Советское «наследие» поставило Саудовскую Аравию и Иран на грань войны

Саудовская Аравия пригрозила Ирану серьезными последствиями за «акт войны». Поводом стала ракета – модификация советского «Скада», выпущенная из Йемена и сбитая близ саудовской столицы Эр-Рияда. Тегеран отрицает, что имеет отношение к атаке. Но саудиты оставляют за собой право «ответить Ирану в подходящее время подходящим образом». Следует ли ожидать прямого конфликта?«Наш дружественный совет – незамедлительно прекратить атаки на невинных и беззащитных людей Йемена, отбросив при этом шквал бесполезных обвинений». Так официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми ответил на брошенные саудитами обвинения в «акте агрессии» со стороны Ирана.Иран отрицает, что имеет хоть какое-то отношение к ракетному обстрелу саудовской территории с позиций на территории Йемена. Накануне стало известно, что в сторону столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда, была выпущена баллистическая ракета. В саудовском минобороны заявили, что ПВО королевства сбила ракету «Буркан-1» в районе аэропорта короля Халида, в 35 км к северу от столицы. Йеменские шиитские повстанцы-хуситы, взявшие на себя ответственность за пуск, говорят, что ракета поразила цель.Представители воюющей в Йемене арабской коалиции, руководимой Саудовской Аравией, обвинили Иран не только в предоставлении йеменским хуситам баллистических ракет.Официальный представитель коалиции, саудовский полковник Турки аль-Малики заявил: Иран снабдил шиитских мятежников «всеми видами оружия», от беспилотников до летальных вооружений. Баллистические ракеты «Буркан-1» также «сделаны в Иране», утверждают саудовские военные. По версии коалиции, иранские эксперты передали хуситам технологию запуска ракет. Более того, иранские военные специалисты прямо участвовали в запусках этих ракет по целям в Саудовской Аравии, утверждают власти королевства.Саудиты оставляют за собой право ответить на эту атаку «в подходящее время и необходимым образом». «Мы уже слышали, что на основании 51-й статьи Устава ООН Саудовская Аравия имеет право на военный ответ Ирану», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Статья 51 Устава ООН гарантирует право государств-членов на индивидуальную или коллективную оборону в случае нападения.Пока же командование аравийской коалиции объявило о закрытии всех аэропортов и портов Йемена.Нынешний вооруженный конфликт в Йемене идет с 2014 года. С одной стороны в войне участвуют войска свергнутого президента-суннита Абд-Раббу Мансура Хади, поддержанные Саудовской Аравией, и руководимого саудитами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. С другой стороны действует шиитское движение хуситов (или «Ансар Аллах»), пользующееся политической поддержкой ведущей шиитской страны – Ирана. «Тегеран отрицает военную поддержку хуситского движения, но открыто поддерживает хуситов дипломатически, политически, поставляя гуманитарные грузы», – указывает Долгов. Третьей стороной конфликта выступают йеменский «филиал» «Исламского государства*» и коалиция «Ансар аль-Шария», связанная с «Аль-Каидой».«Последние события, особенно обстрел Саудовской Аравии с территории Йемена, очевидно обострили как ситуацию в регионе в целом, так и отношения между Саудовской Аравией и Ираном», – констатировал Борис Долгов. Но, указывает эксперт, начало этого противостояния следует отсчитывать с 2014 года, когда саудиты напрямую вмешались во внутренний конфликт в Йемене.Авиаудары, которые методично наносила коалиция, руководимая саудитами, «привели буквально к гуманитарной катастрофе в Йемене», полагает Долгов. «Более 20 тысяч мирных жителей погибли. Инфраструктура разрушена (в том числе водоснабжение и установки очистки воды), что привело к эпидемии холеры, также унесшей тысячи жизней», – указывает собеседник.Участие Саудовской Аравии в йеменской кампании вызвало ответную реакцию повстанцев-хуситов. Эксперт напоминает: «Начались обстрелы саудовской территории. Нынешний ракетный обстрел – не первый инцидент такого рода. Ранее на территории Саудовской Аравии были разрушены два нефтеперерабатывающих завода».Речь идет об атаке, имевшей место в конце июля этого года. Войска хуситов нанесли ракетный удар по НПЗ в районе города Янбу, находящемуся в 1 тыс. км от саудовско-йеменской границы.Арабские СМИ сообщали, что хуситы задействовали баллистическую ракету «Буркан-2». Это вооружение – фактически часть советского военного наследия. «Буркан» – модификация советского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 9К72 «Эльбрус». В ОТРК входят одноступенчатые баллистические ракеты Р-17, в натовской классификации Scud B. В 1970-е годы «Эльбрусы» активно поставлялись на экспорт, в том числе в Народно-Демократическую Республику Йемен (НДРЙ, или Южный Йемен), ориентировавшуюся на СССР. Эти комплексы покупал и Иран – через Ливию.