17:21 07 ноября

Фиаско украинского «Тритона»

В 2015 году автомобиль «Тритон» разработки завода «Ленинская кузница» был представлен в виде разведывательной машины для Госпогранслужбы Украины (ГСПУ), сообщает bmpd.



Заявлялось, что автомобиль оснащен мобильным комплексом наземной разведки и РЭБ «Джеб», включающим РЛС разведки наземных и малоскоростных низколетящих целей миллиметрового диапазона LC111 «Лис», двухканальной телесистемой наблюдения дневного и ночного видения, тепловизионной системой, лазерным дальномером и системой радио- и радиотехнического мониторинга. На машине смонтирован дистанционно управляемый модуль ОБМ также разработки «Ленинской кузницы» с 12,7-мм пулеметом НСВТ.


Из 62 бронеавтомобилей «Тритон», спешно заказанных ГПСУ еще до испытаний первого опытного образца, было в итоге построено лишь 4 машины, сданных в декабре 2015 и марте 2016 года.

При этом согласно судебному определению, «была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки», и которая «фактически в 2016 году подразделениями Государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась».



В материалах суда отмечается, что «распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единицы боевых дистанционных модулей общей стоимостью 161,5 млн грн». «То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн».

Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной техники до введения ее в эксплуатацию «является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники».

Всего в период 2015-2018 гг. предусматривалась закупка и установка 190 боевых модулей.

Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. с-т Petrov Сегодня, 15:09
    зато фары модные

    «является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники».


    порядок и украина - эти слова в одном предложении - сюрреализм

    Перемогли как обычно
    с-т Petrov
    1. 210окв Сегодня, 15:14
      Не важно сколько построили и как.Главное сколько бабла "освоено".. wassat
      Цитата: с-т Petrov
      зато фары модные

      «является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники».


      порядок и украина - эти слова в одном предложении - сюрреализм

      Перемогли как обычно
      210окв
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 15:51
      Цитата: с-т Petrov
      порядок и украина - эти слова в одном предложении - сюрреализм

      А эта фигня плавает? Тритон - это земноводная ящерица, такая противная и пузо пятнышками...
      Видуха ваащета стильная... ребята видно, что старались... но как обычно сейчас там...
      Цитата: с-т Petrov
      Перемогли как обычно
      товарищ ШУХЕР
  2. den3080 Сегодня, 15:10
    очередная изящная бабочка перемога превратилась в отвратительную гусеницу зраду.
    den3080
  3. BerBer Сегодня, 15:11
    Можно конечно и ржать, но есть люди в Украине которые работают творчески. Сколько образцов техники выпустили и модернезировали? Если бы не коррупция не знаю...
    BerBer
    1. 210окв Сегодня, 15:19
      Я с Вами соглашусь.Советская школа и образование дают плоды..Вот только свидомость все губит.У меня там есть сокурсники,выпуск МЭИ 1986год..Трудятся они ударно на благо бандеровцев и в Скайпе такую пургу несут.Они кстати родились в РСФСР и оказались там волею распределения..
      Цитата: BerBer
      Можно конечно и ржать, но есть люди в Украине которые работают творчески. Сколько образцов техники выпустили и модернезировали? Если бы не коррупция не знаю...
      210окв
    2. alavrin Сегодня, 15:31
      Прекрасные инженеры Вилли Мессершмидт, Фердинанд Порше, жаль Хуго Юнкерс не дожил до своего звездного часа... Украинские инженеры, похоже, перенимают у них эстафету вслед за политиками. Проспект имени гауптштурмфюрера SS Шухевича в Киеве уже есть...Так что ли, BerBer?
      Но запомните, на каждого Порше найдутся свой Котин и Кошкин, ну или на крайний случай Грабин.
      alavrin
      1. BerBer Сегодня, 15:46
        Тоже неординарные люди. Только работали на Германию. Не мешайте мух с котлетами. Есть пропаганда, а есть конструкторская мысль.
        BerBer
    3. LSA57 Сегодня, 16:34
      Цитата: BerBer
      Сколько образцов техники выпустили и модернезировали?

