Что стало причиной срочной эвакуации депутатов Шотландского парламента?
Из Шотландии приходят сообщения о повышении уровня террористической угрозы. В материалах местной прессы сообщается о срочной эвакуации всех депутатов и иных сотрудников Шотландского парламента. Причиной эвакуации названо получение несколькими депутатами парламента конвертов, в которых находился белый порошок. Речь о четырёх конвертах.
Вещество, как сообщает департамент полиции, отправлено на экспертизу в специальную лабораторию. Эксперты выясняли, не является ли содержимое конвертов спорами сибирской язвы или иного смертоносного заболевания.
Информационная служба «Би-Би-Си» называет имена шотландских парламентариев, получивших странные послания. Это Элизабет Смит, Джейми Халькро-Джонстон, Эдвард Маунтин и Дональд Кэмерон.
После экспертизы оказалось, что вещество в конвертах опасности для здоровья и жизни депутатов не представляло. Однако власти Шотландии считают, что повышенный уровень террористической угрозы снимать преждевременно, так как «злоумышленники таким образом могли постараться отвлечь внимание правоохранительных органов».
Примерно через три часа после обнаружения конвертов с белым порошком работа Шотландского парламента была возобновлена. Заявлено, что в конвертах находились приглашения на празднование 200-летия одной из местных газет.
Вещество, как сообщает департамент полиции, отправлено на экспертизу в специальную лабораторию. Эксперты выясняли, не является ли содержимое конвертов спорами сибирской язвы или иного смертоносного заболевания.
Информационная служба «Би-Би-Си» называет имена шотландских парламентариев, получивших странные послания. Это Элизабет Смит, Джейми Халькро-Джонстон, Эдвард Маунтин и Дональд Кэмерон.
После экспертизы оказалось, что вещество в конвертах опасности для здоровья и жизни депутатов не представляло. Однако власти Шотландии считают, что повышенный уровень террористической угрозы снимать преждевременно, так как «злоумышленники таким образом могли постараться отвлечь внимание правоохранительных органов».
Примерно через три часа после обнаружения конвертов с белым порошком работа Шотландского парламента была возобновлена. Заявлено, что в конвертах находились приглашения на празднование 200-летия одной из местных газет.
Использованы фотографии: Твиттер
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