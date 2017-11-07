13:53 07 ноября

О сложной судьбе львовских военкомов...

Представители украинских военных комиссариатов снова констатируют, что выполнение призыва идёт с явными проблемами. Более трети призывников попросту отказываются самостоятельно являться в военкоматы и игнорируют повторные повестки и даже угрозы о готовности возбудить уголовное дело со стороны правоохранительных органов.

Отмечено, что наибольшие проблемы с исполнением планов осеннего призыва в украинские силовые структуры проявляют себя в Одесской области, а также в западных областях Украины. Так, во Львове сотрудники военкоматов создали специальные группы, которые сами обходят квартиры призывников. В группы входят также представители местного ЖЭК и правоохранительных органов.

Обход проводился по сотням квартир в одной только Львове, однако, как сообщает, информационная служба УНИАН, повестку вручить не удалось ни одному из призывников-уклонистов.


Напомним, что ранее сотрудники военкоматов Украины пытались «отлавливать» призывников прямо на улицах.

О сложной судьбе львовских военкомов...


Всё это говорит об отношении украинской молодёжи призывного возраста к службе в современной украинской армии и о статусе самой армии "незалежной".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 27

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  1. bagr69 Сегодня, 12:45
    Опустили статус армии ниже плинтуса, уже армией-то не назвать язык не поворачивается, не удивительно, что туда никто не стремится. Никто не хочет попасть в списки "не боевых потерь".
    bagr69
    1. сибиралт Сегодня, 12:48
      С праздником Великого Октября, камрады! А проблемы львивского военкома нам как - то побоку.
      сибиралт
    2. Подрезчик Сегодня, 12:48
      Что-то никто не хочет служить в одной из сильнейших армий Европы... laughing fool
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:52
        Саня , кому охота голову сложить за кружевные труселя ? recourse
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 13:14
          Ну знаешь...Похоже что фетишистов там становится все больше день ото дня! wink laughing
          Подрезчик
          1. Идущий Сегодня, 13:18
            Человек слаб , а молодежь легко поддается промыванию , вот и результат .
            Идущий
        2. Лганхи Сегодня, 13:20
          Не за кружевные труселя, а за липецкие заводы Порошенко и миллиард Яценюка.
          Лганхи
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
            Как ни назови - помирать за чужую идею ради чужой наживы не особо стремятся .
            bouncyhunter
      2. Сергей-svs Сегодня, 13:23
        Цитата: Подрезчик
        Что-то никто не хочет служить в одной из сильнейших армий Европы...

        Для повышения морального духа "сильнейшей армии", Пэтруня даже сынка своего в АТО посылал. yes Говорит, что воевал геЙройски - ему там даже горло повредили! lol
        Сергей-svs
    3. Шура пермский Сегодня, 12:49
      Конечно,никто умирать за чертей не хочет
      Шура пермский
    4. Сепар ДНР Сегодня, 13:00
      Цитата: bagr69
      Опустили статус армии ниже плинтуса, уже армией-то не назвать язык не поворачивается

      Напрасно,напрасно так ...
      Конечно,в сравнении с нормальными ВС укровермахт ничто,но для карательных действий против "народных милиций" фактически "ирререгулярных войск" созданных на базе ликвидированого "властной рукой" ополчения , может сгодится.
      Не на долго конечно,но потягаться придётся...
      Те в ДНР,кто "окунулся" во всё это,шапкозакидательских настроений не испытывает....

      Кстати,листовка,доставленная 120мм "агитминой" на позиции ДНР.
      Сепар ДНР
  2. штольц Сегодня, 12:48
    Всё повторяется, было точно также в Латвии, в 1990, только тогда призыв шёл в Советскую Армию.
    штольц
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:50
    ... таки нет желающих послужить в укрокакловской армии... bully а зря, там перчатки тушёные дают в пайках, говорят вкуснотища!... lol
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:53
    Ну если даже на Западной Украине начали повально косить от службы, то дела действительно плохи. Кто же в дальнейшем будет бороться с "российской агрессией"? Выращиваемые нациками малолетние недоумки еще не созрели, требуется минимум лет 7-10. Опять зрада.
    rotmistr60
    1. den3080 Сегодня, 13:00
      Ну их-то за што в армию?? Скачут, с портретами бандеры/шухевича ходят, факела жгут, героям слава орут... недостаточно разве?
      den3080
    2. Сепар ДНР Сегодня, 13:11
      Цитата: rotmistr60
      Ну если даже на Западной Украине начали повально косить от службы, то дела действительно плохи.

