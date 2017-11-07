Фиаско украинского «Тритона»
В 2015 году автомобиль «Тритон» разработки завода «Ленинская кузница» был представлен в виде разведывательной машины для Госпогранслужбы Украины (ГСПУ), сообщает bmpd.
Заявлялось, что автомобиль оснащен мобильным комплексом наземной разведки и РЭБ «Джеб», включающим РЛС разведки наземных и малоскоростных низколетящих целей миллиметрового диапазона LC111 «Лис», двухканальной телесистемой наблюдения дневного и ночного видения, тепловизионной системой, лазерным дальномером и системой радио- и радиотехнического мониторинга. На машине смонтирован дистанционно управляемый модуль ОБМ также разработки «Ленинской кузницы» с 12,7-мм пулеметом НСВТ.
Из 62 бронеавтомобилей «Тритон», спешно заказанных ГПСУ еще до испытаний первого опытного образца, было в итоге построено лишь 4 машины, сданных в декабре 2015 и марте 2016 года.
При этом согласно судебному определению, «была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки», и которая «фактически в 2016 году подразделениями Государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась».
В материалах суда отмечается, что «распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единицы боевых дистанционных модулей общей стоимостью 161,5 млн грн». «То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн».
Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной техники до введения ее в эксплуатацию «является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники».
Всего в период 2015-2018 гг. предусматривалась закупка и установка 190 боевых модулей.
Заявлялось, что автомобиль оснащен мобильным комплексом наземной разведки и РЭБ «Джеб», включающим РЛС разведки наземных и малоскоростных низколетящих целей миллиметрового диапазона LC111 «Лис», двухканальной телесистемой наблюдения дневного и ночного видения, тепловизионной системой, лазерным дальномером и системой радио- и радиотехнического мониторинга. На машине смонтирован дистанционно управляемый модуль ОБМ также разработки «Ленинской кузницы» с 12,7-мм пулеметом НСВТ.
Из 62 бронеавтомобилей «Тритон», спешно заказанных ГПСУ еще до испытаний первого опытного образца, было в итоге построено лишь 4 машины, сданных в декабре 2015 и марте 2016 года.
При этом согласно судебному определению, «была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки», и которая «фактически в 2016 году подразделениями Государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась».
В материалах суда отмечается, что «распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единицы боевых дистанционных модулей общей стоимостью 161,5 млн грн». «То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн».
Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной техники до введения ее в эксплуатацию «является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники».
Всего в период 2015-2018 гг. предусматривалась закупка и установка 190 боевых модулей.
Использованы фотографии: https://bmpd.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти