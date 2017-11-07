ИГИЛ доживает свои последние дни: что дальше?

ИГИЛ терпит сокрушительное поражение как в Сирии, так и в Ираке. Воспользовавшись "переговорной паузой" между проамериканскими боевиками и террористами ИГИЛ, сирийские спецподразделения при поддержке российской авиации размолотили оборону противника в Дейр-эз-Зоре, тем самым ознаменовав взятие города. Теперь единственным крупным населенным пунктом, который на данный момент находится под контролем боевиков ИГИЛ на трассе между Дейр-эз-Зором и Багдадом, остался город Абу Камаль.