10:59 08 ноября

СМИ: Украина готовится разорвать дипотношения с РФ

СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде сообщают о том, что на следующей неделе нардепы рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. По сути, речь идёт о рассмотрении поправки в закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», внесённой депутатом от Блока Петра Порошенко Иваном Винником.

СМИ: Украина готовится разорвать дипотношения с РФ


Именно эта поправка подразумевает разрыв дипломатических контактов с Российской Федерацией, выражающемся в закрытии дипломатической миссии. Здесь нужно напомнить, что российская дипмиссия на Украине всё последнее время продолжает свою работу без главного чиновника – посла РФ в «незалежной».


При этом отмечается, что Украина уже начала «поиск» страны, которая бы в случае окончательного разрыва дипотношений с РФ представляла бы на территории России интересы Украины. Эксперты высказывают мнение о том, что это могут быть либо Швейцария, либо Республика Беларусь.

Напомним, что это уже далеко не первое сообщение о якобы готовности Киева разорвать дипотношения с РФ. Однако все предыдущие в итоге оказывались пустыми.

Если окончательный разрыв дипломатических контактов действительно состоится, то это воодушевит украинских радикалов, с которыми продолжает заигрывания режим Порошенко. А вот что по этому поводу скажут миллионы украинских граждан, которые находятся на территории Российской Федерации? - открытый вопрос. Хотя, тем, кто уехал в РФ на ПМЖ или хотя бы на заработки, уже всё равно, какие решения принимает зомби-власть в Киеве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
33

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 100

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Вот их интересы пускай предстовляет Самали-благо, они друг от друга в своей ненависти к народам своих стран, или квазистран, недалеко ушли, поймут друг друга легко.
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 07:05
      ''Баба с возу, кобыле легче!''
      Нет дипотношений-нет транзита! Украина не сможет больше поставлять свою продукцию страны Центральной Азии через Россию! Это большие убытки... В ногу одни себе уже выстрелили, теперь руку пилят! Да и с Россией товарооборот будет такой же как и с македонией, то есть никакой!
      Logall
      1. Logall Сегодня, 07:21
        Пардон, с албанией!
        А интересы их в России Пусть Донбасс представляет!
        Logall
        1. dik-nsk Сегодня, 07:24
          Нет дипотношений-нет транзита! Украина не сможет больше поставлять свою продукцию страны Центральной Азии через Россию
          это вы откуда взяли? где прописаны эти условия?
          а вот гастеров украинских давно пора нагнать - нечего за наш счет поддерживать фашистскую власть
          dik-nsk
          1. Logall Сегодня, 07:26
            А каким образом они по поводу транзита разговаривать будут? Все лимиты на уровне Мида решаются...
            Logall
            1. dik-nsk Сегодня, 07:27
              так даже в статье указано - через третьи страны
              dik-nsk
              1. Logall Сегодня, 07:33
                Так это в Киеве думают, что через третьи страны договориться смогут...
                Много тех, кто через третьи страны с нами о Транзите договорился? Или о товарообороте? Хоть в чём-нибудь?
                Вспомните Грузию! Какие убытки они понесли... Так и Дип отношения прекращены не были, многие договоренности действовали...
                Logall
                1. dik-nsk Сегодня, 07:35
                  так вроде таких тупорогих, кто с нами разорвал отношения, нет))) а Грузия, да, пример.. я и говорю, дело не в дипотношениях, а в том что мы кормим миллионы их гастеров, закрой лавочку и трындец Петюне
                  dik-nsk
                  1. Чёрный Сегодня, 09:09
                    Допускаю, что укроруководство выяснило, что Украина всё же продавала втихаря свои РД-250 северокорейцам и теперь их ракеты с яд. начинкой смогут достигать континентальной части США (расследование ведётся и в США), сами понимаете, что такое "замазать" покупкой угля не удастся, вот и стараются реабилитироваться
                    Чёрный
                    1. Идущий Сегодня, 10:24
                      А теперь встали в раскорячку :

                      Идущий
                2. askort154 Сегодня, 07:53
                  Logall....Вспомните Грузию! Какие убытки они понесли... Так и Дип отношения прекращены не были, многие договоренности действовали..

