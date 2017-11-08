Ответный код

Читатели знают, что сайт «ВПК» за два последних месяца подвергся мощным DDoS-атакам, попытки взлома повторялись многократно. Пострадали и другие государственнические СМИ. Кто стоит за этими враждебными акциями?Выгодополучателей от хакерских атак на СМИ множество. Это и конкуренты, и политические структуры или органы исполнительной власти, убирающие неудобных журналистов и редакции, коммерческие организации и так далее. Но главным бенефициаром и заказчиком является государство, прежде всего США. Стремление к мировому господству подразумевает превосходство не только в вооружениях, экономике, финансах, но также и в распространении выгодной информации. Сегодня так называемые мировые СМИ базируют свою редакционную политику в основном на вбросах трех-четырех американских агентств, которые, как и 70 процентов ведущих изданий, являются собственностью транснациональной финансовой олигархии. О необходимости единообразной информационной политики говорилось на одном из первых Давосских форумов. А для Бильдерберга это обязательная часть повестки. Информация не только средство «оповещения» людских масс о происходящих событиях в их разнообразной трактовке, но и грозное оружие массового поражения. Так называемая мягкая сила. Вспомним, как разрушался Советский Союз. Без единого выстрела, но при «свободе» массированного западного слова. То же происходило в Югославии, и я это наблюдал. Именно СМИ через сплошную ложь спровоцировали межнациональную резню. Поэтому появление в информационном пространстве неподконтрольных СМИ, подающих иной продукт и не задействованных в операции «мягкой силы», будут подавляться всеми способами и средствами. Кибератаками в первую очередь.Государствам и России прежде всего нужно осознать коренным образом изменившийся характер современных войн. Да, сохраняется дорогостоящее оружие: ядерное, обычное, биологическое, геофизическое, космическое и т. д. Но оно, во-первых, затратное, во- вторых, его применение регламентируется международными соглашениями, а в-третьих, сразу выдает страну-агрессора, консолидирует общество жертвы нападения. А хакерские атаки, во-первых, не запрещены, во-вторых, скрыты по государственной принадлежности и в-третьих, зачастую приводят к более значимым результатам, чем применение обычных вооружений. Полагаю, что мы скоро (ближе к президентским выборам в России) можем увидеть удары по банковской (платежной) системе, транспортной инфраструктуре, органам управления, средствам связи и т. д. Разрушение американо-израильскими хакерами процессов обогащения урана в иранских центрифугах говорит о том, что вполне возможны атаки на атомные станции и другие опасные объекты. Плюс на Западе накоплен огромный опыт по влиянию через СМИ и спецканалы на принятие важных стратегических решений, изменение целеполагания и даже «добровольное» самоуничтожение государств. Вспомним печальный опыт СССР. Поэтому прежде всего нужно на государственном уровне признать информационное воздействие оружием большой разрушительной силы. Далее разработать научную теорию защиты от него, включая контрудары, стратегию и тактику действий. Сформировать штабы, подразделения, учебные заведения, создавать и принимать на вооружение современные средства. И настойчиво учить кибервойска и личный состав государственных и частных структур защите от хакерских атак. Как в Советском Союзе учили все население защите от ядерного оружия в системе гражданской обороны.