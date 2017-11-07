23:09 07 ноября

Киев ввел санкции против российского "Южтранса", поставляющего уголь на Украину

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ввело санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая поставляет в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.

Киев ввел санкции против российского "Южтранса", поставляющего уголь на Украину


За проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности в срок 40 дней со вступления в силу этого приказа применить специальную экономическую санкцию - временное прекращение внешнеэкономической деятельности на территории Украины - в отношении иностранных субъектов хозяйственной деятельности, упомянутых в этом приказе
- говорится в документе от 30 октября. Далее следует перечень предприятий, в отношении которых вводятся санкции, в том числе компания "Южтранс", которая является крупнейшим поставщиком угля из РФ.


В последнее время Украина испытывает дефицит антрацитового угля, который используется на четырех тепловых электростанциях и некоторых крупных теплоэлектроцентралях. В первой половине 2017 года в энергетической отрасли страны действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с блокированием украинскими радикалами железнодорожных путей, связывающих Украину с неподконтрольной Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. Операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками, в том числе из США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тысяч тонн в год, передает ТАСС.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 48

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 20:38
    Это как самому себе в лоб выстрелить, что для майданной Украины не в новинку)
    У Пецки то в хате точно будет тепло, а народ пусть перетерпит, наскакали себе счастье)
    Черный_Ватник
    1. poquello Сегодня, 20:40
      Цитата: Черный_Ватник
      Это как самому себе в лоб выстрелить, что для майданной Украины не в новинку)

      люди бабло куют, а Вы "в лоб"
      poquello
      1. Черный_Ватник Сегодня, 20:43
        Я бы даже уточнил, что бабло куют нелюди, а люди продолжают мечтать о сытых европах.
        Черный_Ватник
        1. Монос Сегодня, 21:08
          Нет, всё таки хохлы счастливые люди! Вот я в детстве мечтал каждый день в цирк ходить, а они в нём живут!
          Монос
          1. Улан Сегодня, 21:18
            Пять баллов. Они еще наладили реверс российского сжиженного газа из США.
            Ну сплошные перемоги. laughing
            Улан
            1. 210окв Сегодня, 21:27
              Уже и сжиженного?Тогда только ведрами..
              Цитата: Улан
              Пять баллов. Они еще наладили реверс российского сжиженного газа из США.
              Ну сплошные перемоги. laughing
              210окв
            2. Офицер запаса Сегодня, 22:18
              "... доставка угля из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами..."
              А из США, значит, рентабельна? Раз там покупают. Или тут другое - попробуй не купи...
              Правда, в интернете прошла интересная информация, что штатовские суда грузят углем в Новороссийске.
              Не знаю, какой из Трампа президент, но коммерсант он хороший.
              Офицер запаса
    2. Банщик-М Сегодня, 20:56
      План Даллеса в действии...Сбылась мечта запада стравить славянские народы!
      Еще не все потеряно, господа и бойтесь , если все откроится рано или поздно..Вы будете мертвым завидовать! negative
      Банщик-М
      1. XXXIII Сегодня, 22:01
        Цитата: Банщик-М
        План Даллеса в действии...Сбылась мечта запада стравить славянские народы!
        "Народы" действующие власти стравливают, наши тоже купола золотом крыли, когда двери горели......Да и сама Украина хата с краю всегда была, сама этого желала всю свою историю.....Но свобода довела дела до логического завершения..... recourse
        XXXIII
    3. ЮБОРГ Сегодня, 21:26
      Назло м о с к а л ю, уши отморожу! Это уже вредительство на государственном уровне. Они же уничтожают государство! Это клиника и к сожалению это таблетками не лечится, нужен скальпель.
      ЮБОРГ
  2. Pirogov Сегодня, 20:40
    Конечно продаёт"Южтранса" дешёвый дефицитный уголь антрацитовой группы и при этом не даёт завозить в Украину уголь в четыре раза дороже ,кому это понравится ...............
    Pirogov
    1. Partyzan Сегодня, 20:59
      Цитата: Pirogov
      Конечно продаёт"Южтранса" дешёвый дефицитный уголь антрацитовой группы и при этом не даёт завозить в Украину уголь в четыре раза дороже ,кому это понравится ...............

      пилить нечего, обидно да feel
      Partyzan
  3. pvv113 Сегодня, 20:42
    ввело санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая поставляет в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.

    Прям как в поговорке:
    назло бабушке уши отморозю
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:52
      Володя , именно эта поговорка и пришла на ум после прочтения новости . lol
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 20:53
        В одном направлении мыслим wink
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
          Что меня уже давно не удивляет . yes
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 20:58
            Всегда приятно встретить единомышленника
            pvv113
            1. Подрезчик Сегодня, 21:05
              Насколько понимаю завозить из России уголь быстрее, но дешевле намного, а значит навариваться и "пилить" нечего. Вот это и есть национальная идентичность укроправительства:
              " Быстро сп..ил и пошел, называется-НАШЕЛ!!!" laughing
              Подрезчик
              1. pvv113 Сегодня, 21:12
                Саш, а распил никто не отменял. А на Украине его похоже узаконили laughing
                pvv113
              2. bouncyhunter Сегодня, 21:13
                Цитата: Подрезчик
                Быстро сп..ил

                Саня , у них это называется "приобрёл по случаю" . wassat
                bouncyhunter
              3. Vlad.by Сегодня, 21:28
                Так поднять им цены
                Vlad.by
          2. Anarchist Сегодня, 20:58
            Цитата: pvv113
            В одном направлении мыслим wink

            Товарищи, у кого там мысли сходятся? А, точно, у гениев!
            Цитата: bouncyhunter
            Что меня уже давно не удивляет . yes
            Anarchist
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:05
              Вот льстишь ты и мне , и Володе , друже . drinks Но на самом деле только недалёкие люди считают что у неумных мысли сходятся ! yes
              bouncyhunter
              1. Anarchist Сегодня, 21:09
                Братка, кто так думает, тот по себе судит yes! А я, по себе.
                Я же с тобой не первый день общаюсь... И не один раз мысли сходились! drinks
                Anarchist
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:20
                  Цитата: Anarchist
                  И не один раз мысли сходились!

