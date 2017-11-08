Корабельная артиллерийская установка АК-130. Инфографика

Артиллерийская установка АК-130 — это двуствольная корабельная автоматическая пушка калибра 130 мм. На сегодняшний день она является самым мощным орудием российского флота. Носителями АК-130 являются следующие проекты кораблей: ракетные крейсера проекта 1164 «Атлант», большие противолодочные корабли проекта 1155.1, крейсера проекта 1144 «Орлан» и эскадренные миноносцы проекта 956 «Сарыч».