                  В 2000 г., Грузия отменила безвизовые отношения с РФ.В 2008 г. Грузия прервала дипломатические отношения с Россией. До сих пор дип. общение через Швейцарию. Сейчас грузины поговаривают о смягчении, но "пахан" не даёт добро. yes
                  askort154
                3. BecmepH Сегодня, 08:00
                  Цитата: Logall
                  Так это в Киеве думают, что через третьи страны договориться смогут...
                  Много тех, кто через третьи страны с нами о Транзите договорился? Или о товарообороте? Хоть в чём-нибудь?
                  Вспомните Грузию! Какие убытки они понесли... Так и Дип отношения прекращены не были, многие договоренности действовали...

                  Без обид, но что-то Вы городите, будучи не в теме. Вроде у нас с Грузией порваны дипотношения...
                  BecmepH
              2. собаковод Сегодня, 07:36
                ну они попробовали уже через третьи страны свой поезд в Китай отправить, результат, надеюсь, знаете.
                собаковод
                1. dik-nsk Сегодня, 07:39
                  это-то здесь при чем? договариваться через третьи страны, т.е. через посредника и работать с третьими странами без нашего участия не есть одно и тоже.. в суть разговора вникните)) hi
                  dik-nsk
                  1. собаковод Сегодня, 08:00
                    это как раз и есть вся суть, объехать Россию по кривой, в этом вся Украина. ведь даже контакт с Россией через третьи страны будут осуществлять с жалкой мордой в рваных носках, типа, посмотрите, нас ущемляют, посодействуйте (естественно, с французским прононсом). получится, будут гордо грудь выпячивать - перемога! не получится, будут клянчить у всех дополнительные санкции против России, опять же перемога.
                    собаковод
                    1. LSA57 Сегодня, 08:31
                      Цитата: собаковод
                      это как раз и есть вся суть, объехать Россию по кривой, в этом вся Украина.

                      точнее не скажешь
                      LSA57
                      1. avt Сегодня, 10:07
                        Цитата: LSA57
                        точнее не скажешь

                        Ну почему !?? ,,Кобзарь" -Шевченко да-а-авно вирши накрапал , заканчивающиеся строками
                        ......xоxол, он съест с с тобою хлеб и тут же в суп тебе нагадит
                        Пусть рвут , главное что бы ещё и визы ввели .А ЛДНР по своим паспортам пусть ездит.
                        avt
            2. LSA57 Сегодня, 08:12
              Цитата: Logall
              Все лимиты на уровне Мида решаются...

              да, что это за мода такая на МИД всё сваливать? да не занимается МИД экономическими и торговыми вопросами
              LSA57
          2. Сепар ДНР Сегодня, 07:34
            СМИ: Украина готовится разорвать дипотношения с РФ

            Занятно...
            Если такие заявления неуказанных СМИ не пресловутые фейк ньюс,то украинская сторона очевидно пытается хоть как-то завладеть инициативой : Вот видите как мы можем !
            Сепар ДНР
          3. victorsh Сегодня, 07:53
            а вот гастеров украинских давно пора нагнать - нечего за наш счет поддерживать фашистскую власть
            Каких"гастеров".Тех которых сейчас лишают рос.гражданства в Крыму(почитайте статью в КП)?Или тех,кому наше гражданство тяжелее получить чем киргизам или таджикам?Да были"перегибы"в14 и 15-годах с беженцами с Украины-мы прибежали к вам-кормите!На ВО и я писал об этом и много было других интересных статей.Но сейчас конец 17-го года!Правильно написали в одном блоге:Венгрия за сто тысяч своих соотечественников ставит Украину в позу пулемета,а Россия за миллионывыражает озабоченность.Много мы добились озабоченностью за"НеГров"в Прибалтике?
            victorsh
            1. BecmepH Сегодня, 08:04
              Или тех,кому наше гражданство тяжелее получить чем киргизам или таджикам?
              А почему это им наше гражданство должно быть легче получить?
              BecmepH
              1. victorsh Сегодня, 08:26
                Не надо манипулировать словами.Я работаю с паспортами.У многих "бывших"граждан ср.Азии паспорта начинаются на 98(Якутия).После тер.акта в Питере уже обсуждали эту тему.
                victorsh
            2. dik-nsk Сегодня, 08:09
              Каких"гастеров".Тех которых сейчас лишают рос.гражданства в Крыму(почитайте статью в КП)?
              вы мягкое с теплым не путайте.. тех гастеров, которые хая "москалей" зарабатывают здесь, хвалят Бандеру и живут на постоянной в незалежной.. здесь уже писали о украинских медсестрах, которые чуть ли шампанское пили в честь смерти Гиви, работая при этом в подмосковье
              dik-nsk
              1. victorsh Сегодня, 08:56
                Читайте ответ в нижней строчке.
                victorsh
            3. LSA57 Сегодня, 08:16
              Цитата: victorsh
              Венгрия за сто тысяч своих соотечественников ставит Украину в позу пулемета,

