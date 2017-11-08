10:50 08 ноября

Корабельная артиллерийская установка АК-130. Инфографика

Артиллерийская установка АК-130 — это двуствольная корабельная автоматическая пушка калибра 130 мм. На сегодняшний день она является самым мощным орудием российского флота. Носителями АК-130 являются следующие проекты кораблей: ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант», большие противолодочные корабли проекта 1155.1, крейсера проекта 1144 «Орлан» и эскадренные миноносцы проекта 956 «Сарыч».


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 3

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  1. nmaxxen Сегодня, 08:17
    Масса 8000 кг?
    Тут даже еще один нолик не помогает.
    На самом деле масса установки 89 000 кг.
    nmaxxen
  2. KudrevKN Сегодня, 08:36
    Прекрасные "швейные машинки" очень "помогли" во время БС ЭМ "Осмотрительный" в Персидском заливе (1988). Всем. кто в ботинках - особо Уважение и Респект!
    KudrevKN
    1. Дедкастарый Сегодня, 08:40
      Цитата: KudrevKN
      ЭМ

      Всё..кончились 956.. пара "малоходячих" осталась. красивый был корабль.
      Дедкастарый
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