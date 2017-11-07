Миша-революционер. У стен здания ВРУ новый митинг Саакашвили

С утра был первый законодательный успех, но сегодня в 18:30 мы обнародуем наш план окончательной победы.

У здания Верховной рады снова собралась толпа митингующих под предводительством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Киевская нацполиция определяет число протестующих как «около тысячи». В штабе Саакашвили заявляют, что в центре украинской столицы собрались не менее 2-х тысяч сторонников Мишико.Несколько минут назад на странице в Фейсбуке Саакашвили сделал пометку следующего характера:Речь идёт о создании антикоррупционных судов, которые, по мнению Саакашвили, должны стать началом «масштабной борьбы с коррупцией».В центр Киева стянуты дополнительные отряды национальной полиции. По самым скромным оценкам, нацполицейских и сотрудников национальной гвардии Украины в центре столицы страны – около полутора тысяч. Отмечается, что на данную минуту митинг сторонников новой политической силы экс-губернатора Одесской области проходит относительно спокойно.Напомним, что несколько последних дней Саакашвили, как сам заявляет, живёт в палаточном городке, который продолжает действовать в нескольких десяткам метров от стен Верховной рады.Нередко в палатку к Саакашвили заглядывают действующие нардепы, сообщая опальному политику о ходе голосования в ВРУ по тем или иным вопросам.