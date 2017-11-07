20:20 07 ноября

Индия испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки

Индия во вторник успешно испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки Nirbhay, сообщило министерство обороны страны. Это первые испытания ракеты, признанные успешными с 2014 года. Ракета была пущена во вторник с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

Испытательный пуск достиг всех задач миссии, начиная от старта до последнего миллиметра, повысив уверенность наших ученых, задействованных в испытаниях
— говорится в пресс-релизе ведомства.

Индия испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки

Пуск дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay («Бесстрашный»).



Ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. Как отмечают в ведомстве, ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. По словам представителей организации, причины, приводившие ранее к неудачным пускам, были устранены. Кроме того, по данным СМИ, у ракеты другой двигатель.

Министр обороны Нирмала Ситхараман приветствовала успешное проведение испытаний, отметив, что этот успех сделает Индию членом избранной "лиги наций", обладающих "такими сложными технологиями и мощностями дозвуковых крылатых ракет".

Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разработана под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. По данным местных СМИ, ракета создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.

Индия проводит испытания ракет Nirbhay с 2013 года, однако лишь один из четырех пусков (не считая сегодняшнего) был признан успешным. В последний раз испытания проводились в декабре 2016 года, но тогда в DRDO пуск охарактеризовали как "полный провал" — ракета начала опасно отклоняться от траектории менее чем через две минуты после взлета, поэтому был приведен в действие механизм самоуничтожения, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Defence Research & Development Organisation
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 17:57
    Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию.Вот раздолбайством своим они могут хоть с кем подилится..[/b][b]
    210окв
    1. NIKNN Сегодня, 18:02
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию.Вот раздолбайством своим они могут хоть с кем подилится..

      Так то индусы могли бы не хуже Китайцев развиваться, умных голов не мало и в том числе в програмировании. Вот только размах коррупции не соизмерим...
      NIKNN
      1. Идущий Сегодня, 18:26
        Вот только размах коррупции не соизмерим...


        Китай тоже начинал , находясь далеко в низу и эти рано или поздно , но рванут.
        Идущий
        1. тол100в Сегодня, 20:02
          Цитата: Идущий
          и эти рано или поздно , но рванут.

          Да! , "С низкого уходишь быстрей" - (А.Я.Розенбаум), может и нам рвануть, и не бомбой, и не за водкой, а для устройства , Своей, Российской, ЖИЗНИ!
          тол100в
          1. Идущий Сегодня, 20:10
            А что кто то против? Просто некоторым проще критиковать и винить кого угодно , но только не себя , кто то слаб и может быть только ведомым , а кто то просто плывет по течению , но хорошо жить хотят все.
            Идущий
      2. ПалБор Сегодня, 19:51
        Цитата: NIKNN
        Цитата: 210окв
        Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию.Вот раздолбайством своим они могут хоть с кем подилится..

        Так то индусы могли бы не хуже Китайцев развиваться, умных голов не мало и в том числе в програмировании.

        Пока далеко.
        Говорят,если нужно решить сложную задачу - приглашают индийских программистов.
        Если очень сложную - китайских.
        Если на грани невозможного - израильских.
        Если за гранью - русских. what
        ПалБор
        1. NIKNN Сегодня, 19:57
          Ну все равно приглашают. Не слышал, что бы приглашали английских, французских, арабских... request smile
          NIKNN
    2. Банщик-М Сегодня, 18:02
      Индия во вторник успешно испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки Nirbhay,

      Цветами ее наверное украсили и танцы сплясали " Джими,Джими..Ача ,Ача.."
      Шутка злобная конечно..Ну да ладно. Молодцы конечно! hi
      Банщик-М
      1. 210окв Сегодня, 18:20
        Нет Виталий..Маршировали подпрыгивая и задирая ноги выше головы.Впрочем это их традиция,у нас кстати-"прусский шаг"
        Цитата: Банщик-М
        Индия во вторник успешно испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки Nirbhay,

        Цветами ее наверное украсили и танцы сплясали " Джими,Джими..Ача ,Ача.."
        Шутка злобная конечно..Ну да ладно. Молодцы конечно! hi
        210окв
      2. тол100в Сегодня, 20:08
        Цитата: Банщик-М
        Шутка злобная конечно..Ну да ладно. Молодцы конечно!

        "Фирма" "ТУПОЛЕВА" это освоила ПОЛВЕКА назад!
        тол100в
    3. Pirogov Сегодня, 18:08
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию.Вот раздолбайством своим они могут хоть с кем подилится.

