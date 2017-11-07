17:26 07 ноября

Литовский посол возмущён вниманием берлинцев к 100-летию революции в России

Литовский посол в Германии Дарюс Семашка выразил негодование по поводу того, что в центре Берлина проходят мероприятия, посвящённые 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Семашка, увидев красные флаги у Бранденбургских ворот, в своём микроблоге Твиттера на английском языке написал:

Разве коммунистический террор менее преступный, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот толерантно относятся к коммунистам?





Накануне по центру Берлина прошла автомобильная и пешая колонны с флагами СССР, революционной символикой и плакатами с сообщениями о том, что 7 ноября отмечается столетие Русской революции.

Даже в откровенно не питающих пиетета к СССР и России немецких СМИ появление этих колонн критике подвергать не стали. Однако в Берлине всё же нашёлся поборник «демократических» ценностей. И оказался им, как уже было отмечено, литовский посол – посол государства, в котором до сих пор организуются шествия в память о пособниках Гитлера. Странно, что г-н Семашка на прибалтийские шествия ветеранов подразделений СС внимания не обращает, а берлинское шествие в честь 100-летия революции у него вызвало бурные эмоции. Быть может, г-ну литовскому послу сначала озаботиться мероприятиями в своей собственной стране?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 43

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  1. Sergei75 Сегодня, 14:55
    Эко их коробит, прям как нечисть от чеснока.
    А умные люди везде есть, походу даже в Берлине.
    Sergei75
    1. BerBer Сегодня, 15:01
      У меня неоднозначное отношение к Ленину и Революции, но реакция этого посла - радует.
      Там в Германии наших много.
      BerBer
      1. Идущий Сегодня, 15:06
        Младодемократ озаботился , пусть выйдет помитингует против.
        Идущий
        1. Николай Грек Сегодня, 16:37
          Цитата: Идущий
          Младодемократ озаботился , пусть выйдет помитингует против.

          пусть флаг со свастикой захватить на протест не забудет!!! negative negative negative wassat wassat wassat laughing laughing
          Николай Грек
          1. Идущий Сегодня, 16:49
            На этом же флаге его и того ... ну в общем превратят в настоящего демократа.
            Идущий
            1. Николай Грек Сегодня, 16:54
              Цитата: Идущий
              На этом же флаге его и того ... ну в общем превратят в настоящего демократа.

              laughing laughing laughing это если он попрется прям в германии протестовать..если в проебалтике выползет, то может и героя получит!!! wassat wassat wassat
              Николай Грек
              1. Идущий Сегодня, 16:58
                Там на руках понесут , но странные у них послы никакой дипломатической этики не соблюдают.
                Идущий
                1. Николай Грек Сегодня, 17:07
                  Цитата: Идущий
                  Там на руках понесут , но странные у них послы никакой дипломатической этики не соблюдают.

                  потому что он представляет фэйлстэйт!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing какая "страна", такие и представители!!!! lol lol недострана - недопосол!! good good good
                  Николай Грек
                  1. Идущий Сегодня, 17:09
                    Или команду получил.
                    Идущий
      2. oleg-gr Сегодня, 15:34
        Немцы репетицию устроили. В следующем году будет 100 лет их революции. А литовский посол в Германии пусть слюной брызжет. Иначе уволят с должности.
        oleg-gr
    2. сибиралт Сегодня, 15:31
      Уже то хорошо, что российские СМИ вообще молчат о нашей революции без обливания грязью от госдепа и толерантного Запада. Вчера, с подачи Дм. Киселева, прошел фильм, кастрирующий нашу историю. Он даже переименовал Великую Октябрьску Социалистическую революцию, на манер французской, в Великую русскую. Но никто и не возмутился. И чем мы отличаемся от незалежной, где так же имена собственные переделывают на свой лад? am
      сибиралт
      1. BerBer Сегодня, 15:43
        Я за объективность. И у социалистического (почему называют коммунистическим?) режима, и у царской России были неразрешимые проблемы. Если всё было замечательно, то всех этих потрясений не было бы. Меняется видение, факты неизменны.
        BerBer
        1. Николай Грек Сегодня, 16:39
          Цитата: BerBer
          Я за объективность. И у социалистического (почему называют коммунистическим?) режима, и у царской России были неразрешимые проблемы. Если всё было замечательно, то всех этих потрясений не было бы. Меняется видение, факты неизменны.

