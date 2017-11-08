А мы предупреждали. В России создана новая неядерная система стратегического сдерживания
Как там было у Владимира Ильича в известном советском фильме о социалистической революции? "Товарищи, социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась"? Пишу чисто по памяти, так что прошу прощения, если где-то переврал текст. Суть-то осталась именно та, о которой говорил Ленин. Да и статья о совершенно другой революции. Не о социалистической, не о буржуазной и даже не о научно-технической. Статья о революции в российской системе обороны.
Да-да, 7 ноября 2017 года "Ленин" в лице начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова объявил о революции в системе обороны нашей страны! Вот так, ровно через 100 лет после социальной революции мы получили революцию в армии.
Интриговать не буду. Вчера начальник ГШ ВС РФ заявил о создании в России полноценной группировки носителей высокоточного оружия, способного применять ракеты на дальности до 4000 километров. Об этом сообщило агентство Интерфакс-АВН.
"Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования".
То, что наши ракеты не раз показывали свои возможности при применении их по целям в Сирии, известно всем. Ажиотажа после очередного пуска ракет с любого носителя в России уже давно нет. Наоборот, большинство россиян очень бы удивилось, если бы такой пуск прошел в нештатном режиме. К хорошему быстро привыкаешь.
За короткий срок, который был дан нашим оборонщикам и военнослужащим, Россия сумела создать то, о чем на сегодня большинство государств только мечтает. Начальник ГШ в своем выступлении даже срок выполнения такой задачи назвал: 5 лет! "За пять лет совершён прорыв в оснащении вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности".
Что же реально сделано за такой короткий срок? Почему это событие реально сродни по значению с революцией? И что это за система, которая позволяет решать задачи не только с применением ядерного вооружения, но и обычным высокоточным оружием. Как это происходит в Сирии?
Фактически мы получили новый формат военных отношений с нашими соседями. Если раньше, до официального заявления представителя МО РФ, большинство военных аналитиков и специалистов ссылались на наличие у России системы ядерного сдерживания, то сегодня можно смело сказать о появлении системы неядерного сдерживания!
Из каких элементов создавалась эта система? Вражеских шпионов попрошу отложить авторучки, ничего нового я не скажу. На самом деле элементы этой системы давно известны большинству читателей "Военного обозрения". Кто не слышал об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер-М"? Может, для кого-то в диковинку ракетные комплексы морского базирования "Калибр"? А может, мы не писали о новых крылатых ракетах Х-101, которые применяют наши "стратеги"?
Как видите, каждый элемент этой системы известен. Более того, каждый элемент многократно проверялся. Это происходило и в ходе "классических" испытаний, и в ходе военного конфликта в Сирии. Но система всего лишь состоит из элементов. И наличие этих пресловутых элементов никак не говорит о создании стройной системы.
И вот тут-то всплывает то, о чем до вчерашнего дня не особо распространялись наши специалисты. Оружие, какое бы хорошее оно ни было, требует уважительного отношения к себе. А современное оружие требует ещё и создания множества служб, которые будут фактически направлять это оружие куда надо.
Именно об этом заявил Валерий Герасимов. Для специалистов достаточно одной фразы: "...были приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения". Проще говоря, российское высокоточное оружие теперь обладает не менее современными средствами управления. А это совершенно другой уровень.
Предвижу скепсис некоторых читателей, которые по старой затертой схеме сейчас начнут говорить о количестве такого вооружения. Любой специалист не раз сталкивался с такими скептиками. "Ну да. Создали мы это... и что? В Тьмутараканьске этого вооружения нет! Там стоят ещё старинные советские пушки (танки, самолеты, ракеты...)!" Не правда ли, знакомая картина?
Соглашусь про "Тьмутараканьск". Зачем там ракеты Х-101? В тайге, где по прямой до вероятного противника почти десяток тысяч километров? А стратегических бомбардировщиков никто в глаза не видел на местном аэродроме. Да и не поместится такой самолет на взлетке.
Ответ прозвучал опять же в выступлении генерала Герасимова. За прошедшие 5 лет "...были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов Дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101". Я специально акцентирую внимание читателей на "серийные"! Это не штучные изделия.
А для тех, кому хорошие новости повышают жизненный тонус, сообщу ещё одну цифру. Для полного комплекта "здорового образа жизни" от ВО. Точнее, лично от начальника Генерального штаба. "В итоге количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз".
Обычное вроде выступление одного из руководителей Вооруженных сил России. Военные вообще не склонны к лирике. Четко, коротко и без лишнего пафоса доложил о создании практически нового "щита" для нашей страны. Вроде обычное дело. На том стоим. А на самом деле...
Появление у России практически нового щита в корне меняет расстановку сил в Европе и Азии. Мы долго говорили на различных площадках о системах сдерживания. Мы долго предупреждали о возможности асимметричного ответа на поползновения блока. Остается только поздравить наших западных "партнеров" и вспомнить те слова В. И. Ленина, с которых я начал эту статью...
