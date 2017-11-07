13:52 07 ноября

Японская компания представила новую баллистическую маску-шлем

Как сообщил портал armyrecognition.com, на выставке Defense & Security 2017, которая проходит в Бангкоке в эти дни, японская компания Devtac презентовала новую баллистическую маску-шлем.

Тактический баллистический шлем под названием Ronin отвечает американскому уровню бронирования Level IIIA, выдерживая попадания пистолетных пуль калибра .44 Magnum. Шлем-маска выполнен из кевларовых панелей с полимерным покрытием.

Японская компания представила новую баллистическую маску-шлем



Ronin состоит из двух компонентов – лицевой части и шлема. Между собой они соединяются с помощью мощного неодимового магнита с максимальной степенью намагниченности (N50). При необходимости на Ronin можно устанавливать крепления для различных аксессуаров.
Линзы маски-шлема выполнены из поликарбоната и являются съёмными. По заявлению разработчиков, они расположены таким образом, чтобы предоставлять угол обзора в 160 градусов. При этом в компании Devtac предусмотрели защиту от запотевания изнутри – в Ronin встроена миниатюрная система воздуховодов и вентиляторов, обеспечивающая полноценную вентиляцию.

В компании Devtac называют своё творение первым полностью закрытым баллистическим шлемом, обеспечивающим полноценную защиту класса Level IIIA и высокий уровень обзора. По словам разработчиков, Ronin уже проходит испытания в нескольких подразделениях сил специального назначения, в том числе, американских SWAT, передает "Warspot"

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 24

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  1. Anarchist Сегодня, 12:24
    Шлем сделали, А когда весь целиком Ironman будет готов...?
    И название такое придумали - Ронин! Это то, что всех кто наденет в ренегаты записывать можно?
    Anarchist
    1. dik-nsk Сегодня, 12:25
      очертания военных из будущего по книгам и фильмам становятся все более реальными
      dik-nsk
      1. Anarchist Сегодня, 12:28
        Цитата: dik-nsk
        очертания военных из будущего по книгам и фильмам становятся все более реальными

        Ага, жаль, что моего друга-Джедая нет, А то он бы оценил
        Anarchist
        1. Владимир16 Сегодня, 12:30
          Почему шлем баллистический? Его будут отстреливать вместе с содержимым? Если так, то какова дальность? laughing Долетит до канадской границы? wassat
          Владимир16
          1. Идущий Сегодня, 12:35
            Цитата: Владимир16
            Почему шлем баллистический? :


            Против баллистических ракет , а если серьезно то никакой информации они не дали , кроме пуль , а сколько весит , какой обзор и т. д . .
            Идущий
      2. Комментарий был удален.
      3. Shurik70 Сегодня, 12:31
        А вот и тот, с чьего шлема скитаезили этот laughing
        Shurik70
    2. сибиралт Сегодня, 12:31
      Кому то лучше, чтобы пуля попала сразу голову чем в пах. lol
      сибиралт
    3. Ванёк Сегодня, 13:26
      Цитата: Anarchist
      А когда весь целиком




      - Вот я уже испугался! Сваливаем отсюда!

      hi
      Ванёк
  2. den3080 Сегодня, 12:28
    Ронин (яп. 浪人, ро: нин, букв. 浪 «блуждающие волны» + 人 «человек» = «странник») — деклассированный самурай феодального периода Японии (1185—1868), потерявший покровительство своего сюзерена, либо не сумевший уберечь его от смерти. Этимология термина ронин восходит к периодам Нара и Хэйан, когда он означал слуг, бежавших с земель своего господина.

