13:51 07 ноября

Американские вертолёты перед наступлением САА вывозили главарей ИГИЛ из Меядина

Из Сирии поступают сообщения, являющиеся очередными доказательствами тесных контактов спецслужб США с верхушкой так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ). РИА Новости со ссылкой на жителей освобождённого от ИГИЛ (*) сирийскими войсками города Меядин сообщает о том, что американские военные вертолёты перед наступлением САА вывезли полевых командиров игиловцев с позиций у этого города.

РИА Новости приводит заявление местного жителя по имени Мухаммад аль-Хуссейн:
Американская военная авиация сначала совершила маневр в районе Ар-Рахба недалеко от Меядина рядом с фермой Хайдар. Затем нанесла авиаудар, мы попытались спрятаться после этого и увидели несколько американских вертолётов. На земле были иностранные командиры ИГ*, которые ждали их рядом со своим штабом в Садах Хайдар. Вертолёты вывезли их за пределы Меядина.


Мужчина заявляет, что ранее проходил службу в сирийской армии, а потому способен отличать американские вертолёты от каких-либо других.


Информация о вывозе игиловцев из Меядина подтверждается и другими местными жителями. Информационное агентство приводит заявление о том, что боевики вывозились перед наступлением сирийской армии сначала автомобилями. Отмечено, что в первую очередь вывозили иностранных главарей террористической группировки в Садах Хайдар. Оттуда их уже забирали американские вертолёты.

Американские вертолёты перед наступлением САА вывозили главарей ИГИЛ из Меядина


Напомним, что ранее в МО РФ обвинили США в поддержке террористов ИГИЛ (*) в районе военной базы Эт-Танф, откуда идёт расползание террористических группировок по Сирии.

Ситуация в Меядине напоминает ситуацию в Ракке, когда, перед наступлением коалиционных сил самих США на город, оттуда были эвакуированы в первую очередь главари террористической группировки ИГИЛ (*).

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 16

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  1. Fisman Сегодня, 13:24
    Кто бы сомневался )))
    Fisman
    1. Shurik70 Сегодня, 13:30
      Полагаю, не только главарей, но и своих инструкторов тоже.
      Бегут крысы.
      Shurik70
      1. MoJloT Сегодня, 13:36
        Полагаю, не только главарей, но и своих инструкторов тоже.

        Это могут быть одни и те же люди.
        MoJloT
        1. Идущий Сегодня, 13:44
          Цитата: MoJloT
          Полагаю, не только главарей, но и своих инструкторов тоже.

          Это могут быть одни и те же люди.


          Вполне и перебросят их на другой участок.
          Идущий
          1. MoJloT Сегодня, 13:46
            Ротация обычное дело у военных
            MoJloT
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:38
        американские военные вертолёты перед наступлением САА вывезли полевых командиров игиловцев

        Не впервой ...
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 13:45
          И не последний раз , уже даже не скрывают.
          Идущий
  2. Zomanus Сегодня, 13:26
    Ну собственно прокси-война так и выглядит.
    И в Афгане было то же самое.
    Интересно, что будет, когда сирийцы подойдут к границам занятой американцами территории.
    Вот тогда может начаться война напрямую.
    Zomanus
    1. prosto_rgb Сегодня, 13:39
      Цитата: Zomanus
      Интересно, что будет, когда сирийцы подойдут к границам занятой американцами территории.

      Ничего не будет.
      В лучшем случае.
      prosto_rgb
  3. BerBer Сегодня, 13:28
    Вот ещё рассадник "демократии". Плачут по ним калибры.
    BerBer
  4. voyaka uh Сегодня, 13:31
    Обычный фейк. Таких было уже десятки.
    voyaka uh
    1. alekc75 Сегодня, 13:37
      что ваших ещё не вывезли????
      alekc75
      1. Shurik70 Сегодня, 13:41
        Цитата: voyaka uh
        Обычный фейк. Таких было уже десятки.

        Ну да, и ЦРУ людей не похищает и наркотиками не торгует, и Мосад убийствами не занимается, а в России одни маньяки живут. А кто скажет, что это не так - это даже не ложь, не липа, а фейк.
        Shurik70
    2. Балу Сегодня, 13:39
      Цитата: voyaka uh
      Обычный фейк. Таких было уже десятки.

      Типа этого:
      Или типа этого:
      Балу
  5. Livonetc Сегодня, 13:39
    Цитата: voyaka uh
    Обычный фейк. Таких было уже десятки.

    Может быть а может и не быть.
    Однако германских нацистов они же вывозили массово, в том числе и нацистских преступников.
    Далее применяли.
    После второй мировой они же создавали террористические организации.
    Просто означенное в статье вполне вероятно и находится полностью в русле американских "ценностей".
    Потому выглядит весьма правдоподобно.
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 13:50
      "Однако германских нацистов они же вывозили массово,
      в том числе и нацистских преступников. Далее применяли."////
      ------
      Как и русские. Тоже массово. Технических специалистов, которые
      были, в большинстве членами Национал-Социалистической партии и
      работали инженерами на военных забодах , где на их глазах мучили рабочих-заключенных.

      "После второй мировой они же создавали террористические организации."////
      ----------
      Как и русские. СССР создал десятки террористических организаций. Коммунистических, понятное
      дело. Но, как и антикоммунистические, зверствовали они достаточно.
      voyaka uh
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