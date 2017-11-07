13:53 07 ноября

После воссоединения Крыма с РФ на Украину вернулись менее 30% военных

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук озаботился вопросом, сколько же военнослужащих ВСУ вернулось на территорию Украины после воссоединения Крыма с Россией. На его запрос, направленный в соответствующие ведомства, был получен ответ, что после воссоединения на Украину вернулись менее 30% украинских военных и чуть более 10% сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), проходивших службу на полуострове. Именно такие данные получил Тымчук от министерства обороны Украины и СБУ.

После воссоединения Крыма с РФ на Украину вернулись менее 30% военных


На 1 марта 2014 года в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на территории Крыма, проходили службу 13 тыс. 468 военнослужащих, из них: офицерского состава - 4 тыс. 637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 8 тыс. 831 человек. На Украину прибыл 3 тыс. 991 военнослужащий, из них: офицерского состава - 1 тыс. 649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава - 2 тыс. 342 человека
- говорится в ответе минобороны, который цитирует агентство УНИАН


Еще меньшая часть вернулась работников СБУ. Из 1 тыс. 619 сотрудников СБУ переехали лишь 217 человек, сказано в ответе этой службы на запрос парламентария.

В тоже время, в 2016 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил несколько другие цифры. Он сообщал, что по состоянию на 26-27 февраля 2014 года на территории Крыма было 20 тысяч 320 украинских военнослужащих. Из этого числа на материковую часть Украины перебазировались 6 тысяч военнослужащих.


Использованы фотографии: https://www.novayagazeta.ru/
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Комментарии 40

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:47
    на Украину вернулись менее 30%
    Чего это вдруг озаботились через три года? Ни как с агентурой проблемы, решили пройтись на авось по тем кто остался.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:51
      после воссоединения на Украину вернулись менее 30% украинских военных и чуть более 10% сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ)

      Эти цифры наглядно отражают процент свидомости и упоротости в ВСУ и СБУ . wassat
      bouncyhunter
      1. Anarchist Сегодня, 13:01
        ''дочери Крымских офицеров'' расскажут совсем другую версию! Не всё так однозначно...
        Что по мне, так всё ясно! Кто захочет служить и присягать предателям...?
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 13:11
          Эти цифры наглядно отражают процент свидомости и упоротости в ВСУ и СБУ .


          Ещё меньше , некоторые сделали это вынуждено - жилье , семьи т. д. .
          Идущий
      2. Оверлок Сегодня, 13:06
        или привлекательности и выгоды в действиях военнослужащих. 3 или 4 из оставшихся офицеров уже судят за шпионаж
        Оверлок
        1. Идущий Сегодня, 13:12
          Цитата: Оверлок
          или привлекательности и выгоды в действиях военнослужащих. 3 или 4 из оставшихся офицеров уже судят за шпионаж


          И ещё не вечер.
          Идущий
      3. Burbon Сегодня, 13:08
        Цитата: bouncyhunter
        наглядно отражают процент

        который нужно очень тщательно проверить на предмет внедрения!!!
        Burbon
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
          Бесспорно , это как раз работа для особистов .
          bouncyhunter
        2. Идущий Сегодня, 13:13
          Этот вопрос , надеюсь , наши спецы отработали и продолжают контроль.
          Идущий
      4. ID90 Сегодня, 13:13
        Цитата: bouncyhunter
        после воссоединения на Украину вернулись менее 30% украинских военных и чуть более 10% сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ)

        Эти цифры наглядно отражают процент свидомости и упоротости в ВСУ и СБУ . wassat

        эти цифры показывают количество желающих жить в тепле и с хорошей зарплатой.
        пришли бы Условно Китайцы и процент бы был ненамного меньше.
        а этих переприсягнувших не любили в 90-е и не любят сейчас.
        им главное что их жо па в тепле.
        ID90
    2. Подрезчик Сегодня, 12:54
      Наверняка вернулись те, кто родом из других (и скорее Западных) областей.
      Те кто поумней-остались... yes
      Подрезчик
      1. Anarchist Сегодня, 13:06
        Тёзка hi
        Волнует другой вопрос:
        А не осталось, среди тех ''кто Поумней'', свидомых? И сколько их...?
        Anarchist
        1. Подрезчик Сегодня, 13:19
          Саш hi , думаю спецслужбы России занимаются этим вопросом, тем более, что вопрос прогнозировался...В спецслужбах люди не глупые... soldier good hi
          Подрезчик
      2. Dym71 Сегодня, 13:06
        Цитата: Подрезчик
        Те кто поумней-остались...

        Это и беспокоит. what
        Dym71
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          Для этого у нас есть службы.
          Идущий
    3. Венд Сегодня, 13:07
      А сколько вернулось в Крым после того что устроили свидомые на Украине? Думаю, что проценты будут больше.
      Венд
    4. Зяблицев Сегодня, 13:15
      Мне подумалось, что при Иосифе Виссарионовиче все оставшиеся в Крыму уже бы были расстреляны или пилили лобзиком деревья на Колыме - за шпионаж в пользу Украины! А может быть Иосиф Виссарионович был в чем то прав....
      Зяблицев
    5. антивирус Сегодня, 13:49
      прикидывают сколько уедет на левый берег Днепра после воссоздания Донецко-Криворожской республики
      антивирус
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    ... "самая сильная армия еуропы"... laughing
    a.s.zzz888
  3. Masya Masya Сегодня, 12:54
    Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше...
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:59
      Masya Masya Сегодня, 12:54
      Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше...

