фото красивое.
      И идея верная.

      volodya
    2. Чёрный Сегодня, 11:29
      Цитата: Livonetc
      И идея верная.

      по идее,это решение должно было быть принято ещё в 2014 году после присоединения Крыма в состав РФ!
      Чёрный
  3. злой партизан Сегодня, 11:23
    Отменить Указ в России - не проблема. А вообще: возможно ли доказать в международных судах, что этот Указ и последущая за ним передача Крыма из РСФСР на Украину был издан в нарушении имеющегося в то время внутреннего законодательства СССР ? Это был бы другой коленкор... feel
    злой партизан
    1. Чёрный Сегодня, 11:31
      Цитата: злой партизан
      А вообще: возможно ли доказать в международных судах

      Вы верите в справедливость медународных судов? smile....сербы знают о них не понаслышке..
      Чёрный
    2. LSA57 Сегодня, 11:59
      Цитата: злой партизан
      Отменить Указ в России - не проблема.

      вот этот указ

      уже в те времена были разговоры, что указ не законен. и не надо нам ничего в международных судах доказывать. был незаконный указ, мы его отменили. есть ещё один нюанс. до сих пор у нас с уркаиной не обозначены границы. по последней до присоединения, Крым входит в состав РСФСР. вот так!
      LSA57
    3. hamkan Сегодня, 12:21
      Цитата: злой партизан
      Отменить Указ в России - не проблема. А вообще: возможно ли доказать в международных судах, что этот Указ и последущая за ним передача Крыма из РСФСР на Украину был издан в нарушении имеющегося в то время внутреннего законодательства СССР ? Это был бы другой коленкор... feel

      Цитата: злой партизан
      Отменить Указ в России - не проблема. А вообще: возможно ли доказать в международных судах, что этот Указ и последущая за ним передача Крыма из РСФСР на Украину был издан в нарушении имеющегося в то время внутреннего законодательства СССР ? Это был бы другой коленкор... feel

      Ничего , кроме смеха это не вызовет.
      В одну речку нельзя войти дважды.
      Чего бы тогда не вспомнить Будапешский меморандум , о гарантии территориальной целостности Украины в обмен на возвращение ею ЯО ?
      Убогая попытка оправдать априори противоправное.
      Напоминет мне поступки Калигулы , когда он отъимев очередную матрону из высшего общества и решив взять её в любовницы , оформлял задним числом её развод с супругом , при этом обязывая оного выплачивать ей алименты.
      hamkan
      1. LSA57 Сегодня, 13:01
        Цитата: hamkan
        Чего бы тогда не вспомнить Будапешский меморандум , о гарантии территориальной целостности Украины в обмен на возвращение ею ЯО ?

        мааааленький такой вопрос, а кто из стран подписавших этот меморандум его ратифицировал? грош цена ему, бумага.
        LSA57
      2. faridg7 Сегодня, 13:26
        Цитата: hamkan
        Чего бы тогда не вспомнить Будапешский меморандум , о гарантии территориальной целостности Украины в обмен на возвращение ею ЯО ?

        Да хрен с этим Будапештом. Надо идти дальше, надо отменять все пункты беловежского сговора и желательно бы усадить за измену стране участников( по крайней мере живых, а за неживых спросить с наследников)
        faridg7
  4. tsvetkov1274 Сегодня, 11:23
    Отменить??ХЗ...а посчитать незаконной можно good
    tsvetkov1274
    1. XXXIII Сегодня, 13:25
      Цитата: tsvetkov1274
      Отменить??ХЗ
      Да чего там историю отменять.... Крым субъект Российской Федерации! Надо жить по новым законам..... yes Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом. hi
      XXXIII
  5. Лена Петрова Сегодня, 11:32
    Цитата: Чёрный
    А вот подарок кукурузника не входит почему то.