      ...............Индия проводит испытания ракет Nirbhay с 2013 года, однако лишь один из четырех пусков (не считая сегодняшнего) был признан успешным. В последний раз испытания проводились в декабре 2016 года, но тогда в DRDO пуск охарактеризовали как "полный провал" — ракета начала опасно отклоняться от траектории менее чем через две минуты после взлета, поэтому был приведен в действие механизм самоуничтожения,.................................
      .................................................
      .................................... после выше прочитанного у меня возникает вопрос , а тех ли студентов направляет учится Индия,может надо отправлять детей не богатеньких ,а кого победнее ? Например у Ирана проблем с ракетами такой дальности нет, а он столько времени был изолирован .
      Pirogov
      1. shans2 Сегодня, 19:17
        Кастовая система и прочие особенности не дадут Индии развиваться на уровне китайцев. Это факт. Такие гении, как наш Ломоносов, там пробиться из низов не могут из-за этих особенностей
        shans2
    4. bouncyhunter Сегодня, 18:10
      Дима , здравствуй ! hi С Праздником !!! drinks
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию

      Я думаю , что фактор "заклятой дружбы" с Пакистаном тоже не последнюю роль играет в этой истории .
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 19:01
        Паша,добрый вечер.С великим юбилеем.Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции! drinks hi
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , здравствуй ! hi С Праздником !!! drinks
        Цитата: 210окв
        Ничего удивительного.Индусы получают у нас образование,покупают технологию

        Я думаю , что фактор "заклятой дружбы" с Пакистаном тоже не последнюю роль играет в этой истории .
        210окв
        1. Банщик-М Сегодня, 19:40
          Цитата: 210окв
          С великим юбилеем.Днем Великой Октябрьской Социалистической Революции!

          С Праздником мужики, сегодня по всей стране капсулы послания вскрывали..! Так никто их особо и не озвучил в "наших СМИ" , я там такое, что слезы на глазах от обиды и бессилия (мы все профукали в стране..) Вон Троцкого(Бронштейна) показываю по первому , такой умный и все знающий..Тьфу блин! Правильно ему Сталин ледоруб в башку вбил..Сейчас такие в Израиле ит.д. бежавшие из России в очередной раз.. negative

          А Индия пусть своим путем идет их право ! Пусть помнят Россию и не ошибаются...А с оружием мы Индии всегда поможем!...
          Банщик-М
          1. NN52 Сегодня, 20:18
            Банщик-М (Отдел), вы сегодня будете в каждой теме в подушку плакать?
            Вы может и профукали всё в нашей стране, уточняю, России...
            Вы на ночь много ТВ не смотрите, вредно вам...
            А в НАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ РОССИИ, ВСЁ ИДЁТ ОЧЕНЬ ХОРОШО!!! Но немного тяжело...
            Без вас будет ещё легче...

            Достал уже везде во всех темах... И о не о чём...
            NN52
      2. тол100в Сегодня, 20:20
        Цитата: bouncyhunter
        Я думаю , что фактор "заклятой дружбы" с Пакистаном тоже не последнюю роль играет в этой истории .

        "Дружба легкого поведения" со всеми называется свинством (свингерством), а они (Индусы) избрали путь Камасутры. Они хотят и русский Су с технологиями, и "Рафаль" с технологиями , И СГА с потрохами , за взятки! Но теорема о двух, а тем БОЛЕЕ о трех стульях не решается с позиции Камасутры!
        тол100в
  2. Zaurbek Сегодня, 18:30
    Пакистан скопировал Томогавк, Китай Х-55, а Индия?
    Zaurbek
  3. turcom Сегодня, 20:08
    Цитата: Банщик-М
    С Праздником мужики, сегодня по всей стране капсулы послания вскрывали..! Так никто их особо и не озвучил в "наших СМИ" , я там такое, что слезы на глазах от обиды и бессилия (мы все профукали в стране..) Вон Троцкого(Бронштейна) показываю по первому , такой умный и все знающий..Тьфу блин! Правильно ему Сталин ледоруб в башку вбил..Сейчас такие в Израиле ит.д. бежавшие из России в очередной раз..


    Полностью согласен.
    А по второму вопросу : индусам - продавать только готовое изделие...
    Только что прочитал:

    СМИ: Москва заподозрила Индию в допуске американцев на российскую подлодку

    13
    7 ноября 2017, 16:17
    Фото: indiannavy.nic.in
    Текст: Сергей Гурьянов
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    Россия откладывает проведение ремонта на ядерной подлодке, сданной Индии в лизинг, в связи с подозрением, что индийские военные нарушают договор аренды и позволяют представителям ВМС США внимательно изучать российскую субмарину, сообщают СМИ.

    В договоре аренды прописано, что российский военно-морской офицер постоянно должен находиться на борту арендованной субмарины, чтобы предотвратить подобное отслеживание третьей стороной, а также для оказания технической помощи, сообщает Strategy Page.

    Кроме того, есть вопросы относительно степени повреждения сонарного купола подводной лодки – если оно достаточно серьезное, то субмарина должна будет вернуться в Россию, и ремонт займет значительно больше времени. Индия предоставила свой отчет по повреждению, однако Россия настояла на отправке собственной инспекционной группы.



    4 октября сообщалось, что российская атомная субмарина К-152 «Нерпа», переданная в аренду ВМС Индии и получившая название «Чакра», была повреждена в результате аварии. У нее деформировался сонарный купол в носовой части подлодки.

    Подлодка была передана в 10-летний лизинг ВМС Индии после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года. Субмарина была официально принята в состав индийских ВМС в апреле 2012 года.
    turcom
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