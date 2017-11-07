17:17 07 ноября

Генштаб: в Крыму создана самодостаточная войсковая группировка войск

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, включающая базу ВМФ и дивизию противовоздушной обороны, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), включающая в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО
— заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

Генштаб: в Крыму создана самодостаточная войсковая группировка войск



По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации. В армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.

Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
— сказал начальник Генштаба.

Также он отметил, что за это время группировка Каспийской флотилии была усилена ракетным кораблем "Дагестан" и тремя малыми ракетными кораблями, оснащенных "Калибрами", передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 14:16
    А начал то кто? laughing ...Кстати!!! Предлагаю наградить Турчиту Звездой Героя РФ. За сдачу Крыма без единого выстрела laughing
    Чёрный
    1. Венд Сегодня, 14:18
      Крым должен быть надежно защищен от агрессоров.
      Венд
      1. антивирус Сегодня, 17:09
        мост и тоннель забыли нарисовать
        антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 14:23
      Тогда на керченском мосту должна быть предусмотрена отдельная полоса для танков на случай отделения "самодостаточного" Крыма от России. winked
      сибиралт
      1. Серый брат Сегодня, 14:25
        Цитата: сибиралт
        Тогда на керченском мосту должна быть предусмотрена отдельная полоса для танков.

        Танки, если что, по материку доедут.
        Серый брат
        1. сибиралт Сегодня, 14:29
          И что, опять Сиваш форсировать? belay Как - то, танки через болота не очень быстро ходятlol
          сибиралт
          1. LSA57 Сегодня, 15:43
            Цитата: сибиралт
            И что, опять Сиваш форсировать?

            ну зачем так? через Донбасс
            LSA57
            1. Серый брат Сегодня, 16:30
              Цитата: LSA57
              ну зачем так? через Донбасс

              На Донбассе тоже свет клином не сошёлся.
              Серый брат
        2. антивирус Сегодня, 17:10
          Крымская дивизия в Брянске стоять должна?
          антивирус
      2. 30 вис Сегодня, 17:11
        Не мечтайте !! Севастополь -Крым от России не отделится ... Ну , а полоса
        Цитата: сибиралт
        отдельная полоса для танков
        пусть будет !
        30 вис
    3. LSA57 Сегодня, 15:42
      Цитата: Чёрный
      А начал то кто?

      да вот он smile
      LSA57
      1. Старый военрук Сегодня, 16:03
        Ай, хорошо! Великолепно сказано и,главное, очень кстати.
        Старый военрук
  2. Серый брат Сегодня, 14:17
    самодостаточная войсковая группировка войск

    Не по-русски как-то.
    Это всё равно что "автомобильная колонна автомобилей".
    Серый брат
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:17
    Генштаб: в Крыму создана самодостаточная войсковая группировка войск
    Непотопляемый авианосец заступил на боевое дежурство.Это другими словами о теме статьи, так сказать.
    Наблюдатель2014
    1. Burbon Сегодня, 14:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      Генштаб: в Крыму создана самодостаточная войсковая группировка войск
      Непотопляемый авианосец заступил на боевое дежурство.Это другими словами о теме статьи, так сказать

      только вот самодостаточность - это не только войска, но еще и независимая энергетика и полные закрома жратвы на всякий случай...а вот с этим пока проблемы, посмотрим как достроят мост и поставят немецкие турбины сименс или нет....
      Burbon
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:54
        Burbon
        посмотрим как достроят мост и поставят немецкие турбины сименс или нет..
        Впаялись вам эти турбины.Не будет их другие будут.Или всё хана без сименовских турбин Крыму? laughing ..
        Наблюдатель2014
        1. Burbon Сегодня, 14:57
          Цитата: Наблюдатель2014
          Впаялись вам эти турбины.Не будет их другие будут.Или всё хана без сименовских турбин Крыму?

          да - хана...что то за 4 года других не нашли...так что зря смеешься....думаю просто ты не в курсе этой серьезной проблемы
          Burbon
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:05
            Burbon
            да - хана...что то за 4 года других не нашли...так что зря смеешься....думаю просто ты не в курсе этой серьезной проблемы
            Если бы русские умирали от серьёзных проблем.То ещё во времена великой смуты умерли бы все.Молчу про блокаду Ленинграда.Так что всё это фигня ,с турбинами в масштабе России.Это всё как "закись" в уголках глаз по утру. hi
            Наблюдатель2014
            1. Burbon Сегодня, 15:08
              Цитата: Наблюдатель2014
              Это всё как "закись" в уголках глаз по утру.

