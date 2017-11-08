ФСБ предотвратила «революцию 5 ноября»

Целая группа экстремистов, угрожавших ни много ни мало устроить в России новую революцию, задержана ФСБ. Представители движения «Артподготовка» готовили погромы и поджоги в День народного единства. Лидер движения был одним из соратников лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова. Зачем несистемная оппозиция сотрудничала со столь радикально настроенным персонажем?Беглый оппозиционер, эмигрант Вячеслав Мальцев вечером в пятницу назвал серию арестов своих сторонников в России «грязной провокацией». «Есть канал «Артподготовка», в котором я вещаю каждый вечер. У нас есть сторонники, зрители. Но таких людей – пол-России. У меня некоторые программы смотрят по пять миллионов человек. И вот это как раз группа «Артподготовки». Я что, документы какие-то выдаю?» – риторически спросил Мальцев, выступая в эфире «Эха Москвы».По его версии, он не знает, кого задержали сотрудники ФСБ, а найденные при обысках бутылки с бензином не доказывают факт подготовки к поджогам.Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ФСБ объявила о том, что задержала ряд активистов движения «Артподготовка», уточнив, что они планировали в День народного единства в центре Москвы поджигать административные здания и нападать на полицейских – с целью спровоцировать массовые беспорядки. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Покушение на теракт». ФСБ пресекала деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.Как сообщила саратовская интернет-газета «Взгляд-инфо», в Саратове и соседнем Энгельсе сотрудники спецслужб провели мероприятия в квартирах неких Сергея Рыжова, Дмитрия Пешкова, Александра Молокина и Дмитрия Германова. Рыжову инкриминируют подготовку теракта 4 или 5 ноября. Фрунзенский райсуд уже отправил Рыжова под стражу на два месяца.С формальной точки зрения Мальцев прав – он свое движение не узаконил и членских билетов сторонникам не выдавал. Незарегистрированное движение «Артподготовка» (в конце октября Красноярский краевой суд запретил его, признав экстремистским) и одноименный YouTube-канал Мальцев основал еще несколько лет назад, по его же признанию – для организации в России «революции».Активная политическая карьера Вячеслава Мальцева началась в девяностых годах. В 1994–2007 годах он был депутатом и даже вице-спикером Саратовской облдумы. Он создал крупную охранную фирму и даже называл себя «самым богатым человеком в области». В начале нулевых непродолжительное время был членом «Единой России». Состоял и в партии «Отечество – вся Россия», баллотировался от КПРФ. Впрочем, роман с любой из партий у Мальцева был всегда недолгим.В прошлом году на выборы в Госдуму Мальцев вышел уже от партии ПАРНАС, после чего верхушка этой и без того карликовой партии немедленно раскололась. Мальцев фактически стал лицом ПАРНАС, затмив собой номинального ее лидера, экс-премьера Михаила Касьянова. Он активно использовал радикальную риторику, выступая на предвыборных дебатах в федеральном телеэфире, требовал импичмента президента. В итоге партия набрала меньше процента голосов.В июне Мальцев был арестован на 10 суток за неповиновение требованиям правоохранителей на несанкционированной манифестации в Москве.В июле против Мальцева возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». «Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете «пропаганду насильственных действий», – напомнили в пятницу в ФСБ. Предположительно, Мальцев сбежал во Францию. В середине октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева.Еще много лет назад Мальцев начал выступать с пророчеством новой революции в России, причем он даже указывал точную дату – 5 ноября 2017 года. По его словам, массовые беспорядки вспыхнут в центре Москвы в ходе очередного «Русского марша» 4 ноября и наутро перерастут в революцию.Хотя никаких признаков революционной ситуации в стране не наблюдается, с чем согласно даже большинство радикальных оппозиционеров, Мальцев несколько дней назад опять предупредил, что народ «выйдет на референдум, на сход народный». Он даже выпустил в Сеть обращение к сотрудникам силовых структур, пригрозив им: «Грядет революция 5 ноября 2017 года» – и предложил переходить на его сторону.Кстати, предсказания Мальцева за чистую монету принимала украинская пресса. Даже издания, которые позиционируют себя как солидные, свои публикации о внутрироссийской политике всерьез сопровождали примечанием о том, что в Москве 5 ноября 2017 года произойдет революция, после которой Киев получит обратно и Крым, и Донбасс.Мальцев действительно в своей предвыборной риторике обещал немедленно заключить мирный договор с Украиной в случае прихода к власти. Впрочем, украинским аналитикам вряд ли стоит верить Мальцеву на слово – еще до воссоединения Крыма и России он же сам призывал «отжать» у Украины территории.Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов напомнил, что включения Мальцева в избирательный список ПАРНАС год назад добился лично лидер партии Михаил Касьянов, чем показал склонность к «привлечению странных кадров для реализации политических амбиций».«Мальцев представлял националистический спектр оппозиции. Идея, что радикальная оппозиция может добиться успеха, только если привлечет на свою сторону националистов, отрабатывалась еще в двухтысячных годах, когда создавалось движение «Народ». И Алексей Навальный в этом тоже участвовал, он начинал как русский националист», – сказал Тихонов газете ВЗГЛЯД.Заигрывание либералов с маргинальной публикой эксперт назвал логичным. Тихонов напомнил, что у Мальцева была огромная аудитория на YouTube-канале. К нему в эфир приходили лидеры оппозиции, в том числе и Навальный. «Его действительно слушали. Но качество этой аудитории сомнительное. У многих, кто в тот год думских выборов наталкивался на изречения Мальцева, вызывало недоумение, как этот человек может говорить такие вещи, почему он еще не в тюрьме», – напомнил Тихонов.Политолог предположил, что «отмороженные сторонники» Навального и теперь вряд ли поверят в виновность Мальцева, но на сомневающихся «это должно произвести впечатление». «Они должны задуматься о том, какие люди были с Навальным рядом. Я не исключаю, что среди навальнистов могут найтись экстремисты, способные на что угодно. Это сигнал всем разумным силам держаться подальше от радикалов», – подытожил Тихонов.