    копипаст из википедии
    видимо шлем точно соответсвует своему названию wink как вы яхту назовёте...
    den3080
    1. inkass_98 Сегодня, 12:58
      Ага, меня тоже порадовало название в виде бесхозного самурая. Или японцы намекают на то, что шлем хозяина точно переживет?.
      inkass_98
  3. Vik66 Сегодня, 12:29
    А голова вместе со шлемом не оторвется от попадания .44 Магнума ?
    Vik66
    1. игорка357 Сегодня, 12:34
      Не оторвется,ломающиеся шеи,это детские байки..но больно будет очень,возможно даже с потерей боеспособности на некоторое время!Вы вспомните прикол..бухой с пятого этажа живой,а трезвый упадет,труп..так и тут,вы не будете знать когда попадет пуля,ваша шея не будет напряжена,но травму однозначно получите..
      игорка357
      1. dzuar saubarag Сегодня, 12:51
        Мне интересно как они решили проблему сохранности того, что внутри. Ещё в средние века шлемы делали достаточно устойчивыми к внешним разрушительным воздействиям, но они имели значительный внутренний объём - голова нигде не прилегала к поверхности шлема. Здесь он выполнен практически в облипку. Если это так, то попадание пули (особенно такого значимого калибра) будет иметь гарантированным последствием сильнейшее сотрясение мозга. При особо неудачных попаданиях - фронтальное в лобную часть - однозначно нокаут, разрыв шейных позвонков request как знать, но вероятность есть. Штука интересная, хотелось бы ознакомиться с результатами испытаний
        dzuar saubarag
    2. сибиралт Сегодня, 12:34
      М-да. Придется шею укреплять дополнительной арматурой по всей окружности. laughing
      сибиралт
  4. Großer Feldherr Сегодня, 12:29
    https://topwar.ru/124889-amerikanskaya-kompaniya-
    predstavila-broneshlem-dlya-voennyh.html
    Großer Feldherr
    1. CONTROL Сегодня, 12:35
      Цитата: Großer Feldherr
      https://topwar.ru/124889-amerikanskaya-kompaniya-
      predstavila-broneshlem-dlya-voennyh.html

      так всё-таки - японская или американская?
      ...кто у кого стырил?
      CONTROL
  5. NIKNN Сегодня, 12:31
    И стоит сие чудо...., даже чего то порядок определить не получается, все равно наверное ошибусь... sad
    NIKNN
    1. NIKNN Сегодня, 12:48

      Японская компания Devtac разработала один из самых надежных из имеющихся на рынке шлемов. Испытания изделия под названием Ronin Kevlar Level IIIА показали, что шлем способен защитить даже от пуль 44 калибра. Шлем имеет разборную конструкцию, а в качестве крепежного элемента используются мощные неодимовые магниты марки N52, надежно удерживающие не только затылочный и лицевой сегменты, но и накладные бронированные пластины.
      Эргономичный каркас оснащен встроенной системой вентиляции с двумя микрокулерами, имеющими регулируемую скорость вращения. Специально разработанные суперпрочные поликарбонатные стекла являются противотуманными и не запотевают при любой погоде.
      Благодаря продуманной до мелочей системе регулируемых ремней шлем надежно подстраивается под любой размер, а расстояние между левой и правой ушной вставками составляет от 17 до 18 см. Выдерживает удары в 600 fps (182,8 м/с). Под шлемом можно носить оптические очки и он прекрасно подходит для защиты во время занятий экстремальными видами спорта, страйкболом, а также для хэллоуин вечеринок.
      NIKNN
  6. Сергей-8848 Сегодня, 12:33
    От такого магнита могут появиться проблемы в работе электронных аксессуаров, без которых эта маска-шлем будет просто железной башкой. Прострелить, может, и нельзя, а утопить - запросто.
    Сергей-8848
    1. dzuar saubarag Сегодня, 12:53
      Насколько я знаю это решаемый с точки зрения техники вопрос
      dzuar saubarag
  7. den3080 Сегодня, 12:39
    ну так-то прикольно, на совещание прийти(на фото чел в костюме с галстуком) на заседание какогонить... непрофильного комитета))
    den3080
  8. Zomanus Сегодня, 13:29
    Интересно, выстрел АПС в упор выдержит?
    Zomanus
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:37
      Шлем возможно выдержит - шея нет.
      Razvedka_Boem
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 13:39
      Цитата: Zomanus
      Интересно, выстрел АПС в упор выдержит?

      Даже если и выдержит, носитель данной каски 100% труп.
      Viktor.12.71
  9. Евродав Сегодня, 13:37
    "...Тактический баллистический шлем под названием Ronin отвечает американскому уровню бронирования Level IIIA, выдерживая попадания пистолетных пуль калибра .44 Magnum...".
    Ну ну... Качайте шеи, господа самураи! Что бы при попадании бестолковка не отвалилась...
    Евродав
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