10:57 08 ноября

А мы предупреждали. В России создана новая неядерная система стратегического сдерживания

Как там было у Владимира Ильича в известном советском фильме о социалистической революции? "Товарищи, социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась"? Пишу чисто по памяти, так что прошу прощения, если где-то переврал текст. Суть-то осталась именно та, о которой говорил Ленин. Да и статья о совершенно другой революции. Не о социалистической, не о буржуазной и даже не о научно-технической. Статья о революции в российской системе обороны.

Да-да, 7 ноября 2017 года "Ленин" в лице начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова объявил о революции в системе обороны нашей страны! Вот так, ровно через 100 лет после социальной революции мы получили революцию в армии.

Интриговать не буду. Вчера начальник ГШ ВС РФ заявил о создании в России полноценной группировки носителей высокоточного оружия, способного применять ракеты на дальности до 4000 километров. Об этом сообщило агентство Интерфакс-АВН.


"Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования".

То, что наши ракеты не раз показывали свои возможности при применении их по целям в Сирии, известно всем. Ажиотажа после очередного пуска ракет с любого носителя в России уже давно нет. Наоборот, большинство россиян очень бы удивилось, если бы такой пуск прошел в нештатном режиме. К хорошему быстро привыкаешь.

За короткий срок, который был дан нашим оборонщикам и военнослужащим, Россия сумела создать то, о чем на сегодня большинство государств только мечтает. Начальник ГШ в своем выступлении даже срок выполнения такой задачи назвал: 5 лет! "За пять лет совершён прорыв в оснащении вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности".

Что же реально сделано за такой короткий срок? Почему это событие реально сродни по значению с революцией? И что это за система, которая позволяет решать задачи не только с применением ядерного вооружения, но и обычным высокоточным оружием. Как это происходит в Сирии?

Фактически мы получили новый формат военных отношений с нашими соседями. Если раньше, до официального заявления представителя МО РФ, большинство военных аналитиков и специалистов ссылались на наличие у России системы ядерного сдерживания, то сегодня можно смело сказать о появлении системы неядерного сдерживания!

Из каких элементов создавалась эта система? Вражеских шпионов попрошу отложить авторучки, ничего нового я не скажу. На самом деле элементы этой системы давно известны большинству читателей "Военного обозрения". Кто не слышал об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер-М"? Может, для кого-то в диковинку ракетные комплексы морского базирования "Калибр"? А может, мы не писали о новых крылатых ракетах Х-101, которые применяют наши "стратеги"?

Как видите, каждый элемент этой системы известен. Более того, каждый элемент многократно проверялся. Это происходило и в ходе "классических" испытаний, и в ходе военного конфликта в Сирии. Но система всего лишь состоит из элементов. И наличие этих пресловутых элементов никак не говорит о создании стройной системы.

И вот тут-то всплывает то, о чем до вчерашнего дня не особо распространялись наши специалисты. Оружие, какое бы хорошее оно ни было, требует уважительного отношения к себе. А современное оружие требует ещё и создания множества служб, которые будут фактически направлять это оружие куда надо.

Именно об этом заявил Валерий Герасимов. Для специалистов достаточно одной фразы: "...были приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения". Проще говоря, российское высокоточное оружие теперь обладает не менее современными средствами управления. А это совершенно другой уровень.

Предвижу скепсис некоторых читателей, которые по старой затертой схеме сейчас начнут говорить о количестве такого вооружения. Любой специалист не раз сталкивался с такими скептиками. "Ну да. Создали мы это... и что? В Тьмутараканьске этого вооружения нет! Там стоят ещё старинные советские пушки (танки, самолеты, ракеты...)!" Не правда ли, знакомая картина?

Соглашусь про "Тьмутараканьск". Зачем там ракеты Х-101? В тайге, где по прямой до вероятного противника почти десяток тысяч километров? А стратегических бомбардировщиков никто в глаза не видел на местном аэродроме. Да и не поместится такой самолет на взлетке.

Ответ прозвучал опять же в выступлении генерала Герасимова. За прошедшие 5 лет "...были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов Дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101". Я специально акцентирую внимание читателей на "серийные"! Это не штучные изделия.

А для тех, кому хорошие новости повышают жизненный тонус, сообщу ещё одну цифру. Для полного комплекта "здорового образа жизни" от ВО. Точнее, лично от начальника Генерального штаба. "В итоге количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз".

Обычное вроде выступление одного из руководителей Вооруженных сил России. Военные вообще не склонны к лирике. Четко, коротко и без лишнего пафоса доложил о создании практически нового "щита" для нашей страны. Вроде обычное дело. На том стоим. А на самом деле...

