Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам

В результате серии переговоров российских и вьетнамских экспертов был подписан контракт на поставку танков Т-90С и Т-90СК. В настоящее время стороны приступили к его реализации

Россия начала поставки танков Т-90С и Т-90СК по контракту с Вьетнамом, сообщил "Интерфаксу" глава официальной российской делегации на выставке Defense&Security, замдиректора ФСВТС России Михаил Петухов.- заявил Петухов.Ранее в публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что в 2017 году должна начаться реализация контракта с заказчиком "704" (Вьетнам) на поставку 64 танков Т-90С/СК. При этом официальной информации о контракте с российской или вьетнамской стороны в прессу не поступало.Вьетнам является одним из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.Т-90С является экспортной версией Т-90, Т-90СК – это командирский вариант данного российского танка.