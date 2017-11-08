Пробил час для тревожных выводов. «Махровый прокол» Киева по летальному оружию оставляет время на подготовку

Источники информации:

http://gordonua.com/news/society/ukraina-zainteresovana-v-polskih-155-mm-samohodnyh-artilleriyskih-ustanovkah-krab-komanduyushchiy-raketnyh-voysk-i-artillerii-215554.html

https://russian.rt.com/ussr/news/446344-ssha-ukraina-oruzhie-47-millionov

Воскресным вечером 5 ноября 2017 года мы в очередной раз воочию пронаблюдали результат продолжающихся попыток Москвы, Донецка и Донбасса соответствовать давно потерпевшему фиаско «минскому формату», который продолжает приносить горе и потери в дома мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также уносить жизни военнослужащих Народной милиции ЛДНР и добровольцев, ставших на защиту нашего Донбасса. Примерно за 7 часов высокоинтенсивного огневого контакта между «свежими» (недавно прибывшими) батальонно-тактическими группами (БТГр) 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и артиллерийскими подразделениями Корпуса народной милиции ДНР, отвечающими за прикрытие Донецко-Макеевской агломерации в на донецком оперативном направлении было выпущено 450 осколочно-фугасных НУРСов типа 9М22, которые нанесли критические повреждения более чем 25 жилым домам, расположенным в Яковлевке, Жабичево, Весёлом, а также в части Киевского района Донецка.На следующий день глава ДНР Александр Захарченко с пафосом заявил, что контрбатарейным огнём артиллеристов Народной милиции ДНР было уничтожено, внимание, «аж две артиллерийские батареи и три блиндажа противника!». На фоне того, что ранее командование НМ ДНР и вовсе запретило армейским корпусам давать «ответку» украинским боевикам, это стало реальным достижением за последний год. А если без ура-патриотических соплей, то в оперативно-тактических масштабах уничтожение вышеуказанных войсковых объектов хунты никак не повлияло на общую картину на Донбасском театре военных действий. Можно не сомневаться в том, что ВСУ уже давно компенсировали потери, перебросив к западным огневым рубежам Донецка две новые батареи, разместив их на совершенно иных позициях. Причём для данной переброски нет никаких временных и географических барьеров, ведь ближайшие резервные подразделения и средства материально-технического обеспечения находятся в таких городах, как Курахово, Селидово, Красноармейск и Краматорск. Следовательно, командование корпусов НМ в ходе следующего артиллерийского удара абсолютно ничего не выиграет, более того, обстрел будет ещё более остервенелым и длительным; единственным решением проблемы обстрелов является быстрая наступательная операция до границ бывшей Донецкой области.Интересное мнение относительно боевого потенциала армии ДНР в преддверии грядущей эскалации выразил экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своей аналитической заметке, опубликованной сразу после воскресного артудара по столице ДНР. Он в очередной раз напомнил, что поступающие с «незалежной» разведданные свидетельствуют о подготовке ВСУ к генеральному наступлению на ЛДНР сразу после окончания осенней распутицы и наступления морозов, а также рассказал о степени готовности к боевым действиям войсковых подразделений Новороссии. По его мнению, технические возможности корпусов и тактические преимущества остаются на весьма достойном уровне, в то время как моральное состояние и мотивированность личного состава многократно снизились. Это и неудивительно, ведь весь идеологический задел, приобретенный в 14-м — 15-м годах, в прямом смысле этого слова улетучился вместе с бездействием «Минсков», «нормандских форматов», а также в связи со сложной социально-экономической ситуацией. Конечная цель пребывания на неподвижной линии соприкосновения под нескончаемыми обстрелами украинских боевиков была потеряна, — вместо наблюдающегося 2-3 года назад революционного подъёма наступило полнейшее идеологическое разочарование и пренебрегать подобным положением вещей никак нельзя.