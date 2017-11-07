Минобороны получит десять модернизированных "Солнцепеков"

"Солнцепек" доказал свою эффективность во время антитеррористической операции в Сирии. Он находится на вооружении правительственных войск республики

В этом месяце Министерство обороны РФ получит десять модернизированных тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.Модернизация базовой модели коснулась, прежде всего дальности и точности наведения. Так, дальность стрельбы ТОС-1А увеличена до 6 километров, а наведение на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях теперь происходит с помощью электрогидравлических приводов с использованием лазерного дальномера и баллистического вычислителя.Добавим, что тяжелая огнеметная система "Солнцепек" предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий. ТОС очень эффективна для уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.Эта огнеметная система была принята на вооружение российской армии в 2001 году. Она установлена на базе шасси танка Т-72, что позволяет защитить экипаж и боекомплект от огневого воздействия противника.- добавили в Минобороны.