      ну ещё бы



      ну и наконец
      LSA57
      1. BerBer Сегодня, 16:47
        Эту картинку и у нас можно увидеть. Чтобы стебаться интеллект не нужен.
        BerBer
  4. Piramidon Сегодня, 15:11
    которая «фактически в 2016 году подразделениями Государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась».

    За горилкой в соседнее село сгонять - самое то.
    Piramidon
    1. Anarchist Сегодня, 15:44
      В вашем селе уже закончилась? laughing wassat laughing
      Anarchist
      1. Piramidon Сегодня, 15:49
        Нет, не закончилась, хоть залейся. А вот у укропогранцов на заставах гастрономов нэмае.
        Piramidon
    2. Ныробский Сегодня, 15:52
      Цитата: Piramidon
      За горилкой в соседнее село сгонять - самое то.

      Ага....На велосипеде покрашенном под камуфляж .
      Ныробский
    3. LSA57 Сегодня, 16:36
      Цитата: Piramidon
      За горилкой в соседнее село сгонять - самое то.

      а оттуда толкать? laughing
      LSA57
      1. Piramidon Сегодня, 17:02
        Цитата: LSA57
        а оттуда толкать?

        В пиковом случае, можно прямо на месте внутри этого "земноводного" поляну накрыть.
        Piramidon
  5. Влад5307 Сегодня, 15:12
    Это все их проблемы дележа бюджетного пирога, а по мне так пусть и дальше так "успешно" его пилят и откусывают. Ну ничего - заграница им поможет, 2018 на пороге, пора залужным хозяевам укропса натравливать на ЛДНР и РФ!hi
    Влад5307
  6. Клон Сегодня, 15:17
    Какая неожиданность...ржу... laughing
    Клон
    1. LSA57 Сегодня, 16:37
      Цитата: Клон
      Какая неожиданность...ржу...

      хм... а по моему весьма предсказуемо laughing
      LSA57
  7. den3080 Сегодня, 15:24
    А вот как тем воякам служится представьте, если всё г...но - от обмундирования и питания до вооружения, боеприпасов и техники, да ещё обманывают постоянно с денежным довольствием.
    И юзают они старое советское, много раз перелатаное(оно ещё дышит, ибо было надёжным).
    den3080
  8. yuliatreb Сегодня, 15:33
    А "Тритоном" его назвали потому, что он три тонны весит и стоит столько же.
    yuliatreb
  9. Pete Mitchell Сегодня, 15:44
    Переживать не будем
    Pete Mitchell
  10. Govorun Сегодня, 15:59
    Фиаско украинского «Тритона»
    Ну в общем все как всегда у украинцев,в старых "добрых" традициях....Хотели всех обмануть,а тут не заметили как сами себя нае...и. Это когда руки растут из ЖО...то делай хоть какую вкусняшку все равно получится ГО....
    Govorun
  11. Макаров Сегодня, 16:07
    а в чем фиаско "Тритона"?...что не соответствует заявленным ттх? Про коррупцию, распил бабла, и нехватку мощностей предприятия это все очень увлекательно только при чем тут "фиаско" я не совсем понял...
    Макаров
  12. assa67 Сегодня, 16:19
    четыре штуки из почти семидесяти заказанных..да еще из "ленинской кузницы".снова диверсия РФ.....
    Цитата: с-т Petrov
    порядок и украина - эти слова в одном предложении - сюрреализм

    ...Дали отдыхает...тут все лечению не поддается laughing
    assa67
  13. Neputin Сегодня, 16:40
    Ну и о чем новость. Я что-то не понял. Дистанционный боевой модуль - это одно, а бронеавтомобиль - совершенно другое. "... стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн». Если вычесть из 14,7 млн. 4,8 млн. То получается, что стоимость автомобили без дистанционного боевого модуля 10 млн. Вполне нормальная цена. В чем конкретно криминал. Может я чего-то не понял (уже соточку после работы накатил)? Поясните, кто трезвый.
    Neputin
Картина дня