Да-да, 7 ноября 2017 года "Ленин" в лице начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова объявил о революции в системе обороны нашей страны! Вот так, ровно через 100 лет после социальной революции мы получили революцию в армии.
Интриговать не буду. Вчера начальник ГШ ВС РФ заявил о создании в России полноценной группировки носителей высокоточного оружия, способного применять ракеты на дальности до 4000 километров. Об этом сообщило агентство Интерфакс-АВН.
"Сформированы органы управления и специальные подразделения, осуществляющие планирование применения высокоточного оружия большой дальности и подготовку полетных заданий крылатым ракетам всех видов базирования".
То, что наши ракеты не раз показывали свои возможности при применении их по целям в Сирии, известно всем. Ажиотажа после очередного пуска ракет с любого носителя в России уже давно нет. Наоборот, большинство россиян очень бы удивилось, если бы такой пуск прошел в нештатном режиме. К хорошему быстро привыкаешь.
За короткий срок, который был дан нашим оборонщикам и военнослужащим, Россия сумела создать то, о чем на сегодня большинство государств только мечтает. Начальник ГШ в своем выступлении даже срок выполнения такой задачи назвал: 5 лет! "За пять лет совершён прорыв в оснащении вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности".
Что же реально сделано за такой короткий срок? Почему это событие реально сродни по значению с революцией? И что это за система, которая позволяет решать задачи не только с применением ядерного вооружения, но и обычным высокоточным оружием. Как это происходит в Сирии?
Фактически мы получили новый формат военных отношений с нашими соседями. Если раньше, до официального заявления представителя МО РФ, большинство военных аналитиков и специалистов ссылались на наличие у России системы ядерного сдерживания, то сегодня можно смело сказать о появлении системы неядерного сдерживания!
Из каких элементов создавалась эта система? Вражеских шпионов попрошу отложить авторучки, ничего нового я не скажу. На самом деле элементы этой системы давно известны большинству читателей "Военного обозрения". Кто не слышал об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер-М"? Может, для кого-то в диковинку ракетные комплексы морского базирования "Калибр"? А может, мы не писали о новых крылатых ракетах Х-101, которые применяют наши "стратеги"?
Как видите, каждый элемент этой системы известен. Более того, каждый элемент многократно проверялся. Это происходило и в ходе "классических" испытаний, и в ходе военного конфликта в Сирии. Но система всего лишь состоит из элементов. И наличие этих пресловутых элементов никак не говорит о создании стройной системы.
И вот тут-то всплывает то, о чем до вчерашнего дня не особо распространялись наши специалисты. Оружие, какое бы хорошее оно ни было, требует уважительного отношения к себе. А современное оружие требует ещё и создания множества служб, которые будут фактически направлять это оружие куда надо.
Именно об этом заявил Валерий Герасимов. Для специалистов достаточно одной фразы: "...были приняты на снабжение программно-аппаратные комплексы планирования, информационного обеспечения и подготовки данных боевого применения". Проще говоря, российское высокоточное оружие теперь обладает не менее современными средствами управления. А это совершенно другой уровень.
Предвижу скепсис некоторых читателей, которые по старой затертой схеме сейчас начнут говорить о количестве такого вооружения. Любой специалист не раз сталкивался с такими скептиками. "Ну да. Создали мы это... и что? В Тьмутараканьске этого вооружения нет! Там стоят ещё старинные советские пушки (танки, самолеты, ракеты...)!" Не правда ли, знакомая картина?
Соглашусь про "Тьмутараканьск". Зачем там ракеты Х-101? В тайге, где по прямой до вероятного противника почти десяток тысяч километров? А стратегических бомбардировщиков никто в глаза не видел на местном аэродроме. Да и не поместится такой самолет на взлетке.
Ответ прозвучал опять же в выступлении генерала Герасимова. За прошедшие 5 лет "...были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов Дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101". Я специально акцентирую внимание читателей на "серийные"! Это не штучные изделия.
А для тех, кому хорошие новости повышают жизненный тонус, сообщу ещё одну цифру. Для полного комплекта "здорового образа жизни" от ВО. Точнее, лично от начальника Генерального штаба. "В итоге количество носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз".
Обычное вроде выступление одного из руководителей Вооруженных сил России. Военные вообще не склонны к лирике. Четко, коротко и без лишнего пафоса доложил о создании практически нового "щита" для нашей страны. Вроде обычное дело. На том стоим. А на самом деле...
Появление у России практически нового щита в корне меняет расстановку сил в Европе и Азии. Мы долго говорили на различных площадках о системах сдерживания. Мы долго предупреждали о возможности асимметричного ответа на поползновения блока. Остается только поздравить наших западных "партнеров" и вспомнить те слова В. И. Ленина, с которых я начал эту статью...
Автор: Александр Ставер
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