БесогонТВ: Пернатые сенаторы

Известный российский режиссер и ведущий программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков в этот раз задел тему нашумевшего фильма Юрия Быкова «Спящие» и предложил поговорить о реакции общественности на него. У автора вызывает недоумение та грязь, что льется на киноленту. Михалков называет «стадом» всех тех, кто в порыве ненависти и бреда, выполняет «невидимую работу», миссия которой - разрушение России.