              не подскажете как именно? я не в курсе, что они такого страшного сделали окраине
              LSA57
              1. victorsh Сегодня, 09:02
                Извините-сбой.nsk-Новосибирск я понял?Помните ролик омских обалдуев купающихся в сыворотке предназначенной для выработки сырных косичек?Теперь всех омичей убивать?
                LSA-читайте заявление МИД Венгрии.Есть у нас на сайте.Зачем непонятливого включать?
                victorsh
                1. dik-nsk Сегодня, 09:50
                  nsk-Новосибирск я понял? ... Теперь всех омичей убивать?
                  все верно.. помню.. попробую пояснить.. пускать граждан нищего откровенно враждебного государства к себе на заработки - это значит поддержка этого государства за свой же счет, идиотизм - не находите? Что враждебно как строй и основная часть населения думаю спорить не будете? да-да, и само население - промыв мозгов что надо, а через лет десять вообще труба будет, когда дети в школе продают компот "кровь москаля", без вариантов - друзьями мы никогда не будем больше.. Граждане этого враждебного государства вывозят от нас чуть ли свой годовой бюджет, что тем самым поддерживает эту власть на плаву.. лиши этих доходов и верни всех домой - получим моментальный бунт и смену власти и, возможно, еще успеем получить нормальные отношения в будущем, а не воспитанных бандерлогов.. так понятнее?
                  dik-nsk
                  1. victorsh Сегодня, 10:19
                    Пустая перепалка.У нас на сайте много ненавидящих украинцев(хлеборезы и т.д)-читаем комменты.И в т.ж. время не понимающих-украинцы входят в тройку по численности населения России.А давайте мы всех причислим к злодеям.И МЕНЯ в том числе с семьей.Я смотрю Шарий.Его национализм мне не нравится.Но думающий отделит зерна.
                    P.S.Завтра какое-нибудь государство из"ближнего"зарубежья начнет плевать в сторону России,а до этого нас"целовало"и на сайте многие кричали-УРА-его захаят.Примеров куча.
                    victorsh
                2. LSA57 Сегодня, 10:05
                  Цитата: victorsh
                  LSA-читайте заявление МИД Венгрии.Есть у нас на сайте.Зачем непонятливого включать?

                  прочитал и вам советую перечитать внимательнее
                  Киев может забыть о европейском будущем Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об украинизации образования, сообщает во вторник, 26 сентября, пресс-служба венгерского МИД.

                  «Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине во всех международных организациях, особенно в ЕС», — отметил Сийярто. Глава венгерского МИД также подчеркнул, что последствия принятия закона об украинизации будут болезненными для Украины.

                  так ведь РФ в ЕС не входит, как и в НАТО и ну никак не может ответить подобным образом. нет у нас таких рычагов давления
                  LSA57
                  1. victorsh Сегодня, 10:24
                    Продажа угля Украине,покупка труб у нее.Ах да мы потеряем рабочие места?И не надо ЕС и НАТО.А куча бабла МОИ И ВАШИ Сбер куда дел?
                    victorsh
          4. LSA57 Сегодня, 08:10
            Цитата: dik-nsk
            нечего за наш счет поддерживать фашистскую власть

            поддерживают они свои семьи. а власть эту они в большинстве своём ненавидят
            LSA57
            1. 72jora72 Сегодня, 08:48
              поддерживают они свои семьи. а власть эту они в большинстве своём ненавидят
              Ненавидят они как свою Руину, так и Россию где работают.
              72jora72
              1. LSA57 Сегодня, 10:09
                Цитата: 72jora72
                Ненавидят они как свою Руину, так и Россию где работают.

