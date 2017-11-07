После воссоединения Крыма с РФ на Украину вернулись менее 30% военных

На 1 марта 2014 года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории Крыма, проходили службу 13 тыс. 468 военнослужащих, из них: офицерского состава - 4 тыс. 637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 8 тыс. 831 человек. На Украину прибыл 3 тыс. 991 военнослужащий, из них: офицерского состава - 1 тыс. 649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 2 тыс. 342 человека

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук озаботился вопросом, сколько же военнослужащих ВСУ вернулось на территорию Украины после воссоединения Крыма с Россией. На его запрос, направленный в соответствующие ведомства, был получен ответ, что после воссоединения на Украину вернулись менее 30% украинских военных и чуть более 10% сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), проходивших службу на полуострове. Именно такие данные получил Тымчук от министерства обороны Украины и СБУ.- говорится в ответе минобороны, который цитирует агентство УНИАН Еще меньшая часть вернулась работников СБУ. Из 1 тыс. 619 сотрудников СБУ переехали лишь 217 человек, сказано в ответе этой службы на запрос парламентария.В тоже время, в 2016 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил несколько другие цифры. Он сообщал, что по состоянию на 26-27 февраля 2014 года на территории Крыма было 20 тысяч 320 украинских военнослужащих. Из этого числа на материковую часть Украины перебазировались 6 тысяч военнослужащих.