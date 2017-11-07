17:18 07 ноября

Миша-революционер. У стен здания ВРУ новый митинг Саакашвили

У здания Верховной рады снова собралась толпа митингующих под предводительством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Киевская нацполиция определяет число протестующих как «около тысячи». В штабе Саакашвили заявляют, что в центре украинской столицы собрались не менее 2-х тысяч сторонников Мишико.

Миша-революционер. У стен здания ВРУ новый митинг Саакашвили


Несколько минут назад на странице в Фейсбуке Саакашвили сделал пометку следующего характера:
С утра был первый законодательный успех, но сегодня в 18:30 мы обнародуем наш план окончательной победы.



Речь идёт о создании антикоррупционных судов, которые, по мнению Саакашвили, должны стать началом «масштабной борьбы с коррупцией».

В центр Киева стянуты дополнительные отряды национальной полиции. По самым скромным оценкам, нацполицейских и сотрудников национальной гвардии Украины в центре столицы страны – около полутора тысяч. Отмечается, что на данную минуту митинг сторонников новой политической силы экс-губернатора Одесской области проходит относительно спокойно.

Напомним, что несколько последних дней Саакашвили, как сам заявляет, живёт в палаточном городке, который продолжает действовать в нескольких десяткам метров от стен Верховной рады.



Нередко в палатку к Саакашвили заглядывают действующие нардепы, сообщая опальному политику о ходе голосования в ВРУ по тем или иным вопросам.

Использованы фотографии: Фейсбук
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 36

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Sergei75 Сегодня, 15:58
    Еще не так раскорячишься, когда деваться некуда - родная-то земля не принимает.
    Sergei75
    1. Подрезчик Сегодня, 16:03
      Живет в палатке??? belay Настоящий "революционер", прямо как Ленин в шалаше в Разливе! laughing Не верю, трепло...
      Подрезчик
      1. maxim947 Сегодня, 16:11
        Что за хрень там творится?! Кто пришел на митинг? сочувствующие? проплаченные? или те кто окончательно от всего устал? Какой то сюрреализм.
        maxim947
        1. Anarchist Сегодня, 16:12
          Цитата: maxim947
          Что за хрень там творится?!

          100-летие Великой Октябрьской революции празднуют!
          Anarchist
          1. maxim947 Сегодня, 16:13
            А это смешно)))
            maxim947
            1. Идущий Сегодня, 17:02
              Цитата: Подрезчик
              Живет в палатке??? belay Настоящий "революционер", прямо как Ленин в шалаше в Разливе! laughing Не верю, трепло...


              Глядя на его личико , точно не голодает.
              Идущий
        2. Шура пермский Сегодня, 16:50
          грузин с пеной у рта доказывает,что он хохловских кровей... даже президентом может стать... дожили до такого цирка...
          Шура пермский
          1. Идущий Сегодня, 17:03
            Ну Президентом его не пустят , а вот тараном и всю грязную работу ему отдадут.
            Идущий
        3. venik Сегодня, 16:55
          Цитата: maxim947
          Что за хрень там творится?! Кто пришел на митинг? сочувствующие? проплаченные? или те кто окончательно от всего устал? Какой то сюрреализм.

          =========
          Да, простите, "фигня" всё это! Где-то около полудня проходил недалеко от "Верховной зРады" (по украински - "рада" - это "совет", а "зрада" - "предательство"). Так там было не более 200-300 "свидомых активистов"...... Откуда эта фотка??? Может потом "набежали"?... А насчет "живет в палатке"... Чтобы такой "сибарит", как "мишико", да В ПАЛАТКЕ??!!! В гостинице "он" живет!! В "палатку" только "под камеры" появляется.... "революционер" хр[email protected]нов!!!!
          venik
          1. Идущий Сегодня, 17:04
            Отрабатывает , что хозяин требует.
            Идущий
        4. 79807420129 Сегодня, 17:04
          Число дурней там уже зашкаливает request
          79807420129
      2. 210окв Сегодня, 16:13
        Как бы он сам под этот"антикоррупционерный суд"не угодил.Страна. В кавычках.Часть воюет,часть ворует третья часть судит и карает.Работать только некому.
        Цитата: Подрезчик
        Живет в палатке??? belay Настоящий "революционер", прямо как Ленин в шалаше в Разливе! laughing Не верю, трепло...
        210окв
        1. Балу Сегодня, 16:20
          Цитата: 210окв
          Как бы он сам под этот"антикоррупционерный суд"не угодил.Страна. В кавычках.Часть воюет,часть ворует третья часть судит и карает.Работать только некому.

          В самом деле по этому профессиональному бомжу-аферисту на доверии гаагский требунал плачет. Что-то быстро все забыли о расшифровках его телефонных переговоров с подельниками относительно торговли органами.
          Балу
          1. Идущий Сегодня, 17:05
            Что-то быстро все забыли о расшифровках его телефонных переговоров с подельниками относительно торговли органами.


            В нужный момент все вспомнят и вообще он плохо кончит.
            Идущий
      3. Partyzan Сегодня, 16:16
        Саня привет hi ну почему же - у Ленина столько еды в шалаше не было laughing
        Partyzan
        1. Anarchist Сегодня, 16:25
          Дружище, hi , так он не в шалаше живёт! В гостинице неподалеку... Журналисты спалили! Даже здесь брешет...
          Anarchist
          1. Partyzan Сегодня, 16:41
            Цитата: Anarchist
            Даже здесь брешет...