                напротив моего дома 2 общаги с Украинцами. часто выпиваем вместе ну и естественно говорим о политике. куда уж без неё smile
                так вот, никто из них ничего плохого о РФ не сказал. сами говорят, раньше работали в другом месте, было двое. сами их выгнали
                LSA57
          5. LSA57 Сегодня, 10:41
            Цитата: dik-nsk
            а вот гастеров украинских давно пора нагнать - нечего за наш счет поддерживать фашистскую власть

            не всех. вот таких надо оставить laughing
            LSA57
        2. vovanpain Сегодня, 08:02
          Цитата: Logall
          Пардон, с албанией!

          Саня Здрав будь какая Албания no Габон и то грозится по мордасам надавать за сравнение с этими. wink hi
          vovanpain
          1. Logall Сегодня, 08:09
            Володя, Доброе утро!
            К Албании у меня такая же неприязнь запятая как и Киевской хунте! С помощью матрасов такую резню устроить...
            Logall
        3. 210окв Сегодня, 08:04
          Александр hi Необходимо признавать ЛДНР и устанавливать с ними дипотношения и договор о военном сотрудничестве!
          Цитата: Logall
          Пардон, с албанией!
          А интересы их в России Пусть Донбасс представляет!
          210окв
          1. Logall Сегодня, 08:07
            Дмитрий, доброе утро!
            Как же нам это сделать, когда Наш Гарант глаголет, что верит в целостности Украины и Донбасс ее неотъемлемая часть?
            Logall
          2. LSA57 Сегодня, 08:19
            Цитата: 210окв
            Необходимо признавать ЛДНР и устанавливать с ними дипотношения и договор о военном сотрудничестве!

            а вот это очень большой крючок для трампушки. как только начнёт поставку уркаине летального оружия, так мигом признаем и тогда уже официально пойдёт военная помощь
            LSA57
      2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:52
        Цитата: Logall
        В ногу одни себе уже выстрелили, теперь руку пилят!

        Нее... немного не так. Свидомые действуют гораздо решительнее и безкомпромиснее: - "Фаберже" они себе уже отрезали, теперь рассматривают вариант, как оторвать "колбаску".
        товарищ ШУХЕР
        1. Logall Сегодня, 07:55
          Так им колбаска и не нужна! Достаточно того, что их дядя Сэм на своей вертит! Как хочет...
          Logall
      3. Primoos Сегодня, 09:00
        Лукашенко и тут подсуетился. Союзничек хренов. Ну со свидомими всё ясно. Эти готовы себе задницу отрезать, чтобы в Россию ею бросится. Но каков Лука!
        Primoos
      4. abrakadabre Сегодня, 10:54
        Нет дипотношений-нет транзита!
        А с газом как в Европу? Да и для самой Укропии кто и как будет про газ говорить? В ответ России надо отказать "третьей стране" в возможности представлять Украину. Чтобы могла только за себя отвечать.
        abrakadabre
      5. Кент0001 Сегодня, 10:58
        Да скорее что ль бы уже. Сколько же можно ждать.
        Кент0001
    2. krops777 Сегодня, 07:34
      Украина готовится разорвать дипотношения с РФ


      Хохлы опять выторговать чего то хотят, наверно скидку на газ.
      krops777
      1. LSA57 Сегодня, 08:21
        Цитата: krops777
        Хохлы опять выторговать чего то хотят, наверно скидку на газ.

