20:22 07 ноября

Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам

Россия начала поставки танков Т-90С и Т-90СК по контракту с Вьетнамом, сообщил "Интерфаксу" глава официальной российской делегации на выставке Defense&Security, замдиректора ФСВТС России Михаил Петухов.

В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации
- заявил Петухов.

Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам



Ранее в публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что в 2017 году должна начаться реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. При этом официальной информации о контракте с российской или вьетнамской стороны в прессу не поступало.

Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

Т-90С является экспортной версией Т-90, Т-90СК – это командирский вариант данного российского танка.

Использованы фотографии: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ"
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Комментарии 51

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  1. Банщик-М Сегодня, 18:32
    Танкового "кулака" нам на западе не скоро видать дождаться.. Ну да ладно!
    Вьетнаму танки видать нужнее ..Может базу ракетную там восстановим?
    Банщик-М
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:36
      Михан, чтоб Арматы делать нужно бабло. А бабло можно взять продав серийное изделие инозаказчику. УВЗ вообще за счет Индии и на плаву остался.

      Так что с этим вопросом все гладко. Вот про ВМБ да. Ракеты хз.
      с-т Petrov
      1. NIKNN Сегодня, 18:39
        Цитата: с-т Petrov
        Михан, чтоб Арматы делать нужно бабло. А бабло можно взять продав серийное изделие инозаказчику. УВЗ вообще за счет Индии и на плаву остался.

        Это безусловно.
        Банщик-М тоже прав, Путин за базы взялся...
        NIKNN
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:42
          Цитата: NIKNN
          Путин за базы взялся...

          Лелею надежду что дело не ограничится только громкими словами .
          bouncyhunter
          1. NIKNN Сегодня, 18:46
            Цитата: bouncyhunter
            Лелею надежду что дело не ограничится только громкими словами .

            Паш, по моему не шутит. Только не знаю от куда деньги брать будут? Хороше бы из фондов зарплаты депутатов... laughing А так как в анекдоте:
            Заходит в бар абсолютно обнажённая дама. Подходит к барной стойке, присаживается..., мне виски с содовой...
            Бармен на неё внимательно смотрит. Она ему:
            - Ну че уставился? Голой женщины никогда не видел?
            Он:
            - Да женщину-то я видел. Мне просто интересно, откуда вы деньги доставать будете...
            NIKNN
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:51
              достроим СП2 и трубу в Китай да ЮП - вот и потечет. Понятно что не сразу, что надо отбить вложения - но тем не менее. Это источники живых денег. + выплатили все долги + растет цена на нефть.

              Когда она была 25$ вот это было дно. А Путин с трубами делает все на перспективу. Он уйдет - а на его проектах будут еще следующие Президенты идеи свои двигать. ИМХО конечно.

              Я жду в 19 отмены льгот иностранным авиапроизводителям. Вот это тоже будет нормальный такой толчок промышленности по идее.

              с-т Petrov
              1. voyaka uh Сегодня, 19:11
                "А Путин с трубами делает все на перспективу"///

                В трубах нет никакой перспективы. Идея "энергетической сверхдержавы",
                как была провальна 17 лет назад, так и остается сегодня.
                Даже Сауды уже догадались об этом.
                voyaka uh
                1. Перейра Сегодня, 19:24
                  Ирония жителя единственной страны на БВ, где нет нефти, представляется мне натужной.
                  Перейра
                2. Виктор-М Сегодня, 19:38
                  Цитата: voyaka uh
                  В трубах нет никакой перспективы. Идея "энергетической сверхдержавы",
                  как была провальна 17 лет назад, так и остается сегодня.Даже Сауды уже догадались об этом.

