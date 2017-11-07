Турчинов: Украина провела успешные испытания боеприпасов собственного производства

Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как было уничтожено два наших мощных арсенала

И что очень важно, - это наидефицитнейшая группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных Сил Украины