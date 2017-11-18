Дюралевый кит

Ровно 95 лет назад, 6 ноября 1922 года, впервые поднялся в воздух гидросамолет Дорнье Do-J, он же "Валь", то есть "Кит". Поскольку Версальский договор запрещал Германии строить большие самолеты, которые могли быть использованы в качестве бомбардировщиков, немецкий авиаконструктор и предприниматель Клаудио Дорнье перенес производство в Италию. Именно там был построен и прошел испытания первый "Кит", а потом начался его серийный выпуск.Do-J получился очень удачным, пожалуй, это была лучшая в мире тяжелая летающая лодка 1920-х годов. Он отличался хорошей устойчивостью, легкостью управления, высокой прочностью, надежностью и долговечностью. Благодаря цельнометаллической конструкции некоторые "киты" летали более 20 лет, "намотав" многие миллионы километров, что было бы немыслимо, если б Дорнье по примеру большинства его современников спроектировал более простую и дешевую деревянную машину.До 1933 года Do-J выпускался в Италии, а потом, в связи с отказом пришедшего к власти Гитлера от версальских ограничений, произвоство перенесли в Германию, одновременно сменив индекс на Do-16. Но название осталось прежним. Всего было построено порядка 250 "китов". Казалось бы, не так уж много (самолет считался довольно дорогим), но известность и популярность этих машин значительно превосходили их тираж. Военные и гражданские варианты Do-J применялись во множестве стран. Помимо Италии и Германии, они носили эмблемы СССР, Испании, Португалии, Японии, Чили, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Югославии, Нидерландов и Уругвая.При этом самолеты делались под требования конкретных заказчиков, а потому "Кит" имел более десятка модификаций, порой очень сильно отличавшихся друг от друга. Менялись двигатели, оборудование, вооружение, объемы бензобаков и т.д. Некоторые машины оснащались пассажирскими салонами или грузовыми трюмами (на тогдашних тяжелых гидросамолетах грузовые отсеки называли "по-корабельному"), для чего приходилось серьезно перекомпоновывать носовую часть фюзеляжа.Плоское и прочное днище лодки, сделанное из толстых алюминиевых листов, давало "китам" возможность действовать не только с воды, но также - со снега и льда, что обусловило их широкое применение в Арктике. Вплоть до начала Отечественной войны советские Do-J возили грузы над тундрой и осуществляли ледовую разведку в Северном Ледовитом океане, обеспечивая фукнционирование Северного морского пути. Самолет, родившийся в жаркой Италии, оказался заправским полярником. Помимо 26 таких гидропланов, закупленных в 1926-29 годах у фирмы "Дорнье", в СССР было построено еще шесть - с советскими моторами М-17.Кроме Италии, Германии и Советского Союза, "Вали" выпускались по лицензии в Голландии, Испании и Японии, правда, японцы сделали всего два самолета в гражданском варианте. Испанские Do-J, пережившие гражданскую войну, прослужили дольше всех, последние из них были списаны в 1950 году. На заставке - одна из этих машин в полете, снятая из кабины другого самолета.Боковой разрез фюзеляжа военного варианта Do-J с английскими моторами Ролл-Ройс "Игл".Пилотская кабина Do-J выглядела довольно лаконично, в стиле своего времени. Управление было сдвоенным, чтобы пилоты попеременно могли отдыхать, так как продолжительность полетов порой составляла много часов.Аргентинский Do-J на съемном шасси для буксировки по земле. Интересно, что основные колеса сделаны плавучими, чтобы после скатывания самолета в воду их не приходилось доставать со дна.Норвежский Do-J рулит по снегу.Бразильский Do-J "Атлантико", оборудованный пассажирским салоном, при этом пилотская кабина смещена назад.Интерьер салона Do-J. На задней стенке видна вертикальная лестница для выхода на "палубу", то есть, на крышу фюзеляжа. По понятным причинам, обычных дверей в бортах не было.Do-J с радиокомпасом и видоизмененным хвостовым оперением разбегается перед взлетом.Еще одна пассажирская версия Do-J.Поздняя модификация летающей лодки (иногда ее называли "Суперваль") с двумя пассажирскими отсеками и закрытой кабиной пилотов.Дорнье "Советский север" на побережье Белого моря.Вверху - советская военная версия Do-J с пулеметными турелями и моторами "Лоррэн-Дитрих". Такие самолеты применялись до 1937 года на Черноморском и Балтийском флотах в качестве дальних разведчиков.Внизу - гражданский (переоборудованный из военного) Do-J советского производства с моторами М-17, который использовался Главным Управлением Северного морского пути для ледовой разведки.