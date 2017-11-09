Операция «Анадырь» в пространстве исторической памяти





2. Об этом, в частности, свидетельствует опыт исследовательской работы, ведущейся в течение уже почти четырех десятилетий, огромного междисциплинарного международного коллектива участников проекта исследования «мест памяти» П. Нора и их последователей, относящих себя к исследовательскому направлению «история памяти». См. подр.: Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. N2. С.202-208.



3. См.,напр.: Операция «Анадырь» // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) [электронный ресурс], URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/



4. Не случайно, вероятно, командование советской группировкой на Кубе было порученно признанному "мастеру стремительных рейдов", способному увлечь подчиненных личным примером, легендарному И.А. Плиеву. См., напр.: Плиев Исса Александрович // Герои страны. [электронный ресурс]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=343 / (дата обращения: 6.07.2017).



5. О карибском кризисе и операции "Анадырь" см. так же: Сайт ветеранов ГСВСК [Электронный ресурс]. http://www.gsvsk.ru / (дата обращения: 6.07.2017); Операция «Анадырь»: Факты. Воспоминания. Документы (карибский кризис, год 1962...). М., 1997; Есин В.И. Карибский кризис 1962 года: открытые вопросы и наиболее поучительные уроки // ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА [Электронный ресурс]. URL: fmp.msu.ru/attachments/article/252/ESIN_1_2013.PDF / (дата обращения: 6.07.2017); Свилас С. Историография и источники по истории карибского кризиса // РАЗВИТИЕ. Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам [электронный ресурс]. URL: evolutio.info/content/view/526/53/ (дата обращения: 6.07.2017) и др.



6. Первое издание книги увидело свет в 2011 г. См.: Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2011. В 2013 г. книга была существенно переработана, дополнена и переиздана. См.: Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Часть 1. События 1968 года в фактах и документах. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2013; Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Часть 2. События 1968 года в воспоминаниях участников. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2013.



7. Шевченко В.В. НаПоминание. Действия советских войск в целях сохранения социалистического строя в Венгрии 1956 г. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2016.



8. Первое публичное выступление В.В. Шевченко состоялось в 2011 г. См.: Шевченко В. «Если бы мы не успели тогда, началась бы третья мировая война и жертв было бы гораздо больше» // 161.RU [электронный ресурс]. URL: http://161.ru/text/person/363652.html / (дата обращения 6.07.2017).



В том же году начал действовать и сайт Ростовской организации "Дунай-68": Рассвет 21-го | Об операции "Дунай" 21 августа 1968 г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru / (дата обращения: 6.07.2017).



9. См.подр.: На 161.ru прошла презентация книги "Навстречу рассвету" [Электронный ресурс]. URL: http://m.161.ru/text/newsline/459899.html / (дата обращения: 6.07.2017); В ЮФУ прошёл семинар "45 лет военно-стратегической операции "Дунай" // Южный федеральный университет [электронный ресурс]. URL: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/news1/D¶ms=(p_nws_id=%3E46009) / (дата обращения: 6.07.2017); В ЮФУ прошёл семинар, посвященный холодной войне // Южный федеральный университет [электронный ресурс]. URL: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/news1/D¶ms=(p_nws_id=%3E51568) / (дата обращения: 6.07.2017); В Таганроге генерал Шевченко представил студентам книгу "НаПоминание"// 1Rnd.ru. Сайт города Ростов-на-Дону [электронный ресурс]. URL: https://www.1rnd.ru/news/1614318 / (дата обращения: 6.07.2017) и др. Появились совместные статьи, вызвавшие широкий социальный резонанс. См.: Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. «Пражская весна» или военно-стратегическая операция «Дунай»? // Южнороссийский адвокат, 2015, N 3, с.44-45; Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. Ещё раз о «Пражской весне», операции «Дунай» и угрозе большой войны в Европе в 1968-м // Там же, 2015, N 3, с. 46-49; Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. К 60-летию событий 1956 года в Венгрии // Там же, 2016, N 3, с. 36-37 и др.



