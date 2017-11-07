17:18 07 ноября

Турчинов: Украина провела успешные испытания боеприпасов собственного производства

С очередным громким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который заявил, что состоялись успешные военные испытания боеприпасов, производимых на украинских предприятиях.

По его словам, Комитет национальной безопасности и обороны Украины поставил задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов.

Турчинов: Украина провела успешные испытания боеприпасов собственного производства



Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как было уничтожено два наших мощных арсенала
- сказал он.

И что очень важно, - это наидефицитнейшая группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных Сил Украины
- заявил Турчинов, добавив, что во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики.

Он отметил, что после проведения государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов, в ближайшее время начнется их серийное производство, передает Ukrainian Military Pages



Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 47

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  1. zzdimk Сегодня, 14:08
    Страшно-то как. А как страшно тем, кто ими пользоваться будет...
    zzdimk
    1. 79807420129 Сегодня, 14:48
      Повзрывались бы вы там все нелюди на своих боеприпасах. am
      79807420129
      1. Антарес Сегодня, 15:40
        новости в картинке странные. На старом дизайне?
        в мае 2016 года информагентство УНИАН осуществило кардинальный редизайн сайта

        так он выглядит сейчас.
        Но такой новости все равно там нет.
        Это джой реактор-сайт смеха и юмора.

        На фото к статье - в ящиках свежие боеприпасы.Но не приводиться кем и когда произведены.
        На сайте есть другая статья. Про закупку линии производства.
        Так вот оттуда Шосткинский казенный завод "Зирка" восстановил нужную номенклатуру пороха под артиллерию. Покупка импортного пороха не устроило по качеству. Жалуются на проблемы с сырьем. Нет качественной нитроцеллюлозы.
        Очевидно что снаряды на фото статьи- производства ДАХК "Артем".
        Антарес
  2. BerBer Сегодня, 14:09
    Верный западу пастор. Этот не играет на несколько фронтов. Он просто ненавидит Россию.
    BerBer
    1. Чёрный Сегодня, 14:12
      Такое ощущение,что на Украине эволюция идет в обратную сторону . Они там нанопатрон случайно 7,62 не изобрели laughing
      Чёрный
      1. BerBer Сегодня, 14:24
        Точно. Чубайса для полной картинки там не хватает.
        BerBer
        1. NIKNN Сегодня, 14:40
          Цитата: BerBer
          Точно. Чубайса для полной картинки там не хватает.

          Ваши бы слова, да Богу бы в уши... С какой бы радостью я воспринял данное действо, и по барабану Украина, главное Чубайса у нас бы не было...
          NIKNN
          1. LSA57 Сегодня, 15:20
            Цитата: NIKNN
            главное Чубайса у нас бы не было...

            ну тогда точно укрейны не будет. он её в нано сотрёт laughing
            LSA57
            1. NIKNN Сегодня, 15:43
              Цитата: LSA57
              ну тогда точно укрейны не будет. он её в нано сотрёт

              Этого не будет... sad ну не приходят два счастья с разу... request
              NIKNN
              1. LSA57 Сегодня, 16:23
                Цитата: NIKNN
                ну не приходят два счастья с разу...

                раз в жизни и чудеса случаются smile
                LSA57
                1. NIKNN Сегодня, 16:44
                  Цитата: LSA57
                  раз в жизни и чудеса случаются

                  Ваши бы слова, да Богу бы в уши... wink
                  NIKNN
  3. Sergei75 Сегодня, 14:11
    Боеприпасы уже изготовлены по стандартам NATO?
    Sergei75
    1. Чёрный Сегодня, 14:14
      Турчинов: Украина провела успешные испытания боеприпасов собственного производства
      Испытания проводились на складах в Балаклее и Калиновке wassat ....я бы даже больше сказал,очень успешно,склад рванули на 5+ laughing
      Чёрный
      1. LSA57 Сегодня, 14:30
        Цитата: Чёрный
        я бы даже больше сказал,очень успешно,склад рванули на 5+

        испытателей на сколько лет орденами наградили? feel
        LSA57
    2. Романенко Сегодня, 14:28
      В НАТО калибр 152 не используется как стандартный, там 155, ну и 60 и 40 для мин не катит под НАТО.
      Это для артиллерии советского производства и местного разлива.
      Романенко
      1. Piramidon Сегодня, 14:38
        Цитата: Романенко
        В НАТО калибр 152 не используется как стандартный, там 155, ну и 60 и 40 для мин не катит под НАТО.
        Это для артиллерии советского производства и местного разлива.