                  Догадаться то догадались, а качать не перестали. laughing
                  И потом, чего это америкосы так из-за природных ресурсов демократию везде насаждают? Получается не такая уж и провальная перспектива получается, по сравнению с технологичными "колокольчиками" для аборигенов. laughing
                  Виктор-М
                3. просто экспл Сегодня, 19:40
                  тогда почему штаты заявили что они хотят стать энергетической сверхдержавой . и начать поставки сланцевых СПГ и нефти по всему миру, от ЕС (откуда они пытаются выдавить Газпром) и Азии .
                  вот Задорнов был прав , американцы тупые , они не читали коменты Вояки Уха , и не знают что хотят начать проект который провальный уже как 17 лет .
                  просто экспл
                  1. rumpeljschtizhen Сегодня, 20:17
                    У штатов кроме нефти ещё сильная экономика и промашленность
                    А у нас труба
                    rumpeljschtizhen
                4. maiman61 Сегодня, 20:02
                  А я думаю, почему США даже Россию по объему добываемого газа обогнала, да и нефти добывают столько, что почти не покупают у арабов?
                  Наверно у тебя не спросили!
                  maiman61
                5. rumpeljschtizhen Сегодня, 20:16
                  Труба уже несправляется....да люди
                  rumpeljschtizhen
            2. bouncyhunter Сегодня, 18:52
              Да и я как-то не считаю ВВП балалайкой , Коля . А вот вопрос финансирования и впрямь интересен . За анекдот - спасибо ! drinks
              bouncyhunter
              1. NIKNN Сегодня, 18:56
                Цитата: bouncyhunter
                Да и я как-то не считаю ВВП балалайкой , Коля . А вот вопрос финансирования и впрямь интересен . За анекдот - спасибо ! drinks

                drinks hi
                NIKNN
          2. 210окв Сегодня, 18:57
            Паша hi Вьетнамцы последнее время стали похожи на индусов-очень уж разборчивые.Забыли как французсиков и амерзцев с одними 'папашами" крошили..
            Цитата: bouncyhunter
            Цитата: NIKNN
            Путин за базы взялся...

            Лелею надежду что дело не ограничится только громкими словами .
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:01
              Дима hi Умеют всякие-разные только нехорошему учиться . Что тут поделать - не бить же ногами по лицу ? wink
              bouncyhunter
              1. Anarchist Сегодня, 19:09
                Цитата: bouncyhunter
                не бить же ногами по лицу ?

                Нет конечно! Но мордой Туда Откуда их вытаскивали, ткнуть разочек можно...
                Anarchist
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:19
                  Эта мера заставит их по-умерить свои амбиции . lol
                  bouncyhunter
            2. просто экспл Сегодня, 19:44
              Вьетнамцы сейчас не на индусов похожи . а на СССР весной 41го.
              над ними висит война с Китаем который задирает их все больше и больше и им реально светит анус . и если раньше СССР мог защитить Вьетнам от Китая , то теперь РФ этого делать не будет , а в одиночку Вьетнам не выстоит , у Китая людей больше чем у Вьетнама патронов. Поэтому они заигрывают с матрасами . так как обоим не нравится Китай . и Вьетнаму не хрен дуться на штатах за войну которая закончилась более 40 лет назад что бы терять поддержку сейчас .
              просто экспл
      2. Банщик-М Сегодня, 20:06
        Цитата: с-т Petrov
        Михан, чтоб Арматы делать нужно бабло. А бабло можно взять продав серийное изделие инозаказчику. УВЗ вообще за счет Индии и на плаву остался.

        Все правильно , продаем за реальные деньги...Вон Азербайджану давненько 100 штук Т-72 поставили (красивые блестящие)))) ! Был риск , что на Армению двинут...хе хе На парадах гоняют их и матерятся , в Армению поставили , покруче танков..
        Вот так и крутимся , как можем ..А "Арматы" вроде уже в серии потихоньку пошли..
        Банщик-М
    2. Burbon Сегодня, 18:38
      Цитата: Банщик-М
      Может базу ракетную там восстановим?

      fool Виталька...не было там у нас ракетной базы -ни когда...опять в просак попал(( lol
      Burbon
    3. seti Сегодня, 19:49
      Цитата: Банщик-М
      Танкового "кулака" нам на западе не скоро видать дождаться.. Ну да ладно!
      Вьетнаму танки видать нужнее ..

