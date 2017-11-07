20:23 07 ноября

Что стало причиной срочной эвакуации депутатов Шотландского парламента?

Из Шотландии приходят сообщения о повышении уровня террористической угрозы. В материалах местной прессы сообщается о срочной эвакуации всех депутатов и иных сотрудников Шотландского парламента. Причиной эвакуации названо получение несколькими депутатами парламента конвертов, в которых находился белый порошок. Речь о четырёх конвертах.

Вещество, как сообщает департамент полиции, отправлено на экспертизу в специальную лабораторию. Эксперты выясняли, не является ли содержимое конвертов спорами сибирской язвы или иного смертоносного заболевания.

Информационная служба «Би-Би-Си» называет имена шотландских парламентариев, получивших странные послания. Это Элизабет Смит, Джейми Халькро-Джонстон, Эдвард Маунтин и Дональд Кэмерон.


Что стало причиной срочной эвакуации депутатов Шотландского парламента?


После экспертизы оказалось, что вещество в конвертах опасности для здоровья и жизни депутатов не представляло. Однако власти Шотландии считают, что повышенный уровень террористической угрозы снимать преждевременно, так как «злоумышленники таким образом могли постараться отвлечь внимание правоохранительных органов».

Примерно через три часа после обнаружения конвертов с белым порошком работа Шотландского парламента была возобновлена. Заявлено, что в конвертах находились приглашения на празднование 200-летия одной из местных газет.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 24

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  1. Anarchist Сегодня, 17:31
    На кого спишут, на русских? На сибиряков? А может снова хакеры кураж поймали, компьютерными вирусами решили не ограничиваться?
    Ждём заявления от британских ученых...
    Anarchist
    1. Teberii Сегодня, 17:34
      Испугались,а ведь говорили давайте вместе бороться так проще.Нет мы сами с юбками.
      Teberii
      1. Банщик-М Сегодня, 17:43
        После референдума в Каталонии, предупреждение..? ЦРУ работает явно, шаблоны старые , для поднятия истерии и страха..хе хе
        Банщик-М
        1. Идущий Сегодня, 17:50
          Цитата: Anarchist
          На кого спишут, на русских? На сибиряков? А может снова хакеры кураж поймали, компьютерными вирусами решили не ограничиваться?
          Ждём заявления от британских ученых...


          Не подсказывайте , они ждут инструкций из - за океана.
          Идущий
        2. NIKNN Сегодня, 17:51
          Эксперты выясняли, не является ли содержимое конвертов спорами сибирской язвы или иного смертоносного заболевания.

          NIKNN
          1. Идущий Сегодня, 18:48
            Хороший анекдот good , а если серьезно весь мир трясет от терактов , вот подпрыгивают при малейшем подозрении.
            Идущий
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 17:52
          Заявлено, что в конвертах находились приглашения на празднование 200-летия одной из местных газет.

          Ну а вдобавок к приглашению и "порошка" подсыпали, чтобы свой не приносили, что тут непонятного? laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:15
            Саня , с Праздником ! hi drinks drinks drinks
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну а вдобавок к приглашению и "порошка" подсыпали, чтобы свой не приносили, что тут непонятного?

            Вот же какие парламентарии в Шотландии непонятливые - к ним со всем политесом , а они ... sad
            bouncyhunter
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:27
              С Праздником, Паша! hi drinks
              Цитата: bouncyhunter
              Вот же какие парламентарии в Шотландии непонятливые - к ним со всем политесом , а они .

              Похоже порошок залежалый подсунули. laughing
              СРЦ П-15
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:34
                Цитата: СРЦ П-15
                Похоже порошок залежалый подсунули.