          весьма субъективная оценка!!!
          Николай Грек
    3. ПалБор Сегодня, 15:41
      Эту нечисть от "Искандеров" и Ту-160 коробит .А от чеснока коробит меня - изжога smile
      ПалБор
      1. Подрезчик Сегодня, 15:52
        Вообще то послы некоторых бывших советских республик--редкостные наглецы. Посол Украины в Сербии позволяет себе почти в открытую поливать грязью правительство страны пребывания, посол Литвы возмущен отношением народа страны в которой он аккредитован, к вопросу, который к Литве не относится. Господа "свядомые" дипломаты, вы уху ели??? Или дипломатическую этику отменили, и ПОСОЛ (не просто дипработник!) может нести что в голову взбредет??? Хамло... am
        Подрезчик
    4. Венд Сегодня, 15:57
      А что немцам, революция вывела Россию из Первой мировой войны, подарила часть территорий, Хотя немцам это не помогло laughing
      Венд
    5. Николай Грек Сегодня, 16:36
      немцы просто в курсах, кто их освободил от фашизма...а проебалты как раз желали находится под сапогом гитлера!!! wassat wassat wassat
      Николай Грек
  2. ЮБОРГ Сегодня, 14:56
    Это куда лучше чем парады "СС" по улочкам Литовской столицы.
    ЮБОРГ
    1. Идущий Сегодня, 15:07
      Давайте ради справедливости ,там нет таких парадов , их столица Вильнюс , а парады в Риге это Латвия.
      Идущий
      1. SOF Сегодня, 15:23
        Цитата: Идущий
        Давайте ради справедливости ,там нет таких парадов , их столица Вильнюс , а парады в Риге это Латвия

        ...а почему - нет? Давайте...:
        https://www.youtube.com/watch?v=YVufo8dP1To
        SOF
      2. DMB_95 Сегодня, 16:25
        Цитата: Идущий
        Давайте ради справедливости ,там нет таких парадов , их столица Вильнюс , а парады в Риге это Латвия.

        Ну , если по справедливости , то Вильнюс отдали Литве благодаря СССР .
        DMB_95
        1. Идущий Сегодня, 16:52
          Это так , но у них давнее перетягивание с Польшей.
          Идущий
      3. Николай Грек Сегодня, 16:44
        Цитата: Идущий
        https://www.youtube.com/watch?v=YVufo8dP1To

        what what what интересным образом вы фильтруете мировые новости!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
        в дополнение к комменту SOFа про марш фашиков в вильнюсе в 2015 году, нате вам в 2017 году!! wink yes