10. Шевченко В.В. 25 февраля 2016 года кубинский посол вручил награды нашим землякам, участвовавшим в 1962 году в операции «Анадырь» // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru/index.php/component/content/article/18-obrashcheniya-pozdravleniya/243-kubinskie-nagrady-nashli-geroev?tmpl=component&print=1&page= / (дата обращения: 6.07.2017).



11. Письмо Айткали Исенгулова // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://www.rassvet21-go.ru/index.php/12-rostovskoe-regionalnoe-dvizhenie-voinov-internatsionalistov-operatsii-qdunajq/10-pismo-ajtkali-isengulov / (дата обращения: 6.07.2017).



12. Воины-интернационалисты второго сорта // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru/index.php/stranichka-istorika/knigi-stati-publitsistika/247-voiny-internatsionalisty-vtorogo-sorta?tmpl=component&print=1&layout=default&page= / (дата обращения: 6.07.2017). 1. В современной иследовательской литературе "историческая память" продолжает оставаться строго неформализуемым базовым научным понятием, имеющим у различных авторов свое специфическое наполнение. О нашем понимании данного понятия см.подр.: Богданов В.В., Фоменко О.А., Байлов А.В. Социальная память. Майкоп: ОАО "Полиграф-ЮГ", 2015.2. Об этом, в частности, свидетельствует опыт исследовательской работы, ведущейся в течение уже почти четырех десятилетий, огромного междисциплинарного международного коллектива участников проекта исследования «мест памяти» П. Нора и их последователей, относящих себя к исследовательскому направлению «история памяти». См. подр.: Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. N2. С.202-208.3. См.,напр.: Операция «Анадырь» // Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) [электронный ресурс], URL: http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/ [email protected] &_print=true / (дата обращения: 6.07.2017) и др.4. Не случайно, вероятно, командование советской группировкой на Кубе было порученно признанному "мастеру стремительных рейдов", способному увлечь подчиненных личным примером, легендарному И.А. Плиеву. См., напр.: Плиев Исса Александрович // Герои страны. [электронный ресурс]. URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=343 / (дата обращения: 6.07.2017).5. О карибском кризисе и операции "Анадырь" см. так же: Сайт ветеранов ГСВСК [Электронный ресурс]. http://www.gsvsk.ru / (дата обращения: 6.07.2017); Операция «Анадырь»: Факты. Воспоминания. Документы (карибский кризис, год 1962...). М., 1997; Есин В.И. Карибский кризис 1962 года: открытые вопросы и наиболее поучительные уроки // ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ МГУ им. М.В. ЛОМОНОСОВА [Электронный ресурс]. URL: fmp.msu.ru/attachments/article/252/ESIN_1_2013.PDF / (дата обращения: 6.07.2017); Свилас С. Историография и источники по истории карибского кризиса // РАЗВИТИЕ. Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам [электронный ресурс]. URL: evolutio.info/content/view/526/53/ (дата обращения: 6.07.2017) и др.6. Первое издание книги увидело свет в 2011 г. См.: Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2011. В 2013 г. книга была существенно переработана, дополнена и переиздана. См.: Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Часть 1. События 1968 года в фактах и документах. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2013; Шевченко В.В. Навстречу рассвету. Часть 2. События 1968 года в воспоминаниях участников. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2013.7. Шевченко В.В. НаПоминание. Действия советских войск в целях сохранения социалистического строя в Венгрии 1956 г. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2016.8. Первое публичное выступление В.В. Шевченко состоялось в 2011 г. См.: Шевченко В. «Если бы мы не успели тогда, началась бы третья мировая война и жертв было бы гораздо больше» // 161.RU [электронный ресурс]. URL: http://161.ru/text/person/363652.html / (дата обращения 6.07.2017).В том же году начал действовать и сайт Ростовской организации "Дунай-68": Рассвет 21-го | Об операции "Дунай" 21 августа 1968 г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru / (дата обращения: 6.07.2017).9. См.подр.: На 161.ru прошла презентация книги "Навстречу рассвету" [Электронный ресурс]. URL: http://m.161.ru/text/newsline/459899.html / (дата обращения: 6.07.2017); В ЮФУ прошёл семинар "45 лет военно-стратегической операции "Дунай" // Южный федеральный университет [электронный ресурс]. URL: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/news1/D¶ms=(p_nws_id=%3E46009) / (дата обращения: 6.07.2017); В ЮФУ прошёл семинар, посвященный холодной войне // Южный федеральный университет [электронный ресурс]. URL: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=PR/news1/D¶ms=(p_nws_id=%3E51568) / (дата обращения: 6.07.2017); В Таганроге генерал Шевченко представил студентам книгу "НаПоминание"// 1Rnd.ru. Сайт города Ростов-на-Дону [электронный ресурс]. URL: https://www.1rnd.ru/news/1614318 / (дата обращения: 6.07.2017) и др. Появились совместные статьи, вызвавшие широкий социальный резонанс. См.: Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. «Пражская весна» или военно-стратегическая операция «Дунай»? // Южнороссийский адвокат, 2015, N 3, с.44-45; Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. Ещё раз о «Пражской весне», операции «Дунай» и угрозе большой войны в Европе в 1968-м // Там же, 2015, N 3, с. 46-49; Булгаков В.В., Шевченко В.В., Байлов А.В. К 60-летию событий 1956 года в Венгрии // Там же, 2016, N 3, с. 36-37 и др.10. Шевченко В.В. 25 февраля 2016 года кубинский посол вручил награды нашим землякам, участвовавшим в 1962 году в операции «Анадырь» // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru/index.php/component/content/article/18-obrashcheniya-pozdravleniya/243-kubinskie-nagrady-nashli-geroev?tmpl=component&print=1&page= / (дата обращения: 6.07.2017).11. Письмо Айткали Исенгулова // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://www.rassvet21-go.ru/index.php/12-rostovskoe-regionalnoe-dvizhenie-voinov-internatsionalistov-operatsii-qdunajq/10-pismo-ajtkali-isengulov / (дата обращения: 6.07.2017).12. Воины-интернационалисты второго сорта // РАССВЕТ 21-ГО | Об операции " ДУНАЙ" 21 августа 1968г. на территории Чехословакии [электронный ресурс]. URL: http://rassvet21-go.ru/index.php/stranichka-istorika/knigi-stati-publitsistika/247-voiny-internatsionalisty-vtorogo-sorta?tmpl=component&print=1&layout=default&page= / (дата обращения: 6.07.2017).