Появление у России практически нового щита в корне меняет расстановку сил в Европе и Азии. Мы долго говорили на различных площадках о системах сдерживания. Мы долго предупреждали о возможности асимметричного ответа на поползновения блока. Остается только поздравить наших западных "партнеров" и вспомнить те слова В. И. Ленина, с которых я начал эту статью...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 31

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  2. Дедкастарый Сегодня, 06:52
    Вчера начальник ГШ ВС РФ заявил о создании в России полноценной группировки носителей высокоточного оружия, способного применять ракеты на дальности до 4000 километров.
    belay это истинная дальность ОТРК и "калибра" ? или шо? what
    Дедкастарый
    1. cariperpaint Сегодня, 07:00
      ну одно дело дальность одной ракеты а другое возможность быстрого точного удара большим количеством.это уже не точечные удары по боевикам а возможность например после приказа за малое время подавить все ПВО например какой то страны с этого расстояния . утрирую конечно но смысл думаю понятен.
      cariperpaint
    2. Вишневая девятка Сегодня, 08:22
      Цитата: Дедкастарый
      истинная дальность ОТРК

      Скорее, истинная дальность Х-101.
      Цитата: kuznec
      А это очень непросто, там и компьютеры свои, и спецПО свое, и обученные расчеты и командиры. Это раз.

      Герасимов сказал, что в его заведении появился новый отдел. Собственно, ничего кроме этого не сказано.
      Вишневая девятка
    3. venik Сегодня, 08:38
      Цитата: Дедкастарый
      способного применять ракеты на дальности до 4000 километров.
      belay это истинная дальность ОТРК и "калибра" ? или шо?

      ==========
      "Или шо"!! Это дальность Х-101 в "конвенциальном" (неядерном) исполнении..... Хотя думаю, при необходимости, можно и "Искандер" переоборудовать под ракеты "большей" дальности.....
      venik
    4. zulusuluz Сегодня, 09:45
      Это истинная дальность "Искандера" в случае, если его датчики обнаружат под всеми колесами воду. (Дабы ДРСМД не нарушать).
      zulusuluz
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:56
    Подходи буржуй, глазик выколю !
    Глазик выколю, другой останется,
    Что бы знал гуно,
    Кому кланяться !
    мы получили новый формат военных отношений с нашими соседями
    Uncle Lee
  4. MadCat Сегодня, 07:20
    И что здесь нового? по целям попадать научились?
    P.S. у меня тут вагон чепчиков для парада, восторженноподкидывательные, куда разгружать? Бонусом шапки ушанки laughing
    MadCat
    1. venik Сегодня, 08:56
      Цитата: MadCat
      И что здесь нового? по целям попадать научились?
      P.S. у меня тут вагон чепчиков для парада, восторженноподкидывательные, куда разгружать? Бонусом шапки ушанки laughing

