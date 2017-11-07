Россия поставит Таиланду два вертолета Ми-17В-5

В сентябре 2017 года подписан контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5 в интересах Королевских Сухопутных войск Таиланда. В дальнейшем речь может идти о партии машин

Россия и Таиланд заключили контракт на поставку двух вертолетов Ми-17В-5, в дальнейшем возможна поставка целой партии таких машин, сообщил во вторник заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов.— сказал он на выставке Thailand Defense & Security, проходящей в эти дни в БангкокеРанее командующий сухопутных войск Таиланда генерал Тхирачай Накванит заявил о том, что Таиланд намерен приобрести дополнительную партию российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, которые пойдут на смену эксплуатируемым в ВВС Королевства американских вертолетов "Чинук". Данная потребность продиктована ограниченным оборонным бюджетом страны и оптимальному сочетанию цены и качества российских вертолетов.Ми-17В-5 предназначены для перевозки людей (десанта) и различных грузов (в том числе — на внешней подвеске). Вертолеты Ми-8/17 применяются в военных целях, а также в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. В настоящее время выпущено более 12 тысяч винтокрылых машин серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран мира, передает РИА Новости