                Ах вот оно что ! Похоже , в парламенте Шотландии сидят исключительно меркантильные кю . lol
                bouncyhunter
          2. Orionvit Сегодня, 20:09
            После экспертизы оказалось, что вещество в конвертах опасности для здоровья и жизни депутатов не представляло
            Это если не сильно увлекаться, а так нормальная, такая себе забористая дурь. Только странно, почему не в Голландии, там белый порошок хоть законом разрешен. laughing
            Orionvit
        4. Burbon Сегодня, 18:24
          Цитата: Банщик-М
          После референдума в Каталонии,

          laughing wassat какой такой референдум?...его ни кто не признал....
          Burbon
          1. Банщик-М Сегодня, 18:48
            Цитата: Burbon
            Цитата: Банщик-М
            После референдума в Каталонии,

            laughing wassat какой такой референдум?...его ни кто не признал....

            Попытка не пытка бурбончик..Это проверка , как и в Шотландии!
            Плыл бы ты вместе с макаревичем с рыбками на дайвинге общаться ..Вот здесь сидишь выискиваешь что то.хе хе
            Банщик-М
    2. 210окв Сегодня, 18:04
      Кого то надо срочно бомбить!Сирийцев или иранцев?А может уже мы на очереди с политикой умиротворения негодяев?С них станется.
      Цитата: Anarchist
      На кого спишут, на русских? На сибиряков? А может снова хакеры кураж поймали, компьютерными вирусами решили не ограничиваться?
      Ждём заявления от британских ученых...
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 18:13
        Цитата: 210окв
        Кого то надо срочно бомбить!Сирийцев или иранцев?А может уже мы на очереди с политикой умиротворения негодяев?С них станется.

        Не переживайте сейчас выступит озабоченный,озадаченный Лавров и всё будет тип топ .
        Pirogov
    3. sgazeev Сегодня, 18:35
      Цитата: Anarchist
      На кого спишут, на русских? На сибиряков? А может снова хакеры кураж поймали, компьютерными вирусами решили не ограничиваться?
      Ждём заявления от британских ученых...

      sgazeev
  2. assa67 Сегодня, 17:34
    laughing ...вааще караул..........четверо парламентариев кокс не нюхают...остальные довольны и счастливы laughing
    assa67
    1. NIKNN Сегодня, 17:52
      Цитата: assa67
      laughing ...вааще караул..........четверо парламентариев кокс не нюхают...остальные довольны и счастливы laughing

      Ну не тот просто сорт в конвертах request
      NIKNN
  3. parusnik Сегодня, 17:43
    получение несколькими депутатами парламента конвертов, в которых находился белый порошок.

    Когда ты думала я сплю, но я-то видел, дружок
    Как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок
    Какой странный вкус, темнеет в глазах
    И ты сказала: Ок, до встречи в небесах
    Я понял - это намек, я все ловлю налету
    Но непонятно, что...
    Что ты имела ввиду
    Что ты имела ввиду
    Что ты имела ввиду
    Что ты имела ввиду
    parusnik
  4. Alex777 Сегодня, 18:02
    Как трудно жить депутатам Шотландии... bully
    Alex777
  5. Симон Сегодня, 18:06
    Цитата: Teberii
    Испугались,а ведь говорили давайте вместе бороться так проще.Нет мы сами с юбками.

    Во,во! Юбочная гордость. laughing Больше у них ничего нет. request
    Симон
  6. злой партизан Сегодня, 18:07
    Дайте мне ведро мела и я парализую работу всех парламентов стран членов ЕС. yes И не по одному разу... feel
    злой партизан
  7. Симон Сегодня, 18:10
    Цитата: Идущий
    Цитата: Anarchist
    На кого спишут, на русских? На сибиряков? А может снова хакеры кураж поймали, компьютерными вирусами решили не ограничиваться?
    Ждём заявления от британских ученых...


    Не подсказывайте , они ждут инструкций из - за океана.

    Правильно, наши инструкции они в учет не принимают request
    Симон
  8. aries2200 Сегодня, 18:56
    да кокаонщик. по ошибке отправил не тем друганам
    aries2200
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