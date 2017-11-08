Автоматическая винтовка CB-52 (Испания)



Опытная винтовка CB-52, вид слева



Чертеж патрона "Тип 52"



Вид на правую сторону винтовки



Сувенирный патрон 7,92х51 мм CB-52, выпущенный в 2010 году в часть 1-го съезда испанских коллекционеров оружия. Для участников мероприятия выпустили всего 40 таких изделий

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://claus.espeholt.dk/

http://modernfirearms.net/

http://municion.org/

http://karelmilitary.livejournal.com/

В 1951 году испанский оружейник подполковник Хоакин Де Ла Кальсада-Байо вместе со своими коллегами из арсенала г. Ла-Корунья разработал два варианта перспективной автоматической винтовки Fusil Asalto CB-51. Вскоре новые винтовки прошли испытания, главным результатом которых стали рекомендации в части дальнейшего совершенствования проектов. Развитие линейки автоматического оружия вскоре привело к появлению проекта CB-52 и совершенно нового патрона, разработанного специально для этой винтовки.Появлению винтовки CB-51 предшествовала достаточно продолжительная программа изучения немецкого промежуточного патрона 7,92х33 мм Kurz. Испанские военные проявили интерес к этому боеприпасу, а также инициировали разработку собственного оружия, использующего его. Предлагались разные варианты оружия, и одним из них оказалась автоматическая винтовка конструктора Х. Де Ла Кальсада-Байо под названием CB-51. Она в некоторой мере напоминала существующие немецкие образцы, хотя и имела заметные отличия.Первый вариант винтовки Fusil Asalto CB-51 был рассчитан под патрон 7,92х33 мм «Курц». Кроме того, вскоре появилась новая модификация этого оружия, которой предстояло использовать боеприпас 7,92х40 мм собственной испанской разработки. Обе винтовки основывались на общих идеях, но разные боеприпасы привели к некоторым расхождениям в конструкции, прежде всего связанным с габаритами патрона.В 1951-52 годах два варианта винтовки CB-51 прошли испытания, в ходе которых показали неоднозначные характеристики. Часть параметров могла соответствовать требованиям, тогда как другие оказывались недостаточными. В частности, оставляла желать лучшего дальность эффективного огня. Даже с «длинным» патроном 7,92х40 мм, отличавшимся большей навеской пороха, винтовка не могла поражать цели на дистанции 1 км, как того хотел заказчик. Таким образом, обе автоматические винтовки CB-51 не представляли интереса для испанской армии и не имели шансов попасть на вооружение.Приняв во внимание выявленные недостатки оружия собственной разработки и пожелания военных, лейтенант-колонель Х. Де Ла Кальсада-Байо вернулся к проектным работам. По результатам изучения имеющихся возможностей конструктор пришел к выводу о необходимости использования совершенно нового патрона, способного показать соответствие требованиям. Основные аспекты оружия под такой боеприпас, впрочем, можно было оставить без изменений. При этом винтовку следовало определенным образом доработать для получения некоторых преимуществ перед предшественниками.Имеющиеся патроны 7,92х33 мм и 7,92х40 мм отличались недостаточно крупной гильзой, в которую нельзя было поместить желаемый заряд пороха. Кроме того, габарит таких боеприпасов накладывал ограничения на длину и массу пули. Для своей следующей винтовки Х. Де Ла Кальсада-Байо решил разрабатывать совершенно новый патрон, отличающийся требуемыми характеристиками. При этом, однако, такое изделие основывалось на некоторых наработках по существующим патронам.Патрон, обозначенный как CB-52 или «Тип 52», получил бесфланцевую гильзу бутылочной формы длиной 51 мм. Если определенные основания считать, что гильза для испанского патрона представляла собой переделанный элемент немецкого боеприпаса 7,92х57 мм. В частности, внешние диаметры двух гильз совпадали с точностью до нескольких сотых миллиметра. В дульце гильзы предлагалось помещать заостренную пулю диаметром 8,17 мм длиной 30 мм. По навеске и боевым характеристикам получившийся патрон 7,92х51 мм CB-52 должен был занимать промежуточное положение между немецким 7,92х57 мм и испанским 7,92х40 мм.Патрон 7,92х51 мм CB-52 отличался от существующего изделия 7,92х57 мм меньшими размерами и сокращенными характеристиками, что, теоретически, позволяло отнести его промежуточному классу. Тем не менее, авторы проекта обозначили свой новый патрон как винтовочный.Опыт испытаний двух винтовок обр. 1951 года показывал, что имеющаяся конструкция оружия, в целом, соответствует предъявляемым требованиям и потому не нуждается в кардинальной переделке. Как следствие, при создании новой винтовки CB-52 следовало доработать имеющиеся агрегаты под новый более крупный патрон, а также изменить некоторые детали. В остальном две модели «Фузиль асальто» могли быть идентичными.