      Может и плохи. Но ПОКА, на позициях не ощущается признаков кадрового,снарядного и иных "голодов".
      Исходя из даты,сегодняшней-100 летия ВОСР "навеяло",что тогда в 1917м царская армия имела в "активе" 1500000 дезертиров и плюс "критическую массу", в виде подразделений не желающих выдвигаться на фронта...
      Это всё отразилось тогда на то,что свершился Великий Октябрь.
      В укропи,УВЫ,НЕ ТАК.
      Сепар ДНР
    3. Лганхи Сегодня, 13:22
      Как раз-таки на западе Украины еще с 2014 г были проблемы с призывниками, в отличие от центральных и восточных областей. Западэнцам вообще-то пофиг на Донбасс, они их считают русскими, а не украинскими. Наиболее радикальные нацисты на Украине как раз из восточных областей, взять того же Яроша.
      Лганхи
      1. Сепар ДНР Сегодня, 13:30
        Цитата: Лганхи
        Как раз-таки на западе Украины еще с 2014 г были проблемы с призывниками, в отличие от центральных и восточных областей. Западэнцам вообще-то пофиг на Донбасс, они их считают русскими, а не украинскими. Наиболее радикальные нацисты на Украине как раз из восточных областей, взять того же Яроша.

        Согласен. Но также нужно дополнить,что вояки с востока и центра к тому же наиболее упороты и беспощадно жестоки ,в отношении к мирным жителям Донбасса,особенно.
        Сепар ДНР
      2. revnagan Сегодня, 13:34
        Цитата: Лганхи
        Как раз-таки на западе Украины еще с 2014 г были проблемы с призывниками, в отличие от центральных и восточных областей.

        Та Вы шо?
        http://shostka.info/shostkanews/shostka-vypolnila
        -plan-prizyva-srochnikov-na-sluzhbu-v-armiyu-na-2
        1/
        Воевать за состояния иудейских олигархов Украины?Дудки,дураков больше нет.Кое как наловили беспечных неудачников-вот и весь призыв.
        revnagan
  5. Altona Сегодня, 12:58
    Самые главные враги ВСУ-это военкомы и прапорщики. Первые не выполняют план по призыву,вторые-нормы по снабжению и довольствию. laughing
    Altona
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:16
      Цитата: Altona
      Самые главные враги ВСУ-это военкомы

      Сепар ДНР
  6. новичок Сегодня, 13:02
    вчерась, на конте вычитал, что только во Львове 15 тыс. уклонистов. и это в самом свидомом городе.
    новичок
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:20
      Цитата: новичок
      вчерась, на конте вычитал, что только во Львове 15 тыс. уклонистов.


      http://www.lawportal.com.ua/srochnaja-voennaja-sl
      uzhba-prizyv-armija.html
      Сепар ДНР
      1. новичок Сегодня, 13:27
        ну таки да. всё это обговаривается в инете уже больше года.
        новичок
  7. Керенский Сегодня, 13:02
    Конечно обидно! Призывают тебя, отправляют на Восток, а тут раз, - и Львов становится Лембергом! И ты понимаешь, что мог бы служить в армии НАТО со всеми вытекающими...
    Керенский
  8. Masya Masya Сегодня, 13:02
    Сапоги в хлам, ноги в кровь, а
    повестку вручить не удалось ни одному из призывников-уклонистов.

    Ой бяда, бяда, огорчение... wink
    Masya Masya
  9. Антарес Сегодня, 13:43
    Так Западная Украина традиционно плохо идет в военкоматы. А с началом войны тем более.
    Призывники и контрактники современной армии-выходцы центральной/Южной Украины. Самое большое количество призывников берут из Днепропетровской области. Наименьшее из Луганской.
    А ситуация в Западной схожа с Одесской области по тем же причинам. Довольно мобильное население(во всех смыслах)и держателей иностранных паспортов.
    Антарес
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