        Для укров це фигня. 152мм снаряд в тряпочку завернут и получат 155мм стандарт НАТО. good
        Piramidon
    3. LSA57 Сегодня, 14:29
      Цитата: Sergei75
      Боеприпасы уже изготовлены по стандартам NATO?

      берите выше, с родины укров завезли, Бета Центавры
      LSA57
      1. Подрезчик Сегодня, 14:48
        Ну все правильно, сначала надо было армию развалить настолько, чтобы склады боеприпасов взлетали на воздух, развалить промышленность и т.д., чтобы потом изобретать велосипед...Да и смогут ли производить снаряды--большой вопрос, рапортовать перед СМИ-одно, налаживать производство-другое, а финансы "пилить"-куда интереснее! laughing
        Подрезчик
  4. Equalized Сегодня, 14:11
    152мм ОФС для 2А36 Гиацинт-Б


    Equalized
    1. Антарес Сегодня, 15:53
      Equalized

      я нашел что данные снаряды на фото возможно были произведены на ДАХК "Артем". Точного подтверждения нет. Косвенные(из статьи про покупку линии).
      Антарес
  5. bankirchik34 Сегодня, 14:13
    пока Ын осваивает баллисттические ракеты, эти клоуны 152 мм снаряд научились делать и радуются, а когда в космос летали)
    bankirchik34
    1. Equalized Сегодня, 14:15
      СССР не оставил на украине производства боеприпасов, а до 2014 года им до армии особо дела не было. Чего удивляться то? Единственный вид боеприпасов который они освоили в период незалежности это производство противотанковых ракет на КБ "Луч".

      Сейчас когда они потеряли несколько стратегических арсеналов и растратили кучу боеприпасов во время боевых действий, конечно будут попытки создать свое производство.

      Зачем начали делать ОКР "Ольха"? (модернизированная версия 9К58)
      Потому что смерчи еще в 2014 расстреляли почти все. Их изначально мало было.

      Вы можете думать что хотите об украинском руководстве, но там далеко не дураки и с подсказками западных коллег продумывают свои действия вперед.
      Equalized
      1. Pete Mitchell Сегодня, 14:28
        Цитата: Equalized
        .. западных коллег продумывают свои действия вперед.

        А можно по другому: в адекватность киевского руководства никто не верит, даже их "кормящие". Поэтому западные 'коллеги' перешли на режим ручного управления, а уж они точно ребята не глупые и преследуют свои цели, и плевать им на 404ых
        Pete Mitchell
        1. Equalized Сегодня, 14:32
          Можно сказать и так. В далекой перспективе ВСУ собираются использовать для определенных целей, а без боеприпасов это не получится осуществить. Одной из самых больших армий в европе требуюется БК для ведения активных БД. smile
          Equalized
          1. Pete Mitchell Сегодня, 15:40
            Надеюсь вы ошибаетесь.
            Pete Mitchell
      2. Комментарий был удален.
        1. Equalized Сегодня, 14:44
          Ну патронный завод до 2014 года работал. Теперь то он на территории ЛНР и работает на ЛНР wink
          Equalized
          1. д^Амир Сегодня, 14:47
            да, Вы правы... я собственно вот про эту часть истории завода...

            теперь надеюсь завод работает на правое дело...
            д^Амир
    2. LSA57 Сегодня, 14:32
      Цитата: bankirchik34
      пока Ын осваивает баллисттические ракеты, эти клоуны 152 мм снаряд научились делать и радуются,

      так Ын сам страной управляет, а этим из за лужи "указивки" приходят.
      LSA57
  6. Евродав Сегодня, 14:14
    На этого уродца наши уже изготовили боеприпас, с серебряным сердечником!
    Евродав
    1. LSA57 Сегодня, 14:46
      Цитата: Евродав
      На этого уродца наши уже изготовили боеприпас, с серебряным сердечником!