        отстали вы от жизни. газ они у нас не покупают
        LSA57
    3. игог Сегодня, 08:44
      сОмали.единственное возражение.
      игог
    4. игог Сегодня, 08:49
      ".... интересы пускай предстовляет Самали-благо, ... сОмали.единственное возражение.
      игог
  2. казерог Сегодня, 07:02
    да скорее уж бы рвали и войну объявили am
    казерог
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
      Зад-ницы они бы друг дружке -подружке wassat поразрывали! !!! fool
      Геркулесыч
      1. роман66 Сегодня, 07:41
        это идет в рабочем порядке, в рамках евроинтеграции
        роман66
    2. Сепар ДНР Сегодня, 07:50
      Цитата: казерог
      да скорее уж бы рвали и войну объявили

      Вам мало того,что Россия официально объявлена государством агрессором ? Мало того,что ударили по одной щеке ?
      Война,это плохо. Война России и Украины пускай на данный момент частично обезумевшей,так вообще...
      Но очевидно,что пора России и волю проявить,жёсткость...
      Сепар ДНР
      1. LSA57 Сегодня, 08:28
        Цитата: Сепар ДНР
        Мало того,что ударили по одной щеке ?

        тем, что объявили "ахрессором"? так в дурке санитары на пациентов не обижаются
        LSA57
    3. LSA57 Сегодня, 08:25
      Цитата: казерог
      да скорее уж бы рвали и войну объявили

      у них другой, "хитрый" план
      LSA57
    4. BerBer Сегодня, 08:36
      Они наверное соревнуются - кто большую свинью подложит стране?
      BerBer
      1. LSA57 Сегодня, 08:49
        Цитата: BerBer
        Они наверное соревнуются - кто большую свинью подложит стране?

        а они уже свинью в президенты выбрали laughing
        LSA57
        1. BerBer Сегодня, 09:03
          Логично. И подложили её носители демократии.
          BerBer
  3. Мур Сегодня, 07:04
    А вот что по этому поводу скажут миллионы украинских граждан, которые находятся на территории Российской Федерации? - открытый вопрос.

    Полагаю, актуальнее был бы вопрос "Что скажет ФМС РФ?" Ибо скорее всего вот этот наш дружеский "бызвыз" своё существование прекратит, а гоняться за заробитчанами и вытуривать их в неньку предстоит, если что, именно этому ведомству. Естественно, под вопли "а нас за що???!!"
    Мур
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
      Ответ нужен уже сейчас -визовый режим! !!И немедленно в регионах России закрыть миссии укроины, а визы выдовать сразу же на Колыме! !!! lol
      Геркулесыч
      1. vovanpain Сегодня, 08:03
        Цитата: Геркулесыч
        визы выдовать сразу же на Колыме!

        Визы выдавать или в Крыму или на Донбассе. hi
        vovanpain
        1. abrakadabre Сегодня, 10:57
          Визы выдавать или в Крыму или на Донбассе.
          И любые гипотетические "Мински №..." проводить только в Крыму или в Донецке. Либо на нейтральной территории - на станции Восток, что в Антарктиде. А как другие будут туда добираться - их проблемы.
          abrakadabre
    2. роман66 Сегодня, 07:42
      надо их опередить! lol
      роман66
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:08
    А вот что по этому поводу скажут миллионы украинских граждан, которые находятся на территории Российской Федерации?
    Да ничего не скажут.Только пальцем покрутят у виска глядя на очередную дурь из Киева.
    Вопрос теперь в другом.Почему русских.РУССКИХ!!! из Украины принимают в гражданство РФ на тех же основаниях ,как армян ,узбеков и тд?????? Почему русские люди с русскими фамилиями должны ждать годы!?
    Наблюдатель2014
    1. роман66 Сегодня, 07:43
      это безобразие ! моим двоюродным братьям из Казахстана проще было в Канаду переехать!
      роман66
  5. казерог Сегодня, 07:08
    Цитата: Мур
    Естественно, под вопли "а нас за що???!!"

    пущай потрошенку спрошают
    казерог
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    нардепы рассмотрят возможность разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией

    Ну, ну, посмотрим насколько кричалка соответствует политической мышце. Собрались, так разрываете и не бубните себе под нос. Испугали. Разрыв дипотношений в какой-то мере развяжет руки России и может наконец придет озарение власти - кому помогали все эти годы утираясь от их плевков.
    rotmistr60
  7. Masya Masya Сегодня, 07:12
    При этом отмечается, что Украина уже начала «поиск» страны, которая бы в случае окончательного разрыва дипотношений с РФ представляла бы на территории России интересы Украины.