            на то и пес цепной - что бы брехать drinks
            Partyzan
        2. Подрезчик Сегодня, 16:25
          Цитата: Partyzan
          Саня привет hi ну почему же - у Ленина столько еды в шалаше не было laughing

          Привет Володя! hi Да, этого "революционера" наверное шашлычком кормят...
          Не устрицы, конечно, голодает... laughing
          Подрезчик
          1. Partyzan Сегодня, 16:40
            Цитата: Подрезчик
            Не устрицы, конечно, голодает...

            ну без устриц то выживет, а вот без вина - тяжело, и не попоешь laughing
            Partyzan
      4. ПалБор Сегодня, 16:31
        Цитата: Подрезчик
        Живет в палатке??? belay Настоящий "революционер", прямо как Ленин в шалаше в Разливе! laughing Не верю, трепло...

        Ленин в Разливе с Зиновьевым жил в шалаше(в хорошем смысле).
        С кем в палатке живёт Михаил,с Уолкером?
        ПалБор
        1. venik Сегодня, 17:11
          Цитата: ПалБор
          С кем в палатке живёт Михаил,с Уолкером?

          =======
          К сожалению - НЕТ! А ЗРЯ!!! Этого "дипломата-миротворца", ТУДА бы (в палатку) на недельку бы ЗАСУНУТЬ!!!! Узнал бы "мерзлявец", ЧТО такое "Генерал Зима"..... Глядь - и "детородный орган" бы "отморозил" (ну на "худой конец" - простатитик бы "заработал... - всё едино полезно: "плодиться не будет"!!)
          venik
    2. Венд Сегодня, 16:15
      Цитата: Sergei75
      Еще не так раскорячишься, когда деваться некуда - родная-то земля не принимает.

      Ага станет президентом Украины и поведет свидомые войска отвоевывать любимую Грузию.
      Венд
      1. Балу Сегодня, 16:20
        Цитата: Венд
        станет президентом Украины и поведет свидомые войска отвоевывать любимую Грузию.

        Войну объявит? crying
        Балу
        1. Венд Сегодня, 16:23
          Цитата: Балу
          Цитата: Венд
          станет президентом Украины и поведет свидомые войска отвоевывать любимую Грузию.

          Войну объявит? crying

          Нет это не в его характере, в тихую нападет, как на Осетию.
          Венд
        2. изя топ Сегодня, 16:49
          Цитата: Балу
          Войну объявит?

          изя топ
    3. spech Сегодня, 16:21
      Мне вспомнилось как мишико сам митинг в Тбилиси разгонял, у него 21 не жим-жим?
      spech
      1. dsk Сегодня, 16:35
        Не в тему: Очередной полыхающий склад ВСУ: загорелся арсенал в поселке Опытное
        По словам представителей ДНР, пожар произошел из-за беспечности командования ВСУ. Информационный портал «Звезда» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей» сообщает, что на территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, в районе поселка Опытное (к северу от Донецка) загорелся склад ВСУ. По словам представителей ДАН, пожар произошел из-за нарушения мер безопасности. Несмотря на взрывы, эвакуация местного населения не производится.
        dsk
  2. Pivot Сегодня, 16:02
    Посади свинью за стол, она и ноги на стол- это как раз про Мишико
    Pivot
  3. BerBer Сегодня, 16:07
    Революционный задор пропал. Майдан 3 не состоялся.
    BerBer
  4. assa67 Сегодня, 16:09
    смешно,право слово...ща галстукоеда запердолят в биджукатию обратно..а там лет 10 вкатят
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 16:10
      уж лучше в палатке с подогревом,чем на нарах
      assa67
  5. злой партизан Сегодня, 16:14
    Настоящих буйных мало... sad
    злой партизан
  6. БМП-2 Сегодня, 16:17
    На фото: "Мишку-гризли грызли мысли. Гоминьдан, в каком-то смысле..." laughing
    БМП-2
  7. Макаров Сегодня, 16:41
    Если США уговорят Петю начать полномасштабные боевые действия на Востоке, то Мишко сольют и палатки уберут. Если нет, то Михо развернется по крупному...думаю торги подходят к концовке...
    Макаров
    1. Банщик-М Сегодня, 16:49
      Цитата: Макаров
      Если США уговорят Петю начать полномасштабные боевые действия на Востоке, то Мишко сольют и палатки уберут. Если нет, то Михо развернется по крупному...думаю торги подходят к концовке...

      А ведь вы правы Потрошенко отдал приказ о массированном обстреле пригородов Донецка , там из "градов " лупили и минометов тяжелых , мирных много зацепило и жертвы есть ..Вот мрази оба, выслуживаются перед госдепом на крови .
      Банщик-М
  8. Банщик-М Сегодня, 16:46
    число протестующих как «около тысячи»

    Бюджет Мишику урезали ? Или на наркоту потратился..? Маловато что то истинных "борцов дерьмократии" хе хе
    Банщик-М
Картина дня