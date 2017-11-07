В ЗВО поступила большая партия новой техники связи

В войска округа поступили командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ-1, новейшие станции спутниковой связи Р-439МД2, Р-441ЛМ и другие образцы.

В настоящее время соединения и части связи ЗВО приступили к практической отработке задач с использованием новой техники, как в пунктах постоянной дислокации, так и в ходе проведения тактических занятий.

В войска Западного военного округа (ЗВО) поступила самая большая в текущем году партия новой техники связи от российской оборонной промышленности, сообщает пресс-служба ЗВО.- говорится в сообщенииКШМ Р-149АКШ-1 позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до 1000 км, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.Станция Р-439МД2 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонных сетей общего пользования с использованием проводных линий привязки к аппаратным, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин.Станция спутниковой связи Р-441ЛМ позволяет поддерживать телефонную и телеграфную связь с материков. Имеется возможность также пользоваться прямыми телефонными московскими номерами.- добавили в пресс-службе