      Опять те же грабли ? Танков у нас и так предостаточно и если что и выпускать для себя так только Армату...А прочее самое новое модернизировать но с умом а не пилить бабло. А у нас с танками вечная проблема еще с советских времен - на кой хрен их у нас сразу несколько видов ? Т-72 всех видов и мастей, Т-80, Т-90 опять разных поколений но вроде решили их подогнать под один стандарт и наконец Армата. Молчу уже за хранящиеся на складах то бишь и под открытым небом Т-62, Т-64 и прочее старье вроде Т-54/55 которое давно пора продать в третьи страны за нормальные деньги. Подчеркиваю продать а не подарить как у нас любят. Поскольку пустить на металлолом овчинка выделки не стоит. А хранить надлежащим образом дорого. Да и вряд ли нам эта техника когда либо пригодится - в современной войне это хлам. Модернизировать ее понятно никто не будет разве что для потенциальных покупателей.
      Я так понимаю именно на Армату должен быть смещен упор поскольку танк самый новый а Ваню с ПТУ в него не посадишь, нужно садить очень и очень подготовленного танкиста с работающей головой. Лучше уже иметь 100 Т-14 с грамотными экипажами чем все то старье (Т-54/55., Т-62, Т-64)
      Так что продавать Т-90 с конвеера Вьетнаму не просто нам выгодно по экономическим показателям но и тем самым вьетнамцы оплачивают нам новые разработки и заказ на Армату. Ну и естественно конвеер не простаивает.
      seti
  2. злой партизан Сегодня, 18:32
    Значит на следующий год вьетнамцы приедут к нам на танковый биатлон. yes
    злой партизан
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:36
      злой партизан
      Значит на следующий год вьетнамцы приедут к нам на танковый биатлон.
      Пусть едут.С удовольствием посмотрим hi
      Наблюдатель2014
      1. Идущий Сегодня, 18:40
        Цитата: злой партизан
        Значит на следующий год вьетнамцы приедут к нам на танковый биатлон. yes


        Было бы очень интересно.
        Идущий
    2. Burbon Сегодня, 18:39
      Цитата: злой партизан
      Значит на следующий год вьетнамцы приедут к нам на танковый биатлон.

      не-а...у нас на т 72 выступают все кроме китайцев
      Burbon
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:44
        Цитата: Burbon
        у нас на т 72 выступают все кроме китайцев

        А разве индусы не на Т-90 в этом году были ?
        bouncyhunter
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:54
          bouncyhunter
          А разве индусы не на Т-90 в этом году были ?
          Паша hi Индусам американцев нагибать на нашей технике (самолётах).Это как два пальца. А на нашей технике нас ! winked Это из области фантастики.
          Наблюдатель2014
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:57
            Серёга , привет и с Днём Великого Октября ! hi drinks
            Цитата: Наблюдатель2014
            А на нашей технике нас ! winked Это из области фантастики.

            И явно ненаучной фантастики . wink
            bouncyhunter
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:11
              bouncyhunter
              с Днём Великого Октября !
              Паша ,тебя так же !
              Пересматривал семейные фото..Один прадед(родной брат пробабушки) офицер Российского императорского флота.Два других в будёновках (его родные братья).Потом и по маме и отцу репрессированные двое
              Как. Я должен и буду к празднику относится????! А мой дед(чью фамилию ношу) Берлин штурмовал !
              Наблюдатель2014
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:17
                Серёга , своё отношение к Октябрьской революции каждый определяет сам . Я не знаю никого из поколения , рождённого в СССР , кто относился бы к 7 ноября нейтрально .
                bouncyhunter
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:21
                  bouncyhunter
                  Я не знаю никого из поколения , рождённого в СССР , кто относился бы к 7 ноября нейтрально .
                  Паш чего ,чего, а нейтралитетом и не пахнет.Безусловно величайшее событие человечества.Я бы сказал со времён возникновения хрестианство .
                  Наблюдатель2014
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:39
                    Цитата: Наблюдатель2014
                    Безусловно величайшее событие человечества