      ========
      Ну если вы возьмете "толпу из 100 пацанов", наденете на них форму, сапоги (или берцы), сунете в руки автомат, то получите ....... Нет, не мотострелковую роту, а "толпу из 100 пацанов с но! В форме и с автоматами"..... Ротой они станут тогда и только тогда, когда будут обучены, спаяны дисциплиной, четко знать свое место и задачи в бою и у них будут командиры четко знающие свои задачи и обязанности.....
      Если вы такой простой истины не понимаете, то объяснять смысл статьи вам попросту бесполезно........
      venik
    2. serriy Сегодня, 10:04
      Американцы выпустили по одному (!) сирийскому аэродрому более 80 крылатых ракет, более 20 (!!!) долетели, взорвались где надо. Аэродром сирийцы быстро привели в рабочее состояние.
      Это к тому, может ли быть эта неядерная система именно стратегической.
      serriy
      1. meandr51 Сегодня, 10:54
        Но это же американцы...
        meandr51
  5. parma Сегодня, 07:20
    Это все здорово, но нет никаких реальных цифр (в смысле штучно), отсюда и скепсис.... Увеличение в 12 и 30 раз это просто здорово, а в штуках это сколько? Ибо 12 штук и вправду больше 1 в 12 раз, но это 12 штук! Вот просто сказали бы 100-200-1000 ракет есть и тогда все понятно....Да и назвать ракеты с обычной неядерной БЧ именно сдерживающим фактором сложно.. Сколько ракет нужно, что бы вывести завод/аэродром/ВЧ из строя целиком, даже не самые большие? Рассмотрим на примере моего Екатеринбурга, есть у нас завод УМЕКОН (это не реклама, просто он не далеко) - маленький заводик металлоконструкций, занимает примерно 2х2 квартала, на него сколько надо? 4-5 ракет? а в Екатеринбурге таких заводов десяток! А в Свердловской области? А в стране? И это только заводы! Этих ракет нужны ТЫСЯЧИ, что бы был реальный сдерживающий щит! Ну сравняем мы в случае войны этими ракета Польшу с землей, а ведь в НАТО еще очень много стран.. А ведь еще есть ПРО (даже если и вправду пэтриот может сбить только в 10% случаев)... Слишком в общем это все оптимистично, очередной УРЯ крик к красивой дате как по мне, скорее как щит разве что от событий по-типу 08.08.08, да и то на нападение бригады/дивизии не ответишь же вколачиванием в каменный век...
    parma
    1. kuznec Сегодня, 07:35
      "Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования". А это очень непросто, там и компьютеры свои, и спецПО свое, и обученные расчеты и командиры. Это раз.
      Ракеты клепают серийно, стало быть производство удешевляется. Наделают, сколько надо. Это два.
      Спец БЧ никто не отменял. Это три.
      kuznec
      1. parma Сегодня, 07:52
        Органы управления это здорово и радует, я выше написал! это раз
        У нас много серийной техники, только вот сколько надо сделать не могем, денег нет(денег нет, но вы держитесь слыхали?)! Это два
        А со Спец БЧ это уже ЯДЫРНЫЙ ЩИТ, а нам тут урякают про НЕЯДЕРНЫЙ! Это три
        Вчера была статья о Сев. Корее и их баллистических ракетах, что они эффективный и без ОМП, показывая на примере хуситов, ВСУ и тд. Да, баллистические ракеты эффективны в определённой ситуации и без спец. БЧ, но лишь ИНОГДА и лишь на тактическом уровне! Посмотрите на Сирию, сколько тех же Калибров выпустили за 2 года? А бородатые еще воюют! Или что, хуситы уже выгнали Саудитов из своей страны? А сколько топоров улетело в Ирак что в 1991, что в 2003? Их нужны ТЫСЯЧИ, иначе это один из элементов ВС, а не щит...
        parma
        1. zulusuluz Сегодня, 09:48
          Для выведения из строя человека достаточно ранить в ногу. Так и "десятки заводов" станут без электроэнергии, водоснабжения и водоотведения. Или работники без еды работать не пойдут.
          zulusuluz
    2. venik Сегодня, 09:02
      Цитата: parma
      нет никаких реальных цифр (в смысле штучно), отсюда и скепсис.... Увеличение в 12 и 30 раз это просто здорово, а в штуках это сколько?

      ==========
      А, вы, простите, что "шпиён"?? На какую разведку работаете, батенька???
      P.S. Ох разбаловала народ эта "демократия", "свобода слова (и вероисповеданя) wink )". Чуть, что - Сразу закрытую информацию им подавай!!!
      venik
      1. parma Сегодня, 09:59
        А раненый не может отстреливаться, артиллерию и самолеты наводить, нажать кнопку запуска? Не удачный пример.
        По поводу энергоснабжения позвольте не согласиться. Вспомните ВМВ и ковровые бомбардировки германии, только как-то это не парализовало предприятия, или Ленинград и Сталинград, там заводы работали под непосредственным обстрелом, да и сам энергетик по образованию.
        А насчет шпион не шпион, такие данные вроде как публикуются открыто, места базирования и тд, это да-военная тайна, а вот количество вроде как не особо.... Да и не обязательно называть точные цифры, достаточно сказать, сколько частей/кораблей перевооружили...
        parma
  6. собаковод Сегодня, 07:30
    Можно, конечно, вдаваясь в детали, обсуждать со всех сторон то или иное, но радует то, что Россия не утратила поступательного движения в совершенствовании своей обороны. А ведь мы многого не знаем. Кто-то скажет, что 4000 километров, это далеко не оборона своих рубежей, однако, то, что наши "партнёры" будут знать о "дальнем возмездии" и есть оборона наших рубежей.
    собаковод
  7. sania5791 Сегодня, 07:41
    Ну-ну, очередной пилёж, бабла комуто надо
    sania5791
    1. Голован Джек Сегодня, 07:55
      Цитата: sania5791
      Ну-ну, очередной пилёж, бабла комуто надо

      Напомнило:
      - Иванов, а когда на кирпич смотришь - о чем думаешь?
      - О бабах, тащстаршина!
      - ???
      - А я завсегда об них думаю!
      Голован Джек
  8. синоби Сегодня, 07:44
    Я так понимаю это наш "Ответ Чемберлену"?Типа-Вы тут нас выходом из РМСД пугали?,ну не обижайтесь теперь!Можем по старушке и из за Урала долбануть если что!
    синоби
    1. Вишневая девятка Сегодня, 08:35
      Цитата: синоби
      Можем по старушке и из за Урала долбануть если что!

