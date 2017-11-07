В ВС РФ количество робототехнических комплексов выросло в 11 раз
За последние пять лет количество состоящих на вооружении войск робототехнических комплексов (РТК) увеличилось в 11 раз, передает ТАСС сообщение замминистра обороны генерала армии Павла Попова.
По его словам, «применяемая Минобороны схема работы с передовыми научно-техническими решениями и технологиями позволяет обеспечить качественное превосходство российского оружия».
Генерал сообщил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».
Разработка и последующее внедрение РТК военного назначения – одно из важнейших направлений инновационной деятельности Минобороны. По сравнению с 2012 годом количество РТК военного назначения в войсках увеличилось в 11 раз. Такая динамика позволила повысить эффективность средств разведки и поражения на 45-50%,сказал Попов.
По его словам, «применяемая Минобороны схема работы с передовыми научно-техническими решениями и технологиями позволяет обеспечить качественное превосходство российского оружия».
Генерал сообщил, что «в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России».
На сегодняшний день проработано более 1,5 тыс. научно-технических проектов, представляющих потенциальный интерес для Вооруженных сил. Начиная с 2012 года в интересах Вооруженных сил внедрено более 300 инновационных образцов, которые прошли успешную войсковую апробацию,добавил он.
Использованы фотографии: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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