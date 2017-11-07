Все, что вы хотели знать о новейшем российском БПЛА «Орион»
На вооружении российской армии пока отсутствуют средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты отечественной разработки. Все имеющиеся системы этого класса были разработаны зарубежными компаниями. Тем не менее, негативная ситуация в этой области постепенно исправляется. В нашей стране уже был создан перспективный БПЛА среднего класса, способный решать широкий круг задач. Первый отечественный проект подобного рода, сумевший дойти до стадии летных испытаний, носит название «Орион».
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