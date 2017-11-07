В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"

Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б"

Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил

Работы по созданию стратегических атомных подводных лодок типа "Борей-Б" начались в России, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.- сказал он на заседании коллегии Минобороны.Начальник Генштаба напомнил, что лодки «Борей» уже начали поступать в состав морских Стратегических ядерных сил, что позволило повысить долю современных подлодок до 82%. За последние пять лет для этих субмарин приобретены 102 баллистические ракеты.- отметил начальник Генштаба.По его словам, сейчас строятся пять лодок типа «Борей-А». Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.Напомним, ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что подводный атомный ракетоносец стратегического назначения проекта 955А «Борей» «Князь Владимир» выведут из эллинга в ноябре 2017 года, передает ТАСС