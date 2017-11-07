Сводка за неделю 28 октября - 3 ноября о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

Военкор ВГТРК А. Сладков берет интервью у французского журналиста Николя информационного издания "Фигаро"













Анализ нарушений режима прекращения огня



На этой неделе обстрелы снова увеличились. Особенно, ближе к концу недели. Снова вернулся график обстрелов 2015-2016 года, когда всю неделю было относительно спокойно, а начиная с вечера пятницы и до понедельника, обстрелы резко увеличивались, затем снова всю неделю относительно тихо. Относительно – это когда количество обстрелов не превышает 40 – 50 раз в сутки, в отличии от зимнего периода, когда в среднем за сутки обстрелов было 160-180, а в выходные до 280 в сутки.Обстрел – это может быть одна очередь с крупнокалиберного пулемета или 60 минутный минометный и арт обстрел. Зачастую в одном обстреле участвует все виды вооружения, включая РСЗО. И все это один обстрел.После ротации две недели обстрелов было много, но, все таки ниже среднего значения. Но в пятницу, из Киева был отдан приказ и на нас обрушились тонны мини снарядов. Почему я так думаю? Да потому, что, если один район фронта или поселок обстреливается – это одна ситуация. А когда, на протяжении 150 км, начинают одновременно вести огонь с минометов, артиллерии и танков, причем не стесняются применять тяжелое вооружение и массово на протяжении нескольких часов – это другая ситуация.На этой неделе сильные бои начались в пятницу с 16 часов, а с 19 часов начались сильные обстрелы. При чем, как говорят жители не помнят таких обстрелов почти два года. Одно дела «слышать фронт» и другое дело, когда прилетает по жилым домам.Отдельно хочу сказать по поводу потерь ВСУ, если помните, в 2014-2015 годах все потери записывали в безвести пропавшие или дезертиры. Мы доказывали, что большая часть из записанных в дезертиры погибли. Командиры рот, батальонов и бригад скрывали правду и спасали себя от генерального штаба ВСУ, а в генштабе тоже самое, делали уже для спасения своей карьеры. Время прошло и теперь, чтобы не выплачивать компенсации родственникам, умерших солдат и офицеров ВСУ записывают в небоевые потери.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.Утром и днем в ДНР было тихо.14:40 в районе ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.16:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.16:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, работают к/к пулеметы, АГС (по снайперам), минометы и техника. Под Авдеевкой горит БМП-2 72-й омбр ВСУ.20:15 севернее Горловки в районе Зайцево под обстрелом АГС и минометов.22:00 Кировский район Донецка под обстрелом минометов.22:00 Аэропорт под обстрелом СПГ-9 и минометов.22:30 западнее Докучаевска работает стрелковое и минометы.23:30 Докучаевск, два прилета 120-мм мин в городских кварталах.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено: 1 артиллерийский снаряд калибром 122-мм, 50 мин калибром 82-мм и 15 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник вел огонь с применением различных типов гранатометов по н.п. Саханка.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.00:30 Докучаевск снова под обстрелом, возобновился огонь минометов, артиллерии и техники.10:10 на линии фронта Александровка – Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.14:00 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – ЯБП бои с перерывами с применением гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.15:00 Яковлевка и Ясиноватая под минометным обстрелом. ВСУ применяют минометы калибром 82-мм и 120-мм.15:30 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт – ЯБП продолжаются бои, применяется снайперские винтовки крупного калибра, к/к пулеметы, гранатометы, АГС, СПГ и минометы.15:30 в районе Хорошее (ЛНР) минометный обстрел.16:25 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, РПГ и АГС. 18:05 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 82-мм и 120-мм.20:35 в районе Славяносербск (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) после перерыва, возобновился бой.21:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов калибром 120-мм.21:20 на Светлодарской дуге начались позиционные бои, применяется пока стрелковое.21:25 в районе Фрунзе (ЛНР) очередной обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.22:00 на Светлодарской дуге бои усилились, применяется к/к пулеметы, минометы калибром 82-мм и 120-мм и техника.22:25 в районе Калиновка по нашим позициям работает к/к пулемет и АГС.22:45 в районе Желобок (ЛНР) по жилым домам на окраине поселка работает к/к пулемет. 23:00 в районе ЯБП периодически обстрел минометами.23:40 Калиновка под обстрелом 82 мм минометов. ВСУ работали с направления Луганское.За сутки в ДНР при защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР. ВСУ обстреляли ДНР 34 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено: 34 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 18 снарядов из танка, 99 мин калибром 82-мм и 113 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении противник вел огонь с применением различных типов гранатометов, БМП и стрелкового оружия по н.п. Зайцево и Железная Балка.В результате обстрела украинских карателей н.п. Александровка, повреждение получило здание школы, на территории которой находится наблюдательный пункт СЦКК. Это уже второй обстрел за двое прошедших суток прицельного огня украинских силовиков по представителям СЦКК. Ранее 28 октября был обстрел в районе поста СЦКК н.п. Безымянное.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Хорошее, Калиново-Борщеватое, Фрунзе, Славяносербск, Калиновка, Желобок.Утром и днем в ДНР было тихо.11:30 в районе Калиново (ЛНР) по нашим позициям работает к/к пулемет.12:20 в районе Калиново (ЛНР) по нашим позициям ВСУ выпустило 10 120-мм мин.13:40 в районе Калиново (ЛНР) по нашим позициям работают АГС, СПГ-914:50 севернее Фрунзе (ЛНР) работает украинский АГС.17:00 Петровский район Донецка бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов.17:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.17:05 в районе Калиново (ЛНР)бой с применением к/к пулеметов и АГС.19:05 в районе Лозовое работает к/к пулемет, СПГ-9 с направления Луганское.22:00 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов, минометов, артиллерии и один танк.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз.Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, танки, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.На Донецком направлении противник применил: артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам девяти населенных пунктов выпущено: 24 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 2 танковых снаряда, 95 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 32 мины калибром 82-мм по н.п. Ленинское.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Фрунзе, Лозовое, Пришиб.01:10 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел 120-мм минами. Всего ВСУ выпустило 120-мм мин.Утром и днем в ДНР было тихо.15:15 в районе Калиново (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9.16:50 в районе Калиново (ЛНР) снова обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм. 17:00 Докучаевск под обстрелом к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9 и минометы.17.05 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел с АГС длинными очередями.17:30 на южном фронте в районе Саханки начался минометный и арт обстрел.18:25 в районе Аэропорта начался сильный бой с применением гранатометов, АГС и минометов.19:25 на южном фронте СЦКК попали под обстрел. Группа наблюдателей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на юге Донецкой Народной Республики сегодня оказалась в зоне обстрела со стороны украинских боевиков. «Сегодня, 31 октября, ВСУ открыли огонь по населенным пунктам на юге ДНР из тяжелого вооружения», — заявили там.В представительстве уточнили, что обстрел в направлении села Саханка в 17:30 начался со стороны населенного пункта Лебединское, а в 18:20 продолжился со стороны Талаковки. Было выпущено 11 мин калибра 120-мм и 16 артснарядов калибра 122-мм. «В 18:15 наблюдательная группа СЦКК в полном составе была вынуждена спуститься в подвал, — добавили в представительстве. — На данный момент обстрел продолжается.19:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой и обстрел усилился, работают 120-ммминометы, артиллерия и танк.22:20 в районе Калиновка обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.23:25 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 36 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено: 4 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 4 танковых снаряда, 273 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении по прилегающим районам н.п. Саханка и Коминтерново выпущено 66 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 26 мин калибром 82-мм и 120-мм. Разрушение получил дом по адресу н.п. Саханка ул. Сергеевка 74/1, пострадавших среди мирного населения нет.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Фрунзе, Крутая Гора, Калиновка.\00:20 на Светлодарской дуге бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов и минометов калибром 120-мм.01:15 поселок Калиновка под обстрелом АГС и минометов калибром 82-мм.01:30 в районе ЯБП сильный бой с применением минометов калибром 120-мм.Утром в ДНР было тихо.11:00 Петровский район Донецка под минометным обстрелом11:00 поселок Жабичево (Жабуньки) под минометным обстрелом.11:00 Ясиноватая под обстрелом танка.16:10 в районе ЯБП обстрел наших позиций с к/к пулеметов и минометов.18:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.18:40 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.19:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.20:20 в районе Первомайска (ЛНР) обстрел наших позиций минометами калибром 120-мм. 20:35 Логвиново обстреляно с к/к пулеметов, АГС и СПГ-921:00 на линии фронта Александровка - Петровский район Донецка – Старомихайловка – Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов.21:00 юго-западнее Горловки работает к/к пулемет и минометы.22:30 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов. 22:40 западнее Докучаевска начался обстрел к/к пулеметов, гранатометов и БМП.22:50 в районе Сокольники (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9 и минометов.23:30 юго-западнее Горловки минометный обстрел.23:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.23:50 юго-западнее и севернее Горловки бой, изредка применяются минометы калибром 82-мм.23:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 44 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам двенадцати населенных пунктов выпущено: 13 танковых снарядов, 292 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении по прилегающим районам н.п. Ленинское и Коминтерново выпущено 44 мины калибром 82-мм, также применялись гранатометы и стрелковое вооружение.На Горловском направлении район н.п. Железная Балка подразделения ВСУ обстреливали из гранатометов и стрелкового вооружения.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники, Веселогоровка, Фрунзе, Первомайск, Славяносербск, Логвиново.\\02:30 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел минами калибром 82-мм.Всего с украинских позиций прилетело 16 мин.