        Шествие «нациков» в Вильнюсе собрало меньше участников, чем предполагалось
        https://eadaily.com/ru/news/2017/03/12/shestvie-n
        acikov-v-vilnyuse-sobralo-menshe-uchastnikov-chem
        -predpolagalos
        Николай Грек
  3. д^Амир Сегодня, 14:59
    да...а германскую социалистическую революцию утопили в крови.....
    д^Амир
  4. Романенко Сегодня, 15:08
    На фоне всего этого очень обидно воспринимается отмена государственного праздника 7 ноября в России. Удалось буржуям руками покемона провести частичную декоммунизацию и у нас. А вот буржуи помнят и отмечают.
    И мнение всяких там бибисов из приботовья мало кого интересует.
    Я считаю, надо возвращать 7 ноября, сегодня это особенно бросилось в глаза - на Красной площади праздничное шествие и.... все по рабочим местам. Хватит бороться со своей историей под диктовку пин-досов!
    Романенко
    1. Sergei75 Сегодня, 15:14
      Хватит болтать, надо делать Историю.
      Sergei75
      1. anjey Сегодня, 15:40
        мы и делаем,в цехах куем,всех буржуев перекуем.....
        anjey
        1. Sergei75 Сегодня, 16:07
          не в цехах ковать надо, а за школьной партой, а то и раньше....
          Sergei75
    2. Сергей-8848 Сегодня, 15:23
      Люди из Германской Демократической Республики помнят и всеобщую занятость, и бесплатную медицину с образованием, и нормальный достаток при достойной работе. Им есть с чем сравнивать.
      + немало выходцев из СССР с теми же чувствами.
      Сергей-8848
    3. сибиралт Сегодня, 15:43
      Сегодня на Красной площади не юбилей революции отмечали, а парад 1941. Но не сказали почему это произошло именно 7-го ноября. Недосказать - хуже чем соврать! А что поделать, если у нас сейчас вся политика на этом строится. Если наши враги - наши же партнеры. belay Бизнес и ничего личного. hi
      сибиралт
  5. den3080 Сегодня, 15:08
    очередной литовский козёл чем-то там возмущен, да наплевать 300 раз.
    den3080
    1. БМП-2 Сегодня, 15:25
      Мне кажется, тут важно правильно идентифицировать животных: литовский посол - опОсляет события столетней давности! laughing
      БМП-2
  6. exo Сегодня, 15:16
    Клещи и клопы-самые зло...ие твари. Вроде и придавить легко, а вреда много приносят ;)
    exo
  7. Клон Сегодня, 15:20
    Как это в народе говорится... "Со свиным рылом в калашный ряд"? smile
    Клон
  8. Седой Сегодня, 15:24
    Сайт!А что ЭТО такое пАсол литвы? Куда он должен быть послан?Этот что такое важное сказал, что надо сайт этим обгадить? Ну мало ли дворняжек лает по ГЕЙропкам, так что все их высеры черепной коробки надо здесь публиковать? am
    Седой
  9. anjey Сегодня, 15:47
    а ведь действительно запад обязан отчасти своим благополучием Октябрской революции 1917г,убоявшись нашего примера западные капиталисты создали более менее сносную жизнь низов.....,так что действительно это и их праздник...
    anjey
  10. faiver Сегодня, 16:09
    собака лает караван идет...
    faiver
  11. BerBer Сегодня, 16:43
    Просветите меня, в чём субъективность.
    весьма субъективная оценка!!![/quote]
    BerBer
    1. Николай Грек Сегодня, 16:48
      [quote=BerBer]Просветите меня, в чём субъективность.
      весьма субъективная оценка!!![/quote][/quote]
      про неразрешимые проблемы!!!
      Николай Грек
      1. BerBer Сегодня, 16:59
        Всё по Ленину - "Верхи не хотят, низы не могут". Самая главная проблема Царской России - отсутствие социальных лифтов, ввиду сословности общества. А главная проблема СССР - государственная зарегулированость и геронтократия. А теперь объясните где субъективность. Только не одной фразой.
        BerBer
        1. Николай Грек Сегодня, 17:10
          Цитата: BerBer
          Всё по Ленину - "Верхи не хотят, низы не могут". Самая главная проблема Царской России - отсутствие социальных лифтов, ввиду сословности общества. А главная проблема СССР - государственная зарегулированость и геронтократия. А теперь объясните где субъективность. Только не одной фразой.

          recourse recourse recourse оййййййй, да хватит уже этих сказок....у евроамеров нет социальных лифтов, а зарегулированности государств могут позавидовать многие!!! и ниче, существуют!! wink yes laughing laughing laughing
          Николай Грек
  12. полный ноль Сегодня, 16:51
    да просто Немцы..знают СССР,знают Россию....а вот литву..они НЕ знают)))))
    полный ноль
  13. полный ноль Сегодня, 17:00
    Цитата: anjey
    а ведь действительно запад обязан отчасти своим благополучием Октябрской революции 1917г,убоявшись нашего примера западные капиталисты создали более менее сносную жизнь низов.....,так что действительно это и их праздник...

    так они еще деньжат подкинули (на революцию)..может из за этого гуляют?)))))
    полный ноль
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