17:25 07 ноября

В.Путин: Сегодня они поставляют оружие "умеренным", завтра оно оказывается у террористов

Президент провёл заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами. Владимир Путин коснулся вопросов, касающихся портфеля иностранных заказов российского оружия. Из заявления президента, которое публикует пресс-служба Кремля:
По итогам 3-х кварталов текущего года портфель заказов по линии ВТС превысил 45 миллиардов долларов. По плану экспортные поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда долларов.


По словам главы государства, необходимо совершенствовать работу в сфере военно-технического сотрудничества и усиливать контроль над соблюдением контрактных обязательств перед заказчиками.

В ходе заседания вопрос зашёл и о том, по каким каналам международные террористические группировки получают оружие.


Из заявления Владимира Путина:
Мы видим ряд тревожных тенденций, которые всё сильнее проявляются в последнее время. Имею ввиду, прежде всего, систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права, прямые угрозы в отношении суверенных государств. Вместо реальной борьбы с террористическими группировками идёт имитация этой борьбы, растут неконтролируемые вооружённые поставки. Сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов.




По словам Владимира Путина, отдельные государства используют горячие точки на планете в качестве опоры для выгодного бизнеса, в том числе в сфере реализации вооружений. Президент:
Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой. А экспорт оружия - это огромная ответственность для любого государства.


Президент РФ отметил, что Россия проводит последовательную политику по борьбе с международным терроризмом и ждёт того же от партнёров.

Использованы фотографии: сайт Кремля
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Комментарии 10

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  1. NIKNN Сегодня, 14:36
    Сегодня они поставляют оружие "умеренным", завтра оно оказывается у террористов
    Вывод: Умеренные не умеют хранить оружие...
    NIKNN
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:37
      По словам Владимира Путина, отдельные государства используют горячие точки на планете в качестве опоры для выгодного бизнеса, в том числе в сфере реализации вооружений.

      Ох уж эта политкорректность нашего президента... no Надо было так прямо и сказать: "наши партнёры"! yes
      СРЦ П-15
      1. Татьяна Сегодня, 14:50
        "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой.
        Неужели только сейчас это дошло!
        Да канадская исследовательница-социолог и журналистка Наоми Кляйн давно писала, что т.н. "свободная", т.е. либеральная рыночная идеология "Доктрина шока капитализма катастров" для того и создавалась в Чикаго Милтоном Фридманом, чтобы оправдать самый прибыльный бизнес США - на войне в других странах!
        По принципу дяди Сэма - "У вас ещё нет войны?! Значит, мы едём к вам!"
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. ПалБор Сегодня, 15:33
      Цитата: NIKNN
      Сегодня они поставляют оружие "умеренным", завтра оно оказывается у террористов
      Вывод: Умеренные не умеют хранить оружие...

      Тут несколько выводов:
      Умеренные - не совсем умеренные;
      умеренные - совсем не умеренные;
      умеренные удачно продают оружие неумеренным;
      изначально оружие передаётся неумеренным.
      И главный вывод:там,на БВ,кроме наших все неумеренные wink
      ПалБор
      1. NIKNN Сегодня, 15:45
        Цитата: ПалБор
        Тут несколько выводов:

        И как ни странно все выоды верны! И друг другу не противоречат. good
        NIKNN
      2. Банщик-М Сегодня, 17:04
        Цитата: ПалБор
        И главный вывод:там,на БВ,кроме наших все неумеренные

        И еще главный вывод хотел бы добавить ...
        Пока вот это осиное гнездо существует в мире , так и будет литься кровь по всему миру...

        Россия работает над этой проблемой , но мы пока слабы..А успехи уже имеются ! Дайте время...
        Банщик-М
  2. Sergei75 Сегодня, 15:01
    Интересная формулировочка - "умеренный террорист", это как - умеренный убийца. Бред. Так им ещё оружие поставляют.
    Мир, ты сошёл с ума!
    Sergei75
  3. Влад5307 Сегодня, 15:20
    Президент РФ отметил, что Россия проводит последовательную политику по борьбе с международным терроризмом и ждёт того же от партнёров.

    От "партнеров" нужно ждать совсем другого - Сирия это показывает вполне определенно! И таких друзей-"партнеров", как говорили мы, еще будучи мальчиками, надо за причинное место и в музей, а не за стол переговоров! am
    Влад5307
  4. Чёрная вода Сегодня, 16:02
    А давайте с тех кто ЭТО поставляет деньги брать...за неурочные вылеты ВКС РФ, которое склады ЭТОГО потом торжественно превращает в труху.....вместе с неумеренно-умеренными пользователями ЭТОГО ...
    Чёрная вода
  5. assa67 Сегодня, 17:08
    матрасы перекрашивают игиловцев под оппозицию,якобы демократические силы...у самих руки по локоть в крови,и как они могут учить нас???????
    assa67
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