                  И ещё не раз сойдутся , я уверен . wink drinks Володя прав :
                  Цитата: pvv113
                  это только гриппом вместе болеют, а с ума по одиночке сходят wink
                  bouncyhunter
              2. pvv113 Сегодня, 21:16
                Как сказал папа из Простоквашино: это только гриппом вместе болеют, а с ума по одиночке сходят wink
                Это я к тому, что не может на одном сайте столько "недалёких людей" одновременно одинаково думать
                pvv113
                1. Anarchist Сегодня, 21:19
                  На этом сайте-не могут! А вот на Украине запросто... Да и в Польше с прибалтикой. wink
                  Anarchist
                  1. pvv113 Сегодня, 21:21
                    Ну, на Украине хоть в Раду не ходи wassat
                    pvv113
            2. pvv113 Сегодня, 21:13
              Спасибо за комплимент, а то все больше про себя негативное слышишь lol
              pvv113
              1. Подрезчик Сегодня, 21:26
                Подитоживаю: много собралось одинаково мыслящих людей (разрешите примазаться???), что не может не радовать! good
                Подрезчик
                1. Black Sniper Сегодня, 23:04
                  Дак статья "такая" вот и мыслим одинаково, мёрзнуть у печки глупо когда дрова есть good
                  Black Sniper
                2. Black Sniper Сегодня, 23:08
                  А можно я тоже "примажусь", ну так для компании feel
                  Black Sniper
    2. Black Sniper Сегодня, 22:27
      Не отморозят; закаливание и прыжки для здоровья дюже полезно, на угле сэкономят на горилку, а там вооще УАФРИКА, будут кондёры покупать, а москалям ДУЛЮ... tongue
      Black Sniper
    3. Black Sniper Сегодня, 22:45
      Цитата: pvv113
      ввело санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая поставляет в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.

      Прям как в поговорке:
      назло бабушке уши отморозю

      Ага, умрем но маскаля укусим sad
      Black Sniper
    4. Tusv Сегодня, 23:04
      Цитата: pvv113
      назло бабушке уши отморозю

      Зато дров напилят. bully
      Это исходя из другой поговорки "Рубить сук на котором сидишь"
      Tusv
  4. Сергей-8848 Сегодня, 20:45
    Так чья же в итоге эта компания - "Южтранс"? Если наша полностью - то выглядит она сама в первую очередь некрасиво, если до сих пор занимается этой деятельностью. Если на паях с украинцами - это действительно выстрел в башку самому себе. Если на паях с донецкими (и тут понятно, чьи ухи торчат) - то снова паны дерутся...
    А якобы австралийский уголь всё одно в Новороссийске кому надо отгрузят и куда надо отвезут, только деньги пойдут теперь по слегка изменённому маршруту.
    Сергей-8848
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 20:51
    Скоро лес в Чернобыле на дрова пилить начнут....
    ПРАВОкатор
  6. kefan Сегодня, 21:00
    Да, вовремя конечно они санкции ввели, ну пусть дальше скачут, может согреются.
    kefan
  7. Altona Сегодня, 21:05
    Цитата: Черный_Ватник
    Это как самому себе в лоб выстрелить, что для майданной Украины не в новинку)

    ----------------------------------
    Странная позиция. Голодающий против булочной.Видимо с пенсильванского парохода российский уголек кошернее. laughing laughing
    Altona
  8. Berkut24 Сегодня, 21:18
    33-й способ сделать себе харакири. Специально зимы дожидались.
    Berkut24
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 21:39
      Berkut24
      33-й способ сделать себе харакири. Специально зимы дожидались.
      Да!!! laughing
      Наблюдатель2014
  9. БМП-2 Сегодня, 21:21
    Какой сильный ход! Черти в Аду просто в восторге: данным решением киевской власти они со своими источниками тепла становятся вне конкуренции!!! laughing am wassat
    БМП-2
  10. п-к Опарышев Сегодня, 21:29
    Такая же шняга и в России по всем отраслям.Дешёвое и эффективное не применяется,а вот в три и больше дорога хоть здрасте.
    п-к Опарышев
  11. tralmaster. Сегодня, 21:47
    Украине явно надо пройти через все круги АДА что бы стать нормальными людьми. Параша думает что опять зима мимо пронесёт. Народ жалко, но ......... власть сами себе навибирали.
    tralmaster.
  12. Machete Сегодня, 21:53
    Ахаха!!!!!
    Ржунимагу.
    Machete
  13. григорьевич Сегодня, 22:16
    Чего то уже и не удивился такой новости fool
    григорьевич
  14. polpot Сегодня, 22:18
    Зато у них гидность есть правда не кто кроме президента и парламента не знает что это такое и как она согревает
    polpot
  15. Ичиго Куросаки Сегодня, 22:55
    отморожу уши назло бабушке laughing
    Ичиго Куросаки
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