В новом проекте была сохранена компоновка предыдущих образцов. Все основные детали следовало помещать в разъемной ствольной коробке. Спереди на ней закреплялись ствол и трубка газового поршня, снизу имелся приемник магазина, а задняя часть предназначалась для установки деревянного приклада. Результаты испытаний винтовок CB-51 позволили отказаться от части имеющихся деталей, однако новый патрон потребовал внедрить иные устройства.Новый проект оружия, являвшийся развитием предыдущего, получил обозначение Fusil Asalto CB-52 – «Штурмовая винтовка Calsada Bayo обр. 1952 г.» Поскольку в рамках этого проекта был создан лишь один образец оружия, риск какой-либо путаницы отсутствует.Ствольная коробка винтовки CB-52, как и ранее, состояла из двух крупных частей. Верхний агрегат представлял собой коробчатое устройство для установки ствола, газового двигателя и затвора. Также в его передней нижней части располагался крупный приемник магазина с короткой шахтой. При помощи поперечных штифтов с верхней частью ствольной коробки скреплялась нижняя. Она выполняла функции кожуха ударно-спускового механизма. Кроме того, ее высокая задняя часть являлась крышкой ствольной коробки и имела крепления для монтажа приклада.Новая автоматическая винтовка получила сравнительно длинный нарезной ствол калибром 7,92 мм с патронником для 51-мм гильзы. Ствол вновь оснастили оребрением у казенной части. Вблизи дульного среза находился корпус газовой каморы с необходимыми внутренними каналами. Нововведением проекта CB-52 стал крупный конический дульный тормоз с набором поперечных щелей в верхней части. Любопытно, что новая винтовка не оснащалась трубчатым кожухом ствола. Одновременно с этим она потеряла и цевье, защищавшее руки стрелка от нагретых ствола и кожуха.Непосредственно над стволом помещалась трубка газового поршня, облегченная за счет долов на внешней поверхности. По имеющимся данным, использовался поршень на длинной тяге, соединявшийся с верхней частью затворной рамы. Таким образом, винтовка использовала принцип длинного хода поршня.Внутри верхней части ствольной коробки находилась затворная рама со всеми требуемыми устройствами. В передней ее части закреплялись затвор и газовый поршень, позади которых имелись устройства для связи с отдельной рукояткой взведения. В новом проекте рукоятка соединялась с пластинкой-крышкой, двигавшейся в прорези ствольной коробки и защищавшей ствольную коробку от попадания грязи. Предыдущие винтовки обр. 1951 г. не имели подобной защиты.Точные сведения о конструкции затвора отсутствуют. Имеющиеся фотографии позволяют предполагать, что затвор не оснащался радиальными боевыми упорами для запирания поворотом. Таким образом, ствол и затвор могли соединяться путем перекоса последнего или иными способами, соответствующими характеристикам оружия и патрона. Внутри затвора имелся канал для подпружиненного ударника, управляемого курком ударно-спускового механизма.Непосредственно за затвором находилась возвратная пружина. Следует отметить, что характерный внешний вид винтовок Хоакина Де Ла Кальсада-Байа является поводом для предположений о заимствовании идей из немецких проектов «штурмовых винтовок». При этом, однако, некоторые конструкторские задачи были решены иным образом. В частности, возвратную пружину удалось полностью поместить в ствольной коробке, не вынося ее в приклад.УСМ автоматической винтовки обр. 1952 г. основывался на агрегатах предыдущих изделий, но имел определенные отличия. Управлять огнем предлагалось при помощи спускового крючка, смещенного к задней стенке ствольной коробки. Блокировка механизмов или выбор режима огня по-прежнему осуществлялись с помощью подвижного флажка. При этом его перенесли с левой стенки коробки на правую и заметно переместили вперед. Под перемещенным флажком установили новую круглую пластинку с метками. Флажок, в зависимости от своего положения, обеспечивал блокировку механизмов, огонь одиночными или стрельбу очередями.Система боепитания основывалась на отъемных магазинах емкостью 30 патронов. Их предлагалось помещать в приемную шахту под ствольной коробкой. На своем месте магазин закреплялся передним упором и задней защелкой. Пустая гильза выбрасывалась затором вправо вверх. Окно для выброса гильз прикрывалось подпружиненной крышкой. Во время стрельбы она откидывалась вверх, тогда как в транспортном положении должна была закрываться и защищать оружие от загрязнения.Винтовка Fusil Asalto CB-52 получила обновленные прицельные приспособления. Корпус газовой каморы теперь служил основой для установки подвижной мушки, помещенной внутри U-образной защиты. На центральной части верха ствольной коробки устанавливался открытый механический прицел с возможностью подстройки по дальности и внесения поправок на ветер.Обновленное оружие, в целом, сохраняло эргономику предыдущих образцов. На задней стенке ствольной коробки имелась выступающая деталь для монтажа деревянного приклада винтовочного типа. Удерживать оружие предлагалось за шейку приклада, оснащенную пистолетным выступом. Именно с формой приклада было связано расположение спускового крючка и его защитной скобы. В отличие от базовых CB-51, новая винтовка CB-52 не имела цевья. По-видимому, оружейники предлагали удерживать оружие за магазин и переднюю часть ствольной коробки.