Современное общественное сознание характеризуется настоящим "бумом памяти", своеобразной "мемориальной революцией". Закономерно возрастает внимание к тем событиям, которые прямо определили представления социума о прошлом [1]. Вступая в резонанс с актуальной действительностью, они выступают ключевым условием сохранения социальной идентичности. В постсоветской России наряду с памятью о Великой Отечественной с особой цепкостью сохраняется информация о том, что связанно с событиями холодной войны, "второе издание" которой сегодня очевидно. Усилия противника направлены на то, чтобы выработать разрушительные комплексы неполноценности и вины, нанести как можно более мощный урон коллективному сознанию. Противопоставить агрессивной идеологической экспансии можно лишь влияние на общественное сознание через механизмы памяти. Именно такой подход, основанный на природе ее эволюционных механизмов, способен успешно противостоять враждебному идеологическому воздействию. Решающее значение в этой связи приобретает рассказ от первого лица, готовящий сознание к определенной форме самодентификации, определяющий паттерны восприятия актуального информационного контекста и, в конечном итоге, манифестируемый в конкретных социальных действиях. Следует признать, что история как научная и образовательная дисциплина непосредственным образом не предназначена для этих целей — это сфера ответственности исторической памяти [2].Одним из центральных событий холодной войны выступает знаменитый Карибский кризис 1962 года (или, как его называют за рубежом, Кубинский ракетный кризис), прямо связанный с проведением стратегической операции "Анадырь", 55-летие которого исполняется в октябре 2017 году. Карибский кризис стал самым опасным в истории холодной войны: две сверхдержавы — СССР и США, оказались максимально близки к полномасштабной войне с применением ядерного оружия [3]. В общественном сознании историческая память о этих событиях до сих пор играет исключительную роль. Советский Союз осмелился тогда бросить открытый вызов США и, говоря популярным у геополитиков "шахматным" языком, попробовал, отказавшись от долгой позиционной борьбы, решить исход партии с помощью головокружительной, граничащей с авантюризмом, операции, чем-то напоминающей лихую танковую атаку времен Великой Отечественной [4]. До сих пор поражает, насколько филигранно советскому военному и политическому руководству удалось пройти "по грани" отделяющей холодную войну от горячей. И хотя современные исследователи, как правило, делают акцент на компромиссном характере итогов Карибского кризиса, в исторической памяти он остался в качестве особого периода. "Мы наступали по всем направлениям" и этот наступательный порыв, вполне разделяемый революционно настроенным народом "острова Свободы", обеспечивался верой в правоту нашего дела, боевым опытом советского командования, поражающими воображение боевыми качествами советских войск, решимостью легендарных Фиделя Кастро и его боевых сподвижников.Рассматривая в краткой ретроспективе события, связанные с Карибским кризисом, отметим, что в январе 1959 г. на Кубе молодые леворадикальные реформаторы во главе с Фиделем Кастро свергли проамериканский диктаторский режим Батисты. Американское руководство начало подготовку насильственного свержения нового правительства. В ответ на помощь контрреволюционерам со стороны США Ф. Кастро начал искать поддержку у Советского Союза. Кубинское руководство объявило о вхождении страны в "социалистический лагерь". В этих условиях Гавана всё больше сближалась с Москвой. К началу 1962 г. американо-кубинский конфликт перерос региональные рамки и перешел на глобальный уровень, на него начало накладываться общее системное противостояние США — СССР.Общеизвестно, что к началу 1960-х гг. США создали огромную сеть различных военных баз по периметру границ Советского Союза, с которых могли быть нанесены ядерные удары по нашей стране. Особое беспокойство вызывали американские ракеты в Турции, которые, по утверждению министра обороны СССР Р. Я. Малиновского, "могли достичь Москвы за 10 минут". У Советского Союза таких возможностей не было. Для этого и потребовалось решение о размещении советских ракет на Кубе, принятое Президиумом ЦК КПСС 10 июня 1962 г. Система глобальной конфронтации к этому времени уже почти сформировалась. Высший эшелон угроз и контругроз на стратегическом уровне отличался большой асимметрией в численности боеголовок и в средствах доставки: одна советская боеголовка на 17 американских. Вместе с тем, размещение части советского ракетно-ядерного потенциала на Кубе значительно меняло ситуацию в стратегическом противостоянии в пользу СССР.