    Рвать, так рвать! И никаких интересов Украины на территории России!
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 07:45
      здоровеньки! love как это никаких интересов - у них глазки завидущие, а ручки загребущие!
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 07:53
        Приветик, Роман! love
        у них глазки завидущие, а ручки загребущие!

        Вроде и отношения рвать хотят, но и соломки подстелить не забывают... wink
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 07:56
          действительно, где они прошли, там гражданам Израиля делать нечего yes
          роман66
  8. частное лицо Сегодня, 07:15
    99,9% закон не прокатит так как он не выгоден хохлам олигархам. А в целом хороший закон, пусть варятся в собственном соку , вкусят все прелести безвиза с гейроппой.
    частное лицо
  9. svp67 Сегодня, 07:17
    СМИ: Украина готовится разорвать дипотношения с РФ
    Давно ожидаемое действие. Которое особо интересно на фоне того, что Россия все больше и больше вкладывает деньги в экономику Украины...
    svp67
  10. Злой 55 Сегодня, 07:27
    Дальше останется только окружить УКРАЛину забором и залить бетоном...
    Злой 55
  11. синоби Сегодня, 07:35
    Ну-ну,в путь.Следующим шагом войну объявят?Длб блть!
    синоби
    1. роман66 Сегодня, 07:46
      объявят, и в плен скорее сдадутся, и чего ж нам делать?
      роман66
  12. sgr291158 Сегодня, 07:47
    Да пусть валят эти нахлебники. Выкормили на свою голову.
    sgr291158
    1. rocket757 Сегодня, 08:24
      В СССР крайна в нахлебниках не ходила ... все таки строилось пром производств там много, людские ресурсы были!
      Сейчас ... ну что сказать, допрыгались в прямом и переносном смысле, они будут "нахлебниками" у кого угодно, если всю дурь вместе с шоколад и прочими зайцами из страны не "выбить"!!! "мозги или то что от него осталось" тож править надо, оченно многим.
      Вот такая беда. Лёгких решений нет.
      rocket757
  13. VadimSt Сегодня, 07:54
    Чем быстрее, тем лучше! Донбасс, никому ничего не должен, по неким минским, а Усраина, пусть живет от одной реинкарнации страны, до следующей - с периодичностью очередных выборов.
    VadimSt
    1. rocket757 Сегодня, 08:32
      Донбасс, по факту, не есть сейчас цельная, самодостаточная экономич. территория ... люди тож разделены, это всё по живому!!!
      Отделить, признать??? хорошо не будет ... мож получше чем сейчас, но по факту придётся ждать и надеется, что все "рассосётся\сростается само и по хорошему??? при таких то надзирающих ... дядя СЭМ не дремлет.
      rocket757
  14. cariperpaint Сегодня, 07:58
    на самом деле это бы решило многие заморочки. дальше все становится только их проблемами. и людям самим придется решать как им жить дальше. работать тут у нас а жить там уже не выйдет. пора уже определиться кто ты и что тебе надо.
    cariperpaint
    1. rocket757 Сегодня, 08:34
      Заморочки как бы решило, а проблемы, которые как бы ИХ! Они ведь никуда не денутся и будут совсем под боком И СОВСЕМ НЕ У ЧУЖОГО ДЯДИ!
      rocket757
      1. cariperpaint Сегодня, 08:51
        ну со страной с которой нет отношений и практически война как то проще работать. всегда знаешь что от них ждать. а сейчас народ жалеем и от этого много бед. пусть уже сами определятся.
        cariperpaint
  15. raw174 Сегодня, 08:05
    Они агрессором то нас уже объявили? Третий год сдерживают Россию, кричат, а бумагу издать не могут... Бедолаги...
    raw174
    1. rocket757 Сегодня, 08:39
      Да в мутной воде, "баксики "половить" .... шо вы, шо вы ... шоколадные и кролики всякие эт ж такая лафа.
      Так, что резких движений никак не будет ... всё громкие угрозы и заявления для унутреннего пользования!
      rocket757
  16. Alexey-74 Сегодня, 08:36
    Действуют по сценарию ЦРУ. Понятное дело, хотят добиться полного отторжения Украины от России. Только как же будет осуществляться транзит газа в Европу? Если Россия не могла перекрыть кран только из юридических (экономических соображений тоже) тонкостей и обязательств.....то теперь как? Россия -будет страной агрессором и будет поставлять транзитом газ через Украину - это смешно. Думаю все готовятся к 2019 году когда закончится договор с Украиной....ну а потом есть проект Северный поток -2
    Alexey-74
  17. vladimirvn Сегодня, 08:51
    Любая критическая ситуацию, что бы начать течь в сторону разрешения, должна дойти до точки абсурда.
    vladimirvn
  18. silver169 Сегодня, 08:57
    Ну наконец-то! Очень надеюсь, что так и случится. Дипотношения с поганой бандерией будет прерваны, а следом будет перекрыт путь бандеровскеим човнам в Азовское море, и поддержка Новороссии может проводится вполне законно. До самого Днепра!
    silver169
    1. raw174 Сегодня, 09:28
      Цитата: silver169
      а следом будет перекрыт путь бандеровскеим човнам в Азовское море

