Черноморский судостроительный завод: лидеры эсминцев и подводные лодки

Сторожевой корабль «Шторм»

Лидер «Москва»

Лидер «Харьков»

Буксировка лидера «Ереван» из Николаева в Севастополь, август 1941 г.

Подводная лодка Л-4

Подводная лодка Л-4

Подводная лодка М-116

Кроме строительства подводных лодок по новым проектам, советская судостроительная промышленность мало-помалу осваивала и создание надводных боевых кораблей. Первенцем надводного кораблестроения советского периода стала серия сторожевых кораблей типа «Ураган», проект которых был разработан в Ленинграде. Это были небольшие корабли водоизмещением 500–600 тонн, вооруженные двумя 102-мм и четырьмя 45-мм орудиями (позже их заменили более современными 37-мм орудиями и 12,7-мм пулеметами ДШК). «Ураганы» имели 450-мм трехтрубный торпедный аппарат и бомбосбрасыватели для глубинных бомб.Всего в 1927–1935 гг. по этому проекту было построено 18 сторожевиков тремя несколько отличающимися друг от друга сериями. Завод имени Андре Марти также принял участие в их строительстве. В октябре 1927 г. на предприятии были заложены СКР «Шторм» и «Шквал» 1 серии, вошедшие в 1932 г. в состав Черноморского флота. Они прослужили всю войну. В мае 1944 г. «Шторм» получил торпеду от германской подводной лодки U-9, у него оторвало корму, впоследствии был отремонтирован. В конце 40-х – начале 50-х гг. оба СКР были утилизированы.Кроме того, для нужд Дальнего Востока завод в 1932 году заложил два сторожевика II серии – «Гром» и «Бурун». Они посекционно были отправлены во Владивосток на судостроительный «Дальзавод», где были перезаложены и достроены.Руководство по достоинству оценило усилия николаевских корабелов: 25 февраля 1932 г. заводу имени Андре Марти был вручен Орден Трудового Красного Знамени под номером 208.Вслед за небольшими по водоизмещению сторожевиками ожидаемо пришел черед более крупных кораблей. Ими стали лидеры эсминцев проекта 1 типа «Ленинград». Лидер эсминцев – подкласс кораблей, сформировавшийся в годы Первой мировой войны. С различными вариациями, в зависимости от военно-морской школы той или иной страны, лидер представляет собой увеличенный в размерах эскадренный миноносец.Лидеры должны были играть роль флагманских кораблей при флотилиях обычных эсминцев, иметь не только более крупное водоизмещение, но и усиленное вооружение. При необходимости они могли бы использоваться в качестве охотников на «стандартные» эсминцы. Не стал исключением на этом поприще и Советский Союз. Тем более что флот потенциального противника на Черном море – Королевства Румынии – в начале 1930-х гг. должен был пополниться двумя крупными эсминцами, против которых оставшиеся в наследство от Российской империи «Новики» были, по мнению советских моряков, несколько слабоваты.Проект новых лидеров эсминцев был рассмотрен на заседании Реввоенсовета в августе 1930 г. и утвержден в июне 1932 г. Первоначально планировалось построить 6 кораблей серии – по два на Балтику, Черноморский и Северный флоты. Строительство головного лидера «Ленинград» началось на Судостроительном заводе имени Жданова.Два черноморских лидера, получившие названия «Москва» и «Харьков», были заложены в октябре 1932 года на заводе имени Андре Марти. Это были довольно крупные корабли стандартным водоизмещением более 2 тыс. тонн. Три турбозубчатых агрегата суммарной мощностью 66 тыс. л.с. позволили развить скорость в 43 узла на ходовых испытаниях. Вооружение выглядело для того времени достаточно мощным: пять 130-мм орудий, два 76-мм орудий, четыре 37-мм зенитных орудий и четыре 12,7-мм пулемета. Лидеры располагали торпедным вооружением (два четырехтрубных 533-мм аппарата), а также могли принимать на борт мины заграждения.«Харьков» был спущен на воду в сентябре 1934 года, «Москва» в октябре. В 1938 г. оба корабля вошли в состав Черноморского флота. Боевая карьера лидеров в годы Великой Отечественной войны сложилась по-разному. Лидер «Москва» погиб 26 июня 1941 г. во время набега ударной группы советских кораблей на Констанцу. По одной из версий, подорвался на мине румынского заграждения, по другой – был ошибочно торпедирован советской подводной лодкой Щ-206, принявшей его за румынский эсминец. Лидер «Москва» был обнаружен в 2011 году на глубине 45 м – его корпус был разломан пополам в результате мощного взрыва.Судьба «Харькова» тоже трагична. Во время набеговой операции на побережье Крыма совместно с эскадренными миноносцами «Беспощадный» и «Способный» 6 октября 1943 года «Харьков» подвергся неоднократным налетам немецкой авиации. Получив несколько попаданий бомб, затонул. Оба эсминца были потоплены.