17:18 07 ноября

Со дна Волги поднят бронекатер времен Великой Отечественной войны

Со дна Волги специалистами поднят бронекатер, затонувший в дни Сталинградской битвы, передает ТАСС сообщение гендиректора компании «Монолитсрой-Холдинг» Дмитрия Кабелькова.

Со дна Волги поднят бронекатер времен Великой Отечественной войны


Уникальность операции в том, что полностью занесенный песком бронекатер откопали и вымыли от песка под водой. Выяснили, что он разбит на три части. Благодаря расчету смогли поднять его целиком. Вес корабля 30 тонн, но из-за массы песка общий вес составил порядка 150 тонн,
рассказал Кабельков.


Поднятое судно считалось пропавшим с октября 1942 года, два года назад его случайно обнаружил дайвер-любитель. Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы. По словам Кабелькова, бронекатер называли «танком на воде». Боевое судно было оборудовано 76-мм пушкой от танка Т-34 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

Бронекатер вел бои и затонул в октябре 1942 года. Его конструкция разбита на три части, кругом ржавчина и многочисленные пробоины. Видно, что он попал под вражеский пулеметный и минометный обстрел. Сейчас его отправили на реставрацию на Волгоградский судоремонтный завод. После реставрации корабль передадут в музей "Сталинградская битва",
добавил гендиректор.

Катер принадлежит к распространенному в годы Великой Отечественной войны проекту С-40 – артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом. Они создавались до войны для патрулирования крупных приграничных рек и строились в Ленинграде. Ход обеспечивал бензиновый двигатель мощностью 1200 л.с. Бронекатер развивал скорость до 15 узлов.

Использованы фотографии: Администрация Волгоградской области
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Комментарии 9

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  1. Sergei75 Сегодня, 16:01
    Список героев восстановить получиться? Еще нескольких вернули из пропавших без вести.
    Sergei75
    1. Zibelew Сегодня, 16:05
      Может и смогут.
      Вместе с кораблем погиб и его капитан — Никитин Павел Архипович, которому было всего 23 года. Вместе с ним были убиты старшины Колегов и Аникеенко и краснофлотец Черных. Ранено было пять человек.

      Видео подъема есть.Изначально катера данного проекта строились для войск НКВД для охраны государственной границы на Амударье. Всего было изготовлено 8 единиц катеров С-40. Поднятый БК №31 один из них.
      Zibelew
      1. антивирус Сегодня, 17:15
        28.3.17.
        антивирус 2 Сегодня, 19:36 ↑
        К вопросу о накрахмаленных манишках и чести .
        Яков Михайлович Глазунов, капитан Волжского пароходства, зять моего знакомого, 1928 г р.
        "Вызывают его, летом, в управление пароходства, в Горький( возможно Куйбышев?), говорят:
        - "иди в Сталинград, там эвакуируют всех кого можно"
        Грузится у пристани. Начался налет, быстро их выгнали от пристани.
        Он пошел вдоль берега.
        -"если попадет , то доплыву до берега и др кто выживет"
        А второй пароход пошел по середине и его потопили,
        детей, раненых.
        Раскладывали белые простыни с красными крестами на палубе.
        "Фашист кидал, кидал, но промахнулся. Я все уворачивался, так и ушел."
        "Каждый раз рассказывал с плачем"
        антивирус
    2. 210окв Сегодня, 16:17
      Получится,надеюсь.Должны быть списки личного состава и к каким кораблям Волжской флотилии приписаны.
      Цитата: Sergei75
      Список героев восстановить получиться? Еще нескольких вернули из пропавших без вести.
      210окв
  2. san4es Сегодня, 16:03
    Катер принадлежит к распространенному в годы Великой Отечественной войны проекту С-40 – артиллерийский бронированный пограничный катер со стальным корпусом

    soldier
    На С-40 был установлен не один бензиновый двигатель ГАМ, а два танковых дизеля В-2. 12цилиндровый V-образный дизельный двигатель В-2 на танках Т-34 развивал мощность до 500 л. с, но фактически на бронекатерах проекта С-40 его мощность ограничивалась 400 л.с.
    Первоначально катер С-40 должен был быть вооружен одной 76-мм пушкой обр. 1927/32 г. в башне Т-28, но позже решено было устанавливать башни от танка Т-34.

    san4es
    1. Alexey RA Сегодня, 16:16
      Надо ждать дополнительных данных. Если движок один - это проект 1125. Если движков два - значит проект С-40.
      Я так понимаю, что пока что проект БКА определили исходя из местоположения находки и предположительного бортового номера:
      Исследователи истории речного флота предположили, что это бронекатер БК-31, который затонул близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы.
      Alexey RA
    2. Сепар ДНР Сегодня, 16:17
      Цитата: san4es

      Дополню комментарий ещё одним изображением С-40 с более подробным описанием.
      Сепар ДНР
  3. assa67 Сегодня, 16:28
    честь и хвала тем кто занимается этим..."война не закончена,пока не захоронен последний воин"....
    assa67
  4. Симон Сегодня, 16:39
    Честь и слава героям, павшим за Сталинград! soldier Мой дядя сражался в Сталинграде с декабря 1942 года, далее брал Берлин и остался жив, но пришел раненым и контуженым домой. soldier
    Симон
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