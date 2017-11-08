СМИ: Украина готовится разорвать дипотношения с РФ

СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде сообщают о том, что на следующей неделе нардепы рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. По сути, речь идёт о рассмотрении поправки в закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», внесённой депутатом от Блока Петра Порошенко Иваном Винником.Именно эта поправка подразумевает разрыв дипломатических контактов с Российской Федерацией, выражающемся в закрытии дипломатической миссии. Здесь нужно напомнить, что российская дипмиссия на Украине всё последнее время продолжает свою работу без главного чиновника – посла РФ в «незалежной».При этом отмечается, что Украина уже начала «поиск» страны, которая бы в случае окончательного разрыва дипотношений с РФ представляла бы на территории России интересы Украины. Эксперты высказывают мнение о том, что это могут быть либо Швейцария, либо Республика Беларусь.Напомним, что это уже далеко не первое сообщение о якобы готовности Киева разорвать дипотношения с РФ. Однако все предыдущие в итоге оказывались пустыми.Если окончательный разрыв дипломатических контактов действительно состоится, то это воодушевит украинских радикалов, с которыми продолжает заигрывания режим Порошенко. А вот что по этому поводу скажут миллионы украинских граждан, которые находятся на территории Российской Федерации? - открытый вопрос. Хотя, тем, кто уехал в РФ на ПМЖ или хотя бы на заработки, уже всё равно, какие решения принимает зомби-власть в Киеве.