17:17 07 ноября

В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз

За последние пять лет количество состоящих на вооружении войск робототехнических комплексов (РТК) увеличилось в 11 раз, передает ТАСС сообщение замминистра обороны генерала армии Павла Попова.

В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз


Разработка и последующее внедрение РТК военного назначения – одно из важнейших направлений инновационной деятельности Минобороны. По сравнению с 2012 годом количество РТК военного назначения в войсках увеличилось в 11 раз. Такая динамика позволила повысить эффективность средств разведки и поражения на 45-50%,
сказал Попов.


По его словам, «применяемая Минобороны схема работы с передовыми научно-техническими решениями и технологиями позволяет обеспечить качественное превосходство российского оружия».

Генерал сообщил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».

На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил. Начиная с 2012 года в интересах Вооруженных сил внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,
добавил он.

Использованы фотографии: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 16:20
    Давайте подсчитаем года через три.А то сейчас подсчитывает с тем временем когда эта техника практически отсутствовала.
    210окв
    1. Govorun Сегодня, 16:24
      А у кого то и с тех пор она не появилась....радуемся тому,что есть.
      Govorun
      1. Банщик-М Сегодня, 16:40
        Не перевились "Кулибины " на Руси, вся проблема упирается в главное .." Дайте немного денег для лаборатории иследования и не мешайте работать (чтобы рыжие Чубайсы не стояли во главе)!!!"
        Банщик-М
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:44
          Голливудский Автобот явно офигел, увидев русскую железяку yes lol
          Сепар ДНР
          1. Идущий Сегодня, 17:16
            Начиная с 2012 года в интересах Вооруженных сил внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,
            добавил он.


            Искать надо всегда и подходить к этому рационально.
            Идущий
        2. okko077 Сегодня, 16:56
          Бесполезные, никому не нужные игрушки ввиду полного отсутствия боевых информационных систем, построенных на основе сетецентрических методов ведения войны....Как можно использовать роботов,если никто не знает где находится противник и как его найти....Сначала разведчики ценой своей жизни найдут врага , а потом привезут роботов поигратся, в врага уже нету... Иногда просто удивляет этот весь дебелизм в нашей армии.....Попытка использовать роботов , используя старые взгляды на характер ведения войны, вызывает чувство горечи и полного недоумения и вызывает только раздражение.....
          okko077
  2. BerBer Сегодня, 16:20
    Уловили тренд. Лучше пусть гибнет железо, чем люди.
    BerBer
  3. Govorun Сегодня, 16:21
    В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз
    А у кого то из соседей только комплекс неполноценности вырос...в 11 раз
    Govorun
    1. 210окв Сегодня, 16:23
      И самое интересное что они этого "комплекса" не стесняются.
      Цитата: Govorun
      В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз
      А у кого то из соседей только комплекс неполноценности вырос...в 11 раз
      210окв
  4. assa67 Сегодня, 16:24
    новость достойная....ведь и этого не было...отстали и по БЛА..догоним и перегоним(помните такой лозунг )?....
    assa67
  5. Roman 57 rus Сегодня, 16:27
    Вот интересно,а по тепловизорам мы догнали лучшие мировые образцы? Кто в теме?
    Roman 57 rus
    1. Банщик-М Сегодня, 16:42
      Цитата: Roman 57 rus
      Вот интересно,а по тепловизорам мы догнали лучшие мировые образцы? Кто в теме?

      Аха, сейчас чертежи отсканируют и вам в личку вышлют..хе хе
      Много "любопытных" смотрю на сайте развелось..(без обиды )
      Банщик-М
  6. _Jack_ Сегодня, 16:31
    количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз

    Любят у нас цифрами манипулировать в новостях. В 11 раз звучит хорошо но не говорит ни о чём без данных в штуках. Одно дело выросло с 1 тысячи до 11 тысяч и совсем другое с 1шт. до 11шт., а ведь оба варианта "выросло в 11 раз".
    _Jack_
  7. viktorch Сегодня, 16:34
    речь идет о поставленных в войска единицах ?
    или номенклатура которая виртуально "на вооружении" разожралась ?
    одиннадцать раз это с бпла с китайскими чипами 1шт до бпла с тайваньскими чипами 11 шт ?

    написано мутно и непонятно, я могу написать что ввп в россии за месяц до выборов увеличится в пять и более раз, более чем уверен что ввп будут постоянно по телеку крутить, и занимаемое им время увеличиться в 5- и более раз.

    п.с. судя по статье на фотке справа некоторые концепты стоят, а с лева стоящий на вооружении армии рф робот.
    viktorch
  8. Sergei75 Сегодня, 16:35
    Ну всё таки, это роботы или радиоуправляемые игрушки? Я так понимаю, что у робота должен быть искусственный интеллект, ну хоть какой-то, ему ставишь задачу, а он её выполняет, а дистанционное управление к роботам вроде никакого отношения не имеет.
    Sergei75
  9. BAI Сегодня, 16:39
    Очень сильно напоминает ситуацию, когда в 5 раз увеличили продажи в Англии автомобилей "Нива": вместо 1 (ОДНА) шт. продали 5 (ПЯТЬ) шт. Зато получился блестящий отчет. (Большими буквами и прописью - чтобы не подумали, что опечатка).
    BAI
  10. Alexey-74 Сегодня, 16:40
    По всему миру начинает в железе воплощаться "Скайнет"... laughing , ну а если серьезно, то это хорошо, что Россия в числе лидеров по созданию именно роботов военной направленности.
    Alexey-74
  11. Jackyun Сегодня, 16:44
    И шо? Подумаешь! Вот у майданного воинства киборхи имеются. Вот это да. Им Чебурашка в дупу ядрену бомбу загонял, а они все одно скачут.
    Jackyun
  12. Галеон Сегодня, 17:02
    Остается только молиться, чтобы у всех этих устройств протокол обмена данными был единый, в т.ч. с командно-штабными машинами.
    Галеон
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