              странно....Путин с вами не согласен, как и наши в Крыму
              Burbon
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:13
                Burbon.
                Путин с вами не согласен
                Это Я,с Путиным в некоторых вопросах не согласен.А, Путину на моё мнение наверное всё равно feel bully
                как и наши в Крыму

                И вообще кто такие "ваши" в Крыму?
                Наблюдатель2014
          2. bk316 Сегодня, 15:06
            да - хана..

            да нет это кое кто другой не в курсе
            Зачем вообще туда турбины нужны подумай, может поймешь что для мирной жизни это лишнее.
            bk316
            1. Burbon Сегодня, 15:09
              Цитата: bk316
              Зачем вообще туда турбины нужны подумай, может поймешь что для мирной жизни это лишнее.

              laughing laughing fool ....хотелось бы более раздвинутый ответ..... hi
              Burbon
      2. bk316 Сегодня, 15:11
        только вот самодостаточность - это не только войска,

        Читать вообще умеете, речь о САМОДОСТАТОЧНОСТИ ВОЙСКОВОЙ ГРУППИРОВКИ А НЕ КРЫМА.
        Крым же самодостаточным не будет никогда, слишком много там отсутствует или недостаточно, например пресная вода, нефть, лес, металл....
        bk316
        1. Burbon Сегодня, 15:13
          Цитата: bk316
          Читать вообще умеете, речь о САМОДОСТАТОЧНОСТИ ВОЙСКОВОЙ ГРУППИРОВКИ А НЕ КРЫМА.

          fool fool хде электричество будут брать военные , если сименс не поставят?...тех мощностей в недопритык.... belay ...как воевать самодостаточная будет??? negative
          Burbon
  4. Sergei75 Сегодня, 14:27
    Самодостаточная это как?
    Т.е. она применяет все виды вооружений, может сама себя обеспечить провизией, амуницией, провести поддержку оружия в боевом состоянии, да и воспроизвести вооружение, не говоря уже о разработке новых видов, да и людской ресурс в избытке.
    Свистеть не мешки ворочать, тут красивыми фразами закидают, только дай возможность.
    Sergei75
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:32
      Цитата: Sergei75
      Самодостаточная это как?

      Сама достанет кого хошь! yes
      СРЦ П-15
    2. bk316 Сегодня, 15:08
      Самодостаточная это как?

      Это значит обладающая достаточной боевой устойчивостью (как АУГ, например) так понятно?
      bk316
  5. BerBer Сегодня, 14:29
    Это напоминание "скакунам", чтобы не провоцировали.
    BerBer
  6. Симон Сегодня, 14:36
    Цитата: Серый брат
    Цитата: сибиралт
    Тогда на керченском мосту должна быть предусмотрена отдельная полоса для танков.

    Танки, если что, по материку доедут.

    Самый лучший вариант! good
    Симон
  7. Sergei75 Сегодня, 15:04
    "Сама достанет кого хошь! "
    Или сама себя?
    Sergei75
  8. gorenina91 Сегодня, 15:30
    -Да в Крыму , наверное ... -надо создавать отдельный Крымский Военный Округ... -ведь такие серьёзные задачи предстоят... -И Турция партнёр очень ненадёжный .., да и новый мост скоро надо будет очень хорошо охранять...
    gorenina91
  9. Xscorpion Сегодня, 15:31
    Цитата: Burbon
    Цитата: bk316
    Читать вообще умеете, речь о САМОДОСТАТОЧНОСТИ ВОЙСКОВОЙ ГРУППИРОВКИ А НЕ КРЫМА.

    fool fool хде электричество будут брать военные , если сименс не поставят?...тех мощностей в недопритык.... belay ...как воевать самодостаточная будет??? negative


    Военных в приоритетном порядке обеспечат,не переживай.Даже если во всем Крыму электричества не будет,в военных частях с ним будет все в порядке.А на случай нештатных ситуаций есть собственные дизель генераторы,на которых пару месяцев можно протянуть без поддержки извне.
    Xscorpion
  10. Старый военрук Сегодня, 16:06
    Цитата: Burbon
    Цитата: bk316
    Читать вообще умеете, речь о САМОДОСТАТОЧНОСТИ ВОЙСКОВОЙ ГРУППИРОВКИ А НЕ КРЫМА.

    fool fool хде электричество будут брать военные , если сименс не поставят?...тех мощностей в недопритык.... belay ...как воевать самодостаточная будет??? negative

    Темнота! Как всегда, в серванте.
    Старый военрук
  11. pasechnik Сегодня, 17:05
    У нас там уже самодостаточные войска с 1778 года! drinks
    pasechnik
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