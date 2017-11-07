В.Путин: Сегодня они поставляют оружие "умеренным", завтра оно оказывается у террористов
Президент провёл заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами. Владимир Путин коснулся вопросов, касающихся портфеля иностранных заказов российского оружия. Из заявления президента, которое публикует пресс-служба Кремля:
По словам главы государства, необходимо совершенствовать работу в сфере военно-технического сотрудничества и усиливать контроль над соблюдением контрактных обязательств перед заказчиками.
В ходе заседания вопрос зашёл и о том, по каким каналам международные террористические группировки получают оружие.
Из заявления Владимира Путина:
По словам Владимира Путина, отдельные государства используют горячие точки на планете в качестве опоры для выгодного бизнеса, в том числе в сфере реализации вооружений. Президент:
Президент РФ отметил, что Россия проводит последовательную политику по борьбе с международным терроризмом и ждёт того же от партнёров.
По итогам 3-х кварталов текущего года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов. По плану экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов.
По словам главы государства, необходимо совершенствовать работу в сфере военно-технического сотрудничества и усиливать контроль над соблюдением контрактных обязательств перед заказчиками.
В ходе заседания вопрос зашёл и о том, по каким каналам международные террористические группировки получают оружие.
Из заявления Владимира Путина:
Мы видим ряд тревожных тенденций, которые всё сильнее проявляются в последнее время. Имею ввиду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств. Вместо реальной борьбы с террористическими группировками идёт имитация этой борьбы, растут неконтролируемые вооружённые поставки. Сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов.
По словам Владимира Путина, отдельные государства используют горячие точки на планете в качестве опоры для выгодного бизнеса, в том числе в сфере реализации вооружений. Президент:
Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой. А экспорт оружия - это огромная ответственность для любого государства.
Президент РФ отметил, что Россия проводит последовательную политику по борьбе с международным терроризмом и ждёт того же от партнёров.
Использованы фотографии: сайт Кремля
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