В результате эксплуатации лидеров эсминцев проекта 1 был выявлен ряд недостатков: слабый корпус, сильная вибрация, недостаточная мореходность. Частично эти несовершенства были исправлены в лидерах следующего – 38 проекта. В январе 1935 г. на заводе имени Андре Марти были заложены «Баку» и «Тифлис» (впоследствии «Тбилиси»). Через полтора года строительства элементы корпусов были перевезены в Комсомольск-на-Амуре, где и продолжилась их достройка с последующим вступлением в строй Тихоокеанского флота.Завершая повествование о лидерах эсминцев, строившихся на заводе Андре Марти, стоит упомянуть корабли проекта 48, создававшегося не без влияния построенного в Италии для Советского Союза знаменитого лидера «Ташкент». В конце 30-х гг. в рамках осуществления программы Большого флота в Николаеве на заводе имени Андре Марти были заложены лидеры эсминцев «Киев» и «Ереван». К началу Великой Отечественной войны они оставались незаконченными – «Ереван» был экстренно спущен на воду на восьмой день войны. Впоследствии были отбуксированы из оставляемого Николаева и 1941–1945 гг. простояли в Батуми. После войны по ряду причин от их достройки отказались.Первая Мировая война показала большую эффективность подводных минных заградителей, тем более что военно-морские силы Советской России после окончания Гражданской войны фактически таких кораблей не имели. Программа развития флота, принятая в 1926 г., предусматривала постройку шести субмарин – минных заградителей по три на Балтийский и Черноморский флот. По проекту подводная лодка водоизмещением 1000/1300 тонн должна была помимо шести носовых 533-мм торпедных аппаратов иметь две кормовые минные трубы, в которых размещалось 20 якорных мин.Весной 1930 г. на заводе имени Андре Марти были заложены Л-4 «Гарибальдиец», Л-5 «Чартист», Л-6 «Карбонарий», которые были сданы флоту в октябре 1933 года. Необходимость усиления военно-морских сил на Тихом океане и недостаточные судостроительные мощности этого региона побудили советское руководство строить подводные лодки в Николаеве, а потом посекционно по железнодорожной магистрали переправлять их на Дальний Восток. В 1934 году на заводе имени Андре Марти для этих целей был начата постройка подводных минных заградителей серии II бис Л-10 «Менжинец», Л-11 «Свердловец», Л-12 «Молотовец». Достраивали эти корабли уже на Дальнем Востоке.Вслед за ними в 1935 г. заложили Л-15, Л-16 и Л-17 по более совершенному проекту, предусматривавшему смешанную клепано-сварную конструкцию корпуса и отличавшемуся большей технологичностью. Все эти лодки также вступили в строй Тихоокеанского флота. В 1938 г. начато строительство последней серии подводных минных заградителей типа «Л» («Ленинец»), которая была наиболее совершенной с технической точки зрения. Л-23 и Л-24 вступили в состав Черноморского флота уже в ходе войны, Л-25 осталась недостроенной и погибла в декабре 1944 года при буксировке. Из черноморских «Ленинцев» во время войны погибли Л-6, Л-23 и Л-24.Необходимость усилить свое военно-морское присутствие на Дальнем Востоке потребовало транспортировки на Тихий океан и сборки на месте кораблей различных классов. Что касается подводных лодок, то в силу габаритов и сложностей транспортировки, вместо субмарин проектов «Л» и «Щ» требовалось создать подводную лодку небольшого водоизмещения, которую можно было перебросить на Дальний Восток, не разбирая на отсеки. Так, в 1930 г. началось, а в 1932 году завершилось проектирование подводной лодки VI серии типа «М», прозванной «Малютка». Это были небольшие корабли с надводным водоизмещением от 158 до 210 тонн (в зависимости от серии) и подводным водоизмещением 200–258 тонн. Лодки были вооружены 45-мм пушкой и двумя 533-мм торпедными аппаратами.Строительство «Малюток» VI серии развернулось в Николаеве на заводах имени Андре Марти (20 единиц) и имени 61 коммунара (10 единиц). Первые шесть кораблей строились традиционно при помощи клепки, но затем было принято решение о переходе к более совершенному способу сборки – электросварке. Из всех «Малюток» VI серии, строившихся в 1932–1934 гг. все, кроме двух (М-51 и М-52), были отправлены по железной дороге на Дальний Восток.Субмарины серии VI бис являлись дальнейшим усовершенствованием «Малюток». Они имели более высокую скорость надводного и подводного хода, могли быстрее погружаться. Из строившихся в 1933–1934 гг. на Черном море лодок шесть были отправлены на Тихоокеанский флот, а две оставили для Черноморского флота.Поскольку проекты VI и VI бис полностью не удовлетворяли военных, «Малютки» решили основательно переработать и улучшить. Так в 1934 г. появился проект XII. Субмарины имели несколько увеличенное водоизмещение и размеры, корпус выполнялся цельносварным. Это был самая массовая предвоенная серия «Малюток». Всего, начиная с 1937 года, было построено на всех флотах 45 подводных лодок (из них шесть – на заводе Андре Марти).