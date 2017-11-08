Новости строительства МРК проекта 22800 «Каракурт»



Спуск на воду головного корабля "Ураган", 29 июля 2017 г.

По материалам сайтов:

http://function.mil.ru/

http://pellaship.ru/

https://ria.ru/

https://kommersant.ru/

http://tass.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Текущие планы по развитию военно-морского флота предусматривают строительство большого числа малых ракетных кораблей нескольких проектов. Со временем одними из основных представителей этого класса станут корабли проекта 22800 «Каракурт». В настоящее время ведется строительство сразу нескольких подобных кораблей, один из которых уже был спущен на воду. По сообщениям министерства обороны, в самое ближайшее время за ним последует второй.5 ноября департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России опубликовал новые сведения о текущих работах в области военного кораблестроения и о планах на ближайшее будущее. Сообщается, что уже в ноябре текущего года состоится спуск на воду малого ракетного корабля «Тайфун». Этот корабль является первым серийным, построенным по проекту 22800. Как напоминают военные, головной корабль проекта «Каракурт», получивший имя «Ураган», уже находится у причала судостроительного предприятия и достраивается на плаву.Строительство головного и первого серийного «Каракуртов» ведется на заводе «Пелла» в г. Санкт-Петербург. В недавнем прошлом это предприятие получило крупный заказ на семь малых ракетных кораблей. Большая половина этого заказа будет выполнена на производственных мощностях в Отрадном. Также к работам привлечена площадка «Пеллы» в Крыму.Сроки сдачи двух первых кораблей проекта 22800 в новом сообщении Минобороны не уточнялись. Впрочем, ранее утверждалось, что «Ураган» и «Тайфун» поступят на службу до конца 2018 году. Их предполагается передать Балтийскому флоту. Ранее указывалось, что в следующем году военно-морской флот может получить до четырех «Каракуртов», строящихся на разных предприятиях. В дальнейшем строительство будет продолжаться в течение длительного времени, вплоть до полного выполнения имеющихся планов.Напомним, проект малого ракетного корабля 22800 с шифром «Каракурт» был создан специалистами Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» (г. Санкт-Петербург). Военно-научное сопровождение проектных работ осуществлялось Военным учебно-научным центром ВМФ России. Первая открытая демонстрация материалов по проекту 22800 состоялась два года назад в рамках международного военно-технического форума «Армия-2015». В тот же период были подписаны первые контракты на строительство части требуемых флоту кораблей.Строительство головного МРК «Ураган», уже спущенного на воду, и первого серийного корабля «Тайфун», который только предстоит отправить к достроечной стенке, стартовало в самом конце позапрошлого года. 24 декабря 2015 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки двух новых ракетных кораблей. К настоящему времени удалось получить первые серьезные результаты. 29 июля 2017 года, по результатам нескольких этапов строительства, головной корабль был спущен на воду и теперь достраивается на плаву. Как сообщает министерство обороны, в течение нескольких следующих недель то же произойдет и с первым серийным «Каракуртом».Третий корабль проекта (второй серийный) получил имя «Шторм» и был заложен в мае прошлого года. В качестве площадки для его строительства были выбраны производственные мощности в г. Феодосия, с недавних пор переданные заводу «Пелла». На данный момент феодосийские судостроители заняты сборкой и монтажом основных конструкций будущего «Шторма».29 июля и 24 декабря прошлого года на площадке «Пеллы» в Отрадном были заложены МРК «Шквал» и «Буря». Эти корабли так же пока находятся на ранних стадиях строительства. В середине марта текущего года предприятие в Крыму начало строить корабль «Охотск». Также существует контракт на седьмой корабль «Циклон», однако его исполнение пока не началось. В общей сложности в обозримом будущем предприятие «Пелла», имея в своем распоряжении два завода, должно будет передать флоту семь кораблей проекта 22800, из которых шесть находятся на разных стадиях строительства.Согласно планам военного ведомства, российскому флоту нужно не менее 15-20 малых ракетных кораблей типа «Каракурт». Выполнение подобных планов силами одного судостроительного завода связано с определенными ограничениями, из-за чего к программе помимо «Пеллы» были привлечены другие предприятия. Так, в августе прошлого года Минобороны подписало контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького. Это соглашение предусматривает строительство пяти кораблей со сдачей всей серии до 2020 года включительно.Согласно отчету Зеленодольского завода за прошлый год, осенью или в начале зимы 2016-го в цехах предприятия состоялась закладка двух первых МРК проекта 22800. По имеющимся данным, эти корабли были названы «Муссоном» и «Пассатом». Корабли «Бриз», «Торнадо» и «Смерч» на данный момент существуют только в планах. Их закладка состоится в течение нескольких следующих лет.