    Там, если все подарки раздать, останется с гулькин нос.
    Лена Петрова
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:43
      петькин хрен там останется,и они тут же его сожрут без соли))
      Ратник с пулеметом
  6. 30 вис Сегодня, 11:33
    Отменить на фиг этот позорный указ . Всегда было Севастополь! Крым ! Россия ! И свидо украинцы всегда это знали !
    30 вис
  7. Egorovich Сегодня, 11:34
    А зачем кому то, чего то доказывать? КРЫМ - это РОССИЯ. Все и точка. Кому не нравится, идите лесом.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 11:45
      Вот поддержу Вас , если жестко не пресечь , так и будут муссировать , один раз решили - все.
      Идущий
  8. штольц Сегодня, 11:36
    Крым поддержал идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине

    A кто вообще этот Крым спрашивает? Его, как кота в мешке,отдали и вернули обратно, теперь надо это законодательно обосновать.
    штольц
  9. Евродав Сегодня, 11:43
    В принципе довольно дельная мысль! И реально осуществимая. Надо вообще провести ревизию договоров, особенно времён кукурузника, Меченого и ЕБНа, думаю там еще что-нибудь всплывёт...
    Евродав
    1. LSA57 Сегодня, 12:01
      Цитата: Евродав
      думаю там еще что-нибудь всплывёт...

      обязательно всплывёт. особенно у меченного с его договорами с сашами и х выполнениями
      LSA57
    2. vladimirvn Сегодня, 12:42
      good Поддерживаю.!!!
      vladimirvn
  10. Гардамир Сегодня, 11:45
    Когда коту заняться нечем он что делает? Мой родной город сначала был сам по себе, потом переплыл в Казанскую губернию, затем принадлежал Горьковскому краю, теперь в Кировской области. Какой из указов надо отменить?
    Сколько таких перемещений в составе страны было?
    Может лучше отменить все ельцинские указы например тот что подписали в Беловежской Пуще?
    Гардамир
  11. NKT Сегодня, 11:46
    А может быть договор 1922 года отменить? Все земли, которые РФ дала республикам, вернуть обратно в РФ.
    NKT
    1. Антарес Сегодня, 12:45
      Цитата: NKT
      РФ дала республикам, вернуть обратно в РФ.

      так не было РФ в 1922, это ж "молодая 26 летняя"(как сказал один высокооплачиваемый российский чиновник)
      весь 1922 РСФСР и лишь 1 день-СССР
      Антарес
      1. NKT Сегодня, 13:49
        Если обращать каждый раз внимание на то, что говорит чиновник, особенно на Украине, голова может не выдержать. А так РФ признала и выплатила царские долги, хотя и без этого является правоприемником Российской империи, РСФСР, СССР.
        NKT
  12. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    Еще ЕБН в 91г. мог спокойно вернуть Крым России в обмен за "независимость" Украины. Но у того голова болела по другому поводу, а не за земли русские. С другой стороны Крым в составе России, а нападки не прекратятся даже при отмене Указа 54 г.
    rotmistr60
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:00
      Цитата: rotmistr60
      нападки не прекратятся даже при отмене Указа 54 г.


      Прекратятся. Стоит лишь показать реальную силу и однозначную решимость её использовать.
      Сепар ДНР
    2. Per se. Сегодня, 13:22
      Цитата: rotmistr60
      Еще ЕБН в 91г. мог спокойно вернуть Крым России в обмен за "независимость" Украины. Но у того голова болела по другому поводу, а не за земли русские.
      Сейчас уже не 1954 год надо вспоминать, а деяния Ельцина, когда он "распустил" СССР, после, подписался под признанием целостности Украины. Кстати, Дума в своём большинстве это поддержала. Если кого и вспоминать добрым словом, кто активно отстаивал интересы России, так это мэр Москвы Лужков. Напомню сюжет.
      31 мая 1997 года президентом Ельциным и президентом Украины (Кучма) был подписан Договор «О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной». В начале марта 1998 года вопрос о его ратификации был поставлен на повестку дня Государственной Думы, но Договор ратифицирован не был. Этот Договор был ратифицирован позже, 1 апреля 1999 года… В поддержку ратификации Договора высказались также фракции КПРФ, «Яблоко», НДР, Комитет ГД по международным делам. В результате Федеральный закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» был принят Государственной Думой. «За» проголосовало 243, «против» – 30, воздержалось – 4, не голосовало 173 депутата. При рассмотрении вопроса о ратификации Договора в Совете Федерации 17 февраля 1999 года резко отрицательную позицию выразил мэр г.Москвы Ю.Лужков.
      Вот так, если здесь признавать что-либо незаконным, так в первую очередь это развал Советского Союза, и, начинать надо с России, с наших олигархов, всех предателей и перевёртышей. Наша Дума, мало думает, сперва подмахнули Хохляндии, после инициируют "задний ход" на деяния Хрущёва. На себя бы посмотрели, назвали имена тех, в том числе и из КПРФ, кто подписался под ратификацией. Вот так и создают проблемы, а после за уши притягивают оправдания своим же ляпам и предательству.
      Per se.
  13. Лелёк Сегодня, 11:54
    Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР.