      ... hi ! ... а укрокаклы - где больше платят...
      a.s.zzz888
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
        Сергей , привет ! hi
        Цитата: a.s.zzz888
        а укрокаклы - где больше платят...

        Или где можно больше стырить . lol
        bouncyhunter
        1. Anarchist Сегодня, 13:10
          Цитата: bouncyhunter
          Сергей , привет ! hi
          Цитата: a.s.zzz888
          а укрокаклы - где больше платят...

          Или где можно больше стырить . lol

          Это к прапорщикам!
          ''есть такая профессия - родину расхищать!''
          Anarchist
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
            Саш , ты прапорщиков не обижай . Родину расхищают прапорюги и прапорылы .
            bouncyhunter
            1. Anarchist Сегодня, 13:23
              Паш, Я просто забыл это слово в кавычки взять! hi
              Anarchist
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:08
      Мариша , привет ! hi love С Праздником ! drinks
      Цитата: Masya Masya
      Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше...

      На кастрюлеголовых бандерлогов это не распространяется . lol
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 13:10
        Паша, приветик! love
        С Праздником!!! love Ура!!!
        Masya Masya
  4. dzvero Сегодня, 12:54
    Не понял одно - етот депутат завидует или негодует?
    dzvero
    1. den3080 Сегодня, 13:02
      это всё в одном флаконе под названием "зрадоперемога"))
      den3080
  5. штольц Сегодня, 13:01
    Цитата: rotmistr60
    на Украину вернулись менее 30 военных

    Если кто-то сомневался, что в ВСУ служат, в подавляющем большинстве, лица склонные к измене и предательству, то вот конкретное тому подтверждение.
    штольц
    1. staviator Сегодня, 13:06
      Предавший однажды,предаст и дважды(поговорка) yes
      staviator
    2. Burbon Сегодня, 13:10
      Цитата: штольц
      Если кто-то сомневался, что в ВСУ служат, в подавляющем большинстве, лица склонные к измене и предательству, то вот конкретное тому подтверждение.

      следуя вашей логике,все те кто щас в РФ из бывших ВСУ-СБУ-и так далее - потенциальные предатели уже наших интересов?
      Burbon
      1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 13:45
        Украина находится под полным управлением и контролем США. Она инструмент борьбы за получение полного контроля США над Россией. Что так будет было понятно и до майдана скаканутых. Кто-то из украинских военных в Крыму встал на сторону России и служит сейчас в Армии России, кто-то стал штатовской подстилкой на Украине и обслуживает интересы Запада. Слушать неумных людей с их лозунгами на тему "дважды не присягают" в этом историческом контексте неуместно.
        Victor Jnnjdfy
  6. штольц Сегодня, 13:18
    Цитата: Burbon

    следуя вашей логике,все те кто щас в РФ из бывших ВСУ-СБУ-и так далее - потенциальные предатели уже наших интересов?

    Имеются сомнения? Но беспокоится не стоит, особисты, полагаю, по этому вопросу уже давно работают.
    штольц
    1. Burbon Сегодня, 13:21
      Цитата: штольц
      Имеются сомнения?

      очень большие
      Burbon
  7. Евродав Сегодня, 13:26
    "...Еще меньшая часть вернулась работников СБУ. Из 1 тыс. 619 сотрудников СБУ переехали лишь 217 человек, сказано в ответе этой службы на запрос парламентария..."
    Они где, бывшие СБУшники? Кто то их контролирует? С нашей безалаберностью как бы чего не вышло... Они сами остались или у них задача такая?
    Евродав
  8. Евродав Сегодня, 13:31
    Цитата: Burbon
    Цитата: штольц
    Если кто-то сомневался, что в ВСУ служат, в подавляющем большинстве, лица склонные к измене и предательству, то вот конкретное тому подтверждение.

    следуя вашей логике,все те кто щас в РФ из бывших ВСУ-СБУ-и так далее - потенциальные предатели уже наших интересов?

    ВСУ еще так себе, а СБУ вполне возможно, чему вы так удивлены и возмущены? Работа такая... Кто то остался с чистой душой, а у кого то и задание такое может быть, почему нет?
    Евродав
  9. Евродав Сегодня, 13:34
    Цитата: Masya Masya
    Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше...

    С такой поговоркой можно далеко зайти!
    Евродав
  10. Караул73 Сегодня, 13:35
    Итог какой - первыми могут предать самые приюлиженные. Ведь именно СЮУ должна была стоять на страже целостности государства и сдедить за действиями остальных силовых структур.
    Караул73
  11. vladimirvn Сегодня, 13:39
    На одной чашке весов присяга, на другой российские квартира, дача, пенсия. На хрена нам такие военнослужащие?
    Цитата: Идущий
    Эти цифры наглядно отражают процент свидомости и упоротости в ВСУ и СБУ .


    Ещё меньше , некоторые сделали это вынуждено - жилье , семьи т. д. .
    vladimirvn
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