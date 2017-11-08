Игра престолов по-саудовски, или Как окрылить баррель?

Одно из наиболее коррумпированных государств мира объявило о борьбе с коррупцией. В минувшие выходные в Саудовской Аравии была произведена целая серия арестов высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса. В числе арестованных - 11 принцев, четыре министра правительства и несколько десятков министров бывших - тех, кто ранее сложил чиновничьи полномочия.По сообщениям арабских СМИ, среди попавших под арест и один из богатейших подданных Саудовского королевства, бизнесмен-миллиардер по имени Аль-Валид бен Талал.В день массовых арестов в Саудовской Аравии потерпел крушение вертолёт, на котором находилась ещё одна группа высокопоставленных чиновников. Среди погибших – один из саудовских принцев – Мансур бен Мукрин, совершавший инспекционную миссию на юго-западе страны.На фоне всех этих событий в стране, которая находится в лидирующих позициях как по уровню добычи, так и по экспорту нефти, с новой силой ускорил рост баррель. Если к началу торгов на неделе баррель марки Brent устремился к 62,5 долларам, то к вечеру вторника он пробил сразу несколько отметок, достигнув значения в 64 с лишним доллара. При этом нефть марки WTI достигала значения в $57,4 за баррель.Стоит отметить, что ранее эксперты отмечали, что до конца года баррель «чёрного золота» не перешагнёт отметку и в 57 долларов. А теперь оказывается, что баррель взял и перешагнул, причём ещё в ноябре, и уже не только 57, но и психологический барьер в 60, продолжая устремляться вверх.Сложно представить, что рост цен на нефть никак не связан с тем, что происходит в Саудовской Аравии. Вполне возможно, что речь о связи косвенной на фоне множества других факторов, однако косвенная или не косвенная – дело десятое. И уж совсем это дело десятое для самой Саудовской Аравии. Ведь, по сути, саудовский монарх создаёт прецедент, связанный с тем, как устремить дополнительные потоки доходов в государственную казну с продажи нефти, не прибегая к новым мерам по ограничению добычи углеводородов.Схема, оказывается, до смешного проста: арестовать несколько человек из правящей элиты, взять за грудки несколько влиятельных денежных мешков из числа «честнейших» бизнесменов, заморозить все их счета, запретить покидать страну – и вуаля! – нефтяные котировки ползут вверх, саудовские казначеи подсчитывают прибыль, бюджет в серьёзном плюсе.А король и его главный наследник убивают ещё и второго зайца. Этот «убитый заяц» в том, что устраняются с политической арены лица из числа принцев, явно имевших определённые виды на саудовский монарший трон. Другими словам, игра престолов превращается в более чем мощный фактор роста саудовской экономики. И никто в Эр-Рияде не кричит: как же, мол, так - нефтяная игла всех нас погубит... надо переходить на альтернативные источники – молоть песок или экспортировать высокотехнологичные верблюжьи кизяки, коих не меньше нефти...Это что ж, дорогие товарищи, получается? - Саудовская властная верхушка, которая, кстати, совсем недавно побывала в Москве, даёт (сама вряд ли о том догадываясь) совет России не словом, а делом? Мол, иногда нужно сделать ход конём (или «верблюдом») и не искать виновных где-то за бугром, а обратить внимание на собственные «стройные ряды», в коих с большой долей вероятности могут найтись лица, скажем так, не способствующие улучшению экономического фона. Причём совет даётся такой, что не всегда борьбой с коррупцией можно называть арест полковника, в доме которого нашли сумму, сопоставимую с годовым бюджетом «город N». И не всегда борьба с коррупцией – это перевод коррупционера с одного поста на другой.Уж в нашем-то государстве своих «бен Талалов» хватает, которые сколотили состояние явно без учёта нужд и чаяний народа и без уплаты соответствующих налоговых отчислений в бюджет. Да и «принцев» хватает тоже. «Принцев», которые спят и видят, чтобы, пока все хохочут от выдвижения в качестве кандидатов в президенты Ксюши Собчак или Лены порно-Берковой, дождаться нужного часа и пробраться на Олимп власти уже на фоне вытянутых лиц электората, вопрошающего, а кто «за этого-то голосовал».Кстати, сегодня нам предлагают формулу, говорящую о том, что «принцев» нужно беречь, ибо они и только они могут исполнять майские и все прочие поручения главы государства. А смена «принцев и принцесс», даже если долги по зарплатам в подконтрольных отраслях – миллиардные, даже если самолётов «нет», чтобы вывезти российских туристов, даже если проблемы с «батутами», - это, понимаете ли, саботаж, майданные происки и прочие недружественные проявления загнивающего Запада.Или если аресты высокопоставленных проворовавшихся чиновников в Саудовской Аравии – это борьба с коррупцией, а если даже намёк на то в России, то это «сведение политических счётов и реинкарнация сталинских репрессий»?..