      Вот это Вы завернули... Обоснуйте, как разрыв дипотношений помешает Украине пользоваться своими территориальными водами? или я где то что то не понимаю?
      Цитата: silver169
      и поддержка Новороссии может проводится вполне законно. До самого Днепра!

      На основании какого такого закона? РФ считает ЛДНР неотъемлемой частью Украины...
      raw174
  19. игог Сегодня, 08:57
    не разорвут кастрюли.очконут.
    игог
    1. игог Сегодня, 09:19
      не разорвут кастрюли. очконут, или очканут.без разницы.
      игог
  20. Китобой Сегодня, 09:03
    Зима на носу )) самое время для разрыва каклопуканов fellow
    Китобой
  21. CooL_SnipeR Сегодня, 09:03
    Это из класса типа нельзя удовольствие сильно растягивать, а то порвешь? wassat
    CooL_SnipeR
  22. alexmach Сегодня, 09:10
    Хотя, тем, кто уехал в РФ на ПМЖ или хотя бы на заработки, уже всё равно, какие решения принимает зомби-власть в Киеве.


    Вы бы хоть собственные Российские законы знали перед тем как стати писать. Те кто уехал на заработки уехали на 90 дней а после на 90 дней возвращаются назад.
    alexmach
    1. rocket757 Сегодня, 10:26
      Откуда ты такой вумный?
      Законы вишь ли он лучше знает.
      Здеся не за законы пекутся, люди ДУШОЙ тексты "пишут".
      А по душе, заробичане хоть и майданутые, некоторые, но не все ж ... да и тех всё же жалко.
      Не научится никогда РУССКИЙ человек, отделять тех кто как бы уже чужие, но всё равно свои!!!
      По факту, бегают они туда сюда, через 90 дней ... короче гемор ещё тот... жалко их.
      rocket757
  23. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:34
    Давно пора разорвать дипотношения с бандерами и ввести визы. Для носителей русского языка, лояльных РФ, должен быть упрощенный режим получения российского гражданства. В Россию не должны ехать те, кто ее ненавидит, поэтому все приезжих надо проверять по полной. Оставил едкий комент в фейсбуке в отношении России - пошел нахрен, отсылал деньги в ато - играй на кожанной флейте где-нибудь в гейропе, а если чел активист, волонтер или ХЕРой ато - на зону к педикам.
    Krasnyiy komissar
    1. raw174 Сегодня, 10:57
      Цитата: Krasnyiy komissar
      Давно пора разорвать дипотношения с бандерами и ввести визы. Для носителей русского языка, лояльных РФ, должен быть упрощенный режим получения российского гражданства. В Россию не должны ехать те, кто ее ненавидит, поэтому все приезжих надо проверять по полной. Оставил едкий комент в фейсбуке в отношении России - пошел нахрен, отсылал деньги в ато - играй на кожанной флейте где-нибудь в гейропе, а если чел активист, волонтер или ХЕРой ато - на зону к педикам.