    Логично и давно пора.
    Лелёк
  14. Rey_ka Сегодня, 11:57
    Как там в Иван Васильевиче: "Ты чего это царская морда казенные земли раздаешь!?"
    Rey_ka
  15. Seaflame Сегодня, 11:58
    А смысл? Для россиян Крым это Россия и так. Запад свои санкции не отменит, скакуны не успокоятся...
    Seaflame
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:39
      Цитата: Seaflame
      Запад свои санкции не отменит, скакуны не успокоятся...

      О санкциях :
      Вспомните,сколько лет всё те же США не признавали Советскую Россию ? В итоге,признали. И не малую роль в этом сыграла "Великая депрессия".
      Но это тогда,признание растянулось на десятилетия. А сегодня,когда мир более глобален,процесс пройдёт несоизмеримо быстрее.
      О скакунах :
      Считаете,что буйных нечем приструнить ? Есть инструментарий.
      Конечно,другое дело,что кто-то упорно сдерживает его применение. recourse
      Сепар ДНР
  16. Rey_ka Сегодня, 11:59
    Чисто юридически тогда это было административное деление в рамках одного государства. Сейчас государства разные Украина границы не ратифицировала имущество вернули все норм
    Rey_ka
  17. iouris Сегодня, 12:20
    А чего правопреемники так долго выжидали?
    iouris
    1. Макаров Сегодня, 12:50
      Очевидно в РФ многие чиновники этого не хотят
      Макаров
  18. vladimirvn Сегодня, 12:46
    У большевиков поучится надо, как они решали вопросы царского правового наследия. Но у тех видать тестикулы покрепче были, чем у нынешних. А эти не могют. У них же там дети.
    vladimirvn
  19. частное лицо Сегодня, 12:50
    Ага как выплачивать долги СССР так Россия обязана платить а как отменить указ президиума Верховного совета СССР от 1954 года, по которому Крымская область РСФСР была передана в состав Украинской ССР. Так запад и гейроппа на дыбы , а хохлам во обще стоило бы помалкивать как они это называют декомунизация вот нате получите.
    частное лицо
  20. Макаров Сегодня, 12:51
    Логичный и юридически грамотный шаг...по всем канонам международного права...в общем то этого можно и не делать учитывая незаконность указов Горби...
    Макаров
  21. Антарес Сегодня, 13:03
    в местном суде можно отменить все что угодно.Можно не только в суде
    В Беловежской пуще тоже многое чего "незаконного" поменяли, до сих пор расхлебываем.
    РФ не является правопреемником СССР в это части.Вопрос об этом уже рассматривался. По части правоприемничества РФ возможности страны довольно широко раздуты в СМИ.
    25 декабря 1991 года в 19.38 по московскому времени над Кремлем был спущен советский флаг. С этого момента можно считать что советский период окончен.
    А отмена чего то, чего даже нельзя, как метод популизма всегда доступен.
    Но зачем? Еще давным давно Фридрих 2 сказал
    «Если вам нравится чужая провинция, и вы имеете достаточно сил, занимайте ее немедленно. Как только вы это совершите, всегда найдется достаточно юристов, которые докажут, что вы имеете все права на занятую территорию»
    Антарес
  22. Zomanus Сегодня, 13:44
    О, возможность юридического закрепления российской принадлежности Крыма.
    Правда на санкции это не повлияет, но в совокупности образует твердую базу.
    Zomanus
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