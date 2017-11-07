13:54 07 ноября

Белый дом продлил на год антииранские санкции

Дональд Трамп принял решение продлить на один год режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, которые были введены в 1979 году, передает РИА Новости.



В комментарии Белого дома отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».


Напомним, 4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что посольство США является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание дипмиссии, разоружили охрану и захватили в заложники по разным оценкам от 66 до 90 человек.

После этого дипломатические отношения между странами были разорваны и отсутствуют до настоящего времени.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Тралл Сегодня, 11:29
    Трампу Твиттер опять подключили? smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 11:38
      Белый дом продлил на год антииранские санкции
      Как неожиданно laughing
      Трампу Твиттер опять подключили?

      С прискорбием вынужден признать, шо наши хакеры выбрали д'била... sad .. wassat
      Чёрный
      1. Anarchist Сегодня, 11:41
        Цитата: Чёрный
        Белый дом продлил на год антииранские санкции
        Как неожиданно laughing
        Трампу Твиттер опять подключили?

        С прискорбием вынужден признать, шо наши хакеры выбрали д'била... sad .. wassat

        А что дальше? России продлят? Нет, новые придумают! Уже думают...
        Разнообразие - не их конёк!
        Anarchist
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
          Дональд Трамп принял решение продлить на один год режим односторонних американских санкций в отношении Ирана

          Интересно , эта новость кого-нибудь удивила ? what
          bouncyhunter
          1. Anarchist Сегодня, 11:58
            Паш, меня удивила! Удивило то, что они новых не настрочили...
            Anarchist
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:01
              Ну только если в этом смысле . Тогда и я удивлён .
              bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 12:22
      Тут хоть куда вводи санкции, а Иран будет делать своё ЯО, если оно есть у Израиля. hi
      сибиралт
  2. Идущий Сегодня, 11:34
    В комментарии Белого дома отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».


    Кто может Трампу объяснит , что это путь в никуда? , похоже их дипломатия улетела ниже плинтуса.
    Идущий
    1. Лелёк Сегодня, 11:50
      Цитата: Идущий
      Кто может Трампу объяснит , что это путь в никуда?


      А зачем это делать. "...хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца." Иран уже столько лет находится под этими самыми санкциями, что для него продление ещё на год - тьфу. США же своими действиями в очередной раз доказывают свою неспособность договариваться и жить в ладу с остальным человечеством. "Не хотите жить по-моему, так я вам под дверь нагажу" - не делает чести стране, считающей себя пупом цивилизации. yes
      Лелёк
      1. Идущий Сегодня, 11:54
        Слишком высоко они себя вознесли , долго и больно будут падать.
        Идущий
  3. Евродав Сегодня, 11:40
    Цитата: Идущий
    В комментарии Белого дома отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».


    Кто может Трампу объяснит , что это путь в никуда? , похоже их дипломатия улетела ниже плинтуса.

    Ему никто ничего не сможет объяснить, так как он просто выполняет чужую волю. Он просто очередной менеджер в масштабах государства...
    Евродав
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:40
    посольство США является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана»

    Так действительно посольства Сша в различных странах таким "гнездом" в т.ч цветных революций и являются. Мне интересно, а когда не попавшим под санкций останется только воздух, что американцы будут делать? Останется только объявить санкции самим себе. Наделили себя правом накладывать санкции на любого кто не согласен с ними и жируют занимаясь недобросовестной конкуренцией.
    rotmistr60
  5. Egorovich Сегодня, 11:44
    А Иран ну очень испугался, до дрожи в коленках. Матрасники день ото дня все больше и больше тупеют.
    Egorovich
  6. rpuropuu Сегодня, 12:55
    отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения.

    Логика... recourse Сразу бы так и сказали: "не хотим нормализовать отношения между государствами". what
    rpuropuu
  7. gorenina91 Сегодня, 13:29
    Для России это совсем неплохо... --Ещё целый год Иран будет более лоялен к России... -А то что-то Иран стал через чур проявлять свой "гонор"... -уже наверное воспринял , что США теперь "возьмут" его в свои "лучшие друзья"... -Вот пусть ещё раз убедится , что сотрудничество с Россией... -это гораздо продуктивней и надёжней для него же самого...
    gorenina91
  8. полный ноль Сегодня, 13:30
    Цитата: Чёрный
    Белый дом продлил на год антииранские санкции
    Как неожиданно laughing
    Трампу Твиттер опять подключили?

    С прискорбием вынужден признать, шо наши хакеры выбрали д'била... sad .. wassat

    а как же "шампанское в студию"?))))))
    полный ноль
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