      Вы конечно на эмоциях это говорите, потому как предложенная Вами модель нереализуема. Нужно понять стратегию, если РФ видит ЛДНР в составе Украины - это одно, а если в виде автономной единицы или в своём составе, то сейчас самое время признать их статус. Если дальше дело пойдет к разрыву, могут возникнуть проблемы с пересечением границы, как людьми, так и гумпомощью. Правовые проблемы.
      raw174
  24. Романенко Сегодня, 09:46
    Театр абсурда под руководством пин-досов.
    Такое ощущение, что у всех отобрали мозги, а что будут делать потом, после разрыва?
    Похоже одни мазохисты собрались в раде, была такая старая частушка про них, похоже:
    ...
    Я хотел воды напиться, было очень жарко мне
    Но сказала продавщица, чтобы встал я в очередь.
    Съел я божую коровку и попил из лужи
    обойдусь без газировки - пусть вам будет хуже!
    Вот как-то так.
    Романенко
  25. bratchanin3 Сегодня, 10:08
    Я думаю, что краинцы, как всегда, промолчат.
    bratchanin3
  26. Евродав Сегодня, 10:57
    [quote=avt][quote=LSA57]точнее не скажешь[/quote]
    Ну почему !?? ,,Кобзарь" -Шевченко да-а-авно вирши накрапал , заканчивающиеся строками [quote]......xоxол, он съест с с тобою хлеб и тут же в суп тебе нагадит [/quote] Пусть рвут , главное что бы ещё и визы ввели .А ЛДНР по своим паспортам пусть ездит...

    Я- за правду, хоть и не по теме, ну не писал это Тарасик...
    "...В последние несколько месяцев в сети стал гулять якобы "запрещённое"(Когда? Кем?) стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко следующего содержания:
    Хохлы
    "Хохол останется хохлом
    Хоть ты пусти ЕГО в Европу
    Где надо действовать умом,
    Он напрягает только ж*пу.
    И потому-то на Руси
    Завещано аж Мономахом:
    "Связаться Боже упаси!
    С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
    Коварен еврей, хотя и слеп ;
    Кичливый лях - похуже бл ** и,
    Хохол же - съест с тобою хлеб,
    И тут же в суп тебе нагадит" (с).

    "Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.

    "Сенсационно", не правда ли? Казалось бы, сам Кобзарь признаёт суть "хохлов", как ущербный народ. Но есть несколько "Но":

    1) Это сочинение слабо напоминает стиль Тараса Григорьевича. Чтобы понять это, достаточно хоть немного ознакомиться с его творчеством. Вряд ли он мог бы так отзываться об украинском народе, ведь он сам являлся его представителем;
    2) Слово "Хохол" как прозвище украинца появилось приблизительно в XVII веке, а Владимир Мономах умер несколькими столетиями раньше, в 1125 году. Поэтому князь не мог знать такого слова, во всяком случае - в данном его значении;
    3) Нет никаких ссылок на источник стихотворения. Нет никаких доказательств, что авторство данного стиха принадлежит именно Шевченко. Гулять по сети "запрещённый стих" стал примерно с конца осени 2013 года. До этого никаких упоминаний о нём нет;
    4) Ещё один момент - сравните этот стишок с куплетом из произведения Гавриила Державина "Вельможа"(1794):

    Осел останется ослом,
    Хотя осыпь его звездами;
    Где должно действовать умом,
    Он только хлопает ушами.
    О! тщетно счастия рука,
    Против естественного чина,
    Безумца рядит в господина
    Или в шумиху дурака,

    Первые четыре рядка и там и там очень похожи. Скорее всего, за основу фальшивки неизвестный автор взял именно отрывок этого стихотворения.

    Итог: нет никаких доказательств, что Т.Г. Шевченко как-либо причастен к написанию этой поделки. Очевидно, что это чья-та забавная шутка. Настоящий автор, видимо, пожелал остаться неизвестным..."
    Евродав
  27. Berkut24 Сегодня, 10:58
    При этом отмечается, что Украина уже начала «поиск» страны, которая бы в случае окончательного разрыва дипотношений с РФ представляла бы на территории России интересы Украины.

    А чем уже Штаты не устраивают? Или они от этих прокаженных отошли в сторонку как лягушатники и баварские колбасочники?
    А так всё хорошо. В случае разрыва дипотношений у ЕС по украинской ГТС отпадут все последние вопросы.
    Berkut24
Картина дня