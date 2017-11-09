Тоётоми Хидэёси: из крестьян в самураи. Часть 1

Японец на собственном опыте узнал, что такое карьерный лифт. Тоётоми родился в крестьянской семье и с таким происхождением не мог рассчитывать на великие блага. Но сила характера и вера в себя перевернули все с ног на голову. Крестьянин стал правителем Японии и кошмаром для соседей – Кореи и Китая.Вообще, биография Тоётоми изучена довольно плохо, в ней много пробелов и сомнительных фактов. Есть версия, что будущий правитель Японии родился не в крестьянской семье. Некоторые исследователи предполагают, что его семья принадлежала к низшей прослойке самураев, так называемой пехоте асигару.Нет точных сведений и о дате рождения Тоётоми. По одним данным, он появился на свет 2 февраля 1536 года, по другим – 26 марта 1537 года. Известно, что малой родиной японца является деревня Накамура в провинции Овари (сейчас – префектура Аити).В подростковом возрасте Хидэёси лишился отца. Мать горевала недолго и снова вышла замуж. Отношения между отчимом и пасынком не сложились. Тоётоми постоянно подвергался насилию со стороны нового отца. Поэтому, не выдержав регулярных избиений, сбежал из дома. Парень решил изменить свою судьбу и стать самураем.Он направился в провинцию Суруга (сейчас – префектура Сидзуока). Здесь крестьянский сын надеялся попасть на службу к роду Имагава. Сменив имя на Киносита Токитиро, парень сумел устроиться к одному из вассалов сильного рода – самураю Мацусита Наганори.На первой ступеньке своей головокружительной карьеры Хидэёси задержался недолго. Спустя несколько лет он ушел от самурайского рода Имагава, чтобы стать носителем сандалий у Оды Нобунаги – одного из самых великих самураев за всю историю страны и выдающегося политического деятеля. Хотя первоначально Тоётоми стал обычным слугой, перед ним открылись большие перспективы. Нужно было лишь дождаться определенного момента и не упустить шанс…Резиденция Нобунаги требовала серьезного и затяжного ремонта. Тоётоми вызвался решить эту задачу. И спустя три дня резиденция была восстановлена. Как простому слуге удалось завершить работу в такой короткий срок, непонятно. Возможно, со временем история о первом «подвиге» Тоётоми исказилась и реальный срок строительства сократили до трех дней. Надо сказать, у Хидэёси любая стройка завершалась феноменально быстро. В его биографии будет еще один эпизод. Но о нем позже.Нобунага поразили способности молодого слуги. Поэтому он, закрыв глаза на крестьянское происхождение Тоётоми, сделал его управителем призамкового поселения Кийосу. Заодно, в виде бонуса, хозяин доверил новоиспеченному самураю вести финансовые дела своего рода. Карьера вчерашнего крестьянина начала стремительно взлетать. А для того чтобы закрепить высокий социальный статус, Тоётоми взял в жены дочь Асано Нагамаси, одного из вассалов Нобунагу. Произошло это в 1564 году.Спустя два года Тоётоми выпал шанс продемонстрировать свои не только административные, но и военные умения. В то время его хозяин вел войну с родом Сайто. Яблоком раздора стала провинция Мино (сейчас – префектура Гифу). По легенде, Хидэёси всего за одну ночь сумел соорудить надежные укрепления на болотах в районе Суномата, хотя прежде это ни у кого не получалось. Именно эта площадка и стала опорным пунктом для штурма главной крепости противника. Кроме того, Тоётоми продемонстрировал себя в качестве блестящего дипломата. Где-то хитростью, где-то лестью, где-то золотом он сумел переманить на сторону Нобунага несколько сильных и влиятельных генералов вражеской армии. Этим Тоётоми фактически обезглавил ее и деморализовал. Исход противостояния был предрешен. И спустя два года Нобунага стал правителем провинции Мино.А в 1568 году Тоётоми закрепил статус талантливого полководца. Он поучаствовал в успешном военном походе на Киото. Итог: самурай стал одним из соправителей столицы.Спустя еще два года Тоётоми вместе с армией Нобунага принял участие в противостоянии с родом Асакура, которые являлись хозяевами провинции Этидзен (сейчас – префектура Фукуи). Пока шли кровопролитные боевые действия, стало известно о предательстве Адзаи Нагамаса, одного из вассалов Нобунаги. Он решил переметнуться на сторону противника, чтобы совместными усилиями разделаться с солдатами Оды. Надо сказать, в столь критической ситуации Нобунаги струсил. Он назначил Тоётоми командующим арьергарда, фактически оставив его на смерть. А сам поспешил отступить в Киото. Но Хидэёси сумел задержать вражеские армии и прикрыть отступление войск Нобунаги. После этого успеха самурай вернулся в столицу уже в ранге настоящего героя. Если прежде представители рода Ода относились к нему как к самоуверенному и везучему крестьянскому сыну, то теперь разглядели в нем талантливого главнокомандующего.