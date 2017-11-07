Правительство докапитализирует ГТЛК для закупки самолетов L-410 и вертолетов
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получит 5,3 млрд рублей для пополнения парка российских авиакомпаний. Средства будут выделены на закупку пяти региональных самолетов L-410 и 31 вертолета в качестве взноса в уставный капитал, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс ATO.ru.
По данным ресурса ATO.ru, ГТЛК получит 1 млрд руб. для закупки пяти региональных самолетов L-410, собранных на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и 4,3 млрд руб. для приобретения 19 вертолетов Ми-8 и 12 вертолетов «Ансат».
Из внебюджетных средств на закупку самолетов планируется привлечь дополнительно 1 млрд руб., а для приобретения вертолетов – 5,734 млрд руб.
Приобретенная техника будет передана в лизинг российским эксплуатантам.
В компании пояснили, что сейчас «речь идет о втором этапе докапитализации по проекту L-410 (пролонгация программы) и о поставках до конца 2018 года». В текущем году лизингодатель получает самолеты в рамках первого этапа докапитализации (предыдущее постановление о выделении компании 1 млрд руб. для приобретения L-410 вышло 24 ноября 2016 г.).
Комментарий bmpd: «Согласно заключенному в ноябре 2016 года контракту между ГТЛК и УЗГА стоимостью 2 млрд рублей, компания ГТЛК должна получить пять самолетов L-410UVP-E20.
Следует отметить, что сборка самолетов L-4100 на УЗГА пока реально не осуществляется и фактически УЗГА выступает лишь посредником по поставке готовых самолетов с чешского предприятия Aircraft Industries. В частности, первые два самолета для авиакомпании ООО "Сибирская Легкая авиация" ("СиЛА", Магадан) были не только полностью построены на Aircraft Industries, но и получили там соответствующую окраску в цвета авиакомпании, и в таком виде были перегнаны из Чехии в Екатеринбург в октябре текущего года.
Третий самолет, предназначенный для поставки УЗГА для ГТЛК по контракту 2016 года, совершил первый полет на чешском предприятии 30 октября 2017 года».
По данным ресурса ATO.ru, ГТЛК получит 1 млрд руб. для закупки пяти региональных самолетов L-410, собранных на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) и 4,3 млрд руб. для приобретения 19 вертолетов Ми-8 и 12 вертолетов «Ансат».
Из внебюджетных средств на закупку самолетов планируется привлечь дополнительно 1 млрд руб., а для приобретения вертолетов – 5,734 млрд руб.
Приобретенная техника будет передана в лизинг российским эксплуатантам.
В компании пояснили, что сейчас «речь идет о втором этапе докапитализации по проекту L-410 (пролонгация программы) и о поставках до конца 2018 года». В текущем году лизингодатель получает самолеты в рамках первого этапа докапитализации (предыдущее постановление о выделении компании 1 млрд руб. для приобретения L-410 вышло 24 ноября 2016 г.).
Комментарий bmpd: «Согласно заключенному в ноябре 2016 года контракту между ГТЛК и УЗГА стоимостью 2 млрд рублей, компания ГТЛК должна получить пять самолетов L-410UVP-E20.
Следует отметить, что сборка самолетов L-4100 на УЗГА пока реально не осуществляется и фактически УЗГА выступает лишь посредником по поставке готовых самолетов с чешского предприятия Aircraft Industries. В частности, первые два самолета для авиакомпании ООО "Сибирская Легкая авиация" ("СиЛА", Магадан) были не только полностью построены на Aircraft Industries, но и получили там соответствующую окраску в цвета авиакомпании, и в таком виде были перегнаны из Чехии в Екатеринбург в октябре текущего года.
Третий самолет, предназначенный для поставки УЗГА для ГТЛК по контракту 2016 года, совершил первый полет на чешском предприятии 30 октября 2017 года».
Использованы фотографии: J. Lekeš / www.facebook.com/Turbolet.L410
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти