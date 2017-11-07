13:56 07 ноября

Индонезия может закупить дополнительную партию БМП-3Ф

Российская сторона сделала предложение Индонезии по поставке дополнительной партии БМП-3Ф, передает Интерфакс сообщение замдиректора ФСВТС России Михаила Петухова.

Индонезия может закупить дополнительную партию БМП-3Ф


Сейчас на рассмотрении инозаказчика находятся коммерческие предложения на поставку дополнительной партии БМП-3Ф,
сказал Петухов на выставке "Defense&Security, проходящей в Таиланде.


По его словам, эти машины уже давно находятся на вооружении морской пехоты Индонезии и «очень хорошо себя зарекомендовали».

Ранее о заинтересованности Индонезии в закупке дополнительной партии БМП рассказала представитель Федеральной службы по ВТС Мария Воробьева.

Российские БМП-3Ф, поставленные Индонезии, отлично себя зарекомендовали, и Корпус морской пехоты действительно заинтересован в приобретении дополнительной партии этих машин,
сказала она, подчеркнув, что «в настоящее время стороны согласуют возможные сроки начала переговорного процесса по данной теме сотрудничества».

Агентство напоминает, что БМП-3Ф вместе с другой военной техникой в Индонезию начали поставлять с 1992 года.

Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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Комментарии 14

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  1. senima56 Сегодня, 12:25
    Тут главное что думают и что говорят индонезийцы, но не то что говорят Петухов с Воробьевой.
    senima56
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:36
      Не понял глубины вашей мысли. Если наши предлагают значит есть спрос.
      Корпус морской пехоты действительно заинтересован в приобретении дополнительной партии этих машин
      Это же не из пальца высосано.
      rotmistr60
      1. Burbon Сегодня, 12:40
        Цитата: rotmistr60
        Это же не из пальца высосано.

        факта сделки нет? - значит это "новость" из раздела ОБС.....хотелка....
        Burbon
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:43
          Российские БМП-3Ф, поставленные Индонезии, отлично себя зарекомендовали

          Сделки, как вы говорите, уже были, что мешает продолжить? И тут не "одна баба сказала", а реальность.
          rotmistr60
          1. Burbon Сегодня, 12:46
            Цитата: rotmistr60
            что мешает продолжить

            деньги -это раз
            условия контракта - это два
            ну и три - случаи непреодолимой силы......
            Burbon
    2. сибиралт Сегодня, 12:39
      Леонард толстый с удовольствием купит эти БМП на взятки американским военным. laughing Читайте предыдущую статью об Индонезии.
      сибиралт
  2. Vik66 Сегодня, 12:27
    Российская сторона Индонезии предложения по поставке дополнительной партии БМП-3Ф, передает Интерфакс сообщение замдиректора ФСВТС России Михаила Петухова.

    Чего российская сторона Индонезии ? crying
    Vik66
    1. zivXP Сегодня, 12:38
      Это такая местная забава - угадай слова называется.
      zivXP
  3. Livonetc Сегодня, 12:28
    Это налаженный процесс эксплуатации и пополнения соответствующих частей Индонезии соответствующей техникой.
    Livonetc
  4. Витас Сегодня, 12:32
    Цитата: Vik66
    Российская сторона Индонезии предложения по поставке дополнительной партии БМП-3Ф, передает Интерфакс сообщение замдиректора ФСВТС России Михаила Петухова.

    Чего российская сторона Индонезии ? crying

    БМП на кофе... в переводе.
    Витас
  5. Egorovich Сегодня, 12:41
    БМП - 3Ф очень хороший товар, отменное качество, отличный спрос. Великолепной работы в Индонезии!
    Egorovich
    1. Per se. Сегодня, 13:44
      Кто же так упорно тормозит эту машину для наших морпехов, вот вопрос... Или колёсные БТР, или ждите плавающего с глиссированием монстра, для "загоризонтной высадки", хотя БМП-3Ф по любому останется актуальной, и её не заменит БММП, что разрабатывают в подражании идеям янки.
      Per se.
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 12:48
    Это будет правильный выбор.
    Вождь краснокожих
  7. rudolff Сегодня, 13:36
    Такие новости, как издевка над собственной морской пехотой. Индонезии БМП-3Ф, а нашим: ну вы там держитесь! Типа, нашим и БТРов хватит.
    rudolff
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