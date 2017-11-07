Японская компания представила новую баллистическую маску-шлем
Как сообщил портал armyrecognition.com, на выставке Defense & Security 2017, которая проходит в Бангкоке в эти дни, японская компания Devtac презентовала новую баллистическую маску-шлем.
Тактический баллистический шлем под названием Ronin отвечает американскому уровню бронирования Level IIIA, выдерживая попадания пистолетных пуль калибра .44 Magnum. Шлем-маска выполнен из кевларовых панелей с полимерным покрытием.
Ronin состоит из двух компонентов – лицевой части и шлема. Между собой они соединяются с помощью мощного неодимового магнита с максимальной степенью намагниченности (N50). При необходимости на Ronin можно устанавливать крепления для различных аксессуаров.
Линзы маски-шлема выполнены из поликарбоната и являются съёмными. По заявлению разработчиков, они расположены таким образом, чтобы предоставлять угол обзора в 160 градусов. При этом в компании Devtac предусмотрели защиту от запотевания изнутри – в Ronin встроена миниатюрная система воздуховодов и вентиляторов, обеспечивающая полноценную вентиляцию.
В компании Devtac называют своё творение первым полностью закрытым баллистическим шлемом, обеспечивающим полноценную защиту класса Level IIIA и высокий уровень обзора. По словам разработчиков, Ronin уже проходит испытания в нескольких подразделениях сил специального назначения, в том числе, американских SWAT, передает "Warspot"
Тактический баллистический шлем под названием Ronin отвечает американскому уровню бронирования Level IIIA, выдерживая попадания пистолетных пуль калибра .44 Magnum. Шлем-маска выполнен из кевларовых панелей с полимерным покрытием.
Ronin состоит из двух компонентов – лицевой части и шлема. Между собой они соединяются с помощью мощного неодимового магнита с максимальной степенью намагниченности (N50). При необходимости на Ronin можно устанавливать крепления для различных аксессуаров.
Линзы маски-шлема выполнены из поликарбоната и являются съёмными. По заявлению разработчиков, они расположены таким образом, чтобы предоставлять угол обзора в 160 градусов. При этом в компании Devtac предусмотрели защиту от запотевания изнутри – в Ronin встроена миниатюрная система воздуховодов и вентиляторов, обеспечивающая полноценную вентиляцию.
В компании Devtac называют своё творение первым полностью закрытым баллистическим шлемом, обеспечивающим полноценную защиту класса Level IIIA и высокий уровень обзора. По словам разработчиков, Ronin уже проходит испытания в нескольких подразделениях сил специального назначения, в том числе, американских SWAT, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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