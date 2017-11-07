20:21 07 ноября

БесогонТВ: Пернатые сенаторы

Известный российский режиссер и ведущий программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков в этот раз задел тему нашумевшего фильма Юрия Быкова «Спящие» и предложил поговорить о реакции общественности на него. У автора вызывает недоумение та грязь, что льется на киноленту. Михалков называет «стадом» всех тех, кто в порыве ненависти и бреда, выполняет «невидимую работу», миссия которой - разрушение России.




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Комментарии 2

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  1. Dashout Сегодня, 20:12
    Да, хороший и фильм, и, главное, тема хорошая..., актуальная! Так смотришь на то, как наша экономика стоит на месте и понимаешь, что эти спящие есть у нас на самом деле... вот либерастов и воротит...
    А Михалков молодец! Хоть один сказал...
    Dashout
  2. Васся Вассин Сегодня, 20:19
    Да кто этого продажного из семейки лизоблюдов сюда постит? 100500 минусов!!!!!!!!!!!! Правдоруб хренов, пусть за себя раскажет!
    Васся Вассин
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