В ходе развития исходного проекта оружейники решили отказаться от штыка. Винтовки CB-51 могли оснащаться клинком, устанавливавшимся на дульный срез ствола и наплыв под корпусом газовой каморы. Новое изделие CB-52 получило новый крупный дульный тормоз, исключавший установку штыка. В связи с этим нижнюю часть корпуса газового двигателя выполнили гладкой, без каких-либо выступов.Известно, что в 1952 году арсенал Ла-Коруньи изготовил некоторое количество опытных автоматических винтовок CB-52. Кроме того, государственный патронный завод в г. Паленсия получил заказ на производство партии оригинальных патронов 7,92х51 мм «Тип 52». Все эти изделия были представлены на заводские и государственные испытания. К сожалению, подробные сведения о проверках силами арсенала-изготовителя и армии отсутствуют. Тем не менее, известен исход проекта – винтовка не получила рекомендации к принятию на вооружение.Есть основания полагать, что улучшенная винтовка, созданная на базе не самых удачных предшественников, все же имела шансы показать себя на стрельбище самым лучшим образом. В частности, усиленный патрон позволял получить желаемые огневые характеристики, такие как дальность эффективного огня. Наличие нескольких режимов огня повышало боевой потенциал, позволяя решать все имеющиеся задачи.Одновременно с этим винтовка CB-52 могла иметь те или иные недостатки технического, технологического или эксплуатационного характера, способные повлиять на итоги проекта. Тем не менее, можно предположить, что оружие не попало в армию не по причине своих недостатков, а из-за принципиальных решений командования. В начале пятидесятых годов прошлого века испанские военачальники работали над планами модернизации вооруженных сил, и винтовка Х. Де Ла Кальсада-Байо могла не соответствовать принятым решениям.В первой половине пятидесятых оружейники США разработали новый винтовочный патрон 7,62х51 мм T65. В 1954 году он был принят на вооружение американский армии и рекомендован к использованию в качестве стандартного боеприпаса вооруженных сил стран НАТО. Продвижение этого патрона в рамках Альянса привело к некоторым специфическим последствиям в контексте ряда проектов стрелкового оружия.Под давлением руководства НАТО и американской стороны, испанское командование решило принять на вооружение новый винтовочный патрон зарубежной разработки. От собственного изделия 7,92х51 мм CB-52 при этом следовало отказаться. Последствия такого решения были очевидны. Конструкторам Испании следовало либо отказаться от части существующих проектов, либо переработать их с применением нового патрона T65.По всей видимости, винтовка Fusil Asalto CB-52 стала «жертвой» подобных обстоятельств и решений командования. В исходном виде она не соответствовала планам военачальников и потому не представляла интереса для армии. Исправить ситуацию можно было бы при помощи обновленного проекта, предусматривающего использование патрона 7,62х91 мм НАТО.В некоторых источниках упоминается проектирование обновленной CB-52 под американский патрон. Тем не менее, сведения о завершении подобных работ отсутствуют. По всей видимости, подобный проект – если и разрабатывался – не дошел даже до стадии испытаний. Кроме того, в этот период испанская промышленность работала над новыми проектами стрелкового оружия, имевшими те или иные преимущества перед CB-52. Винтовке от арсенала Ла-Коруньи пришлось бы столкнуться с серьезной конкуренцией, затрудняющей поступление в войска.По тем или иным причинам, командование не стало принимать на вооружение винтовку CB-52 и заказывать ее серийное производство. Через несколько лет началось перевооружение армии с использованием иного оружия. Военные предпочли закупать современные образцы, разработанные конструкторами центра CETME.Для использования в испытаниях было изготовлено несколько опытных винтовок CB-52. После завершения проверок и отказа со стороны основного заказчика большая часть этих изделий, по-видимому, была утилизирована. На данный момент известно лишь об одной сохранившейся винтовке такого типа. Сейчас это изделие хранится в военно-историческом музее Museo Histórico Militar de A Coruña (г. Ла-Корунья). Помимо единственной сохранившейся CB-52 в запасниках этой организации имеются два опытных образца CB-51 – по одному под каждый патрон.Подполковник Хоакин Де Ла Кальсада-Байо внес большой вклад в развитие современного стрелкового оружия Испании. Он участвовал в разработке различных пистолетов-пулеметов, винтовок, патронов и т.д. При этом далеко не все его творения были успешными с точки зрения коммерции и эксплуатации. Впрочем, и без подобных успехов винтовки марки Calzada Bayo представляют большой технический и исторический интерес.