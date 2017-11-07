17:20 07 ноября

Минобороны получит десять модернизированных "Солнцепеков"

В этом месяце Министерство обороны РФ получит десять модернизированных тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Модернизация базовой модели коснулась, прежде всего дальности и точности наведения. Так, дальность стрельбы ТОС-1А увеличена до 6 километров, а наведение на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях теперь происходит с помощью электрогидравлических приводов с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.

Минобороны получит десять модернизированных "Солнцепеков"



Добавим, что тяжелая огнеметная система "Солнцепек" предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. ТОС очень эффективна для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

Эта огнеметная система была принята на вооружение российской армии в 2001 году. Она установлена на базе шасси танка Т-72, что позволяет защитить экипаж и боекомплект от огневого воздействия противника.

"Солнцепек" доказал свою эффективность во время антитеррористической операции в Сирии. Он находится на вооружении правительственных войск республики
- добавили в Минобороны.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 19

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  1. Sergei75 Сегодня, 14:29
    Вот и никакой разведки не надо, о каждом гвозде рапортуют через СМИ.
    Болтун - находка для шпиона!
    Sergei75
    1. Burbon Сегодня, 14:44
      Цитата: Sergei75
      Болтун - находка для шпиона!

      wassat belay
      Burbon
    2. ЮБОРГ Сегодня, 15:08
      А то Чечня не доказала эффективность ТОСов?!
      ЮБОРГ
      1. Sergei75 Сегодня, 15:09
        но не трубить-же о каждой пробке в бочке, или других достижений нет?
        Sergei75
        1. Bronevick Сегодня, 15:17
          Это называется информационная война. Лучше запугать врага чем с ним сражаться.
          Bronevick
    3. Николай Грек Сегодня, 16:04
      Цитата: Sergei75
      Вот и никакой разведки не надо, о каждом гвозде рапортуют через СМИ.
      Болтун - находка для шпиона!

      what what озвучьте список техники, численность которой можно озвучивать и которой нельзя!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing кстати, как раз по ТОС и нет данных по России!!! wink yes lol
      Николай Грек
  2. Livonetc Сегодня, 14:31
    Други.
    Подскажтите пожалуйста, чем обусловлена малая дальность "Солнцепека" по сравнению с другими системами залпового огня?
    Livonetc
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:51
      Цитата: Livonetc
      чем обусловлена малая дальность "Солнцепека" по сравнению с другими системами залпового огня?

      Поскольку упоминаний в открытых источниках по сути данного вопроса не встречал, то появились свои определённые мысли.
      Возможно,стремление максимально использовать объём ракеты под БЧ и предопределило "маленький" в сравнении с другими РСЗО двигатель. Очевидно отсюда и такая дальность...
      Сепар ДНР
    2. Wedmak Сегодня, 14:54
      Его боеприпасами. Ракеты маленькие, а там 2/3 ракеты составляет ВВ. Как понимаете, на остальном далеко не улетишь.
      Wedmak
      1. uav80 Сегодня, 14:59
        При весе ракеты 217кг БЧ в ней весит всего 90 КГ...
        uav80
        1. Wedmak Сегодня, 15:16
          Не по массе, а по объему.
          Wedmak
    3. uav80 Сегодня, 14:55
      Крутя траектория полета боеприпаса для правильного образования и распределения взрывосмеси на площади...
      uav80
      1. Лопатов Сегодня, 15:10
        Цитата: uav80
        и распределения взрывосмеси на площади...

        Там термобарические БЧ а не объёмно-детонирующие. Посему, никакого "распределения огнесмеси"
        Лопатов
    4. Piramidon Сегодня, 14:56
      Цитата: Livonetc
      Други.
      Подскажтите пожалуйста, чем обусловлена малая дальность "Солнцепека" по сравнению с другими системами залпового огня?

      Скорее всего количество твердого топлива принесено в жертву весу БЧ. Дальность меньше, зато площадь поражения больше. А так, и для РСЗО имеются снаряды с термобарической ГЧ. Для "Смерча" например.
      Piramidon
    5. д^Амир Сегодня, 14:58
      по отношению к другим системам залпового огня Солнцепеки имеют другое назначение...
      https://ria.ru/analytics/20151113/1319388308.html
      д^Амир
    6. Incvizitor Сегодня, 15:04
      Дальность по сути понижена в угоду боевой части.
      В качестве наполнителя боевой части термобарических боеприпасов применяется смесь из жидкости (пропилнитрат) и порошка легких металлов (магний). Боевая часть снабжена специальным устройством, которая перемешивает смесь во время полета ракеты.


      На картинке видно, как мала задняя часть снаряда, в сравнении с головной.
      Incvizitor
    7. Лопатов Сегодня, 15:07
      Цитата: Livonetc
      Подскажтите пожалуйста, чем обусловлена малая дальность "Солнцепека"

      Обусловлена довольно интересным эффектом: чем больше максимальная дальность стрельбы РСЗО, тем больше и минимальная. То есть дальность, на которую не имеет смысла стрелять из-за гигантского рассевания по дальности.
      К примеру, "Смерчи" некоторыми ракетами на дальность меньше 40 км не стреляют. Несмотря на наличие в таких РС "умной" компоненты, уменьшающей рассеивание в залпе.
      Лопатов
  3. Старый военрук Сегодня, 16:10
    Цитата: Sergei75

    Болтун - находка для шпиона!

    И не только, ибо сказано: имеющий уши, да слышит. Ну и если хочет, пусть на себя примеряет
    Старый военрук
  4. Xscorpion Сегодня, 17:00
    Цитата: Лопатов
    Цитата: uav80
    и распределения взрывосмеси на площади...

    Там термобарические БЧ а не объёмно-детонирующие. Посему, никакого "распределения огнесмеси"


    Взрывосмесь и огнесмесь как бы разные понятия.Вообще термобарические боеприпасы это улучшенная и уменьшенная версия обьемно-детонирующих.Просто вместо огнесмеси используется ЖВВ.
    Xscorpion
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