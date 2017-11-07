20:20 07 ноября

ИГИЛ доживает свои последние дни: что дальше?

ИГИЛ терпит сокрушительное поражение как в Сирии, так и в Ираке. Воспользовавшись "переговорной паузой" между проамериканскими боевиками и террористами ИГИЛ, сирийские спецподразделения при поддержке российской авиации размолотили оборону противника в Дейр-эз-Зоре, тем самым ознаменовав взятие города. Теперь единственным крупным населенным пунктом, который на данный момент находится под контролем боевиков ИГИЛ на трассе между Дейр-эз-Зором и Багдадом, остался город Абу Камаль.




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Комментарии 1

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  1. Аркадий Гайдар Сегодня, 19:32
    Да интересно, что будет дальше. Почти год назад я делал прогноз на перспективу, по развитию событий в Европе и на Ближнем Востоке:
    https://topwar.ru/109142-pokorenie-evropy.html
    Пока не сбылось, но всё же думаю предложил очень даже возможный вариант.
    А, ещё заметил, что люди уже начали уставать от этой темы - войны в Сирии и Ираке. Уже вяленько на неё реагирую. Спасибо за обзор! hi
    Аркадий Гайдар
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