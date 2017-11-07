17:16 07 ноября

В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"

Работы по созданию стратегических атомных подводных лодок типа "Борей-Б" начались в России, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками "Борей-Б"
- сказал он на заседании коллегии Минобороны.

В России начали создание стратегических атомных подлодок типа "Борей-Б"



Начальник Генштаба напомнил, что лодки «Борей» уже начали поступать в состав морских Стратегических ядерных сил, что позволило повысить долю современных подлодок до 82%. За последние пять лет для этих субмарин приобретены 102 баллистические ракеты.

Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения повысились на 25%, возросли скрытность и боевая устойчивость морских Стратегических ядерных сил
- отметил начальник Генштаба.

По его словам, сейчас строятся пять лодок типа «Борей-А». Последний корабль этой серии, "Князь Пожарский", был заложен в декабре прошлого года.

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа "Борей" (проект 955) - "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Они оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.

Напомним, ранее главком ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что подводный атомный ракетоносец стратегического назначения проекта 955А «Борей» «Князь Владимир» выведут из эллинга в ноябре 2017 года, передает ТАСС

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 48

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  1. oleg-gr Сегодня, 15:19
    Ну, за новый Борей! Чтобы был тихим и грозным. Лучше, чем старшие братья.
    oleg-gr
    1. Burbon Сегодня, 15:27
      Цитата: oleg-gr
      Ну, за новый Борей! Чтобы летал как положено

      laughing laughing ....

      Цитата: Bronevick
      Скорей бы Борей-Б

      на фига вообще нам это надо?...хаски же юзают в кабинетах...он вроде и стратег и многоцелевик....прям звезда смерти подводная
      Burbon
      1. Владимир16 Сегодня, 15:32
        Цитата: Burbon
        на фига вообще нам это надо?

        Вам не надо!!!
        Это нужно русским людям, для того, что бы небо было чистое над головами. Что бы жить без войны.
        Владимир16
        1. Burbon Сегодня, 15:35
          Цитата: Владимир16
          Это нужно русским людям

          fool а не русским значит не надо?? fool
          Цитата: Владимир16
          то бы небо было чистое над головами

          а оно грязное? fool может все таки мирное?
          для вас пишу, что уже 2 года юзают Хаски...она сразу и стратег и многоцелевик....это вам понятно?....зачем плодить разные лодки??????
          Burbon
          1. NKT Сегодня, 15:59
            И когда первая Хаски выйдет в море? И что, теперь ничего не строить и ждать ее?
            NKT
            1. Burbon Сегодня, 16:02
              Цитата: NKT
              И когда первая Хаски выйдет в море?

              и когда новый проект Борей Б выйдет в море???? fool
              Цитата: NKT
              И что, теперь ничего не строить и ждать ее?

              строить Борей А...или вы вообще не в теме, а лишь бы запоститься?
              Burbon
              1. maxim947 Сегодня, 16:17
                А чем отличаются а от б - не знаете? ну и зачем умничать? там без нас разберуться
                maxim947
                1. Burbon Сегодня, 16:19
                  Цитата: maxim947
                  А чем отличаются а от б - не знаете?

                  если ни чем, то зачем присваивать индекс?....хоть один А поступил на фло?т, а уже про Б пишут....глупость полная
                  разница скорее всего в количестве шахт+навигация и связь
                  Burbon
                  1. Piramidon Сегодня, 16:55
                    Цитата: Burbon
                    хоть один А поступил на фло?т, а уже про Б пишут....глупость полная

                    Я как то нач.ГШ больше верю.
                    Начальник Генштаба напомнил, что лодки «Борей» уже начали поступать в состав морских Стратегических ядерных сил
                    Piramidon
              2. NKT Сегодня, 17:05
                Оговорились прямо по Фрейду. )
                Сколько было модификаций проекта 1143? По-вашему надо было остановиться на Киеве? А вот другие так не думали и если бы не развал СССР, 1143.7 достроили бы.
                NKT
                1. Burbon Сегодня, 17:07
                  Цитата: NKT
                  Оговорились прямо по Фрейду. )

                  belay feel fool
                  Цитата: NKT
                  и если бы не развал

                  если да кабы.....
                  Burbon
            2. Галеон Сегодня, 16:52
              Так и Борей-Б никто пока строить не собирается! Начаты работы над созданием - это о проектах. В 2016 году заложена крайняя лодка из серии Борей-А - "князь Пожарский". Никаких других Бореев никто закладывать и не собирается.
              Галеон
          2. Alexey RA Сегодня, 16:23
            Цитата: Burbon
            для вас пишу, что уже 2 года юзают Хаски...она сразу и стратег и многоцелевик....это вам понятно?....зачем плодить разные лодки??????

