Индонезия может закупить дополнительную партию БМП-3Ф
Российская сторона сделала предложение Индонезии по поставке дополнительной партии БМП-3Ф, передает Интерфакс сообщение замдиректора ФСВТС России Михаила Петухова.
По его словам, эти машины уже давно находятся на вооружении морской пехоты Индонезии и «очень хорошо себя зарекомендовали».
Ранее о заинтересованности Индонезии в закупке дополнительной партии БМП рассказала представитель Федеральной службы по ВТС Мария Воробьева.
Агентство напоминает, что БМП-3Ф вместе с другой военной техникой в Индонезию начали поставлять с 1992 года.
Сейчас на рассмотрении инозаказчика находятся коммерческие предложения на поставку дополнительной партии БМП-3Ф,сказал Петухов на выставке "Defense&Security, проходящей в Таиланде.
По его словам, эти машины уже давно находятся на вооружении морской пехоты Индонезии и «очень хорошо себя зарекомендовали».
Ранее о заинтересованности Индонезии в закупке дополнительной партии БМП рассказала представитель Федеральной службы по ВТС Мария Воробьева.
Российские БМП-3Ф, поставленные Индонезии, отлично себя зарекомендовали, и Корпус морской пехоты действительно заинтересован в приобретении дополнительной партии этих машин,сказала она, подчеркнув, что «в настоящее время стороны согласуют возможные сроки начала переговорного процесса по данной теме сотрудничества».
Агентство напоминает, что БМП-3Ф вместе с другой военной техникой в Индонезию начали поставлять с 1992 года.
Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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