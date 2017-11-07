В День воинской славы России состоялся торжественный марш на Красной площади
Торжественный марш, посвящённый знаменитому событию нашей истории – параду на Красной площади 7 ноября 1941 года, - прошёл сегодня в Москве. В течение примерно 45 минут по брусчатке прошли около 5 тысяч человек, включая военнослужащих ВС РФ, кавалерийскую группу президентского полка ФСО РФ, курсантов Суворовских училищ и кадетских корпусов. Марш завершали музыканты гарнизонного военного оркестра.
На трибунах, установленных на главной площади страны, присутствовали гости и официальные лица. Официальная статистика приводит данные о 7 тыс. человек. В числе гостей – представители ветеранских организаций, поисковых клубов и объединений.
Напомним, что 7 ноября в России отмечается как День воинской славы именно в связи с парадом 1941 года. В то тяжёлое время войска, прошедшие парадным маршем перед Мавзолеем Ленина, уходили прямо на фронт – для борьбы с гитлеровцами, которые находились уже всего в нескольких десятках километров от советской столицы.
В 76-ю годовщину парада по Красной площади прошли группы военнослужащих в форме образца времён Великой Отечественной войны и пронесли знамёна фронтов-победителей. Были исполнены любимые песни военных лет.
Видео парада опубликовано в YouTube Life:
На трибунах, установленных на главной площади страны, присутствовали гости и официальные лица. Официальная статистика приводит данные о 7 тыс. человек. В числе гостей – представители ветеранских организаций, поисковых клубов и объединений.
Напомним, что 7 ноября в России отмечается как День воинской славы именно в связи с парадом 1941 года. В то тяжёлое время войска, прошедшие парадным маршем перед Мавзолеем Ленина, уходили прямо на фронт – для борьбы с гитлеровцами, которые находились уже всего в нескольких десятках километров от советской столицы.
В 76-ю годовщину парада по Красной площади прошли группы военнослужащих в форме образца времён Великой Отечественной войны и пронесли знамёна фронтов-победителей. Были исполнены любимые песни военных лет.
Видео парада опубликовано в YouTube Life:
Использованы фотографии: Life
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