            А это как 11356 и 22350. smile
            ВМФ уже обжёгся на новоминеимеющеманалоговвмире фрегате. Так что пока "хаски" построят, спустят и доведут до ума - службу будут нести "бореи".
            Тем более, что разные лодки будут и так - вряд ли "бореи" спишут сразу по приходу "хаски". Ну будет вместо двух модификаций "борея" три - и что? В Союзе вообще 4 модификации РПКСН параллельно служили. smile
            Alexey RA
            1. Burbon Сегодня, 16:27
              Цитата: Alexey RA
              ВМФ уже обжёгся на новоминеимеющеманалоговвмире фрегате

              обжегся не на фрегате, а на его ПВО...а ГТУ как нет для обоих так и не скоро будут...
              Burbon
    2. Идущий Сегодня, 15:30
      Начальник Генштаба напомнил, что лодки «Борей» уже начали поступать в состав морских Стратегических ядерных сил, что позволило повысить долю современных подлодок до 82%.


      Эти цифры обнадеживают , так бы ещё и с надводным составом.
      Идущий
      1. утютюлькин Сегодня, 16:04
        есть очень сильное подозрения что 82% удалось добиться за счет списания старых подлодок (то есть было 5 старых лодок (100% старых лодок) построили одну новую и списали 4 старых получилась 1 новая и 1 старая (50% новых лодок) ).
        утютюлькин
        1. Идущий Сегодня, 16:10
          Статистика , конечно , может быть лукавой , но не совсем до такой степени , ка Вы привели.
          Идущий
          1. rudolff Сегодня, 16:37
            Такой тоже может быть, но не в данном случае. Просто 6 модернизированных под Р-29 РМУ2/РМУ2.1 БДРМов на КСФ тоже посчитали современными. Плюс 3 Борея. Из старых остаются только 3 БДР на КТОФе. Не знаю, как 2+1 Акулы считали.
            rudolff
        2. Сепар ДНР Сегодня, 16:54
          Цитата: утютюлькин
          есть очень сильное подозрения что 82% удалось добиться за счет списания старых подлодок (то есть было 5 старых лодок (100% старых лодок) построили одну новую и списали 4 старых получилась 1 новая и 1 старая (50% новых лодок) ).

          А хоть и так...
          Всё одно,старые лодки нужно списывать,а новые,по своим возможностям будут получше.
          Сепар ДНР
  2. Bronevick Сегодня, 15:19
    Скорей бы Борей-Б
    Bronevick
    1. Zibelew Сегодня, 15:23
      А еще будет Боря-Е fellow
      Zibelew
  3. 210окв Сегодня, 15:21
    Интересно чем отличается?Тсс!Не буду..Эти ракетоносцы-основа наша и гарант мирной жизни нашей..Без них-сожрут.
    210окв
  4. gridasov Сегодня, 15:23
    Эффективность подводной лодки полностью определяется ее ходовыми возможностями . О чем же можно говорить далее если так называемые новейшие подлодки ходят на винтах , которые по всем параметрам являются не эффективными в своей выполняемой функции
    gridasov
    1. Stiletto Сегодня, 15:28
      Предложение накирнуть за новый "Борей" понятно - ясен пень, что не за "Лосей" и "Огайо". Вопрос в другом - пусть сначала бы вовремя сдали "А", а потом говорили "Б". По некоторым кораблям финансирование режут, дай Бог, чтобы не коснулось это подплава.
      Stiletto
      1. gridasov Сегодня, 15:30
        правильно делают ,что режут. Все должно быть проще и надежнее, а главное эффективнее.
        gridasov
    2. Керенский Сегодня, 15:37
      Эффективность подводной лодки полностью определяется ее ходовыми возможностями

      Мне кажутся не менее важными автономность и скрытность. А там хоть по карте течений иди в дрейфе! Чем дольше лодка остаётся необнаруженной, - тем она опасней. Это же, по-сути, ПУ МБР. Ход ей нужен для следования в район и возвращения на базу.
      Керенский
      1. gridasov Сегодня, 15:51
        Да , но ведь Ведь все , что вы сказали это производные параметры от возможностей достижения кардинально более высоких скоростей хода в любом положении над водой или под водой. Скрытность и возможность маневрирования -это так же производные того какая технология движения применяется . Если вы заметили , то все совершенствуется в пределах определенных потенциальных параметров тех физ процессов которые используются. И никто не говорит о новых физических параметрах и вообще принципах организации их новыми устройствами .Без физики и математики все остается топтанием на месте.
        gridasov
        1. утютюлькин Сегодня, 16:19
          Цитата: gridasov
          Да , но ведь Ведь все , что вы сказали это производные параметры от возможностей достижения кардинально более высоких скоростей хода в любом положении над водой или под водой. Скрытность и возможность маневрирования -это так же производные того какая технология движения применяется . Если вы заметили , то все совершенствуется в пределах определенных потенциальных параметров тех физ процессов которые используются. И никто не говорит о новых физических параметрах и вообще принципах организации их новыми устройствами .Без физики и математики все остается топтанием на месте.

