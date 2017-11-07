В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз

Разработка и последующее внедрение РТК военного назначения – одно из важнейших направлений инновационной деятельности Минобороны. По сравнению с 2012 годом количество РТК военного назначения в войсках увеличилось в 11 раз. Такая динамика позволила повысить эффективность средств разведки и поражения на 45-50%,

На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил. Начиная с 2012 года в интересах Вооруженных сил внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,