                    Это точно , друже . И умалять значимость этого события негоже .
                    bouncyhunter
              2. Гардемарин Сегодня, 19:45
                Очень много царских офицеров отдали себя за СССР. И те же царские генералы вынудили царя отречься от престола и развязали гражданскую войну против большевиков совместно с 14ю странами интервентами, если не ошибаюсь. Так что "офицер императорского флота" вовсе не показатель.
                Гардемарин
                1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:58
                  Гардемарин
                  офицер императорского флота" вовсе не показатель.
                  Глупость какая.Какой показатель!!! Это хочу сказать как Великий Октябрь по судьбам и семьям прошёлся hi
                  Наблюдатель2014
        2. просто экспл Сегодня, 19:46
          кстати интересно почему все берут Т-90С , а не СМ , последний то намного совершеннее .
          или там ценник дюже не гуманный ?
          просто экспл
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:49
            Сложный вопрос . Может , не хотят тратить деньги на переучивание экипажей ?
            bouncyhunter
    3. Сепар ДНР Сегодня, 19:24
      Цитата: злой партизан
      Значит на следующий год вьетнамцы приедут к нам на танковый биатлон.

      А в танках,они толк знают.
      Около полудня 30 апреля 1975 года, одновременно с водружением красного стяга над Дворцом Независимости в Сайгоне, танк Т-54 №833 202-й бронетанковой бригады Вьетнамской Народной Армии выбил ворота американского посольства и въехал на его опустевшую территорию. III Индокитайская Война завершилась.


      Сепар ДНР
  3. Гардамир Сегодня, 18:34
    На смену нефти и газу пришла торговля военной техникой. Всё бы ничего, но говорят враг у ворот.
    Гардамир
    1. Сан Саныч Сегодня, 18:41
      торговля высокотехнологичной продукцией лучше, чем торговля сырьевыми ресурсами
      Сан Саныч
      1. Комментарий был удален.
    2. Muvka Сегодня, 19:45
      Цитата: Гардамир
      На смену нефти и газу пришла торговля военной техникой. Всё бы ничего, но говорят враг у ворот.

      Вообще-то торговля С/Х продукцией превысила военную сферу.
      Muvka
    3. Гардемарин Сегодня, 19:48
      Пока у нас есть ЯО, а главное решительность его применить, можно торговать танками сколько угодно. Заодно выкладываясь в НИОКР на постядерное оружие.
      Гардемарин
  4. Волька Сегодня, 18:49
    надеюсь не в бессрочный кредит...
    Волька
    1. Идущий Сегодня, 19:06
      Цитата: Волька
      надеюсь не в бессрочный кредит...


      Вьетнам сегодня при деньгах.
      Идущий
  5. Livonetc Сегодня, 18:49
    Цитата: Burbon
    Цитата: Банщик-М
    Может базу ракетную там восстановим?

    fool Виталька...не было там у нас ракетной базы -ни когда...опять в просак попал(( lol

    Как посмотреть.
    Ракеты там были и ракетоносцы тоже.
    Livonetc
  6. vadimbes Сегодня, 18:50
    Комрань, так называлась база.
    vadimbes
  7. Китобой Сегодня, 18:53
    Хорошая тема )) главное чтобы за реальное бабло, а не за бартерный индонезийский вариант....
    Китобой
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:58
      а потом мы за этот (образно говоря) нал закупим необходимое количество каучука, пальмового масла, кофе и прочих ништяков

      все в этом мире относительно
      с-т Petrov
      1. Вас Влад Сегодня, 20:11
        Цитата: с-т Petrov
        все в этом мире относительно

        По мне так бартер предпочтительнее,это один из вариантов ухода от доллара!
        Вас Влад
  8. Livonetc Сегодня, 19:56
    Цитата: voyaka uh
    "А Путин с трубами делает все на перспективу"///

    В трубах нет никакой перспективы. Идея "энергетической сверхдержавы",
    как была провальна 17 лет назад, так и остается сегодня.
    Даже Сауды уже догадались об этом.

    В одних только трубах может и нет.
    А в энергетике как комплексной отрасли очень даже есть.
    И концепция энергетической сверх державы не исключает развитие иных отраслей.

    А еще есть множество ресурсов по наличию которых Россия является сверхдержавой.
    Водные ресурсы например.
    Вообще качества российских народов позволили создать грандиозные заделы для "сверх" в различных направлениях.
    Танкостроение тоже одно из этих сверх.
    Livonetc
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