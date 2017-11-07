О сложной судьбе львовских военкомов...
Представители украинских военных комиссариатов снова констатируют, что выполнение призыва идёт с явными проблемами. Более трети призывников попросту отказываются самостоятельно являться в военкоматы и игнорируют повторные повестки и даже угрозы о готовности возбудить уголовное дело со стороны правоохранительных органов.
Отмечено, что наибольшие проблемы с исполнением планов осеннего призыва в украинские силовые структуры проявляют себя в Одесской области, а также в западных областях Украины. Так, во Львове сотрудники военкоматов создали специальные группы, которые сами обходят квартиры призывников. В группы входят также представители местного ЖЭК и правоохранительных органов.
Обход проводился по сотням квартир в одной только Львове, однако, как сообщает, информационная служба УНИАН, повестку вручить не удалось ни одному из призывников-уклонистов.
Напомним, что ранее сотрудники военкоматов Украины пытались «отлавливать» призывников прямо на улицах.
Всё это говорит об отношении украинской молодёжи призывного возраста к службе в современной украинской армии и о статусе самой армии "незалежной".
Отмечено, что наибольшие проблемы с исполнением планов осеннего призыва в украинские силовые структуры проявляют себя в Одесской области, а также в западных областях Украины. Так, во Львове сотрудники военкоматов создали специальные группы, которые сами обходят квартиры призывников. В группы входят также представители местного ЖЭК и правоохранительных органов.
Обход проводился по сотням квартир в одной только Львове, однако, как сообщает, информационная служба УНИАН, повестку вручить не удалось ни одному из призывников-уклонистов.
Напомним, что ранее сотрудники военкоматов Украины пытались «отлавливать» призывников прямо на улицах.
Всё это говорит об отношении украинской молодёжи призывного возраста к службе в современной украинской армии и о статусе самой армии "незалежной".
Использованы фотографии: Фейсбук
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