Битва на реке Снов – русский реванш

К середине XI века кочевой тюркоязычный народ половцы вплотную подошел к восточным и южным рубежам Древнерусского государства.Первый контакт русских с половцами был мирным, Киевский князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого, заключил с ними союз против общего врага торков.После победы над торками союзники рассорились, и, начиная с 1061 года, между ними началось вооруженное противостояние. Если первые столкновения стороны рассматривали как приграничный конфликт, то в дальнейшем они переросли в настоящую войну.В сентябре 1068 года в битве на реке Альте объединенные русские дружины понесли поражение от хана Шарукана. Этот разгром привел к осложнению внутриполитической ситуации в Киевском княжестве. Киевляне, много страдавшие от набегов половцев, по-прежнему были готовы защищать свою землю, они обратились к Изяславу с просьбой:«Вот половцы хозяйничают в нашей земле… Так дай же, князь, нам оружие и коней, и мы снова будем биться с ними!»Из-за отказа Изяслава организовать новый поход против кочевников вспыхнуло восстание, во время которого к власти был приведен полоцкий князь Всеслав Брячиславич, томившейся в тот момент в киевском плену.Всеслав, которого народная молва наделяла необычайными способностями, однако, не смог решить половецкой проблемы. Кочевники по-прежнему продолжали совершать опустошительные набеги в пределы русских княжеств.Чтобы обезопасить южные рубежи Руси, против половцев с большой, трехтысячной дружиной выступил Черниговский князь Святослав. Он был третьим сыном Ярослава Мудрого, и вместе с двумя братьями являлся одним из трех лиц Триумвирата Ярославичей.Силы противника, по сообщению Нестора-летописца составляли 12 тысяч человек, т.е. превосходили русских вчетверо. Перед битвой Святослав Ярославич обратился к воинам с призывом: «Сразимся! Некуда нам уже деться!»Битва произошла 1 ноября 1068 года на реке Снов, близ городка Черниговского удела Сновска (ныне Седнев). Русские ударили первыми, разбили половцев, многие из которых во время бегства утонули в реке. В плен был взят сам хан половецкий, Нестор-летописец не называет его имени, а Новгородская первая летопись говорит, что это был Шарукан.Реванш русских стал первой известной победой над половцами, нависшая над Русью после разгрома на Альте угроза, была ликвидирована.