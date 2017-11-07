Со дна Волги поднят бронекатер времен Великой Отечественной войны
Со дна Волги специалистами поднят бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы, передает ТАСС сообщение гендиректора компании «Монолитсрой-Холдинг» Дмитрия Кабелькова.
Поднятое судно считалось пропавшим с октября 1942 года, два года назад его случайно обнаружил дайвер-любитель. Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы. По словам Кабелькова, бронекатер называли «танком на воде». Боевое судно было оборудовано 76-мм пушкой от танка Т-34 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.
Катер принадлежит к распространенному в годы Великой Отечественной войны проекту С-40 – артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Они создавались до войны для патрулирования крупных приграничных рек и строились в Ленинграде. Ход обеспечивал бензиновый двигатель мощностью 1200 л.с. Бронекатер развивал скорость до 15 узлов.
Уникальность операции в том, что полностью занесенный песком бронекатер откопали и вымыли от песка под водой. Выяснили, что он разбит на три части. Благодаря расчету смогли поднять его целиком. Вес корабля 30 тонн, но из-за массы песка общий вес составил порядка 150 тонн,рассказал Кабельков.
Поднятое судно считалось пропавшим с октября 1942 года, два года назад его случайно обнаружил дайвер-любитель. Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы. По словам Кабелькова, бронекатер называли «танком на воде». Боевое судно было оборудовано 76-мм пушкой от танка Т-34 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.
Бронекатер вел бои и затонул в октябре 1942 года. Его конструкция разбита на три части, кругом ржавчина и многочисленные пробоины. Видно, что он попал под вражеский пулеметный и минометный обстрел. Сейчас его отправили на реставрацию на Волгоградский судоремонтный завод. После реставрации корабль передадут в музей "Сталинградская битва",добавил гендиректор.
Катер принадлежит к распространенному в годы Великой Отечественной войны проекту С-40 – артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Они создавались до войны для патрулирования крупных приграничных рек и строились в Ленинграде. Ход обеспечивал бензиновый двигатель мощностью 1200 л.с. Бронекатер развивал скорость до 15 узлов.
Использованы фотографии: Администрация Волгоградской области
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