17:17 07 ноября

УАЗ представил новые варианты машин для российских силовых структур

На выставке Interpolitex, недавно прошедшей в Москве, Ульяновский автозавод представил новые специализированные версии автомобиля «Профи», сообщает ресурс www.kolesa.ru.



Российским пограничникам УАЗ предложил пикап с колесной базой 3 500 мм, бензиновым мотором ЗМЗ-409051, развивающим на малых оборотах (2 650 об/мин) мощность 110 л.с.


Автомобиль предназначен «для доставки к местам несения службы групп немедленного реагирования со служебными собаками». Восемь-десять человек размещаются в задней кабине и на продольных откидных скамейках в тентованном кузове, где находится также отсек для собак.



На шасси «Профи» с двухместной кабиной для системы МВД завод предлагает специальный вариант с прямоугольным кузовом для перевозки до 4-х подозреваемых (подсудимых). Здесь имеются комплекс видеонаблюдения в помещениях конвоя и в камерах, спутниковая навигационная система, средства для крепления бронежилетов и шлемов конвоиров.

Полная масса обоих вариантов – по 3 500 кг.



Кроме того, был представлен бронированный вариант пикапа «Есаул» с усиленным 135–сильным двигателем. Он предназначен «для транспортировки личного состава в условиях бездорожья и проведения оперативных действий». На задней части крыши кабины предусмотрена установка стрелкового оружия. Вес автомобиля – 2 960 кг, максимальная скорость – 100 км/ч.

Использованы фотографии: http://www.kolesa.ru
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Комментарии 12

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:43
    Ой! А что это мне напоминает?!.. А!!! Украинские "Богданы"! Так мы ж уже такие темы обсасывали - не место гражданским джипам в армии!
    Вождь краснокожих
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:48
      я вот считаю себя патриотом иногда прямо через чур может, но без слез смотреть на Patriot и его вариации не могу.

      с-т Petrov
      1. Серый брат Сегодня, 16:45
        Цитата: с-т Petrov
        Ой! А что это мне напоминает?!.. А!!! Украинские "Богданы"!

        Когда "Патриоты" выпускать начали, никаких "Богданов" ещё в плане не было.
        "Богдан" это эрзац "Тигра".
        Серый брат
    2. svp67 Сегодня, 16:46
      Цитата: Вождь краснокожих
      Так мы ж уже такие темы обсасывали - не место гражданским джипам в армии!

      Вы "теплое" с "квадратным" не путаете? "УАЗ" создавался для производства военных авто. И любой "УАЗик" имеет военную версию.
      svp67
  2. Симон Сегодня, 14:45
    Ни чего себе! Классные машинки! good .
    Симон
    1. НасРать Сегодня, 14:48
      Цитата: Симон
      Ни чего себе! Классные машинки! good .

      Чем Вы так впечатлились? (Это без подкола вопрос... )
      НасРать
  3. Sergei75 Сегодня, 14:59
    Во "подарочек" к 100 летию Великой Октябрьской социалистической революции.
    Полицаи есть, теперь их оснащают.
    Sergei75
    1. Серый брат Сегодня, 16:57
      Цитата: Sergei75
      Полицаи есть, теперь их оснащают.

      Автозак классный.
      Будет конкурент ГАЗу.
      Серый брат
  4. yuliatreb Сегодня, 15:27
    Впечатляет меня только одно, это как надо будет выпендриваться перед представителями этих силовых структур, чтоб такое на вооружение принять, менеджер должен как минимум быть каскадером-акробатом с черным поясом по карате. Ну не может техника с таким качеством сборки представлять силовые структуры нашей страны.
    yuliatreb
    1. Pivot Сегодня, 15:48
      Там не только качество сборки, мосты буду расходниками, движок нужен 2.5 ТД раздатка соответствующая, и ещё бы крыша на пикапах с двойной кабиной и Патриотах была бы цельной а н сваренной из кусков
      Pivot
    2. serriy Сегодня, 16:13
      "Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус..."
      Вот так и здесь, будут плакать и ругаться, но забираться в Патриот.
      serriy
  5. faiver Сегодня, 16:11
    мне вот интересно нафига дважды постить новость с разбегом в неделю? laughing
    faiver
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