Сама операция, получившая кодовое название "Анадырь", готовилась под видом стратегического учения с перебазированием войск и военной техники морем в различные районы Советского Союза. В течение двух месяцев на остров были тайно переправлены 42 тыс. чел. личного состава с вооружением, техникой, боеприпасами, продовольствием и стройматериалами. 4 октября 1962 г. сюда же были доставлены ядерные боеприпасы для стратегических ракет. Американская разведка, обладая широкими возможностями и средствами, так и не смогла раскрыть состав группировки советских войск на территории Кубы. Развертывание стратегических ракет она обнаружила с помощью аэрофотосъемки только 14 октября. После этого ситуация стала обостряться с каждым днем. Кризис грозил перерасти в мировую ракетно-ядерную катастрофу. В этой накаленной до предела обстановке между руководителями СССР и США — Н.С. Хрущевым и Дж. Кеннеди начались интенсивные переговоры. В результате президент США дал гарантию не вторгаться на Кубу, если СССР уберет оттуда наступательное оружие. Советская сторона, согласившись с этим, настояла также на ликвидации американской ракетной базы в Турции. Таким образом, вооруженное столкновение было предотвращено. Положительным аспектом Карибского кризиса было достижение договоренности об установлении и поддержании постоянных контактов между руководителями СССР и США по прямой закрытой телефонной связи. Кроме того, определенной военно-стратегической победой СССР явилось то, что были устранены уже существовавшие ракетные базы в Турции, а также гарантирована неприкосновенность территории Кубы [5].Драматическим событиям 1962 г. посвящена новая работа известного историка холодной войны Виталия Викторовича Шевченко, о научной и общественной деятельности которого следует сказать особо. Боевой генерал, Почетный работник МВД, участник боевых действий, ветеран многочисленных военных конфликтов, В.В. Шевченко широко известен не только как создатель и бессменный председатель Ростовской организации воинов-интернационалистов - участников событий 1968 г. в Чехословакии "Дунай-68", но и как автор книг " Навстечу рассвету" [6] и "НаПоминание" [7], посвященных проведению военных операций в 1956 г. в Венгрии и в 1968 г. в ЧССР. Его подвижническая деятельность оживила ветеранское движение в Ростовской области и стала известна далеко за ее пределами [8]. Усилия В.В. Шевченко были поддержанны известным российским военачальником, Героем России, генерал-полковником В.В. Булгаковым, совпали с научными интересами кафедры социологии, истории, политологии Института управления в экологических, экономических и социальных системах Южного федерального университета и Учебного военного центра при ЮФУ. Результатом плодотворного сотрудничества явился целый ряд проведенных резонансных мероприятий, принявших характер манифестаций исторической памяти о центральных событиях холодной войны [9].Характерная черта книг В.В. Шевченко — исключительное внимание к материалам личного происхождения, прежде всего, к воспоминаниям непосредственных участников событий. Разумеется, их роль как источников велика и в академической истории. Но, представляется, что данный акцент прямо связан с основной задачей автора, направленной на формирование у молодого поколения устойчивой активной гражданской позиции. Вполне признано первичное воплощение сознания в образе и чувственности, а не в идее или понятии. Именно этот первичный материал и является самым эффективным объектом воздействия на сознание, а только потом выступают понятия, суждения, умозаключения. Уже поэтому самая что ни на есть объективно преподносимая история (если она вообще возможна) проигрывает истории памяти. Память избирательна, она мыслит не статистическими цифрами участников, побед и поражений, а высшими эмоциональными маркерами участников событий, выделяя в прошедших событиях господствующий дух, акцентируя внимание на индивидуальных экзистенциальных приоритетах современников. Более того, индивидуальное сознание, личная память вводится в общественную память с помощью личных посвящений и мемуаров, благодаря чувственности и образу. Живое слово неангажированного участника и свидетеля способно сильнее воздействовать на константы социальной идентификации, чем бесконечные тома объективной статистики и горы грандиозных мемориалов.