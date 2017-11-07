17:25 07 ноября

Правительство докапитализирует ГТЛК для закупки самолетов L-410 и вертолетов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит 5,3 млрд рублей для пополнения парка российских авиакомпаний. Средства будут выделены на закупку пяти региональных самолетов L-410 и 31 вертолета в качестве взноса в уставный капитал, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс ATO.ru.



По данным ресурса ATO.ru, ГТЛК получит 1 млрд руб. для закупки пяти региональных самолетов L-410, собранных на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и 4,3 млрд руб. для приобретения 19 вертолетов Ми-8 и 12 вертолетов «Ансат».


Из внебюджетных средств на закупку самолетов планируется привлечь дополнительно 1 млрд руб., а для приобретения вертолетов – 5,734 млрд руб.

Приобретенная техника будет передана в лизинг российским эксплуатантам.

В компании пояснили, что сейчас «речь идет о втором этапе докапитализации по проекту L-410 (пролонгация программы) и о поставках до конца 2018 года». В текущем году лизингодатель получает самолеты в рамках первого этапа докапитализации (предыдущее постановление о выделении компании 1 млрд руб. для приобретения L-410 вышло 24 ноября 2016 г.).



Комментарий bmpd: «Согласно заключенному в ноябре 2016 года контракту между ГТЛК и УЗГА стоимостью 2 млрд рублей, компания ГТЛК должна получить пять самолетов L-410UVP-E20.

Следует отметить, что сборка самолетов L-4100 на УЗГА пока реально не осуществляется и фактически УЗГА выступает лишь посредником по поставке готовых самолетов с чешского предприятия Aircraft Industries. В частности, первые два самолета для авиакомпании ООО "Сибирская Легкая авиация" ("СиЛА", Магадан) были не только полностью построены на Aircraft Industries, но и получили там соответствующую окраску в цвета авиакомпании, и в таком виде были перегнаны из Чехии в Екатеринбург в октябре текущего года.

Третий самолет, предназначенный для поставки УЗГА для ГТЛК по контракту 2016 года, совершил первый полет на чешском предприятии 30 октября 2017 года».


Использованы фотографии: J. Lekeš / www.facebook.com/Turbolet.L410
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Комментарии 17

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  1. полный ноль Сегодня, 16:58
    а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"..так потрепались -разбежались ?
    полный ноль
    1. Anarchist Сегодня, 16:59
      Цитата: полный ноль
      а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"..так потрепались -разбежались ?

      Импортозамещение там, где откаты маленькие...
      Anarchist
      1. Partyzan Сегодня, 17:07
        Цитата: Anarchist
        Импортозамещение там, где откаты маленькие...

        золотые слова good drinks
        Partyzan
    2. Лопатов Сегодня, 17:05
      Цитата: полный ноль
      а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"

      Поспешили Вы с комментариями. Компания в Чехии, но при этом единственный собственник- УГМК (российское ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»)
      Лопатов
      1. APASUS Сегодня, 17:24
        Цитата: Лопатов
        Поспешили Вы с комментариями. Компания в Чехии, но при этом единственный собственник- УГМК (российское ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»)

        И что это меняет?
        Вот Siemens AG регистрируется в России,а живет по немецким законам.Сейчас очень модно нарушать законы и переписывать правила в отношении русских,так что гарантий никаких.Вот бы перенесли часть основного производства в Россию и тогда бы можно было рассуждать
        APASUS
    3. Шура пермский Сегодня, 17:07
      полный ноль,просто димка медведев очень старается,чтобы у нас авиапромышленности вообще не осталось,а то маленькому не презентуют айфон 8 в подарочек...
      Шура пермский
    4. Балу Сегодня, 17:08
      Цитата: полный ноль
      а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"..так потрепались -разбежались ?

      Хорошая птичка. Единственный недостаток-уровень шума в салоне. А в остальном... Когда-то давно летел зимой из Казани в Самару. Сильный порывистый ветер поперек полосы, поземка. Зашли со второго круга градусов 45 правым крылом вперед к оси полосы. Швыряло будь здоров. И у самой земли летчик выровнял машину и ровно на три точки!!! good good good Аплодирую стоя. Много времени прошло, а я помню ту посадку. Ну за тех, кто самолеты создает, и за тех кто в небе, чтобы количество взлетов было равно количеству посадок! drinks само собой за экипажи, особо за стюардесс laughing
      Балу
      1. Банщик-М Сегодня, 17:17
        Цитата: Балу
        Хорошая птичка

        Тоже летал давно еще..Впечатления отличные ! Небольшой, верткий , комфортный, в степи посадка была.. good Для наших огромных территорий , самое то..
        Банщик-М
    5. 210окв Сегодня, 17:09
      Да как сказать.Во времена СССР эти самолёты и самолёты "Ан"были основой нашей ближнемагистральный авиации.С "Аном" все ясно.С тех пор у нас убили несколько авиазаводов.Что выпускать?И где?Все остальное про импортозамещение-от лукавого..
      Цитата: полный ноль
      а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"..так потрепались -разбежались ?
      210окв
    6. stas Сегодня, 17:17
      Сталина на этих закупщиков нет, а жаль.
      stas
  2. Piramidon Сегодня, 16:59
    А что у него за обтекатели на законцовках крыла?
    Piramidon
    1. Серый брат Сегодня, 17:05
      Цитата: Piramidon
      А что у него за обтекатели на законцовках крыла?

      Баки топливные.
      Серый брат
  3. полный ноль Сегодня, 17:06
    Цитата: Лопатов
    Цитата: полный ноль
    а что заменить "чеха" на Российские аналоги слабо... а как же тогда "импортозамещение"

    Поспешили Вы с комментариями. Компания в Чехии, но при этом единственный собственник- УГМК

    а почему она в Чехии уважаемый..а не в Воронеже,Самаре,Комсомольске-на Амуре и тп?
    полный ноль
    1. Лопатов Сегодня, 17:16
      Цитата: полный ноль
      а почему она в Чехии уважаемый..а не в Воронеже

      Типа надо было после её покупки разобрать и перевезти? А тамошних специалистов в столыпины под охрану и в Воронеж?
      Лопатов
  4. полный ноль Сегодня, 17:19
    Цитата: Лопатов
    Цитата: полный ноль
    а почему она в Чехии уважаемый..а не в Воронеже

    Типа надо было после её покупки разобрать и перевезти? А тамошних специалистов в столыпины под охрану и в Воронеж?

    типа надо СВОИ создавать (благо живы еще те кто СОЗДАВАЛ)...и тогда все "типа" отпадут..страна получит свой аиапром...а население РАБОТУ
    полный ноль
    1. Лопатов Сегодня, 17:23
      Цитата: полный ноль
      типа надо СВОИ создавать

      Если Вы ещё не начали выращивать на собственных грядках ананасы и бананы, лучше не начинайте разговоры об этом.
      Цитата: полный ноль
      благо живы еще те кто СОЗДАВАЛ

      ?
      Чехи? Может быть и живы.
      В России подобное производство придётся разворачивать с нуля. При этом так же с нуля создавая конструкторскую школу. У нас никогда не разрабатывали самолётов этого класса.
      Лопатов
  5. assa67 Сегодня, 17:22
    ну полный абзац.......снова бабло пропало....когда уже смертную казнь вернут!!!!?????????
    assa67
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