С одной стороны, начало широкомасштабного наступательного «броска» украинских войск в кратчайшие сроки поднимет утерянные боевой дух и мотивированность военнослужащих армий ЛДНР, особенно с учётом параллельного «Северного ветра», который снова «всё чаще витает» над восточными краями республик. С другой стороны, даже с непрямой российской военной поддержкой противостоять регулярно обновляемой украинской армии будет с каждым разом всё сложнее, что указывает на необходимость более быстрых раздумий и ответных действий. Другими словами, объявленная Александром Ходаковским «физическая» (технологическая) готовность корпусов Народной милиции к активной фазе противостояния вызывает всё больше сомнений и требует серьёзного усовершенствования и оперативно-тактического переформатирования. Данная проблема абсолютно не высосана из пальца и объясняется ускоряющейся модернизацией украинской армии, для чего в последнее время была создана крайне плодотворная почва. Заявляют об этом как представители украинских оборонных структур, так и официальные лица западноевропейских компаний и Госдепартамента США.Наибольшее количество мифов и догадок блуждает сегодня вокруг предоставления Украине американской военной помощи в виде летального оружия. Из последних подробностей на этот счёт можно отметить три озвученных модели предоставления Киеву летального оружия, из которых известны подробности лишь по одной, предусматривающей предоставление «незалежной» 47-миллионного пакета на обновление ВСУ. По-видимому, на выбор конфигурации поставок оружия может повлиять встреча российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, а также запланированная на 13 ноября встреча Владислава Суркова и Курта Волкера, но фактически это ничего не меняет. Вопрос лишь в том, какой именно вид вооружения может попасть в руки украинских боевиков. Совсем недавно завеса тайны в этом вопросе стала приоткрываться, и до утешительных прогнозов здесь весьма далеко.В частности, ещё 5 ноября 2017 года, украинские СМИ со ссылкой на командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Вячеслава Горбылева, обнародовали планы Киева по масштабной закупке боевых модулей (башен и орудий) польских 155-мм артиллерийских установок «Krab» (серийно выпускаемых компанией «Huta Stalowa Wola» по лицензии британского подразделения «BAE Land Systems»). Башня и пушка «Краба» являются копией боевого модуля британской самоходной артиллерийской установки AS-90, и в украинской версии будут устанавливаться на гусеничное шасси ОБТ Т-84 «БМ Оплот». Первые слухи о возможном принятии на вооружение украинских артиллерийских формирований новых САУ поползли ещё 9 октября, когда подобная машина прибыла в Киев для участия в выставке «Оружие и безопасность-2017». Многие украинские военные «эксперты», сотрудники минобороны и генштаба, а также сам Горбылев утверждают, что в новой самоходке украинские преступники-артиллеристы нуждаются в связи с галопирующими темпами иссякания арсеналов стандартных 152-мм осколочно-фугасных и иных типов артиллерийских снарядов, а также морального устаревания таких САУ, как 2С3 «Акация» и «Гиацинт-С». Отчасти данная версия соответствует действительности (гигантские потери арсеналов во время масштабной детонации на складах под Мариуполем, Винницей и в Балаклее, а также постепенный износ юнитов в ходе агрессии против ЛДНР), тем не менее, основная загвоздка заключается совершенно в ином моменте.Речь идёт именно о натовском калибре орудия, составляющем 155 мм, что уже о многом говорит. Во-первых, ВСУ окончательно перестраиваются на «артиллерийские стандарты» Североатлантического альянса; а это, в свою очередь, заставляет преступить к активной закупке 155-мм артиллерийских боеприпасов у производителей в Западной Европе и США. Во-вторых, — у ВСУ впервые появится артиллерийское вооружение, адаптированное для высокоточных 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов M982 Block IA-2 «Excalibur», 250 единиц которых может быть приобретено в рамках 47-миллионного граната американской военной помощи, предложенного Госдепартаментом и Пентагоном и уже рассмотренного советником по национальной безопасности США Гербертом Макмастером. Новое летальное вооружение, включая рассмотренные наших предыдущих работах ПТРК FGM-148 «Javelin» и «TOW», может попасть в руки украинских боевиков сразу после принятия Конгрессом оборонного бюджета США на 2018-й год. Давайте рассмотрим, с какими тактическими проблемами могут столкнуться артиллерийские подразделения Корпусов народной милиции ЛДНР после поступления на вооружение ВСУ «Крабов», вооружённых «Экскалибурами».