Утром и днем в ДНР было тихо.08:50 в районе Знаменка (ЛНР) короткий обстрел с АГС.13:45 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.14:10 в районе Калиново (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов.16:40 в районе Калиново (ЛНР) очередной обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.16:50 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и танка.18:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел с наших позиций АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм.20:50 на Светлодарской дуге короткая арт дуэль.21.00 в районе Логвиново бой с применением гранатометов и АГС. 21:10 окраины Докучаевска обстреляны с к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерией и техникой.22:00 Докучаевск продолжается бой, мины 82-мм и 120-мм прилетают по позициям ВС ДНР как дождь, осколки долетают до окраин города.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам тринадцати населенных пунктов выпущено: 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 2 танковых снаряда, 208 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов выпущено 6 мин калибром 82-мм, также применялись гранатометы и стрелковое вооружение.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Знаменка, Сокольники, Веселогоровка, Калиново, Логвиново.09:00 «Украинские силовики сегодня утром обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, повреждено здание фильтров», - об этом сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». «Утром под обстрел попала ДФС. Зафиксированы попадания по территории объекта, повреждено здание фильтров. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет. Станция продолжает работу. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это, прежде всего, Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые подконтрольны ВСУ.» - сообщил представитель госпредприятия. Как сообщалось ранее, за время конфликта на территории станции было зафиксировано более 370 попаданий взрывоопасных предметов.Днем в ДНР было тихо.13:30 западнее Первомайска (ЛНР) бой с применением минометов.15:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.16:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались бои.16:05 в районе Алмазное (ЛНР) обстрел наших позиций с минометов калибром 82-мм и БМП-1.17:20 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС.17:40 западнее Первомайска (ЛНР) с к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, применяются минометы калибром 82-мм и 120-мм, артиллерия и танки.18:00 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов и танка.18:00 на Светлодарской дуге обстрел наших позиций с минометов и артиллерии.18:25 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 120-мм. 19:00 - 21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП началась арт дуэль. 19:15 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.19:30 севернее Горловки в районе Зайцево продолжается бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов.19:40 в районе Докучаевска сильный бой.19:40 в районе Лозовое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и АГС. 19:40 в районе Смелое (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС и минометов калибром 82-мм.19:55 в районе Первомайска (ЛНР) бой с применением всех видов вооружения – снайперские винтовки, к/к пулеметы, гранатометы, АГС, СПГ-9 и минометы.20:10 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов, АГС и БМП-1. 21:00 - 21:10 перерыв в арт дуэли. 21:10 - 21:20 снова работает артиллерия.21:30 Докучаевск под обстрелом минометов калибром 120-мм.21:40 в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов и танка.21:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ЗУ, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов и танков.22:20 в районе Смелое (ЛНР) сильный обстрел АГС и минометами калибром 82-мм и 120-мм.22:50 Аэропорт под обстрелом артиллерии.22:55 по окраинам Докучаевска работает артиллерия.23:20 Петровский район Донецка под обстрелом снайперов.В результате обстрела с позиций 92-й омбр ВСУ по н.п. Трудовские в Петровском районе Донецка, получила пулевое ранение левой ноги мирная жительница Ляпко И.Г., 1986 г.р.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 52 раза.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам четырнадцати населенных пунктов выпущено: 14 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 10 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 55 танковых снарядов, 180 мин калибром 82-мм и 239 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении по прилегающим районам трех населенных пунктов выпущено семнадцать мин калибром 82-мм и 120-мм, также применялись гранатометы и стрелковое вооружение.На Горловском направлении район н.п. Зайцево подразделения ВСУ обстреливали из гранатометов и стрелкового вооружения. Разрушение получил дом по адресу Андрусова, д.14. В н.п. Зайцево получило повреждение перекрытие двухэтажного здания по адресу переулок Торговый, д.3. В результате обстрела из АГС-17 со стороны 25-й овдбр ВСУ повреждена кровля и остекление домостроений по адресу пос. Крутая Балка ул.Широкая,69. В ходе целенаправленного огня карателей с применением гранатометов по Донецкой фильтровальной станции повреждение получило здание фильтров.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Алмазное, Лозовое, Первомайск, Красный Лиман, Смелое.- в результате обстрелов ВСУ, погиб один и ранение получила одна мирная жительница.- защищая Республику, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 272 раза, и применили по территории Республики 1743 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати двух населённых пунктов Республики. Разрушения получили два домостроения в н.п. Саханка и поселке Трудовские Петровского района Донецка, также повреждено остекление школы в н.п. Александровка.- ВСУ обстреляли ЛНР 47 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения, зафиксированное представителями Миссии ОБСЕ.В частности:120-мм минометы – 19 единиц;122-мм буксируемая гаубица «Д-30» – 6 единиц;152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» – 31 единиц;122-мм САУ «Гвоздика» – 8 единицы;152-мм САУ «Акация» – 8 единиц;РСЗО «Град» – 4 единицы;100-мм противотанковых пушек «Рапира» – 37 единиц;танк Т-64 – 37 единиц;танк Т-72 – 33 единицы;ЗРК «Оса», ЗРК «Стрела - 10», «Тунгуска» – 12 единиц.