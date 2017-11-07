Американские вертолёты перед наступлением САА вывозили главарей ИГИЛ из Меядина

Американская военная авиация сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба недалеко от Меядина рядом с фермой Хайдар. Затем нанесла авиаудар, мы попытались спрятаться после этого и увидели несколько американских вертолётов. На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в Садах Хайдар. Вертолёты вывезли их за пределы Меядина.

Из Сирии поступают сообщения, являющиеся очередными доказательствами тесных контактов спецслужб США с верхушкой так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). РИА Новости со ссылкой на жителей освобождённого от ИГИЛ (*) сирийскими войсками города Меядин сообщает о том, что американские военные вертолёты перед наступлением САА вывезли полевых командиров игиловцев с позиций у этого города. РИА Новости приводит заявление местного жителя по имени Мухаммад аль-Хуссейн:Мужчина заявляет, что ранее проходил службу в сирийской армии, а потому способен отличать американские вертолёты от каких-либо других.Информация о вывозе игиловцев из Меядина подтверждается и другими местными жителями. Информационное агентство приводит заявление о том, что боевики вывозились перед наступлением сирийской армии сначала автомобилями. Отмечено, что в первую очередь вывозили иностранных главарей террористической группировки в Садах Хайдар. Оттуда их уже забирали американские вертолёты.Напомним, что ранее в МО РФ обвинили США в поддержке террористов ИГИЛ (*) в районе военной базы Эт-Танф, откуда идёт расползание террористических группировок по Сирии.Ситуация в Меядине напоминает ситуацию в Ракке, когда, перед наступлением коалиционных сил самих США на город, оттуда были эвакуированы в первую очередь главари террористической группировки ИГИЛ (*).