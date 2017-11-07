Со дна Волги поднят бронекатер времен Великой Отечественной войны

Уникальность операции в том, что полностью занесенный песком бронекатер откопали и вымыли от песка под водой. Выяснили, что он разбит на три части. Благодаря расчету смогли поднять его целиком. Вес корабля 30 тонн, но из-за массы песка общий вес составил порядка 150 тонн,

Бронекатер вел бои и затонул в октябре 1942 года. Его конструкция разбита на три части, кругом ржавчина и многочисленные пробоины. Видно, что он попал под вражеский пулеметный и минометный обстрел. Сейчас его отправили на реставрацию на Волгоградский судоремонтный завод. После реставрации корабль передадут в музей "Сталинградская битва",