Белый дом продлил на год антииранские санкции
Дональд Трамп принял решение продлить на один год режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, которые были введены в 1979 году, передает РИА Новости.
В комментарии Белого дома отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».
Напомним, 4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что посольство США является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание дипмиссии, разоружили охрану и захватили в заложники по разным оценкам от 66 до 90 человек.
После этого дипломатические отношения между странами были разорваны и отсутствуют до настоящего времени.
В комментарии Белого дома отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и поэтому американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».
Напомним, 4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что посольство США является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание дипмиссии, разоружили охрану и захватили в заложники по разным оценкам от 66 до 90 человек.
После этого дипломатические отношения между странами были разорваны и отсутствуют до настоящего времени.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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