Убежденному пессимисту резонно сказать, что автор воспоминаний мог что-то привнести от себя, не знать или субъективно интерпретировать все имевшие место обстоятельства. Мог! Но, именно в жизненности и проблематичности решения вопросов заложен огромный воспитательный потенциал. Историки в погоне за объективностью высказывают конъюнкцию двух взимоисключающих мыслей: "историк должен избегать высказывать моральные суждения о прошлом" и, при этом, "история должна служить нравственному воспитанию молодежи". Как можно воспитывать, не высказывая моральные суждения, историки не пояснили. И не делают того, что легко делает старый ветеран, ставящий перед читателем самую настоящую аналитическую задачу: что было делать в сложившихся условиях. Данный подход позволяет сказать правду о войне не прославляя саму войну. Воспоминания участников сами задают вопросы, сами показывают основания, которыми руководствовался рассказчик. Тем самым рассказчик ставит слушателя в ситуацию, в которой может оказаться каждый человек, не имея при этом «морального решебника».Как известно, общественное сознание всегда несвободно от политического влияния и даже от политической мифологии. За прошедшие после крушения Советского Союза годы, холодная война в целом и ее основные события, в том числе Карибский кризис и "Анадырь", многократно переосмысливались. В настоящее время, когда в обществе, по существу, разворачивается своего рода беспрецедентная общенациональная дискуссия, в центре которой вопрос: следует ли свернуть геополитическую активность, вернуть Крым, "слить" Донбасс и отдать на окончательное растерзание "партнерам" несчастную Сирию в обмен на снятие западных санкций и сохранение либерального политического курса, особенно важна коллективная память ветеранов о не столь далеком прошлом. Книги В.В. Шевченко по существу содержат обобщенный ответ на этот центральный вопрос. Понимание холодной войны абсолютным большинством ее участников как ответа агрессивным устремлениям Запада бросает вызов либеральной историографии и возвращает к жизни традиционное восприятие памяти как противостояния чуждым большинству россиян ценностям. Данное противостояние прослеживается на протяжении практически всей отечественной истории и холодная война выступает лишь этапом многовековой реальности. В этой связи особого внимания заслуживает убежденность автора, разделяемое практически всеми участниками операции "Анадырь" в том, что, по существу, выбора небыло — так же, как территориальное расширение России было ответной реакцией на агрессивное и неразумное поведение соседей с целью обезопасить свое существование, так и стремление к размещению ракет на Кубе, в непосредственной близости от США, было ответной угрозой на усиление НАТО вдоль границ Советского Союза.Характерно, что по прошествии более полувека, после всех сомнений в политической целесообразности участия советских военнослужащих в тех или иных конфликтах и войнах холодной войны, после либеральной "демифологизации" советской истории (на деле обернувшейся искуственным насаждением либеральных догм и стереотипов), абсолютное большинство ветеранов гордится своим боевым прошлым. "НАМ, достойно выполнившим свой священный воинский долг, НЕ СТЫДНО ЗА ПРОШЛОЕ, мы достойно передаем эстафету добра, патриотизма и любви к Родине подрастающему поколению, объединяемся в общественные организации и коллективы, стремясь к укреплению ветеранского братства, трепетно храним память о боевых товарищах, отдавших свои жизни, выполняя приказ Отчизны!" — подчеркивает в этой связи В.В. Шевченко [10]. С этим выссказыванием вполне созвучны и размышления другого участника холодной войны — генерала А.Г. Исенгулова (Республики Казахстан), и сегодня считающего, что наши дела и поступки, связанные с участием в событиях холодной войны были правыми, что "пусть мы были тогда маленькими винтиками громадной военной машины, но именно такие винтики и ковали великую победу..." [11]. В полной мере это относится и к участникам военно-стратегической операции "Анадырь". Закономерную гордость не может изменить даже привкус обиды — Родина (в отличии от братской Кубы), так и не смогла по достоинству оценить заслуги ветеранов, лишь формально признаных участниками боевых действий. Героям 1962-го, не допустившим третьей мировой войны, объяснили, что они не воевали, льгот им не положено [12]. Хотелось бы верить, что, хоть и с гигантским опозданием, государственные органы исправят историческую несправедливость, тем более, что нынешнее поколение военнослужащих хорошо помнит те недавние времена, когда "Россия не жаловала ни славой, ни рублем" своих защитников. Однако имеющийся опыт борьбы за законные права ветеранов операции "Дунай" не оставляет надежд на положительное решение данного вопроса в скором будущем... А участников операции "Анадырь" с каждым годом становится все меньше...______________