      а лучше золотой осколочный. дал залп, а пока они осколки собирают, спокойно да куева дойти и взять его feel
      LSA57
  7. Серый брат Сегодня, 14:14
    Я вообще всегда думал что сначала боеприпасы испытания проходят, а потом в производство идут.
    А у них наоборот почему-то.
    Серый брат
    1. LSA57 Сегодня, 14:48
      Цитата: Серый брат
      А у них наоборот почему-то.

      так это окраина. всё с ног на голову. везде из стаканов пьют, а у них ими закусывают
      LSA57
  8. Евродав Сегодня, 14:15
    Цитата: bankirchik34
    пока Ын осваивает баллисттические ракеты, эти клоуны 152 мм снаряд научились делать и радуются, а когда в космос летали)

    Это точно!!!)))
    Евродав
  9. БМП-2 Сегодня, 14:19
    Я так понимаю, качество боеприпасов Турчинов проверял на себе: ни одно животное в процессе испытаний не пострадало...
    БМП-2
    1. LSA57 Сегодня, 14:49
      Цитата: БМП-2
      Я так понимаю, качество боеприпасов Турчинов проверял на себе:

      и получил ранение. документально зафиксированно
      LSA57
      1. БМП-2 Сегодня, 15:16
        Тю, а мне всегда казалось, что это у него от большого прогресса в духовных практиках. Там ведь как: развивается то, на чём долго концентрируешься: если на точке между глазами - развивается третий глаз, а если на том, где Турчинов - то вторая... feel
        Хотя, возможно, это от того, что всё самое ценное, что он делает, никак не может найти себе выход! laughing
        БМП-2
        1. LSA57 Сегодня, 15:24
          Цитата: БМП-2
          Тю, а мне всегда казалось, что это у него от большого прогресса в духовных практиках.

          так он не один там такой
          LSA57
          1. БМП-2 Сегодня, 15:28
            Это да. Куда ни плюнь - сплошная кунсткамера! Видно не зря с украинцев деньги дерут за просмотр. laughing
            БМП-2
  10. ibn.shamai Сегодня, 14:19
    А сколько патриотов полегло на испытаниях? lol
    ibn.shamai
    1. biron Сегодня, 14:35
      Чем больше тем лучше.
      drinks
      biron
    2. LSA57 Сегодня, 14:51
      Цитата: ibn.shamai
      А сколько патриотов полегло на испытаниях?

      не одного. все "патриоты" давно уже на заработки разбежались
      LSA57
  11. okko077 Сегодня, 14:20
    Смотрите , даже эта обезьяна государственного бендеровского уровня высшего калибра не умеет разговаривать на украинском языке....Я вообще не понимаю этих клоунов , которые думают по-русски и запрещают свой родной язык ради того, чтобы иметь свою территорию для своего руководства....А потом эти дегенераты хотят, чтобы их уважали.....
    okko077
  12. uav80 Сегодня, 14:23
    На Украине остался только один большой склад боеприпасов как в Балаклее или Калиновке — в Брюховичах подо Львовом. Букмекеры уже ставки принимают...
    uav80
    1. LSA57 Сегодня, 14:52
      Цитата: uav80
      Букмекеры уже ставки принимают..

      скиньте плиз ссылочку на сайт. ставлю тысчу. денюжка на новый ноут нужны laughing
      LSA57
  13. Романенко Сегодня, 14:32
    Испытали то испытали, какой объем производства "поднять" смогут, вот в чем вопрос. С заводами то пока что все не слава Богу, да и с энергоносителями тоже неважно, уголь так себе и возможно что из штатов, газ перекрыть могут вот-вот. А для боеприпасов и химпроизводство и металлургия, причем и черная и цветная, да там еще куча всего нужна, а главное объемы и темпы выпуска.
    Думаю, что не потянут, особенно калибр 60 мм - под него все новое и начинка и оснастка и производственные линии...
    Романенко
  14. Керенский Сегодня, 15:03
    Да всё понятно!
    в ближайшее время начнется их серийное производство

    Чётко и конкретно.
    P.S. А ящики годные...
    Керенский
  15. prosto_rgb Сегодня, 16:41
    Кровавый пастор он такой!
    Ракеты для РСЗО презентовал.
    БПЛА-камикадзе презентовал.
    prosto_rgb
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