          все верно. вот только есть маленькое но :))))) для каждого вида вооружения существуют разные основные и второстепенные физические параметры.так вот скорость прксн как правило не является основной характеристикой. потому что они не за кем не гоняются :) более того этот параметр компенсируется скоростью мбр морского базирования. мбр это такая ракета которая быстро быстро летит и далеко далеко. так что летать на подводных крыльях прксн вовсе не обязательно.
          и даже вредно. а насчет эффективности позволю напомнить вам о том что на прксн стоит атомный реактор. и скорость там определяется главным конструктором ( как он пожелает так и будет :) ).
          утютюлькин
        2. Керенский Сегодня, 17:00
          Да , но ведь Ведь все , что вы сказали это производные параметры от возможностей достижения кардинально более высоких скоростей хода в любом положении над водой или под водой.

          Увяжите Вашу мысль с автономностью, про которую я говорил. Не сочтите за труд.
          Керенский
      2. sir_obs Сегодня, 16:26
        Ход нужен для изменения и удержания глубины.
        sir_obs
    3. 210окв Сегодня, 15:42
      Предлагаете перейти на реактивную тягу..? belay
      Цитата: gridasov
      Эффективность подводной лодки полностью определяется ее ходовыми возможностями . О чем же можно говорить далее если так называемые новейшие подлодки ходят на винтах , которые по всем параметрам являются не эффективными в своей выполняемой функции
      210окв
      1. gridasov Сегодня, 15:58
        Нет и нет! Предлагаю использовать простое механическое устройство , но в котором процессы организованы принципиально по новым алгоритмам , а это позволяет получить и принципиально новое качество реального физ процесса . В свою очередь в процесс включаются новые физические параметры использования потенциальной энергии воды , что в конечном счете с одной стороны позволит при меньших оборотах вращения устройства движения достигать больших скоростей , но и при больших скоростях вращения достигать кардинально более высоких скоростей. Более того конструкция устройства движения размещается внутри корпуса ,что позволяет потоки воды распределять по всему азимуту внешнего пространства лодки. При этом все гораздо проще , в определенном смысле.
        gridasov
        1. sir_obs Сегодня, 16:15
          И зачем держат целый гидродинамический институт, непончтно. Тут столько новаторов, просто бери мусорные контецнеры и клепай лодки, самолеты , танки. Вот, как вна укропии.
          sir_obs
    4. sir_obs Сегодня, 16:13
      новейшие подлодки ходят на винтах , которые по всем параметрам являются не эффективными в своей выполняемой функции

      Откуда такая инфа и у крго-така есть эффективные ? И чем они эффективные? Как вообще определяется эта эффективность?
      sir_obs
      1. gridasov Сегодня, 16:39
        Эффективность работы устройства преобразующих энергию гидро газодинамического потока определяется балансом той части энергии потока ,которая соприкасается с поверхностью истечения ( лопастями того же винта или пропеллера или импеллера и др.), с той частью энергетического процесса которую мы имеем на валу ротора ,. который выдает нам момент вращения. Поэтому тот же электрический двигатель или любой двигатель соединенный через вал с лопастями в определенный момент работы является инициирующим устройством для движения всего корабля , но уже в процессе движения этот же двигатель является генератором энергии поскольку устройство реализует часть кинетической энергии потока через преобразования уже потенциальной энергии потока. Поэтому баланс таких преобразовательных комплексных процессов в нашем устройстве имеет принципиально иные математические результирующие , чем те которые имеют место на современных устройствах в виде винта и др.
        И я нисколько не хочу нивелировать работу многих НИИ. Просто они работают по стандартным методикам математического анализа тех процессов , которые связаны одновременно и с энергетикой процессов в гидрогазодинамическом потоке и в устройствах преобразования этих потоков. Поэтому я всегда говорю . что комплексные физ процессы необходимо анализировать и иными математическими технологиями основанными на функции постоянного значения числа , а не переменного , и которое используется сейчас и повсеместно.
        gridasov
  5. Влад5307 Сегодня, 15:29
    Цитата: 210окв
    Интересно чем отличается?Тсс!Не буду..Эти ракетоносцы-основа наша и гарант мирной жизни нашей..Без них-сожрут.

