Битва на реке Снов – русский реванш
К середине XI века кочевой тюркоязычный народ половцы вплотную подошел к восточным и южным рубежам Древнерусского государства.
Первый контакт русских с половцами был мирным, Киевский князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого, заключил с ними союз против общего врага торков.
После победы над торками союзники рассорились, и, начиная с 1061 года, между ними началось вооруженное противостояние. Если первые столкновения стороны рассматривали как приграничный конфликт, то в дальнейшем они переросли в настоящую войну.
В сентябре 1068 года в битве на реке Альте объединенные русские дружины понесли поражение от хана Шарукана. Этот разгром привел к осложнению внутриполитической ситуации в Киевском княжестве. Киевляне, много страдавшие от набегов половцев, по-прежнему были готовы защищать свою землю, они обратились к Изяславу с просьбой:
«Вот половцы хозяйничают в нашей земле… Так дай же, князь, нам оружие и коней, и мы снова будем биться с ними!»
Из-за отказа Изяслава организовать новый поход против кочевников вспыхнуло восстание, во время которого к власти был приведен полоцкий князь Всеслав Брячиславич, томившейся в тот момент в киевском плену.
Всеслав, которого народная молва наделяла необычайными способностями, однако, не смог решить половецкой проблемы. Кочевники по-прежнему продолжали совершать опустошительные набеги в пределы русских княжеств.
Чтобы обезопасить южные рубежи Руси, против половцев с большой, трехтысячной дружиной выступил Черниговский князь Святослав. Он был третьим сыном Ярослава Мудрого, и вместе с двумя братьями являлся одним из трех лиц Триумвирата Ярославичей.
Силы противника, по сообщению Нестора-летописца составляли 12 тысяч человек, т.е. превосходили русских вчетверо. Перед битвой Святослав Ярославич обратился к воинам с призывом: «Сразимся! Некуда нам уже деться!»
Битва произошла 1 ноября 1068 года на реке Снов, близ городка Черниговского удела Сновска (ныне Седнев). Русские ударили первыми, разбили половцев, многие из которых во время бегства утонули в реке. В плен был взят сам хан половецкий, Нестор-летописец не называет его имени, а Новгородская первая летопись говорит, что это был Шарукан.
Реванш русских стал первой известной победой над половцами, нависшая над Русью после разгрома на Альте угроза, была ликвидирована.
Автор: Кирилл БрагинПервоисточник: http://rusplt.ru/wins/bitve-reke-snov-31291.html
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