      От НАТО до Кремля - 700 км, ЕМНИП. От Сумской области - 450.
      Вишневая девятка
      1. Просто человек Сегодня, 09:06
        А из Сумской области что собираются запускать в сторону кремля, шлюх или гастеров?
        Просто человек
        1. Вишневая девятка Сегодня, 10:05
          Ничего не собираются. Пока американцы не зашли туда в реале, а не только по российскому ТВ.

          Впрочем, не зайдут. Про НАТО я ошибся. От границы до Красной площади 621 км, причем на машине, а не по прямой. Проще творчески подойти к РСМД, чем влезать в украинские тёрки.
          Вишневая девятка
  9. ЗВО Сегодня, 08:23
    "Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования".


    Плин.
    Т.е. история наших крылатых ракет, которым требуется создание полетного задания - насчитывает уже 40 лет.
    И кто ранее тогда этим занимался?
    Никто?
    Т.е. ракеты делали - а "применение" - не делали?

    И это говорит начальник Генштаба...
    ЗВО
    1. Лопатов Сегодня, 08:44
      Раньше не возникало необходимости срочно подготовить полётные задания для массированных ударов по неплановым целям.

      Вы же понимаете, что существует огромная разница между предприятиями общепита, одно из которых готовит пельмени к заморозке, а другое должно за 10 минут приготовить обед на сотню человек?
      Лопатов
  10. Громобой Сегодня, 08:57
    Как такое неядерное оружие может быть стратегическим,если даже тысячи ракет в одном залпе не получается?Все же видели применение этих "Калибров" в Сирии---был домик и нет домика,но для стратегического этого мало для сдерживания НАТО.Для какой-нибудь маленькой враждебной страны со слабым противодействием и отсутствием ответки этого вполне будет достаточно,для них это будет стратегический фактор.Однако,могу и порадоваться,что занимаются этим делом,отдел создали.Это правильно,ведь дело очень перспективное.Надо только залп наращивать.
    Громобой
    1. Лопатов Сегодня, 09:31
      Цитата: Громобой
      если даже тысячи ракет в одном залпе не получается?

      А зачем?
      Вот сколько надо для "предупредительного удара" по тем же Украине или Грузии? Как по мне- и десятка хватит. Дабы осознали.
      А по противнику, для которого нужны тысячи, будут применять уже более серьёзные штуки. В виде всех трёх компонентов "ядерной триады"
      Лопатов
      1. Громобой Сегодня, 09:43
        Вообщем-то я так же считаю,что это для острастки особо буйных в военном отношении карликов,тоже хотел конкретно про Украину написать,но потом передумал.Не хочу нагнетать,т.к.
        складывается такое впечатление,что скоро могут опять полезть на Новороссию,аккурат перед нашими выборами могут начать крупную операцию там.
        Цитата: Громобой
        .Для какой-нибудь маленькой враждебной страны со слабым противодействием и отсутствием ответки этого вполне будет достаточно,для них это будет стратегический фактор.
        Громобой
    2. Uryukc Сегодня, 10:25
      Цитата: Громобой
      Как такое неядерное оружие может быть стратегическим

      Да вот так, проводя стратегическую бомбардировку, стратегическое оружие не обязательно должно приводить к уничтожению цивилизации.
      - Одни ракеты снесут железнодорожные мосты парализовав железнодорожное снабжение,
      - друге поразят электростанции выводя из строя электросети целых стран, а если по ГЭС жахнуть можно еще и смывать города,
      - третьи влетят на взлетно посадочные полосы, их на аэродроме не так уж много, достаточно их повредить не дав взлететь авиации противника следом прилетит ВКС раз...берет все что осталось,
      - ракеты с фугаснозажигательными приземлятся на крупные склады лишив врага запасов,
      - будут поражены пункты управления и загаризонтные РЛС.
      И для всего этого вовсе не нужно тысячи ракет, хотя чем больше тем лучше конечно.
      Uryukc
  11. tchoni Сегодня, 09:43
    Таки оп!-) Бойтеся супостаты. Мы вас таперича того. И ниче, что у вас подобная система лет тридцать существует.... мы вас таперча огого.... У нас, таперча, есть клон вашей "тамагавки". Трепещите....
    tchoni
  12. viktorch Сегодня, 10:42
    "выпускайте в бой нашу авиацию все два самолета"

    статья - угар и трэш
    viktorch
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