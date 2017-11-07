13:57 07 ноября

В ЗВО поступила большая партия новой техники связи

В войска Западного военного округа (ЗВО) поступила самая большая в текущем году партия новой техники связи от российской оборонной промышленности, сообщает пресс-служба ЗВО.

В войска округа поступили командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ-1, новейшие станции спутниковой связи Р-439МД2, Р-441ЛМ и другие образцы.
- говорится в сообщении

В ЗВО поступила большая партия новой техники связи



КШМ Р-149АКШ-1 позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении на дальности до 1000 км, а также устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.
Станция Р-439МД2 предназначена для обеспечения помехозащищенной телефонной связи и передачи данных в движении, а также для телефонных сетей общего пользования с использованием проводных линий привязки к аппаратным, в том числе в режиме радиодоступа мобильных абонентов командно-штабных машин.
Станция спутниковой связи Р-441ЛМ позволяет поддерживать телефонную и телеграфную связь с материков. Имеется возможность также пользоваться прямыми телефонными московскими номерами.

В настоящее время соединения и части связи ЗВО приступили к практической отработке задач с использованием новой техники, как в пунктах постоянной дислокации, так и в ходе проведения тактических занятий.
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Серый брат Сегодня, 11:52
    Эргономика отсутствует полностью. Мне больно смотреть на рабочее место оператора.
    Серый брат
    1. colonel Сегодня, 12:06
      Больно, не смотри. Главное, что бы связь была. Хуже, когда кемарить удобно, а связи нет.
      colonel
      1. Серый брат Сегодня, 12:13
        Цитата: colonel
        Хуже, когда кемарить удобно, а связи нет.

        С больной спиной вообще фиг поспишь - тут вы правы.
        Можно же было приделать креслу подлокотники и компутер на салазках сделать чтобы его вперёд-назад двигать можно было, а не насмерть его прикручивать.
        Представляю как оператор будет долбиться об всю эту красоту в движении - придётся наколенники с налокотниками одевать и каску на всякий случай.
        То что он броник одел - молодец, так железный стол в тулово не врезается.
        Серый брат
        1. colonel Сегодня, 12:19
          Принимая во внимание нынешние средства связи, не думаю, что тулову необходимо все время пялиться в монитор и водить мышкой по столу. Отработал необходимые манипуляции и в сторону. Имея некоторый опыт общения с КШМ, предполагаю, что там есть место, где можно и спину отгоризонтировать.
          colonel
  2. Галеон Сегодня, 11:58
    Большой плюс новости:
    1. Новость не об обещаниях, а о сделанном.
    2. Связь - наиглавнейшее дело в сетецентрических военных действиях, а это и скрытность, и внезапность, и минимизация своих потерь, и максимальный урон врагу имеющимися средствами.
    3. ЗВО - важнейшее направление БД.
    Вот когда только реальные дела пошли - а петух-то клюнул еще 08.08.
    Галеон
    1. Идущий Сегодня, 12:12
      Цитата: Галеон
      Вот когда только реальные дела пошли - а петух-то клюнул еще 08.08.


      Лучше уж позже , чем никогда.
      Идущий
      1. okko077 Сегодня, 12:40
        Связь у нас какая-никакая есть. А сетецентрической военных действий пока нет и в ближайшей перспективе не предвидится, у нас в ГШ даже понятия не имеют что это такое...Даже нет концепции, а о задании на разработку таких систем даже мечтать не приходится. При это эти " творцы" думают, что они делают современное оружие. Эти вещи взаимосвязаны и предполагают наличие и того и другого...Когда эти недоумки в руководстве армии это поймут ?
        okko077
        1. Идущий Сегодня, 12:58
          Цитата: okko077
          , у нас в ГШ даже понятия не имеют что это такое...Даже нет концепции, а о задании на разработку таких систем даже мечтать не приходится.


          Я извиняюсь , а откуда у Вас такие сведения ?, поделитесь , если есть , источником.
          Идущий
          1. okko077 Сегодня, 13:48
            Что вас интересует? Может вы не знаете, что координаты цели от БПЛА дальше пульта оператора управления не идут. А дальше всё в ручном режиме .... Передают по радио в штаб, и так далее....
            okko077
  3. Neputin Сегодня, 12:05
    Подготовка к проведению воспитательного процесса свидомых небратьев?
    Neputin
  4. Zomanus Сегодня, 13:40
    Очень хорошо, что ситуация со связью выправляется на всех уровнях.
    Теперь бы некоторые из данных технологий в гражданку выпустить.
    Zomanus
Картина дня