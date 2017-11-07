Индонезия может закупить дополнительную партию БМП-3Ф

Сейчас на рассмотрении инозаказчика находятся коммерческие предложения на поставку дополнительной партии БМП-3Ф,

Российские БМП-3Ф, поставленные Индонезии, отлично себя зарекомендовали, и Корпус морской пехоты действительно заинтересован в приобретении дополнительной партии этих машин,