Во-первых, — это на 50% большая дальность действия M982 Block IA-2 «Excalibur» в сравнении с имеющимися и даже перспективными активно-реактивными и управляемыми снарядами, состоящими на вооружении не только ВС Новороссии, но и СВ России (60 против 40 км соответственно). Если же сравнивать «Экскалибур» с такими корректируемыми снарядами, как ЗОФ39М «Краснополь-М1» (25 км), то разрыв в радиусе действия здесь ещё больший: детище «Raytheon Missile Systems» и «BAE Systems Bofors» превосходит отечественный «умный» боеприпас в 2,4 раза! Более простым языком: закупленные украинской хунтой «Крабы», развёрнутые в Красноармейске (на удалении 55 км) смогут обстреливать центральные районы Донецка, находясь вне радиуса действия Д-30, «Мста-Б» и РСЗО «Ураган», находящихся в распоряжении ополченцев. Как вам такая перспективка?Ещё один крайне важный тактико-технический момент заключается в том, что «Экскалибуры», используемые с предельных дистанций, не дадут возможности контрбатарейным РЛС артиллерийской разведки НМ ДНР точно определить местоположение позиций новых украинских САУ «Краб» и нанести контрбатарейный удар посредством, к примеру, реактивных систем залпового огня 9К58 «Смерч». Если даже артиллерийские батареи армии ДНР оснастят приданными контрбатарейными РЛС «Зоопарк-1М», обнаружить приближающийся 155-мм «Экскалибур» они смогут лишь с 20 — 24 км, т.е., на подлёте. В связи с тем, что снаряд управляется носовыми аэродинамическими рулями, на протяжении 40 км от точки выстрела он способен значительно отклониться от начальной траектории, характерной для обычных осколочно-фугасных снарядов и математический алгоритм подсчёта точки выхода снаряда станет для вычислительных средств «Зоопарка-1М» малоэффективным и недействительным. Точно подсчитать местоположение артиллерийской батареи, стреляющей «Экскалибурами» возможно только при пеленговании М982 на восходящей ветви траектории, когда снаряд ещё не корректирует траекторию полёта, а для этого необходимо находится на удалении не более 25 — 26 км от активных артиллерийских позиций противника.В нынешних условиях Донбасского ТВД это, к великому сожалению, пока нереализуемо. Именно в этом и заключается опасность поступления на вооружение ВСУ артиллерийских 155-мм установок со всеми вытекающими последствиями. А произойти это может очень даже скоро! Круговое вероятное отклонение M982 Block IA-2 составляет от 20 до 10 метров, что несёт огромную угрозу артиллеристам ЛДНР. По сути, вся обороняющая республики ствольная и реактивная артиллерия может быть безнаказанно ликвидирована всего за несколько суток с дистанции в 50 — 60 км.Какие меры противодействия можно выработать против «Экскалибуров»? Несомненно, — это мощные средства радиоэлектронной борьбы, работающие в дециметровом L-диапазоне волн (на частотах от 1 до 2 ГГц); именно в этом диапазоне волн находятся каналы радионавигационной спутниковой системы GPS (частотный диапазон 1176,45 — 1575,42 МГц). Сослужить отличную службу здесь могут мобильные комплексы радиоэлектронной разведки/РЭБ Р-330Ж «Житель», которые, по ранее найденной в сети информации, уже переданы Корпусам народной милиции ЛДНР, и это очень обнадёживает. Классическим средством противодействия можно считать оперативную смену позиций артиллерийских батарей армий ЛДНР в ходе контрбатарейной работы, особенно в ночное время суток. Но и это не поможет, если в 30 — 70 км от линии фронта будет барражировать высотный стратегический разведывательный дрон RQ-4A cо всем известным позывным UAVGH000: его бортовой радар бокового обзора с АФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP безошибочно определит новые позиции САУ республиканских армий. Поскольку вышеуказанный радар работает в сантиметровом X-диапазоне (8-12 ГГц), то и средства радиоэлектронного противодействия для «Глобал Хоука» потребуются иные, к примеру, комплексы «Красуха».Модели подобных мини-противостояний западного высокоточного оружия и российских средств противодействия на землях Донецкой и Луганской народных республик можно рассматривать и «разжёвывать» до бесконечности, факты же остаются фактами: Киев получит летальное оружие уже к весне 2018-го; приоритеты по типам оружия генштаб «незалежной» уже обозначил. Москве, Донецку и Луганску осталось лишь продумать упреждающий ход в этой опасной и непредсказуемой «игре». И если этот ход снова увязнет в трясине «мирных договорняков», переиграть ВСУ без прямой военной поддержки со стороны России будет практически невозможно.