В.Путин: Сегодня они поставляют оружие "умеренным", завтра оно оказывается у террористов

По итогам 3-х кварталов текущего года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов. По плану экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов.

Мы видим ряд тревожных тенденций, которые всё сильнее проявляются в последнее время. Имею ввиду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств. Вместо реальной борьбы с террористическими группировками идёт имитация этой борьбы, растут неконтролируемые вооружённые поставки. Сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов.

Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой. А экспорт оружия - это огромная ответственность для любого государства.