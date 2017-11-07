Индия испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки
Индия во вторник успешно испытала дозвуковую крылатую ракету собственной разработки Nirbhay, сообщило министерство обороны страны. Это первые испытания ракеты, признанные успешными с 2014 года. Ракета была пущена во вторник с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.
Ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. Как отмечают в ведомстве, ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. По словам представителей организации, причины, приводившие ранее к неудачным пускам, были устранены. Кроме того, по данным СМИ, у ракеты другой двигатель.
Министр обороны Нирмала Ситхараман приветствовала успешное проведение испытаний, отметив, что этот успех сделает Индию членом избранной "лиги наций", обладающих "такими сложными технологиями и мощностями дозвуковых крылатых ракет".
Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разработана под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. По данным местных СМИ, ракета создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.
Индия проводит испытания ракет Nirbhay с 2013 года, однако лишь один из четырех пусков (не считая сегодняшнего) был признан успешным. В последний раз испытания проводились в декабре 2016 года, но тогда в DRDO пуск охарактеризовали как "полный провал" — ракета начала опасно отклоняться от траектории менее чем через две минуты после взлета, поэтому был приведен в действие механизм самоуничтожения, передает РИА Новости
Испытательный пуск достиг всех задач миссии, начиная от старта до последнего миллиметра, повысив уверенность наших ученых, задействованных в испытаниях— говорится в пресс-релизе ведомства.
Пуск дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay («Бесстрашный»).
Ракета находилась в воздухе в общей сложности 50 минут, пролетев 647 километров. Как отмечают в ведомстве, ракета способна лететь на скорость 0.7 Маха на высоте 100 метров. По словам представителей организации, причины, приводившие ранее к неудачным пускам, были устранены. Кроме того, по данным СМИ, у ракеты другой двигатель.
Министр обороны Нирмала Ситхараман приветствовала успешное проведение испытаний, отметив, что этот успех сделает Индию членом избранной "лиги наций", обладающих "такими сложными технологиями и мощностями дозвуковых крылатых ракет".
Дозвуковая крылатая ракета Nirbhay разработана под боевые части различного типа, в том числе ядерные, и должна поражать цели на дистанции 1000 - 1500 км. По данным местных СМИ, ракета создается в ответ на разработку Пакистаном крылатой ракеты Hatf VII Babur.
Индия проводит испытания ракет Nirbhay с 2013 года, однако лишь один из четырех пусков (не считая сегодняшнего) был признан успешным. В последний раз испытания проводились в декабре 2016 года, но тогда в DRDO пуск охарактеризовали как "полный провал" — ракета начала опасно отклоняться от траектории менее чем через две минуты после взлета, поэтому был приведен в действие механизм самоуничтожения, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Defence Research & Development Organisation
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