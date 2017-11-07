Киев ввел санкции против российского "Южтранса", поставляющего уголь на Украину

За проведение действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности в срок 40 дней со вступления в силу этого приказа применить специальную экономическую санкцию - временное прекращение внешнеэкономической деятельности на территории Украины - в отношении иностранных субъектов хозяйственной деятельности, упомянутых в этом приказе

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ввело санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая поставляет в страну дефицитный уголь антрацитовой группы.- говорится в документе от 30 октября. Далее следует перечень предприятий, в отношении которых вводятся санкции, в том числе компания "Южтранс", которая является крупнейшим поставщиком угля из РФ.В последнее время Украина испытывает дефицит антрацитового угля, который используется на четырех тепловых электростанциях и некоторых крупных теплоэлектроцентралях. В первой половине 2017 года в энергетической отрасли страны действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с блокированием украинскими радикалами железнодорожных путей, связывающих Украину с неподконтрольной Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. Операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками, в том числе из США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тысяч тонн в год, передает ТАСС