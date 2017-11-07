УАЗ представил новые варианты машин для российских силовых структур
На выставке Interpolitex, недавно прошедшей в Москве, Ульяновский автозавод представил новые специализированные версии автомобиля «Профи», сообщает ресурс www.kolesa.ru.
Российским пограничникам УАЗ предложил пикап с колесной базой 3 500 мм, бензиновым мотором ЗМЗ-409051, развивающим на малых оборотах (2 650 об/мин) мощность 110 л.с.
Автомобиль предназначен «для доставки к местам несения службы групп немедленного реагирования со служебными собаками». Восемь-десять человек размещаются в задней кабине и на продольных откидных скамейках в тентованном кузове, где находится также отсек для собак.
На шасси «Профи» с двухместной кабиной для системы МВД завод предлагает специальный вариант с прямоугольным кузовом для перевозки до 4-х подозреваемых (подсудимых). Здесь имеются комплекс видеонаблюдения в помещениях конвоя и в камерах, спутниковая навигационная система, средства для крепления бронежилетов и шлемов конвоиров.
Полная масса обоих вариантов – по 3 500 кг.
Кроме того, был представлен бронированный вариант пикапа «Есаул» с усиленным 135–сильным двигателем. Он предназначен «для транспортировки личного состава в условиях бездорожья и проведения оперативных действий». На задней части крыши кабины предусмотрена установка стрелкового оружия. Вес автомобиля – 2 960 кг, максимальная скорость – 100 км/ч.
Российским пограничникам УАЗ предложил пикап с колесной базой 3 500 мм, бензиновым мотором ЗМЗ-409051, развивающим на малых оборотах (2 650 об/мин) мощность 110 л.с.
Автомобиль предназначен «для доставки к местам несения службы групп немедленного реагирования со служебными собаками». Восемь-десять человек размещаются в задней кабине и на продольных откидных скамейках в тентованном кузове, где находится также отсек для собак.
На шасси «Профи» с двухместной кабиной для системы МВД завод предлагает специальный вариант с прямоугольным кузовом для перевозки до 4-х подозреваемых (подсудимых). Здесь имеются комплекс видеонаблюдения в помещениях конвоя и в камерах, спутниковая навигационная система, средства для крепления бронежилетов и шлемов конвоиров.
Полная масса обоих вариантов – по 3 500 кг.
Кроме того, был представлен бронированный вариант пикапа «Есаул» с усиленным 135–сильным двигателем. Он предназначен «для транспортировки личного состава в условиях бездорожья и проведения оперативных действий». На задней части крыши кабины предусмотрена установка стрелкового оружия. Вес автомобиля – 2 960 кг, максимальная скорость – 100 км/ч.
Использованы фотографии: http://www.kolesa.ru
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