    Чтобы не сожрали внешние гады, надо прижать внутренних. Угрозы растут бешеными темпами, нам строительство ПЛ такими темпами наладить бы. И не сокращать надо военный бюджет, а перераспределять разумно и на вопли псевдопатриотов либерастических реагировать правильно, а не прогибаться. Порядок внутри позволит иметь больший бюджет на все нужды страны! soldier
    Влад5307
  6. Livonetc Сегодня, 15:30
    Цитата: gridasov
    Эффективность подводной лодки полностью определяется ее ходовыми возможностями . О чем же можно говорить далее если так называемые новейшие подлодки ходят на винтах , которые по всем параметрам являются не эффективными в своей выполняемой функции

    Вы уж просвятили бы насчет новых принципов придания движущего момента реально современным подводным лодкам.
    Не ерничаю, просто было бы интересно узнать.
    Ну и у кого уже такое в наличии.
    Livonetc
  7. Deadушка Сегодня, 15:35
    Цитата: Идущий
    Эти цифры обнадеживают , так бы ещё и с надводным составом.

    угу... обнадеживают.
    это когда у тебя их 100 штук и 82-е из них супер-пупер новые.
    а когда 10-ть и 8-мь из них новые, то смысл меняется...
    как и смысл фразы:
    Боевые возможности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения повысились на 25%
    Deadушка
  8. Deadушка Сегодня, 15:37
    Цитата: Burbon
    хаски же юзают в кабинетах...он вроде и стратег и многоцелевик....прям звезда смерти подводная

    "Хаски" хоят сделать "платформой", как и "Армату".
    На ее базе с некоторыми переделками хотят делать разные лодки. В том числе и стратеги.
    Deadушка
  9. Deadушка Сегодня, 15:39
    Цитата: Livonetc
    Не ерничаю, просто было бы интересно узнать.
    Ну и у кого уже такое в наличии.

    У Китайцев, у них даже "сверхзвуковая" подлодка есть.
    Deadушка
    1. gridasov Сегодня, 16:01
      Есть большая разница, когда кто-то абстрактно говорит о великих достижениях и когда простой физик и инженер говорит о реальном устройстве с кардинально новыми параметрами возможностей.
      gridasov
      1. sir_obs Сегодня, 16:19
        Ага, есть большая разница, когда человек в теме и всю жизнь из прочного корпуса не вылезает, а есть "умники", которые сочиняют для журналов типа Популярной мезаники, всякую xрень, делая свои выводы опять же на публикациях в подобных изданиях.
        sir_obs
  10. УВБ Сегодня, 15:49
    Осмелюсь предположить, что на "Б" доведут, наконец, количество шахт до двадцати, как в начале предполагалось для "А"
    УВБ
  11. Симон Сегодня, 16:19
    Цитата: Burbon
    Цитата: oleg-gr
    Ну, за новый Борей! Чтобы летал как положено

    laughing laughing ....

    Цитата: Bronevick
    Скорей бы Борей-Б

    на фига вообще нам это надо?...хаски же юзают в кабинетах...он вроде и стратег и многоцелевик....прям звезда смерти подводная

    У нас должны быть подводные лодки любого назначения и любых тактико технических данных. Как называется, каждой подводной лодке, свой маневр. fool
    Симон
  12. Alexey-74 Сегодня, 16:23
    Ну как говориться с Богом! Такие красавцы очень хорошо смотрятся у берегов США.
    Alexey-74
  13. rudolff Сегодня, 16:31
    Борей, грубо говоря, "слепили из того, что было", максимально упростив проект. Сейчас пытаются довести его до изначально задуманного. Возможно сферу Амфоры увидим, бортовое расположение ТА, измененную форму ограждения выдвижных, рубочное расположение рулей глубины, измененную ракетную палубу, новый реактор. Что не успели в Борей-А, доведут в Борей-Б. Ну и ракета будет иной. Сейчас на подходе исправленный вариант Булавы под литерой "М", исправление косяков назвали модернизацией. Чуть позже обещают и Булава-2. Даже не факт, что это будет МИТовское изделие, возможно и макеевское. Нынешнее творение Соломонова не устраивает никого, только говорить об этом вслух не приветствуется.
    rudolff
  14. freejack Сегодня, 16:31
    Где-то здесь читал, что "булаву" хотят из 8 - в 11-ти тысячную переделать. Только она становится в диаметре больше. И тогда она помещается в штатную шахту борея без контейнера. Практически это возможно, но некоторые нюансы еще нужно все равно переделывать на "борее". Может это и есть "Б"? Знатоки меня поправят если что... ) hi
    freejack
    1. rudolff Сегодня, 16:53
      Знатоки не поправят, потому как достоверной информации по Булаве-2 нет. Неизвестно даже, кто этим изделием будет заниматься: МИТ или ГРЦ Макеева. МИТу пока доверили только довести до ума Булаву под шильдой модернизации, а вот кто будет ваять новую ракету - вопрос. Если Миасс, тогда не факт, что Булава останется твердотопливной. Возможно это и будет обещанная РМУ3 под бореевские шахты. Тем более КБСК на Борееях, это чисто макеевский комплекс.
      rudolff
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