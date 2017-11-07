13:56 07 ноября

В День воинской славы России состоялся торжественный марш на Красной площади

Торжественный марш, посвящённый знаменитому событию нашей истории – параду на Красной площади 7 ноября 1941 года, - прошёл сегодня в Москве. В течение примерно 45 минут по брусчатке прошли около 5 тысяч человек, включая военнослужащих ВС РФ, кавалерийскую группу президентского полка ФСО РФ, курсантов Суворовских училищ и кадетских корпусов. Марш завершали музыканты гарнизонного военного оркестра.

На трибунах, установленных на главной площади страны, присутствовали гости и официальные лица. Официальная статистика приводит данные о 7 тыс. человек. В числе гостей – представители ветеранских организаций, поисковых клубов и объединений.

Напомним, что 7 ноября в России отмечается как День воинской славы именно в связи с парадом 1941 года. В то тяжёлое время войска, прошедшие парадным маршем перед Мавзолеем Ленина, уходили прямо на фронт – для борьбы с гитлеровцами, которые находились уже всего в нескольких десятках километров от советской столицы.


В День воинской славы России состоялся торжественный марш на Красной площади


В 76-ю годовщину парада по Красной площади прошли группы военнослужащих в форме образца времён Великой Отечественной войны и пронесли знамёна фронтов-победителей. Были исполнены любимые песни военных лет.

Видео парада опубликовано в YouTube Life:

Использованы фотографии: Life
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Комментарии 20

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  1. Sergei75 Сегодня, 13:12
    Парад в честь Парада посвящённого Великой Октябрьской социалистической революции.
    Чего стесняться-то....
    Sergei75
    1. Anarchist Сегодня, 13:19
      Цитата: Sergei75
      Парад в честь Парада посвящённого Великой Октябрьской социалистической революции.
      Чего стесняться-то....

      Бояться Буржуи! Стараются, чтобы забыли о этой дате... Недовольных много! Раз прецедент был, значит его и повторить можно...
      Вместо того, чтобы народ О бедности забыл, они ему память стирают...
      Anarchist
      1. Shurik70 Сегодня, 13:23
        Ну вот, сейчас непременно западные СМИ покажут, как в Москве, на Красной Площади, открыто призывают: "Товарищи красногвардейцы, все как один встанем на защиту революционной Москвы!"
        soldier
        Подгузников им, что-ли выслать гуманитарной помощью?
        Shurik70
        1. Zibelew Сегодня, 13:50
          Цитата: Shurik70
          "Товарищи красногвардейцы, все как один встанем на защиту революционной Москвы!"

          Товарищи красногвардейцы поседели бы при виде эмблем на машинах. Хорошо хоть в этом году орлов не вешали.

          Zibelew
          1. Sergei75 Сегодня, 13:56
            Да ладно, не может быть!
            Sergei75
    2. Монос Сегодня, 13:20
      Чтите вы Октябрьскую Революцию, или нет; почитаете вы Ленина, или ненавидите, НО, если вы Русский, этим днём вы должны гордиться!
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
        Ты совершенно прав , дружище , привет ! hi С Днём Великого Октября !!! drinks drinks drinks
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:39
          smile Здравствуй, братка! hi drinks
          И тебя с Юбилеем!!! Как бы кто не относился к тем событиям, но это великая историческая веха в судьбе всего Мира! drinks
          Монос
      2. лаврентий павлович Сегодня, 13:49
        Цитата: Монос
        Чтите вы Октябрьскую Революцию, или нет; почитаете вы Ленина, или ненавидите, НО, если вы Русский, этим днём вы должны гордиться!

        Все правильно Товарищ. С праздником Великой Октябрьской революции всех поздравляю. Все равно придем к социализму и наши внуки будут праздновать этот праздник.
        лаврентий павлович
    3. Zibelew Сегодня, 13:20
      Вообще парад не посвящен годовщине революции, он посвящен годовщине парада 41го года и проводит его правительство Москвы, а не федеральные власти.
      Zibelew
      1. weksha50 Сегодня, 13:52
        Цитата: Zibelew
        он посвящен годовщине парада 41го года и проводит его правительство Москвы, а не федеральные власти.


        Как ни странно, а у правительства Москвы мозги варят получше, чем у федерального... Или - корма чувствительнее... Хоть под видом парада ради парада, но все таки день сделали торжественным...
        А мы, назло нашим-ненашим правителям, помним ! С праздником всех !!! drinks hi
        weksha50
    4. Офицер запаса Сегодня, 13:23
      100-летний юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции стал днем Воинской Славы России? Т.е. 76-ю годовщину парада 1941-го года на Красной площади помним, а в честь чего он проходил - не помним? При всем уважении к этой 76-ой годовщине - налицо очередная жалкая попытка подмены причины праздника. То же самое, что и с 4 ноября.
      Всех с праздником! Со 100-летним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической Революции.
      Офицер запаса
      1. Anarchist Сегодня, 13:27
        Алексей hi , согласен с вами на 100%!
        Они с высоких трибун кричат, что нельзя забывать ни о чём... А сами историю раз не переписываюсь, так замалчивают!
        Anarchist
    5. Зяблицев Сегодня, 13:24
      Удивительно, но ведь мало кто задумывается, что за сто лет Россия пережила то, что другие страны не переживали и за 1000 лет! От лошади, мы шагнули и открыли человечеству дорогу в Космос, Советский народ:русские, белорусы, украинцы, грузины, таджики, казахи, узбеки... и все другие сломали хребет фашистской Германии, которая по сути была современным Евросоюзом, освободив все народы Европы от геноцида, но заплатив за это величайшую цену - Парад 7 ноября 1941 года-беспримерный Подвиг Советского народа! И в этом заслуга в том числе и Великой Социалистической Октябрьской Революции - только неучи этого не понимают! Европа живет, так как она хочет именно благодаря Октябрю, иначе она жила бы, как хотел Гитлер! А государство Израиль вообще бы только существовало в учебниках нацистов - как хохма... По Истории Россия воевала каждые 13 лет за все периоды своего существования и все время на своей земле, не пин..ы, которые болтаются по миру, как г..в прорубе, воруя технологии, скупая умы - Россия же все делает сама, сама ошибается, сама и исправляет свои ошибки!Поэтому Россия - Государство, а США - всего лишь Госкорпорацция!
      Зяблицев
    6. Million Сегодня, 13:24
      Это делается для того,чтобы новое поколение молодежи забыло Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию и воспринимало это день как простой парад
      Million
  2. максим1987 Сегодня, 13:20
    Бьет набат, бьет набат Интернационала
    Пламя Октября в глазах бойца
    Есть у Революции начало
    Нет у Революции конца hi
    максим1987
  3. Ратник-80 Сегодня, 13:25
    Вон сколько еще на складах дегтеревых лежит, а еще наверное и максимов не мало наберется, эх покапатся на складах можно каждого в стране вооружить до зубов на страх супостатам angry
    Ратник-80
  4. Masya Masya Сегодня, 13:31
    «Ни шагу назад, ведь за нами – столица!»,-
    Комбат отчеканил приказ.
    Рядами стоят изможденные лица
    С глубокими ямками глаз.

    Пришли они прямо с парада в окопы,
    За сутки – ни крошки во рту,
    Но «версты Суворова» все же протопав,
    Как стражи стоят на посту.

    И завтра с утра отбивать им атаки –
    Идут танки за рядом ряд.
    У каждого, кроме солдатской отваги,
    Винтовка и связка гранат.

    Беснуется враг: «Как же так?! Быть не может!
    Двужильные что ли они?», -
    И выстрелы пушек нещадно тревожат
    Бессонные ночи и дни.

    Но всё бесполезно, дух русский не сломлен,
    Отброшен назад «немчура»,
    Гремит над полями раскатами грома
    Победное наше «ура!».
    Masya Masya
  5. Старый военрук Сегодня, 13:33
    Забавно, естественно, не парад, а потуги политтехнологов как-нибудь замолчать и обойти тему Великого Октября, устроить очередное шоу. Ан нет, никак не получается. Всех с нашим праздником!
    Старый военрук
  6. штольц Сегодня, 13:41
    Цитата: Sergei75
    Парад в честь Парада посвящённого Великой Октябрьской социалистической революции.
    Чего стесняться-то....

    Грешно надсмехаться над тем, что ещё вчера было нашим ВСЁ. Хорошо, что вообще вспомнили и хоть как-то отметили, не в пример ТВ, где только монстров показывают, Ленина и Троцкого.
    штольц
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