Минобороны получит десять модернизированных "Солнцепеков"
В этом месяце Министерство обороны РФ получит десять модернизированных тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Модернизация базовой модели коснулась, прежде всего дальности и точности наведения. Так, дальность стрельбы ТОС-1А увеличена до 6 километров, а наведение на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях теперь происходит с помощью электрогидравлических приводов с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.
Добавим, что тяжелая огнеметная система "Солнцепек" предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. ТОС очень эффективна для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Эта огнеметная система была принята на вооружение российской армии в 2001 году. Она установлена на базе шасси танка Т-72, что позволяет защитить экипаж и боекомплект от огневого воздействия противника.
Модернизация базовой модели коснулась, прежде всего дальности и точности наведения. Так, дальность стрельбы ТОС-1А увеличена до 6 километров, а наведение на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях теперь происходит с помощью электрогидравлических приводов с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.
Добавим, что тяжелая огнеметная система "Солнцепек" предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. ТОС очень эффективна для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Эта огнеметная система была принята на вооружение российской армии в 2001 году. Она установлена на базе шасси танка Т-72, что позволяет защитить экипаж и боекомплект от огневого воздействия противника.
"Солнцепек" доказал свою эффективность во время антитеррористической операции в Сирии. Он находится на вооружении правительственных войск республики- добавили в Минобороны.
Использованы фотографии: РИА Новости
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