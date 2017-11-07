Литовский посол возмущён вниманием берлинцев к 100-летию революции в России

Разве коммунистический террор менее преступный, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот толерантно относятся к коммунистам?

Литовский посол в Германии Дарюс Семашка выразил негодование по поводу того, что в центре Берлина проходят мероприятия, посвящённые 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Семашка, увидев красные флаги у Бранденбургских ворот, в своём микроблоге Твиттера на английском языке написал Накануне по центру Берлина прошла автомобильная и пешая колонны с флагами СССР, революционной символикой и плакатами с сообщениями о том, что 7 ноября отмечается столетие Русской революции.Даже в откровенно не питающих пиетета к СССР и России немецких СМИ появление этих колонн критике подвергать не стали. Однако в Берлине всё же нашёлся поборник «демократических» ценностей. И оказался им, как уже было отмечено, литовский посол – посол государства, в котором до сих пор организуются шествия в память о пособниках Гитлера. Странно, что г-н Семашка на прибалтийские шествия ветеранов подразделений СС внимания не обращает, а берлинское шествие в честь 100-летия революции у него вызвало бурные эмоции. Быть может, г-ну литовскому послу сначала озаботиться мероприятиями в своей собственной стране?