В 1573 году род предателей Адзаи был полностью уничтожен. И Тоётоми получил в награду их земли в провинции Оме (сейчас – префектура Сига) и замок Нагахама. Новый статус требовал наличия у Хидэёси вассалов. А поскольку у него их не было, пришлось взять к себе на службу бывших слуг рода Адзаи, которые после потери хозяина стали ронинами. Тоётоми подтянул к себе и родственников-крестьян и сменил имя, став Хасибой Хидэёси.В 1575 Хидэёси поучаствовал в знаменитой битве при Нагасино. Здесь армия Нобунаги сошлась с войском рода Такеда. Аркебузиры Оды сумели разгромить конницу противника. Это сражение стало эпохальным для всей Японии, ведь Нобунага ввел массовое применение огнестрельного оружия. В его армии численность аркебузиров составила порядка тридцати процентов от общего количества солдат.Спустя год, когда шло противостояние Нобунага и Уесуги Кенсина, Хидэёси назначили помощником генерала Сибаты Кацуие. Военачальники не сошлись во взглядах, поэтому Тоётоми фактически дезертировал. Сибата потерпел разгромное поражение в сражении при Тедоригава. За неподчинение генералу и дезертирство Тоётоми грозила смертная казнь. Но Ода, приняв во внимание таланты своего слуги, ограничился лишь выговором.Тоётоми и сам понимал, что поступил некрасиво, дав волю эмоциям. Поэтому попросил хозяина поставить его во главе армии, которой предстояло вести кровопролитную войну с мощным родом Мори, державшим регион Тюгоку.Сразу в пекло Хидэёси, конечно, не полез. Первым делом он сумел распространить власть своего сюзерена на роды Акамацу, Бэссё и Кодера. Опорным пунктом в грядущей войне с сильным противником стал замок Химэдзи (сейчас – префектура Хёго). Важным успехом Тоётоми стали переговоры с родом Укита, являвшимися давними вассалами Мори. После ряда дипломатических уловок Хидэёси сумел переманить Укита на свою сторону.Казалось, настало время для решающего удара. Но в этот момент неожиданно на сторону противника переметнулся род Бэссё. В течение года Тоётоми подавлял мятеж. Затем сумел захватить провинцию Тадзима (сейчас – север префектуры Хёго), принадлежавшую роду Ямана. Вассалы последнего, после поражения своего хозяина, перешли на сторону Хидэёси.Разделавшись с этими противниками, Тоётоми отправился на войну с Мори. Ему предстояло совершить настоящий подвиг – захватить крепость Такамацу.Полководец мастерски обратил в свою пользу главную проблему: замок находился в долине, окруженной горами. Вместо самоубийственного штурма он решил пойти на хитрость. Поскольку долину с двух сторон омывали реки, Тоётоми приказал свести дамбы вокруг крепости и сумел изменить русла обеих рек. Итог – долина оказалась затопленной. Через несколько недель замок вынужден был сдаться находчивому полководцу.Пока Тоётоми воевал с Мори, против его хозяина началось масштабное восстание. В короткое время оно охватило все тридцать три провинции, находившиеся в подчинении у Оды. Без своего главного военачальника Хидэёси Нобунага не смог вовремя подавить восстание. Армия Акэти Мицухидэ сумела загнать Оду в киотский храм Хонно-дзи. Понимая, что сдаваться в плен нельзя ни при каких обстоятельствах, Нобунаги совершил сэппуку.Почему Акэти решил поднять против своего хозяина, точно неизвестно. По одной версии, он очень часто подвергался необоснованным нападкам со стороны сюзерена, и дело часто доходило до рукоприкладства. Кроме этого Ода не являлся сторонником соблюдения традиций, коим был Акэти. На этой почве между ними тоже часто происходили конфликты. Ведь Нобунага забрал себе земли своего вассала, а также упразднил сегунат. Вторая версия заключается в том, что Акэти стал просто оружием в руках более хитрых, чем он сам многочисленных врагов Оды.Когда Тоётоми узнал о гибели своего сюзерена, он неожиданно для противника предложил заключить мирное соглашение. Род Мори не раздумывая согласился. Когда тыл оказался в безопасности, самурай повел свои войска в Киото, где ему предстояло вступить в схватку с конкурентами за наследие Оды.По легенде, армия Хидэёси всего за три дня сумела пройти несколько сотен километров. И 12 июня 1582 года Тоётоми разбил армию мятежника Акэти Мицухидэ в сражении при Ямадзаки. Проигравший предатель оставался в живых недолго. Спустя короткое время его убили крестьяне, у которых он попытался украсть еду для лошадей.Тоётоми быстро устранил и второго конкурента – сына покойного Нобунаги по имени Ода Нобутака. После непродолжительного разговора наследник покончил жизнь самоубийством. Большая часть бывшего сюзерена перешла к бывшему вассалу. Сам же Тоётоми стал регентом при трехлетнем сыне Оды – Санбоси.Конечно, такой поворот событий мало кому пришелся по душе. Появился у Тоётоми и новый опасный враг – Сибата Кацуие. И вскоре между ними началась война. Хидэёси, пропагандировавший термин, что для победы все средства хороши, сумел переманить на свою сторону несколько генералов Кацуие. В нескольких битвах Тоётоми сумел победить.После этой победы противники признали, что Тоётоми является приемником погибшего Оды Нобунаги. А перед крестьянским сыном появилась новая задача – подчинить всю Японию своей власти.