Далее планируется построить еще шесть кораблей, необходимых Тихоокеанскому флоту. Такой заказ должен получить Амурский судостроительный завод (г. Комсомольск-на-Амуре). Любопытно, что министерство обороны уже выбрало исполнителя работ, но пока не заключило контракт с ним. Летом этого года было объявлено, что новый официальный заказ на серийные «Каракурты» появится только в 2018-м. Это позволяет примерно представить сроки начала строительства и сдачи последнего из заказанных кораблей. По всей видимости, строительство в Комсомольске-на-Амуре завершится в первых годах следующего десятилетия.Таким образом, в течение нескольких ближайших лет – не позднее середины двадцатых годов – российская судостроительная промышленность построит и передаст военно-морскому флоту 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Общая продолжительность программы строительства, стартовавшей в 2015 году, достигнет 8-10 лет. Подобное сочетание затрат времени и количества подобных кораблей может быть самым настоящим поводом для гордости судостроителей.Прямым следствием ожидаемого сравнительно быстрого выполнения планов является получение заметных результатов уже в течение двух первых лет строительства. Так, к настоящему времени Ленинградский завод «Пелла» успел спустить на воду головной МРК «Каракурт». После завершения достройки на плаву, ожидаемого в обозримом будущем, корабль выйдет на испытания. Не позднее конца 2018 года «Ураган» планируется передать заказчику. Так же на следующий год запланирована сдача первого серийного корабля, который пока находится на стапеле, но уже готовится к спуску на воду.Проект 22800 «Каракурт» предлагает строительство кораблей малого водоизмещения с ударным вооружением, в определенной мере похожих на более старые ракетные катера. При этом в основе проекта лежат современные решения, а также вооружения, соответствующие всем имеющимся требованиям. От других современных МРК российской разработки перспективные «Каракурты» должны отличаться более высокими характеристиками мореходности, позволяющими им работать в открытом море.Корабли проекта 22800 должны иметь водоизмещение 800 т при длине 67 м и ширине 11 м. Обводы корпуса соответствуют предъявленным требованиям к мореходности. Корабли предлагается оснащать дизель-электрической энергетической установкой. Три дизельных двигателя М-507Д-1 и такое же количество дизель-генераторов ДГАС-315 должны обеспечивать движение со скоростью до 30 узлов. Дальность плавания на экономической скорости достигает 2500 миль. Автономность по запасам – 15 суток.Проект предусматривает использование разнообразного вооружения, предназначенного для нанесения удара по удаленным целям и защиты от нападения с моря или с воздуха. Имеется комплекс артиллерийских средств в составе автоматической установки АК-176М с 76-мм орудием и двух зенитных автоматов АК-630 калибром 30 мм. Ранее утверждалось, что часть кораблей вместо систем АК-630 получат морскую версию ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Также на борту корабля имеется две установки для крупнокалиберных пулеметов «КОРД». Для усиления противовоздушной обороны экипаж может использовать переносные зенитные ракетные комплексы.Высокий ударный потенциал «Каракурта» должен обеспечиваться ракетным комплексом «Калибр». В надстройке корабля монтируется универсальная вертикальная пусковая установка 3С-14 с восемью ячейками. Она может применяться для запуска ракет П-800 «Оникс» или изделий семейства «Калибр». Состав ракетного боекомплекта, назначение ракет и их пропорции в боезапасе определяются в соответствии с поставленными боевыми задачами. В зависимости от типа загруженных ракет, МРК проекта 22800 способен атаковать надводные и береговые цели на дальностях не менее нескольких сотен километров.По имеющимся данным, основным средством обнаружения воздушных и надводных объектов на корабле «Каракурт» является радиолокационная станция «Минерал-М». Также заявлены современные боевая информационно-управляющая система, средства навигации, комплекс радиоэлектронной борьбы, системы связи и т.д.Ранее утверждалось, что малые ракетные корабли проекта 22800 рассматриваются в качестве дополнения к строящимся МРК проекта 21631 «Буян-М», отличающимся менее высокими мореходными характеристиками. На данный момент запланировано строительство 12 кораблей «Буян-М» и 18 «Каракуртов». По результатам реализации всех имеющихся планов и выполнения подписанных контрактов военно-морской флот России получит три десятка новых кораблей сравнительно малого водоизмещения, несущих достаточно мощное артиллерийское и ракетное вооружение.К настоящему времени военно-морской флот успел получить пять малых ракетных кораблей проекта 21631, строительство которых стартовало в начале текущего десятилетия. Более новые МРК проекта 22800 пока не успели поступить в боевой состав флота, но момент начала их службы приближается. На следующий год запланированы сразу несколько церемоний передачи новых кораблей заказчику. При отсутствии серьезных проблем к началу 2019-го в составе ВМФ России будет три или четыре «Каракурта». Головной корабль уже достраивается у стенки, а первый серийный, как сообщается, в скором времени будет спущен на воду.Таким образом, как уже состоявшиеся, так и ожидаемые события продолжают амбициозную программу модернизации флота за счет строительства новых кораблей разных классов.