Ракета «Буркан-1», которую хуситы продемонстрировали в 2016 году, напоминает иранскую «Шехаб-2», она же – северокорейская «Хвасон-6»Впервые «Буркан» был применен в апреле прошлого года для удара по саудовской авиабазе «Король Фахд». Второй удар по НПЗ летом этого года подтвердил, что ПВО Саудовской Аравии не удается нейтрализовать ракеты, созданные на основе устаревших советских образцов.Хуситы активно действуют против Саудовской Аравии и «на земле». «Были инциденты, когда хуситские отряды проникали на территорию Саудовской Аравии, обстреливали пограничные посты, нападали на конвои», – указывает Долгов.Но возможно ли не опосредованное, а прямое столкновение Ирана и Саудовской Аравии? Каковы силы соперничающих региональных держав и что может стать «полем битвы»?С точки зрения живой силы Иран значительно выигрывает, на что указал в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии полковник запаса Семен Багдасаров.Численность вооруженных сил Ирана, включая Корпус стражей Исламской революции (КСИР) – от 600 до 900 тысяч человек, плюс значительный мобилизационный ресурс, в частности полувоенное ополчение «басидж». «Ополчение, организационно подчиняющееся КСИР, может выставить несколько миллионов человек», – добавляет собеседник.Численность королевских вооруженных сил Саудовской Аравии вместе с национальной гвардией и полувоенными формированиями – около 220 тыс. человек.При этом надо отметить, что королевство занимает четвертое место в мире по уровню военных расходов (Россия – на третьем месте после США и Китая). По данным SIPRI на 2017 год, саудиты тратят на оборону 63,7 млрд долларов, или 10% валового внутреннего продукта. В том же рейтинге Иран находится на 19-м месте с 12,3 млрд долларов задекларированных военных расходов, или 3% ВВП.«Иран располагает большим количеством танков, авиации, в том числе собственного производства – чего нет у саудитов», – указывает Багдасаров. По открытым данным, на вооружении иранской армии – более 1,6 тыс. танков, в том числе 150 танков «Зульфикар» иранского производства (создан на базе компонентов T-72 и американских M48 и M60), а также около 480 танков T-72. Количество боевых самолетов оценивается в 300 единиц, в их числе советские МиГ-29, Су-24 и Су-25. Говоря о ПВО, напомним об успешных испытаниях поставленных Россией зенитно-ракетных комплексов С-300. «Также упомянем ракетные силы. Так, ракеты «Шахаб-3» имеют дальность полета до двух тысяч километров», – добавил Багдасаров.По данным экспертов, саудовская армия располагает примерно 450 американскими танками M1A2 Abrams (плюс примерно столько же БМП M2 Bradley, а также примерно 2000 БТР и бронемашин). ВВС королевства располагают более чем 260 боевыми самолетами (известно о 152 F-15, 81 «Торнадо» и 32 «еврофайтерах»). У Китая куплены около 60 баллистических ракет «Дунфэн-2» с радиусом действия до 2,5 тыс. км.Военные эксперты и востоковеды сомневаются в том, что Саудовская Аравия и Иран дойдут до стадии, при которой начнется обмен ракетными ударами через Персидский залив и основной канал транспортировки нефти – Ормузский пролив, активные действия флотов, высадка десантов и т. п. Превращение нефтеносного региона в арену боевых действий очевидно невыгодно обеим странам – и саудитам (второе место по запасам черного золота), и Ирану (четвертое место).«Не думаю, что Саудовская Аравия все-таки пойдет на открытый военный конфликт с Ираном, поскольку Иран обладает достаточно значительным военным потенциалом, – указывает Долгов. – Конфликт не в интересах Саудовской Аравии, поскольку он может развиваться и не в пользу Эр-Рияда (хотя за королевством стоят США, в стране находятся американские военные советники)». «Не следует предполагать, что Саудовская Аравия напрямую нападет на Иран», – соглашается Багдасаров. При этом эксперт указывает:«Можно предположить, что прямое военное столкновение возможно на территории Сирии, точнее, в южных районах этой страны, примыкающих к границам с Иорданией и Ираком».Собеседник указал: к контролю над этим регионом сейчас стремятся как сирийские правительственные войска, так и шиитская ливанская группировка «Хезболла» (сотрудничающая с Дамаском, но традиционно ориентирующаяся на Тегеран), и проиранские шиитские формирования, созданные в самой Сирии. С другой стороны фронта часть сирийской оппозиции тесно связана с Саудовской Аравией – эти группировки представлены «эр-риядской группой» или «Высшим комитетом по переговорам».Другая уязвимая зона, по мнению Багдасарова – район Ракки. «На днях советник по международным делам Высшего руководителя Ирана, бывший министр иностранных дел страны Али Акбар Велаяти, будучи в Ливане, заявил, что они будут «освобождать Ракку» – которую недавно взяли «Сирийские демократические силы», – напомнил эксперт. – А Саудовская Аравия уже заявила о поддержке восстановления Ракки, выделила на это средства, гуманитарную помощь СДС и курдской «Федерации Северной Сирии». Вот вам прямое указание на возможное столкновение».Борис Долгов полагает, что можно ожидать дальнейшей эскалации ситуации вокруг Йемена – закрытия саудитами йеменских портов, возможно, каких-то диверсионных акций – при продолжении политических демаршей, подобных недавнему заявлению.