Турчинов: Украина провела успешные испытания боеприпасов собственного производства
С очередным громким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который заявил, что состоялись успешные военные испытания боеприпасов, производимых на украинских предприятиях.
По его словам, Комитет национальной безопасности и обороны Украины поставил задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов.
Он отметил, что после проведения государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов, в ближайшее время начнется их серийное производство, передает Ukrainian Military Pages
По его словам, Комитет национальной безопасности и обороны Украины поставил задачу перед украинским оборонным комплексом наладить производство боеприпасов.
Это очень важная тема для укрепления обороноспособности страны, ее актуальность значительно возросла после того, как было уничтожено два наших мощных арсенала- сказал он.
И что очень важно, - это наидефицитнейшая группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных Сил Украины- заявил Турчинов, добавив, что во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики.
Он отметил, что после проведения государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов, в ближайшее время начнется их серийное производство, передает Ukrainian Military Pages
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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